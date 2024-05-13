Graz régió
Két világ – egy élmény
Introduction
A Graz régió a stájer tartományi főváros mediterrán életérzését ötvözi a környező tájak természeti és kulturális sokszínűségével. Ausztria egyetlen „gourmet fővárosaként”, UNESCO világörökségi helyszínként és a dizájn városaként Graz a városi pezsgés és a könnyed életérzés egyedülálló olvasztótégelye.
Alig néhány percre a várostól azonban már erdők, lankás dombok, alpesi legelők, szőlőültetvények és kiváló kirándulóhelyek várják a látogatókat. Egy régió, amely a sokszínűség mintapéldája, és amely pillanatok alatt repít az urbánus környezetből a természet zöld ölelésébe.
A régi és az új itt harmonikus egységet alkot: gótika, reneszánsz és barokk találkozik a kortárs építészettel. A vörös háztetők sokasága, a rejtett belső udvarok és a történelmi belváros ikonikus épületegyüttese – a vár, a dóm, a mauzóleum és a Szent Katalin-templom – az egész óvárost az UNESCO világörökség részévé teszik. A látnivalók sorát bővíti az Eggenberg kastély, valamint a város szívében magasodó Schlossberg, rajta a jelképpé vált Óratoronnyal.
Graz kulturális élete is kiemelkedő. A 2003-as Európa Kulturális Fővárosa cím nyomán olyan maradandó építmények születtek, mint a Mura-sziget, a Grazi Művészetek Háza vagy a premstätteni Osztrák Szoborpark. Emellett a Grazi Opera és a Grazi Színház, valamint olyan fesztiválok gondoskodnak a pezsgő kulturális programkínálatról, mint a Diagonale, a Styriarte, a La Strada, a Stájer Ősz és a Tavaszi Fesztivál.
Graz Card
Ingyenes tömegközlekedés és számos látnivaló látogatható díjmentes a városban (24/48/72 óra).
GenussCard
Egy GenussCard-partnerszálláson való tartózkodás esetén a kártyát automatikusan megkapják a vendégek, ami ingyenes belépést, valamint további élményeket kínál az egész régióban.
Graz régió: felejthetetlen élmények
UNESCO világörökség és egyedülálló kulturális sokszínűség
Grazban a hagyomány és az innováció kéz a kézben jár. A klasszikus zenétől a trendi galériákon át a dizájnboltokig a város a kreativitás és a kultúra pezsgő színtere.
Graz, a gourmet főváros
A csúcsgasztronómiától a hangulatos kávézókon át a termelői piacokig mindenütt a friss, helyi ízek dominálnak. Itt minden az élvezetről és az élet öröméről szól.
Schlossberg és az Óratorony
Sétáljon fel a Schlossbergre, élvezze a kilátást és fedezze fel Graz középkori jelképét. Útközben éttermek csábítanak, lenyűgöző kilátással a Grazra.
Kulturális főváros
Graz 2003-ban Európa Kulturális Fővárosa volt. Azóta olyan kulturális fénypontok gazdagítják a várost, mint a Mura-sziget, a Grazi Művészetek Háza és a Osztrák Szoborpark
A legjobb szállodák
Grand Hôtel Wiesler, Graz
A közvetlenül a Mura partján, mindössze néhány lépésre a történelmi belvárostól található szálloda a történelmi építészetet modern dizájnnal és kortárs művészettel ötvözi
Boutiquehotel Aiola Living, Graz
Központi elhelyezkedésének, a közelben található látnivalóknak és vonzó ajánlatainak köszönhetően a szálloda nem csak kényelmes szállást, különleges élményt is kínál.
Kai 36: élményteli pillanatok Grazban
Stílusos hely a feltöltődéshez, közvetlenül a Mura partján – mindazoknak, akik a városi életet pihenéssel szeretnék ötvözni. A tetőpont: a rooftop medence.
Legjobb kirándulások
A Graz régióban a kirándulás ott kezdődik, ahol a város véget ér.
Kirándulások: a városi környezetből mindössze néhány perc alatt a természetbe juthatunk. Amint elhagyjuk a várost, máris számos izgalmas kirándulóhely vár ránk Graz környéken – az Osztrák Szabadtéri Múzeumtól a piberi lipicai ménesig. Ez a közelség lehetővé teszi a spontán felfedezéseket, nagyobb tervezés és hosszabb utazás nélkül.
Schöckl: a Graz közvetlen közelében található Schöckl egész évben kedvelt kirándulóhely, túraparadicsom, kalandokkal teli játszótér és gasztronómiai találkozóhely egyben. Jellegzetes formájával az 1445 méter magas hegy meghatározza a táj arculatát. Sokoldalú szabadidős kínálatának köszönhetően Graz „házi hegye” ideális úti cél az egész család számára.
Grazer Bergland: Graztól északra terül el az idilli Grazi-hegyvidék, amelyet a Mura vízrendszere sző át. A régió ezen része változatos természeti élményeket és kiváló kirándulási lehetőségeket kínál.
Plabutsch: a 754 méter magas Plabutsch Graz nyugati részének legmagasabb pontja, és páratlan kilátást nyújt. A csúcson található Fürstenstandról messzire ellátni – Nyugat-, Dél- és Kelet-Stájerországon át egészen Szlovéniáig.
A Graz régió képekben
További programok
Egyedülálló kulináris élmények!
Frankowitsch: igazi grazi klasszikus, amely frissen készített szendvicseivel és osztrák specialitásaival hódít. A regionális ízek kedvelői itt garantáltan megtalálják a számításukat.
Freiblick: a modern osztrák konyha mellett az egyik legszebb kilátást kínálja Grazra – különösen naplementekor felejthetetlen élmény. A friss, helyi alapanyagokból készült kreatív fogások teszik teljessé az élményt.
Aiola Upstairs: stílusos hangulat és gasztronómiai fénypontok a Schlossbergen, magasan Graz háztetői fölött. A modern konyha, a kreatív tálalás és a lenyűgöző panoráma találkozása.
Mohrenwirt: a város egyik legrégebbi vendéglője, a stájer konyha autentikus képviselője. Az olyan klasszikus fogások, mint a rántott csirke és a különféle gombócok, minőségükkel és ízvilágukkal nyűgözik le a vendégeket. A szívélyes vendéglátás magától értetődik.
Schlossberg étterem / Skybar: kifinomult konyha és lélegzetelállító panoráma egy helyen, Graz fölött. Kreatív fogások és innovatív koktélok teszik különlegessé az élményt.
Tippek Graz környékéről
Wörgötter: Michelin-csillaggal elismert étterem, ahol a friss, regionális alapanyagokból készült kreatív fogások a hagyományt modern eleganciával ötvözik.
Trautentalwirt: a hagyomány és a modernitás egyedülálló találkozása. A Nyugat-Stájerország (Lipizzanerheimat) idilli táján fekvő étterem kreatív konyhával, gondosan válogatott borokkal és elhivatottsággal készített desszertekkel várja vendégeit.
Aktív kikapcsolódás és élmények
Aktív kikapcsolódás a természetben: Grazból közvetlenül a régió túraparadicsomába juthatunk. A Hebalmtól a Gleinalmon át a Schöcklig számos lenyűgöző túravidék várja a természet szerelmeseit. A kerékpározás kedvelői is bőséges kínálatból választhatnak: könnyed bringatúrák és trekkingútvonalak hálózzák be a térséget. A 18 élményközpontú e-bike útvonal többsége közvetlenül a tartományi fővárosból vezet a zöldbe, és a legszebb kirándulóhelyekhez, valamint gasztronómiai élményekhez kalauzol. A „kerékpáros főütőér” a népszerű Mura-menti kerékpárút (R2), amely a Grazi-hegyvidéktől egészen a délen elterülő Grazi-medencéig vezet, és Graz városát is érinti.
A termelői piactól a fine diningig: a Graz régióban minden a kulináris élményekről szól. Az illatozó piaci standok, a kreatív konyhák és a hangulatos vidéki vendéglők világában a gasztronómia minden formája megjelenik – őszintén, regionálisan és karakteresen. Legyen szó gondosan válogatott alapanyagokról, házi specialitásokról vagy csúcsgasztronómiai fogásokról: itt az ízek az életöröm kifejezői, az étkezés pedig valódi élménnyé válik – ahol város és vidék az asztalnál találkozik.
GenussCard: egy GenussCard-partnerszálláson eltöltött éjszaka esetén a kártya már az első éjtől kezdve jár az üdülővendégeknek. Számos látnivalóhoz és programhoz biztosít ingyenes belépést a teljes régióban és számos különleges élménnyel gazdagítja az üdülést.
Szórakozás egész évben
Diagonale
A Diagonale az osztrák film legfontosabb fesztiválja. Kortárs filmalkotások számára biztosít bemutatkozási lehetőséget, és teret ad az osztrák filmművészetről szóló kritikus, elmélyült párbeszédnek.
Vollmund
Különleges helyszíneken megrendezett, felejthetetlen gasztronómiai estek sora, amelyeket Stájerország legelismertebb séfjei jegyeznek. Kihagyhatatlan élmény az ínyencek számára.
Styriarte
A styriarte egy klasszikus zenei nyári fesztivál, amely különleges helyszínekre viszi a zenét Grazban és környékén.
La Strada
A La Strada utcákat, tereket és belső udvarokat tölt meg élettel, utcai színházzal, bábszínházzal, új cirkusszal és közösségi művészeti produkciókkal – a művészek és a közönség együttműködésével.
A Stájer Ősz
Európa legrégebbi interdiszciplináris kortárs művészeti fesztiválja nemzetközi alkotásokat mutat be, szoros párbeszédben a helyi témákkal – a város és a régió különböző pontjain.
Klanglicht
Graz a Klanglicht idején négy estén át a dallamok és a fények lenyűgöző látványvilágává alakul át. A művészeti installációk az Eggenberg kastélyt is különleges fénybe borítják.
Hegyi Filmek Fesztiválja Grazban
A Grazi Hegyi Filmek Fesztiválja a film, a hegymászás és a kaland különleges találkozási pontja. Novemberben inspiráló hegyi és természetfilmeket vetítenek és díjaznak.
Lumagica Graz
A LUMAGICA egy csillogó fényvilágba kalauzol. Interaktív installációk, kivilágított sétányok és színpompás fényjáték tesznek minden sétát különleges élménnyé.
Bennfentes kulináris tippek
Ausztria zöld szíve életre kelti a nyarat
A stájer nyár ideális feltételeket kínál, hogy átéljük a természet szépségét. A Dachstein fenséges csúcsaitól a szőlőültetvényekkel borított déli dombvidékekig élmények sokasága várja az üdülővendégeket: Ausztria zöld szívében az aktív feltöltődés és különleges kulináris élmények kéz a kézben járnak. A túrázók zöldellő alpesi réteken át barangolhatják be a vidéket, a kerékpárosok a Mura és az Enns folyók mentén kanyargó, festői útvonalakon tekerhetnek, a fürdőzés szerelmesei pedig kristálytiszta tavak hűs vizében frissülhetnek fel. Graz és Leoben történelmi utcái kulturális kalandozásra invitálnak, míg a hangulatos borozók és vendéglők a régió jellegzetes ízeivel csábítanak pihenőre – a zamatos stájer babsalátától a kiadós stájer fatányéros uzsonnáig. Stájerországban a nyár nem csupán egy évszak, hanem maga az életérzés.
Region Graz
Herrengasse 16
8010 Graz
telefon: +43 316 8075-0