Gasteinertal
Az aktív kikapcsolódás és a pihenés tökéletes kombinációja
Introduction
A Salzburg tartomány szívében élő hagyományok, kulturális sokszínűség és lenyűgöző természeti kincsek várnak rátok – impozáns hegycsúcsokkal, gyógyító termálfürdőkkel és festői oldalvölgyekkel.
A Gasteinertal gyógyító erejű termálforrásai már a császári idők óta ismertek és ma is vonzzák azokat, akik pihenésre és új energiára vágynak. Az év minden időszakában programok sokasága vár itt rátok – télen síelés a hófödte lejtőkön, nyáron pedig túrázás a varázslatos alpesi tájban. Egy biztos: itt felejthetetlen élményekben lesz részetek!
Gastein egyedülálló módon ötvözi a hegyi kalandokat és a termálfürdők nyugalmát. Mindössze 8 kilométeren belül két világszínvonalú termálfürdő található, emellett a régió sípálya- és túraútvonal-hálózata is egyedülálló. A hegyekben töltött aktív programok után összesen 17 termálforrásból fakadó gyógyító erejű termálvíz garantálja a tökéletes regenerációt és ellazulást.
Ezért érdemes Gasteinba utazni
Fedezzétek fel Gastein 17 termálforrásának, gőzfürdőjének és gyógybarlangjának jótékony hatását! Az Alpok egyik vezető gyógyászati régiójaként Gastein egyedülálló terápiás lehetőségeket kínál a tökéletes kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez.
Hegyek és gyógyfürdők: A tökéletes kombináció
Gasteinban a hegyi kalandok és a wellness kéz a kézben jár. Legyen szó túrázásról az impozáns hegycsúcsok között vagy kellemes ellazulásról a termálvízben, ez az egyedülálló párosítás minden évszakban új energiával tölt fel.
Gastein: hagyjátok hátra a hétköznapokat
Találjatok rá a nyugalomra és töltődjetek fel új energiával Salzburg tartomány alpesi vidékén! Túrázás, wellness vagy téli sportok – Gastein tökéletes feltételeket kínál az aktív pihenéshez és feltöltődéshez.
Ez a ti nyaratok!Gastein nyáron a kaland és a pihenés tökéletes egyensúlyát kínálja. Varázslatos hegyi túrák, frissítő termálfürdők és lenyűgöző természeti élmények várnak rátok az Alpok szívében.
Gastein egyedülálló módon ötvözi a természet és a kultúra varázsát
Élvezzétek a hegyek varázsát
Gastein Trail: 1 útvonal, 6 szakasz
A 75 kilométer hosszú túraútvonal hat szakaszra oszlik, összesen 4643 méteres szintemelkedéssel és keresztülvezet benneteket a Gasteinertal lélegzetelállító tájain.
A cirbolyafenyők varázsa a Graukogelen
Tegyétek meg a Zirbenweg útvonalat a Graukogelen és élvezzétek a cirbolyafenyők illatát! Egy könnyű túra varázslatos panorámával.
Stubnerkogel: Gastein kilátóhegye
Csodáljátok meg a Hohe Tauern hegyeire nyíló panorámát a Stubnerkogelről! Egy 140 méter hosszú függőhíd és több kilátóplatform gondoskodik a felejthetetlen élményekről.
Schlossalm – via ferrata élmény
A Schlossalm nyolc különböző nehézségű via ferrata útvonallal vár benneteket, így a kezdők és a tapasztalt mászók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást.
Kóstoljátok meg a nyár ízeit Gasteinban!
Minden nyárnak megvannak a maga jellegzetes ízei: a könnyed, friss ételektől, amelyek helyi alapanyagokból készülnek, egészen a meglepő alpesi különlegességekig. A természeti és kulináris élmények tökéletes harmóniája nyáron is igazi gourmet fellegvárrá teszik Gasteint.
Erdő:Brunch – kulináris élmények a természet kellős közepén
Merüljetek el a Gasteini erdők idilli hangulatában és élvezzétek a tökéletes kikapcsolódást az Angertalban tartott Erdő:Brunch alkalmával. Friss, helyi alapanyagokból készült ínyenc fogások, gondosan elkészítve és a völgy lenyűgöző panorámája előtt tálalva. Legyen szó tartalmas, házias ételekről vagy édes finomságokról, itt minden falat a természet varázsát idézi.
Nyári események Gasteinban
Jóga tavasz
Belégzés, kilégzés, erősítsétek a testetek és nyissátok meg a szívetek! Májusban a Gasteinertal tíz napon át Európa egyik legszebb jógaközpontjává alakul át.
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Izgalmas művészeti program vár rátok, amelyen neves alkotók és feltörekvő fiatal művészek mutatkoznak be.
Adidas Terrex Infinite Trails
Egyedülálló csapatverseny a terepfutás szerelmeseinek. Kezdők és profik egyaránt rajthoz állhatnak, hogy együtt teljesítsék a 100 km-t és a 7600 m. szintemelkedést.
Sportélmények Gasteinban
Legyen szó golfról, terepfutásról, siklóernyőzésről vagy jógáról, Gastein minden sportkedvelő számára különleges élményeket kínál. Játsszatok egy kört a lenyűgöző alpesi tájba illesztett 18 lyukú golfpályán, emelkedjetek a levegőbe siklóernyővel a Fulseck vagy a Stubnerkogel csúcsáról, fedezzétek fel a kihívást jelentő terepfutó-útvonalakat vagy merítsetek új energiát a természetben tartott nyári jógafoglalkozásokon.
Wellness, ahogy a legjobbNézzétek meg ezeket a csodás nyári wellnessajánlatokat!
Thermendütt Gastein
Wellness a hétköznapi stressz ellen! Két éjszaka ellátással és belépővel a legjobb szaunákba – a tökéletes pihenésért.
Alpentherme ajánlatcsomag
Az „Alpentherme Hit” ajánlatcsomaggal felfedezhetitek Ausztria egyik legszebb termálfürdőjét!
Tippek a felejthetetlen fotókhoz
Kilátás a Glocknerre és függőhíd a Stubnerkogelen
Csodáljátok meg a lenyűgöző 360°-os panorámát, amely egészen az Osztrák-Alpok legmagasabb csúcsáig, a Großglocknerig terjed! Aki egy kis extra kalandra vágyna, az sétáljon végig a 140 méter hosszú függőhídon.
Fulseck
Élvezzétek a csodálatos kilátást Dorfgasteinra és a környező hegyvidékre! A Fulseck tökéletes kirándulóhely a természet szerelmeseinek, és rengeteg szórakozási lehetőséget kínál a gyerekek számára is.
Graukogel hegyállomás
A Graukogel hegyállomásáról lélegzetelállító panoráma nyílik a völgyre és a környező hegyekre. Tökéletes hely a kikapcsolódásra és a táj szépségének élvezetére.
Hasznos információk
Megközelítés
Itt megtudhatjátok, hogyan érhetitek el kényelmesen a Gasteinertalt vonattal vagy autóval.
Hol tudtok megszállni?
Dorfgastein, Bad Hofgastein vagy inkább Bad Gastein a cél? Itt megtalálhatjátok a számotokra tökéletes hotelt, apartmant vagy vendégházat.
Milyen programok várnak rátok?
A Gasteinertal rendezvénynaptára egész évben tele van izgalmas eseményekkel. Nézzétek meg, mi vár rátok az üdülésetek alatt!
Ismerjétek meg a környéket!
Végtelen számú gyönyörű sétaút, kerékpárút és túraösvény vár rátok. Böngésszétek a térképeket és tervezzétek meg utazásotokat!
Megközelítés
Itt megtudhatjátok, hogyan érhetitek el kényelmesen a Gasteinertalt vonattal vagy autóval.
Hol tudtok megszállni?
Dorfgastein, Bad Hofgastein vagy inkább Bad Gastein a cél? Itt megtalálhatjátok a számotokra tökéletes hotelt, apartmant vagy vendégházat.
Milyen programok várnak rátok?
A Gasteinertal rendezvénynaptára egész évben tele van izgalmas eseményekkel. Nézzétek meg, mi vár rátok az üdülésetek alatt!
Ismerjétek meg a környéket!
Végtelen számú gyönyörű sétaút, kerékpárút és túraösvény vár rátok. Böngésszétek a térképeket és tervezzétek meg utazásotokat!
Gasteinertal Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
telefon: +43 6432 3393 0