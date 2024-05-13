A Belvedere – 800 év művészettörténet
A művészet, a történelem és az esztétikum tökéletes szimbiózisa
Introduction
Két csodálatos palotájával – a Felső- és az Alsó-Belvedere-rel –, kiterjedt parkjával és a Belvedere 21 modern épületével ez a helyszín a történelem, a művészet és a kortárs kultúra páratlan kombinációját kínálja.
Az Belvedere Osztrák Galéria Európa egyik legjelentősebb művészeti gyűjteményének ad otthont. A látogatók itt 800 év művészettörténetében merülhetnek el és olyan egyedülálló alkotásokat csodálhatnak meg, mint például Gustav Klimt világhírű „A csók” című alkotása. A kínálatot olyan kiemelkedő művészek mesterművei gazdagítják, mint Schiele vagy Kokoschka, így a Belvedere a nemzetközi kulturális élet meghatározó helyszínei közé tartozik. A Felső-Belvedere impozáns Márványterme lélegzetelállító atmoszférájával és Bécsre nyíló pazar panorámájával ragadja meg a látogatókat.
A barokk kertművészet remeke, a gondosan kialakított teraszokkal, szökőkutakkal és szobrokkal ékesített park nemcsak a fotósok paradicsoma, hanem a nyugalom szigete is, amely hangulatos időtöltésre. Az Alsó-Belvedere történelmi falai között lenyűgöző kiállítások várják az érdeklődőket, míg a Belvedere 21 kortárs művészeti programja és innovatív építészete izgalmas kontrasztot teremtenek a barokk és a modern között.
Központi fekvésének és kiváló tömegközlekedési kapcsolatainak köszönhetően a Belvedere könnyedén megközelíthető. A látogatói élményt modern kényelmi szolgáltatások – klimatizált belső terek, ingyenes Wi-Fi és egy barátságos hangulatú kávézó – teszik teljessé, ahol a bécsi hagyomány és a kulináris élvezetek tökéletes harmóniában találkoznak.
A Belvedere több mint egy múzeum: olyan hely, ahol a történelem, a művészet és az esztétikum egyedülálló módon fonódik egymásba. Egy látogatás olyan felejthetetlen élményt ígér, amely minden bécsi tartózkodást gazdagabbá tesz.
Ferdinand Georg Waldmüller – A természet megörökítése
A 19. században a tájképfestészet Európa-szerte virágkorát élte. Ferdinand Georg Waldmüller e kibontakozó irányzat meghatározó alakja volt, aki bensőséges faportréival, a Bécsi-erdőt ábrázoló tágas kompozícióival és a Salzkammergut ikonikus látképeivel az ember természet iránti vágyódását közvetítette. A kiállítás Waldmüller tájképeit korának összefüggéseiben vizsgálja. Olyan kiemelkedő kortársak, mint John Constable és Jean-Baptiste Camille Corot művei kínálnak új nézőpontokat, aminek köszönhetően Waldmüller természetábrázolását az európai művészeti folyamatok tükrében fedezhetjük fel.
A bécsi Belvedere kiállítása a londoni National Gallery együttműködésével valósul meg.
Képinformáció: Ferdinand Georg Waldmüller, Részlet a Práterből, 1831
2017 óta magángyűjteményből származó tartós letét © Belvedere, Bécs, Fotó: Johannes Stoll
Anni Albers. Constructing Textiles
Az Anni Albers. Constructing Textiles című kiállítás első ízben mutatja be Ausztriában átfogó módon a jelentős német–amerikai művész és formatervező életművét. A bauhausi kezdetektől a Black Mountain College-ban kifejtett meghatározó tevékenységén át egészen elméleti munkásságáig feltárul Albers sokrétű alkotói világa, amely a művészet és design, a kézművesség, az oktatás és az elméletalkotás határterületein bontakozik ki.
A kiállítás a berni Paul Klee Központ és a Josef and Anni Albers Foundation (Bethany, Connecticut) együttműködésében, a bécsi Belvedere partnerségével valósul meg.
Képinformáció: Anni Albers Two című munkájával, New Haven, Connecticut, 1952
Fotó: New Haven Evening Register. A kép a Josef and Anni Albers Foundation szíves engedélyével használható.
Erika Giovanna Klien – Minden mozgásban van
A Belvedere átfogó egyéni kiállítással tiszteleg az osztrák–amerikai művész és művészetpedagógus, Erika Giovanna Klien (1900–1957) munkássága előtt. A bécsi kinetizmus kiemelkedő képviselőjeként Klien már pályája korai szakaszában nemzetközi elismerésre tett szert. A színház és a tánc iránti szenvedélye innovatív díszlettervekhez és a mozgásban lévő testek összetett ábrázolásához vezetett. 1929-től New Yorkban élt, ahol figyelme egyre inkább a városi terek és a társadalmi kérdések felé fordult.
A bécsi Belvedere kiállítása a Bécsi Iparművészeti Egyetem – Művészeti Gyűjtemény és Archívum, valamint a római Istituto Italiano di Studi Germanici együttműködésében valósul meg.
Képinformáció: Erika Giovanna Klien, Kinetikus figura, 1927
Magángyűjtemény, Bécs, Fotó: Magángyűjtemény, Bécs
Feminist Futures Forever
A Feminist Futures Forever középpontjában a művészeti gyakorlatok sokszólamúsága áll. A kiállítás a feminista követeléseket, a társadalompolitikai hatásokat és az eltérő időbeliségeket kapcsolja össze: hiszen minden törekvés saját múltjával és jelenével folytatott kritikai párbeszédben fordul egy elképzelt jövő viszonyai felé. A Feminist Futures Forever ezt az elvet követve az 1985-ös Kunst mit Eigen-Sinn című tárlat felidézésével teremt párbeszédet nemzetközi, interszekcionális és generációkon átívelő pozíciók között. Meghatározó szerepet kapnak az egyes művészek autonóm alkotásai: narratíváik olyan, a mindennapokból levezetett terekben találkoznak, amelyek intuitív módon teszik átélhetővé a lehetséges jövőmodelleket.
Képinformáció: Anna Meyer, Futurefeminismus (Wir lebten in hundert Jahren) – Tapp und Tast, 2019
Fotó: Johannes Stoll / Belvedere, Bécs © Bildrecht, Bécs 2025
Időtöltés a kastélyban és környezetébenTölts egy kis időt a kastély elegáns miliőjében és élvezd a Belvedere kertjeinek varázsát!
Az Alsó-Belvedere kertje
Igazán különleges hangulat lengi be Savoyai Jenő herceg egykori magánkertjét. A kert és a három reprezentatív díszterem ünnepi alkalmak számára is igénybe vehető.
A Belvedere 21 szoborkertje
A szoborkert nemzetközileg elismert művészek alkotásait mutatja be és a múzeum nyitvatartási idejében díjmentesen látogatható.
Exkluzív rendezvények a Belvedere-ben
Legyen szó elegáns gálavacsoráról, stílusos fogadásról vagy könnyed koktélpartiról – a barokk termek minden alkalomhoz méltó és tökéletes választást jelentenek.
Kastélykávézó a Belvedere-ben
A Felső-Belvedere történelmi miliőjében a múzeumlátogatás során a bécsi kávéházi kultúra hangulatát élvezhetitek, osztrák specialitások kíséretében.
Belvedere
Prinz-Eugen-Straße 27
1030 Wien
telefon: +43 1 795 57-0