Ötztal, Stubaital

Az Ötztal szívében több mint 1600 kilométernyi túraútvonal, 12 modern hegyi felvonó és Tirol legmagasabb csúcsa, a Wildspitze vár rád. Az üdülővendégek a hegyekben töltött tartalmas nap végén az umhauseni Explorer Hotel Ötztalban pihenhetnek meg, mielőtt a völgy újabb lenyűgöző panorámákkal és változatos útvonalakkal ajándékozná meg őket. A függőleges kihívásokról 8 via ferrata és több mászópark gondoskodik, az országúti kerékpárosok a legendás gleccserúton kapaszkodhatnak fel a Rettenbach-gleccserhez vagy a Timmelsjoch hágóra, a hegyikerékpárosok pedig a Sölden és a Gaislachkogel környéki hegyikerékpáros ösvényeken élhetik ki a sebesség iránti szenvedélyüket.

Az Explorer Hotel Stubaital ideális bázisként szolgál az élményekben gazdag nyári vakációhoz. Fedezd fel a „Seven Summits” élményét – a Stubaital hét impozáns hegyét, amelyek túraútvonalakkal és via ferratákkal várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat. Vagy indulj el a WildeWasserWeg túraúton, amely vízesések és gleccsermezők mentén vezet. A hegyikerékpárosokat 720 kilométernyi kijelölt útvonal várja: a kínálat a könnyed tekeréstől a technikás kihívásokig terjed. Hasonlóan gazdag kínálat várja a terepfutókat is, akik maradéktalanul kiélvezhetik a lélegzetelállító alpesi tájat, vagy mit szólnál egy kiránduláshoz a Stubai-gleccserhez?