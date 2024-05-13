Explorer Hotel with green wooden facade in front of forested mountains, three flags, meadow in foreground.
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Explorer Hotels
Tökéletes szállás az alpesi kalandokhoz

Ausztria nyáron egyedülálló változatossággal és élmények sokaságával vár! A hét Explorer Hotel ideális kiindulópont egy aktív, lendületes nyári vakációhoz.

A 7 fenntartható Explorer Hotelben mindent megtalálsz, amire egy aktív kikapcsolódáshoz szükséged lehet – sportosan, klímatudatos szemlélettel, az év 365 napján várunk benneteket.

Modern dizájnszobák, bőséges svédasztalos reggeli, interaktív információs fal, saját szervizállomás a sportfelszerelésedhez, valamint egy SPA-részleg a mozgás utáni regenerálódáshoz – nálunk mindez az alapélmény része. Bármelyik osztrák régiót választod, a vakáció már személyenként 59,80 eurótól elérhető.

Szállodák
Szobák
Üdülés fenntartható módon

Ez teszi különlegessé az Explorer Hoteleket

Passzívház-hotelek

Kiváló hőszigeteléssel rendelkeznek, alacsony energiaigényűek és fűtési szükségletük nagy részét „passzív” forrásokból fedezik. Üdülés fenntartható módon

Üdülés fenntartható módon

Nagyszerű svédasztalos reggeli

Itt saját ízlésetek szerint állíthatjátok össze a reggeliteket 70-féle friss, minőségi és nagyrészt regionális alapanyagból, valamint vegán alternatívákból.

A tökéletes napindító

Bike Area

Szerelőállomás, túraajánlatok, zárható szekrények, sítároló – az Explorer Hotelekben mindent megtaláltok, amire egy aktív hegyi üdüléshez szükség lehet.

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Dizájnszobák

A 21 m²-es szobák elegendő teret kínálnak a pihenéshez. A kényelmes franciaágy és a sok pakolófelület mellett igazi fénypontnak számít a panorámaablakba épített ülőpad.

A pihentető alvásért

Sport SPA

Finn szauna, gőzfürdő és infraszauna, valamint fitneszterem és pihenőrészleg – itt minden adott ahhoz, hogy a sportolás után ellazuljatok.

Felüdülés a SPA-ban

Lounge & Bar

A hotel életének pezsgő találkozóhelyeként itt mindent megtaláltok, amire az üdüléshez szükségetek lehet: az Explorer Wall praktikus tippekkel, ételek és italok a bárban.

Explorer Lounge & Bar
7 Explorer Hotel Ausztriában

Ideális szálláshelyek egy aktív pihenéshez

Vorarlberg

Montafon

Az ausztriai Vorarlberg tartományban található Explorer Hotel Montafon környékén számtalan hegyikerékpáros kaland és alpesi élmény vár rád. A Silvretta–Hochalpenstraße fantasztikus terepet kínál az országúti kerékpározás szerelmeseinek, míg a Silvretta–Bielerhöhe ideális kiindulópont különböző magashegyi túrákhoz, amelyek lélegzetelállító panorámával – a 3 312 méter magas Piz Buin egyedülálló látványával – ajándékoznak meg. A Verwall Natura 2000 természetvédelmi terület és a festői Lünersee szintén tökéletes úti cél mindazok számára, akik aktívan és természetközeli kikapcsolódásra vágynak.

Explorer Hotel Montafon
Tirol

Ötztal, Stubaital

Az Ötztal szívében több mint 1600 kilométernyi túraútvonal, 12 modern hegyi felvonó és Tirol legmagasabb csúcsa, a Wildspitze vár rád. Az üdülővendégek a hegyekben töltött tartalmas nap végén az umhauseni Explorer Hotel Ötztalban pihenhetnek meg, mielőtt a völgy újabb lenyűgöző panorámákkal és változatos útvonalakkal ajándékozná meg őket. A függőleges kihívásokról 8 via ferrata és több mászópark gondoskodik, az országúti kerékpárosok a legendás gleccserúton kapaszkodhatnak fel a Rettenbach-gleccserhez vagy a Timmelsjoch hágóra, a hegyikerékpárosok pedig a Sölden és a Gaislachkogel környéki hegyikerékpáros ösvényeken élhetik ki a sebesség iránti szenvedélyüket.

Az Explorer Hotel Stubaital ideális bázisként szolgál az élményekben gazdag nyári vakációhoz. Fedezd fel a „Seven Summits” élményét – a Stubaital hét impozáns hegyét, amelyek túraútvonalakkal és via ferratákkal várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat. Vagy indulj el a WildeWasserWeg túraúton, amely vízesések és gleccsermezők mentén vezet. A hegyikerékpárosokat 720 kilométernyi kijelölt útvonal várja: a kínálat a könnyed tekeréstől a technikás kihívásokig terjed. Hasonlóan gazdag kínálat várja a terepfutókat is, akik maradéktalanul kiélvezhetik a lélegzetelállító alpesi tájat, vagy mit szólnál egy kiránduláshoz a Stubai-gleccserhez?

Explorer Hotel StubaitalExplorer Hotel Ötztal
Tirol

Zillertal, Kitzbühel

Mit szólnál egy önfeledt nyári kalandhoz a világ egy legaktívabb völgyében? A kaltenbachi Explorer Hotel Zillertal tökéletes kiindulópont hozzá. Fedezz fel 400 kilométernyi túraútvonalat és 250 kilométernyi kerékpáros útvonalat, valamint Ausztria egyik leghosszabb kerékpáros pumptrackpályáját. És ez még csak a kezdet: éld át a nyár közepén a hó élményét a Hintertuxi-gleccseren, tapasztald meg a határtalan szabadság érzését a Mayrhofen fölötti siklóernyőzés közben vagy tölts el egy felejthetetlen családi napot az Spieljoch élményhegyen, ami vízi játszóparkkal és Flying Fox pályával vár.

A St. Johannban található Explorer Hotel Kitzbühel a Kitzbüheli-Alpok szívében fekszik és egy igazi túraparadicsomnak számít. Több mint 1 000 kilométernyi túraútvonal garantálja a változatosságot, olyan klasszikus célpontokkal, mint a Wilder Kaiser vagy a Kitzbüheler Horn. A kerékpározás szerelmesei közvetlenül a hotel ajtajától indulhatnak a trailekre, a St. Johann-i skillparkban pedig igazi adrenalinlöket vár rád. További csúcspont a bringások számára: a Kitzbüheler Horn és a Kaiser-hegység között kiváló úthálózat kínál lehetőséget országúti és gravel kalandokra. A régió augusztusban a Radweltpokal nemzetközi kerékpáros eseménynek is otthont ad – igazi ünnep a sportág rajongóinak. Még több izgalomra vágysz? A Pillerseetalban található Marokka via ferrata komoly kihívások elé állítja a vállalkozó kedvűeket.

Explorer Hotel ZillertalExplorer Hotel Kitzbühel
Felső-Ausztria

Hinterstoder

Az felső-ausztriai Explorer Hotel Hinterstoder közvetlenül a hegyek ölelésében fekszik – igazi bennfentes tipp a kalandvágyóknak és a családoknak egyaránt. Itt ha reggel kilépsz a szálloda ajtaján máris a természet kellős közepén találod magad. A Hinterstoder környéki régió ideális választás túrázóknak és sportkedvelőknek: számos ösvény várja a terepfutókat, népszerű kirándulóhely a festői Schiederweiher és a Großer Priel csúcsa, de a Poppenberg via ferratája is izgalmas kihívást kínál. A kerékpárosok közvetlenül a hotelből indulhatnak a Wurbauerkogel bikeparkba vagy mit szólnál egy körhöz a festői Stodertalban?

Explorer Hotel Hinterstoder
Karintia

Bad Kleinkirchheim

A Bad Kleinkirchheimben található Explorer Hotelben töltött nyári vakáció számtalan emlékezetes élményt kínál. Az UNESCO által elismert Nockberge Bioszféra-rezervátum több mint 800 kilométernyi túraútvonallal, valamint egyedülállóan gazdag növény- és állatvilággal várja a természet szerelmeseit. A vízisportok kedvelői a régió tavaiban – a Millstätter See-nél, az Afritzer See-nél, a Brennsee-nél vagy Wörthersee-nél – úszhatnak vagy szörfözhetnek, a különleges kalandot keresők pedig a hotel közelében található 15,9 kilométeres flow country trail pályán tehetik próbára kerékpáros tudásukat – ami egyébként Európa leghosszabb, ilyen pályája. Ha egy túra vagy bringázás után jól esne a pihenés, a település két termálfürdője tökéletes kikapcsolódási lehetőséget kínál.

Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim
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Speckbacher Str. 87

6380 St. Johann in Tirol

info@explorer-hotels.com
www.explorer-hotels.com
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