Szabaduljatok ki a hétköznapokból és fedezzétek fel a Gasteinertal (Gasteini-völgy) három bájos települését: Dorfgasteint, Bad Hofgasteint és Bad Gasteint!

A Salzburg tartomány szívében élő hagyományok, kulturális sokszínűség és lenyűgöző természeti kincsek várnak rátok – impozáns hegycsúcsokkal, gyógyító termálfürdőkkel és festői oldalvölgyekkel.

A Gasteinertal gyógyító erejű termálforrásai már a császári idők óta ismertek és ma is vonzzák azokat, akik pihenésre és új energiára vágynak. Az év minden időszakában programok sokasága vár itt rátok – télen síelés a hófödte lejtőkön, nyáron pedig túrázás a varázslatos alpesi tájban. Egy biztos: itt felejthetetlen élményekben lesz részetek!

Gastein egyedülálló módon ötvözi a hegyi kalandokat és a termálfürdők nyugalmát. Mindössze 8 kilométeren belül két világszínvonalú termálfürdő található, emellett a régió sípálya- és túraútvonal-hálózata is egyedülálló. A hegyekben töltött aktív programok után összesen 17 termálforrásból fakadó gyógyító erejű termálvíz garantálja a tökéletes regenerációt és ellazulást.