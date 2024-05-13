View through the garden to Belvedere Palace in Vienna, with cone-shaped hedges, statues and blue sky.
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A Belvedere – 800 év művészettörténet
A művészet, a történelem és az esztétikum tökéletes szimbiózisa

A Belvedere a világ egyik leglenyűgözőbb barokk épületegyüttese és egy bécsi látogatás kihagyhatatlan csúcspontja a művészet és kultúra iránt rajongóknak.

Két csodálatos palotájával – a Felső- és az Alsó-Belvedere-rel –, kiterjedt parkjával és a Belvedere 21 modern épületével ez a helyszín a történelem, a művészet és a kortárs kultúra páratlan kombinációját kínálja.

Az Belvedere Osztrák Galéria Európa egyik legjelentősebb művészeti gyűjteményének ad otthont. A látogatók itt 800 év művészettörténetében merülhetnek el és olyan egyedülálló alkotásokat csodálhatnak meg, mint például Gustav Klimt világhírű „A csók” című alkotása. A kínálatot olyan kiemelkedő művészek mesterművei gazdagítják, mint Schiele vagy Kokoschka, így a Belvedere a nemzetközi kulturális élet meghatározó helyszínei közé tartozik. A Felső-Belvedere impozáns Márványterme lélegzetelállító atmoszférájával és Bécsre nyíló pazar panorámájával ragadja meg a látogatókat.

A barokk kertművészet remeke, a gondosan kialakított teraszokkal, szökőkutakkal és szobrokkal ékesített park nemcsak a fotósok paradicsoma, hanem a nyugalom szigete is, amely hangulatos időtöltésre. Az Alsó-Belvedere történelmi falai között lenyűgöző kiállítások várják az érdeklődőket, míg a Belvedere 21 kortárs művészeti programja és innovatív építészete izgalmas kontrasztot teremtenek a barokk és a modern között.

Központi fekvésének és kiváló tömegközlekedési kapcsolatainak köszönhetően a Belvedere könnyedén megközelíthető. A látogatói élményt modern kényelmi szolgáltatások – klimatizált belső terek, ingyenes Wi-Fi és egy barátságos hangulatú kávézó – teszik teljessé, ahol a bécsi hagyomány és a kulináris élvezetek tökéletes harmóniában találkoznak.

A Belvedere több mint egy múzeum: olyan hely, ahol a történelem, a művészet és az esztétikum egyedülálló módon fonódik egymásba. Egy látogatás olyan felejthetetlen élményt ígér, amely minden bécsi tartózkodást gazdagabbá tesz.

Megközelítés
Aktuális kiállítások
Kastélykertek
Kastélykávézó
Belépőjegyek
Kiállítási program 2026 Mindig akad jó ok arra, hogy újra felfedezzük a Belvedere-t. Gustav Klimt híres, „A csók” című festménye mellett mindhárom helyszínen inspiráló kiállítások várják a látogatókat.
2026.2.27. – 6.14. – Alsó-Belvedere

Ferdinand Georg Waldmüller – A természet megörökítése

A 19. században a tájképfestészet Európa-szerte virágkorát élte. Ferdinand Georg Waldmüller e kibontakozó irányzat meghatározó alakja volt, aki bensőséges faportréival, a Bécsi-erdőt ábrázoló tágas kompozícióival és a Salzkammergut ikonikus látképeivel az ember természet iránti vágyódását közvetítette. A kiállítás Waldmüller tájképeit korának összefüggéseiben vizsgálja. Olyan kiemelkedő kortársak, mint John Constable és Jean-Baptiste Camille Corot művei kínálnak új nézőpontokat, aminek köszönhetően Waldmüller természetábrázolását az európai művészeti folyamatok tükrében fedezhetjük fel.

A bécsi Belvedere kiállítása a londoni National Gallery együttműködésével valósul meg.

Képinformáció: Ferdinand Georg Waldmüller, Részlet a Práterből, 1831
2017 óta magángyűjteményből származó tartós letét © Belvedere, Bécs, Fotó: Johannes Stoll

2026. február 27. – 2026. június 14.
2026.4.30. – 8.16. – Alsó-Belvedere

Anni Albers. Constructing Textiles

Az Anni Albers. Constructing Textiles című kiállítás első ízben mutatja be Ausztriában átfogó módon a jelentős német–amerikai művész és formatervező életművét. A bauhausi kezdetektől a Black Mountain College-ban kifejtett meghatározó tevékenységén át egészen elméleti munkásságáig feltárul Albers sokrétű alkotói világa, amely a művészet és design, a kézművesség, az oktatás és az elméletalkotás határterületein bontakozik ki.

A kiállítás a berni Paul Klee Központ és a Josef and Anni Albers Foundation (Bethany, Connecticut) együttműködésében, a bécsi Belvedere partnerségével valósul meg.

Képinformáció: Anni Albers Two című munkájával, New Haven, Connecticut, 1952
Fotó: New Haven Evening Register. A kép a Josef and Anni Albers Foundation szíves engedélyével használható.

2026. április 30. – augusztus 16.
26.9.18. – 27.1.31. – Alsó-Belvedere

Erika Giovanna Klien – Minden mozgásban van

A Belvedere átfogó egyéni kiállítással tiszteleg az osztrák–amerikai művész és művészetpedagógus, Erika Giovanna Klien (1900–1957) munkássága előtt. A bécsi kinetizmus kiemelkedő képviselőjeként Klien már pályája korai szakaszában nemzetközi elismerésre tett szert. A színház és a tánc iránti szenvedélye innovatív díszlettervekhez és a mozgásban lévő testek összetett ábrázolásához vezetett. 1929-től New Yorkban élt, ahol figyelme egyre inkább a városi terek és a társadalmi kérdések felé fordult.

A bécsi Belvedere kiállítása a Bécsi Iparművészeti Egyetem – Művészeti Gyűjtemény és Archívum, valamint a római Istituto Italiano di Studi Germanici együttműködésében valósul meg.

Képinformáció: Erika Giovanna Klien, Kinetikus figura, 1927
Magángyűjtemény, Bécs, Fotó: Magángyűjtemény, Bécs

2026. szept. 18. – 2027. jan. 31.
2026.11.5. – 2027.3.7. – Belvedere 21

Feminist Futures Forever

A Feminist Futures Forever középpontjában a művészeti gyakorlatok sokszólamúsága áll. A kiállítás a feminista követeléseket, a társadalompolitikai hatásokat és az eltérő időbeliségeket kapcsolja össze: hiszen minden törekvés saját múltjával és jelenével folytatott kritikai párbeszédben fordul egy elképzelt jövő viszonyai felé. A Feminist Futures Forever ezt az elvet követve az 1985-ös Kunst mit Eigen-Sinn című tárlat felidézésével teremt párbeszédet nemzetközi, interszekcionális és generációkon átívelő pozíciók között. Meghatározó szerepet kapnak az egyes művészek autonóm alkotásai: narratíváik olyan, a mindennapokból levezetett terekben találkoznak, amelyek intuitív módon teszik átélhetővé a lehetséges jövőmodelleket.

Képinformáció: Anna Meyer, Futurefeminismus (Wir lebten in hundert Jahren) – Tapp und Tast, 2019

Fotó: Johannes Stoll / Belvedere, Bécs © Bildrecht, Bécs 2025

2026. november 5. – 2027. március 7.

Időtöltés a kastélyban és környezetében

Tölts egy kis időt a kastély elegáns miliőjében és élvezd a Belvedere kertjeinek varázsát!

Az Alsó-Belvedere kertje

Igazán különleges hangulat lengi be Savoyai Jenő herceg egykori magánkertjét. A kert és a három reprezentatív díszterem ünnepi alkalmak számára is igénybe vehető.

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A Belvedere 21 szoborkertje

A szoborkert nemzetközileg elismert művészek alkotásait mutatja be és a múzeum nyitvatartási idejében díjmentesen látogatható.

További információ

Exkluzív rendezvények a Belvedere-ben

Legyen szó elegáns gálavacsoráról, stílusos fogadásról vagy könnyed koktélpartiról – a barokk termek minden alkalomhoz méltó és tökéletes választást jelentenek.

Terembérlés rendezvényre

Kastélykávézó a Belvedere-ben

A Felső-Belvedere történelmi miliőjében a múzeumlátogatás során a bécsi kávéházi kultúra hangulatát élvezhetitek, osztrák specialitások kíséretében.

Látogatás a kastélykávézóban

Stöckl im Park étterem

Hamisítatlan bécsi vendégszeretet és regionális ínyencségek – akár az étteremben, akár a hatalmas, évszázados fákkal övezett kerthelyiségben.

Asztalfoglalás - Stöckl im Park
Kontakt & weitere Informationen:

Belvedere

Prinz-Eugen-Straße 27

1030 Wien

telefon: +43 1 795 57-0

tourism@belvedere.at
www.belvedere.at
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