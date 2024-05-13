Introduction
A 7 fenntartható Explorer Hotelben mindent megtalálsz, amire egy aktív kikapcsolódáshoz szükséged lehet – sportosan, klímatudatos szemlélettel, az év 365 napján várunk benneteket.
Modern dizájnszobák, bőséges svédasztalos reggeli, interaktív információs fal, saját szervizállomás a sportfelszerelésedhez, valamint egy SPA-részleg a mozgás utáni regenerálódáshoz – nálunk mindez az alapélmény része. Bármelyik osztrák régiót választod, a vakáció már személyenként 59,80 eurótól elérhető.
Ez teszi különlegessé az Explorer Hoteleket
Passzívház-hotelek
Kiváló hőszigeteléssel rendelkeznek, alacsony energiaigényűek és fűtési szükségletük nagy részét „passzív” forrásokból fedezik. Üdülés fenntartható módon
Nagyszerű svédasztalos reggeli
Itt saját ízlésetek szerint állíthatjátok össze a reggeliteket 70-féle friss, minőségi és nagyrészt regionális alapanyagból, valamint vegán alternatívákból.
Dizájnszobák
A 21 m²-es szobák elegendő teret kínálnak a pihenéshez. A kényelmes franciaágy és a sok pakolófelület mellett igazi fénypontnak számít a panorámaablakba épített ülőpad.
Sport SPA
Finn szauna, gőzfürdő és infraszauna, valamint fitneszterem és pihenőrészleg – itt minden adott ahhoz, hogy a sportolás után ellazuljatok.
Ideális szálláshelyek egy aktív pihenéshez
Montafon
Az ausztriai Vorarlberg tartományban található Explorer Hotel Montafon környékén számtalan hegyikerékpáros kaland és alpesi élmény vár rád. A Silvretta–Hochalpenstraße fantasztikus terepet kínál az országúti kerékpározás szerelmeseinek, míg a Silvretta–Bielerhöhe ideális kiindulópont különböző magashegyi túrákhoz, amelyek lélegzetelállító panorámával – a 3 312 méter magas Piz Buin egyedülálló látványával – ajándékoznak meg. A Verwall Natura 2000 természetvédelmi terület és a festői Lünersee szintén tökéletes úti cél mindazok számára, akik aktívan és természetközeli kikapcsolódásra vágynak.
Ötztal, Stubaital
Az Ötztal szívében több mint 1600 kilométernyi túraútvonal, 12 modern hegyi felvonó és Tirol legmagasabb csúcsa, a Wildspitze vár rád. Az üdülővendégek a hegyekben töltött tartalmas nap végén az umhauseni Explorer Hotel Ötztalban pihenhetnek meg, mielőtt a völgy újabb lenyűgöző panorámákkal és változatos útvonalakkal ajándékozná meg őket. A függőleges kihívásokról 8 via ferrata és több mászópark gondoskodik, az országúti kerékpárosok a legendás gleccserúton kapaszkodhatnak fel a Rettenbach-gleccserhez vagy a Timmelsjoch hágóra, a hegyikerékpárosok pedig a Sölden és a Gaislachkogel környéki hegyikerékpáros ösvényeken élhetik ki a sebesség iránti szenvedélyüket.
Az Explorer Hotel Stubaital ideális bázisként szolgál az élményekben gazdag nyári vakációhoz. Fedezd fel a „Seven Summits” élményét – a Stubaital hét impozáns hegyét, amelyek túraútvonalakkal és via ferratákkal várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat. Vagy indulj el a WildeWasserWeg túraúton, amely vízesések és gleccsermezők mentén vezet. A hegyikerékpárosokat 720 kilométernyi kijelölt útvonal várja: a kínálat a könnyed tekeréstől a technikás kihívásokig terjed. Hasonlóan gazdag kínálat várja a terepfutókat is, akik maradéktalanul kiélvezhetik a lélegzetelállító alpesi tájat, vagy mit szólnál egy kiránduláshoz a Stubai-gleccserhez?
Zillertal, Kitzbühel
Mit szólnál egy önfeledt nyári kalandhoz a világ egy legaktívabb völgyében? A kaltenbachi Explorer Hotel Zillertal tökéletes kiindulópont hozzá. Fedezz fel 400 kilométernyi túraútvonalat és 250 kilométernyi kerékpáros útvonalat, valamint Ausztria egyik leghosszabb kerékpáros pumptrackpályáját. És ez még csak a kezdet: éld át a nyár közepén a hó élményét a Hintertuxi-gleccseren, tapasztald meg a határtalan szabadság érzését a Mayrhofen fölötti siklóernyőzés közben vagy tölts el egy felejthetetlen családi napot az Spieljoch élményhegyen, ami vízi játszóparkkal és Flying Fox pályával vár.
A St. Johannban található Explorer Hotel Kitzbühel a Kitzbüheli-Alpok szívében fekszik és egy igazi túraparadicsomnak számít. Több mint 1 000 kilométernyi túraútvonal garantálja a változatosságot, olyan klasszikus célpontokkal, mint a Wilder Kaiser vagy a Kitzbüheler Horn. A kerékpározás szerelmesei közvetlenül a hotel ajtajától indulhatnak a trailekre, a St. Johann-i skillparkban pedig igazi adrenalinlöket vár rád. További csúcspont a bringások számára: a Kitzbüheler Horn és a Kaiser-hegység között kiváló úthálózat kínál lehetőséget országúti és gravel kalandokra. A régió augusztusban a Radweltpokal nemzetközi kerékpáros eseménynek is otthont ad – igazi ünnep a sportág rajongóinak. Még több izgalomra vágysz? A Pillerseetalban található Marokka via ferrata komoly kihívások elé állítja a vállalkozó kedvűeket.
Hinterstoder
Az felső-ausztriai Explorer Hotel Hinterstoder közvetlenül a hegyek ölelésében fekszik – igazi bennfentes tipp a kalandvágyóknak és a családoknak egyaránt. Itt ha reggel kilépsz a szálloda ajtaján máris a természet kellős közepén találod magad. A Hinterstoder környéki régió ideális választás túrázóknak és sportkedvelőknek: számos ösvény várja a terepfutókat, népszerű kirándulóhely a festői Schiederweiher és a Großer Priel csúcsa, de a Poppenberg via ferratája is izgalmas kihívást kínál. A kerékpárosok közvetlenül a hotelből indulhatnak a Wurbauerkogel bikeparkba vagy mit szólnál egy körhöz a festői Stodertalban?
Bad Kleinkirchheim
A Bad Kleinkirchheimben található Explorer Hotelben töltött nyári vakáció számtalan emlékezetes élményt kínál. Az UNESCO által elismert Nockberge Bioszféra-rezervátum több mint 800 kilométernyi túraútvonallal, valamint egyedülállóan gazdag növény- és állatvilággal várja a természet szerelmeseit. A vízisportok kedvelői a régió tavaiban – a Millstätter See-nél, az Afritzer See-nél, a Brennsee-nél vagy Wörthersee-nél – úszhatnak vagy szörfözhetnek, a különleges kalandot keresők pedig a hotel közelében található 15,9 kilométeres flow country trail pályán tehetik próbára kerékpáros tudásukat – ami egyébként Európa leghosszabb, ilyen pályája. Ha egy túra vagy bringázás után jól esne a pihenés, a település két termálfürdője tökéletes kikapcsolódási lehetőséget kínál.
Explorer Hotels
Speckbacher Str. 87
6380 St. Johann in Tirol