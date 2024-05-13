Kultúra, kifinomult gasztronómia, design és UNESCO világörökségi helyszínek fonódnak itt össze a Graz környéki kirándulóhelyekkel, valamint kerékpár- és túraútvonalakkal.

A Graz régió a stájer tartományi főváros mediterrán életérzését ötvözi a környező tájak természeti és kulturális sokszínűségével. Ausztria egyetlen „gourmet fővárosaként”, UNESCO világörökségi helyszínként és a dizájn városaként Graz a városi pezsgés és a könnyed életérzés egyedülálló olvasztótégelye.

Alig néhány percre a várostól azonban már erdők, lankás dombok, alpesi legelők, szőlőültetvények és kiváló kirándulóhelyek várják a látogatókat. Egy régió, amely a sokszínűség mintapéldája, és amely pillanatok alatt repít az urbánus környezetből a természet zöld ölelésébe.

A régi és az új itt harmonikus egységet alkot: gótika, reneszánsz és barokk találkozik a kortárs építészettel. A vörös háztetők sokasága, a rejtett belső udvarok és a történelmi belváros ikonikus épületegyüttese – a vár, a dóm, a mauzóleum és a Szent Katalin-templom – az egész óvárost az UNESCO világörökség részévé teszik. A látnivalók sorát bővíti az Eggenberg kastély, valamint a város szívében magasodó Schlossberg, rajta a jelképpé vált Óratoronnyal.

Graz kulturális élete is kiemelkedő. A 2003-as Európa Kulturális Fővárosa cím nyomán olyan maradandó építmények születtek, mint a Mura-sziget, a Grazi Művészetek Háza vagy a premstätteni Osztrák Szoborpark. Emellett a Grazi Opera és a Grazi Színház, valamint olyan fesztiválok gondoskodnak a pezsgő kulturális programkínálatról, mint a Diagonale, a Styriarte, a La Strada, a Stájer Ősz és a Tavaszi Fesztivál.