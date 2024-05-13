Three women sitting on an alpine meadow with cotton grass, view of green mountain slopes in the background.
  1. Homepage
  2. Gasteinertal

Gasteinertal
Az aktív kikapcsolódás és a pihenés tökéletes kombinációja

Szabaduljatok ki a hétköznapokból és fedezzétek fel a Gasteinertal (Gasteini-völgy) három bájos települését: Dorfgasteint, Bad Hofgasteint és Bad Gasteint!

A Salzburg tartomány szívében élő hagyományok, kulturális sokszínűség és lenyűgöző természeti kincsek várnak rátok – impozáns hegycsúcsokkal, gyógyító termálfürdőkkel és festői oldalvölgyekkel.

A Gasteinertal gyógyító erejű termálforrásai már a császári idők óta ismertek és ma is vonzzák azokat, akik pihenésre és új energiára vágynak. Az év minden időszakában programok sokasága vár itt rátok – télen síelés a hófödte lejtőkön, nyáron pedig túrázás a varázslatos alpesi tájban. Egy biztos: itt felejthetetlen élményekben lesz részetek!

Gastein egyedülálló módon ötvözi a hegyi kalandokat és a termálfürdők nyugalmát. Mindössze 8 kilométeren belül két világszínvonalú termálfürdő található, emellett a régió sípálya- és túraútvonal-hálózata is egyedülálló. A hegyekben töltött aktív programok után összesen 17 termálforrásból fakadó gyógyító erejű termálvíz garantálja a tökéletes regenerációt és ellazulást.

Számok és tények
Nyáron is üzemelő hegyi felvonók száma: 4
Túraútvonalak hossza:kb. 600 km
A túrák csúcspontjaA túrák csúcspontja: Gamskarkogel – Európa legmagasabb fűvel borított hegye (2467 m)
Teniszpályák:19 szabadtéri és 4 fedett pálya
Golfpálya:18 lyukú golfpálya
Fürdőkomplexumok száma:4
Megközelítés
Rendezvények
Hegyi felvonók és liftek
Interaktív térkép
Szálláslehetőségek
Pihenés és kaland az Alpokban

Ezért érdemes Gasteinba utazni

  • A természet gyógyító ereje

    Fedezzétek fel Gastein 17 termálforrásának, gőzfürdőjének és gyógybarlangjának jótékony hatását! Az Alpok egyik vezető gyógyászati régiójaként Gastein egyedülálló terápiás lehetőségeket kínál a tökéletes kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez.

  • Hegyek és gyógyfürdők: A tökéletes kombináció
    Gasteinban a hegyi kalandok és a wellness kéz a kézben jár. Legyen szó túrázásról az impozáns hegycsúcsok között vagy kellemes ellazulásról a termálvízben, ez az egyedülálló párosítás minden évszakban új energiával tölt fel.

  • Gastein: hagyjátok hátra a hétköznapokat
    Találjatok rá a nyugalomra és töltődjetek fel új energiával Salzburg tartomány alpesi vidékén! Túrázás, wellness vagy téli sportok – Gastein tökéletes feltételeket kínál az aktív pihenéshez és feltöltődéshez.

Fedezzétek fel a régiót!

Ez a ti nyaratok!

Gastein nyáron a kaland és a pihenés tökéletes egyensúlyát kínálja. Varázslatos hegyi túrák, frissítő termálfürdők és lenyűgöző természeti élmények várnak rátok az Alpok szívében.

Túrázás

Kerékpározás

Hegy- és sziklamászás

Terepfutás

Jóga

Gastein egyedülálló módon ötvözi a természet és a kultúra varázsát

Fedezd fel a kulturális élményeket!

Élvezzétek a hegyek varázsát

Gastein Trail: 1 útvonal, 6 szakasz

A 75 kilométer hosszú túraútvonal hat szakaszra oszlik, összesen 4643 méteres szintemelkedéssel és keresztülvezet benneteket a Gasteinertal lélegzetelállító tájain.

Fedezzétek fel a Gastein Trailt!

A cirbolyafenyők varázsa a Graukogelen

Tegyétek meg a Zirbenweg útvonalat a Graukogelen és élvezzétek a cirbolyafenyők illatát! Egy könnyű túra varázslatos panorámával.

Éld át a cirbolyafenyők varázsát!

Stubnerkogel: Gastein kilátóhegye

Csodáljátok meg a Hohe Tauern hegyeire nyíló panorámát a Stubnerkogelről! Egy 140 méter hosszú függőhíd és több kilátóplatform gondoskodik a felejthetetlen élményekről.

Fedezzétek fel a Stubnerkogelt!

Schlossalm – via ferrata élmény

A Schlossalm nyolc különböző nehézségű via ferrata útvonallal vár benneteket, így a kezdők és a tapasztalt mászók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást.

Mászókalandok a Schlossalmon

Fulseck – élményhegy az egész családnak

A Dorfgasteinban található Fulseck tökéletes választás kicsiknek és nagyoknak is. Egy erdei játszótér, a varázslatos Spiegelsee és családbarát túraútvonalak várnak.

Alpesi kalandokat a Fulsecken
Kulináris élmények az Alpokban

Kóstoljátok meg a nyár ízeit Gasteinban!

Minden nyárnak megvannak a maga jellegzetes ízei: a könnyed, friss ételektől, amelyek helyi alapanyagokból készülnek, egészen a meglepő alpesi különlegességekig. A természeti és kulináris élmények tökéletes harmóniája nyáron is igazi gourmet fellegvárrá teszik Gasteint.

Erdő:Brunch – kulináris élmények a természet kellős közepén

Merüljetek el a Gasteini erdők idilli hangulatában és élvezzétek a tökéletes kikapcsolódást az Angertalban tartott Erdő:Brunch alkalmával. Friss, helyi alapanyagokból készült ínyenc fogások, gondosan elkészítve és a völgy lenyűgöző panorámája előtt tálalva. Legyen szó tartalmas, házias ételekről vagy édes finomságokról, itt minden falat a természet varázsát idézi.

A természet ízének varázsa

Nyári események Gasteinban

Jóga tavasz

2025. 05. 23. – 2025. 06. 01.

Belégzés, kilégzés, erősítsétek a testetek és nyissátok meg a szívetek! Májusban a Gasteinertal tíz napon át Európa egyik legszebb jógaközpontjává alakul át.

Tovább olvasok

sommer.frische.kunst.

2025. 06. 21. – 2025. 08. 31.
Bad Gastein

Izgalmas művészeti program vár rátok, amelyen neves alkotók és feltörekvő fiatal művészek mutatkoznak be.

Tovább olvasok

Adidas Terrex Infinite Trails

2025. 09. 05. – 2025. 09. 07.
Gastein

Egyedülálló csapatverseny a terepfutás szerelmeseinek. Kezdők és profik egyaránt rajthoz állhatnak, hogy együtt teljesítsék a 100 km-t és a 7600 m. szintemelkedést.

Tovább olvasok

Klassisch:Sommer művészeti fesztivál

Gastein

Klasszikus zenei élmények a völgyben és a réteken – a Klassisch:Sommer rendezvény keretén belül változatos programok várják a komolyzene és a kortárs kultúra kedvelőit.

Tovább olvasok
A golftól a jógáig

Sportélmények Gasteinban

Legyen szó golfról, terepfutásról, siklóernyőzésről vagy jógáról, Gastein minden sportkedvelő számára különleges élményeket kínál. Játsszatok egy kört a lenyűgöző alpesi tájba illesztett 18 lyukú golfpályán, emelkedjetek a levegőbe siklóernyővel a Fulseck vagy a Stubnerkogel csúcsáról, fedezzétek fel a kihívást jelentő terepfutó-útvonalakat vagy merítsetek új energiát a természetben tartott nyári jógafoglalkozásokon.

Fedezd fel a régió sportos kínálatát!

Wellness, ahogy a legjobb

Nézzétek meg ezeket a csodás nyári wellnessajánlatokat!

Thermendütt Gastein

Wellness a hétköznapi stressz ellen! Két éjszaka ellátással és belépővel a legjobb szaunákba – a tökéletes pihenésért.

Bővebben

Alpentherme ajánlatcsomag

Az „Alpentherme Hit” ajánlatcsomaggal felfedezhetitek Ausztria egyik legszebb termálfürdőjét!

Bővebben

Felsentherme ajánlatcsomag

Néhány pihentető óra kellemesen meleg termálvízben, a lélegzetelállító panorámával és a friss hegyi levegővel. A Felsentherme 1100 méter magasan vár!

Bővebben
Bennfentes tippek

Tippek a felejthetetlen fotókhoz

  • Kilátás a Glocknerre és függőhíd a Stubnerkogelen
    Csodáljátok meg a lenyűgöző 360°-os panorámát, amely egészen az Osztrák-Alpok legmagasabb csúcsáig, a Großglocknerig terjed! Aki egy kis extra kalandra vágyna, az sétáljon végig a 140 méter hosszú függőhídon.

  • Fulseck
    Élvezzétek a csodálatos kilátást Dorfgasteinra és a környező hegyvidékre! A Fulseck tökéletes kirándulóhely a természet szerelmeseinek, és rengeteg szórakozási lehetőséget kínál a gyerekek számára is.

  • Graukogel hegyállomás
    A Graukogel hegyállomásáról lélegzetelállító panoráma nyílik a völgyre és a környező hegyekre. Tökéletes hely a kikapcsolódásra és a táj szépségének élvezetére.

Fedezd fel a legszebb kilátópontokat!

Hasznos információk

Megközelítés

Itt megtudhatjátok, hogyan érhetitek el kényelmesen a Gasteinertalt vonattal vagy autóval.

További információ

Hol tudtok megszállni?

Dorfgastein, Bad Hofgastein vagy inkább Bad Gastein a cél? Itt megtalálhatjátok a számotokra tökéletes hotelt, apartmant vagy vendégházat.

További információ

Hegyi felvonók és liftek

Itt megtalálhatjátok a régió összes hegyi felvonóját.

További információ

Milyen programok várnak rátok?

A Gasteinertal rendezvénynaptára egész évben tele van izgalmas eseményekkel. Nézzétek meg, mi vár rátok az üdülésetek alatt!

További információ

Ismerjétek meg a környéket!

Végtelen számú gyönyörű sétaút, kerékpárút és túraösvény vár rátok. Böngésszétek a térképeket és tervezzétek meg utazásotokat!

További információ
Kapcsolat

Gasteinertal Tourismus GmbH

Gasteiner Bundesstraße 367

5630 Bad Hofgastein

telefon: +43 6432 3393 0

info@gastein.com
Homepage
Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények