Grossglockner alpesi panorámaút
Egy különleges élmény, ami garantáltan magával ragad!
Introduction
A 48 kilométer hosszú Grossglockner alpesi panorámaút jóval több, mint egy látványos autóút – ez tulajdonképpen „The Greatest Roadtrip” az osztrák Alpokon át. Kanyar kanyart követ és a panorámaút egészen 2571 méteres tengerszint feletti magasságig emelkedik, miközben szinte észrevétlenül jutunk át a Hohe Tauern Nemzeti Park magashegyi világába, Közép-Európa legnagyobb védett természeti területére.
Különlegessége azonban messze túlmutat az alpesi kulisszán. Az út egyszerre természeti élmény, időutazás és innovációs tér. A mérnöki teljesítményt és a tájat rendkívüli harmóniában kapcsolja össze és nemcsak lenyűgöző kilátást kínál, hanem új nézőpontokat is: a természetre, a történelemre és az alpesi térség jövőjére.
Fenséges hegycsúcsok, gleccserek, zöld völgyek és alpesi erdők kísérik az utazás minden szakaszát. Ami azonban igazán különlegessé teszi ezt az útvonalat, az a mozgás és a megállás sajátos egyensúlya. Az út mentén számos kilátópont, információs állomás, 15 kiállítás és 12 élményállomás várja a látogatókat. Tanösvények, panorámautak és kiterjedt túraútvonal-hálózat csábít arra, hogy megszakítsuk az utazást – hangulatos éttermekben vagy alpesi kunyhókban pihenhetünk meg és minden érzékszervünkkel megtapasztalhatjuk az Alpok lenyűgöző világát.
Az egyik csúcspont a külön bekötőúton elérhető Edelweißspitze. Innen több mint harminc háromezres hegycsúcs tárul fel a látogató előtt, valamint a 3798 méter magas Großglockner északi oldala. A Hochtornál található alagútban az út Salzburg és Karintia tartomány határát is átlépi – szimbolikus pillanat ezen a különleges alpesi útvonalon.
A Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (Ferenc József császár magaslat) valódi páholypozíciót kínál az Alpokra: innen közvetlen kilátás nyílik Ausztria legmagasabb hegyére és a Pasterze-gleccserre. A látogatóközpont számos kiállítással várja az érdeklődőket, köztük a „Gletscher.Leben” (Gleccser.Élet) és a „Berg, die – Frauen im Aufstieg” (Hegy, a – Nők a hegymászásban) című tárlattal, valamint a világ legmagasabban fekvő autó- és motorkerékpár-kiállításával. Újdonságnak számít a „Sepp Forcher – Zwischen Worten und Gipfeln” (Sepp Forcher – szavak és csúcsok között) című állandó kiállítás, valamint a GROSSGLOCKNERKINO, vagyis a Grossglocknermozi. A panoráma körút mentén naponta indulnak ingyenes vezetett túrák a nemzeti park rangereivel – kis szerencsével mormotákat vagy szabadon élő kőszáli kecskéket is megfigyelhetünk.
Az Alpok egyik leglátogatottabb látnivalójaként, 2015 óta műemléki védelem alatt és 2025-ben fennállásának 90. évfordulóját ünnepelve, a Grossglockner alpesi panorámaút továbbra is az alpesi útvonalak egyik ikonikus képviselője. 2026-ban új tematikus hangsúlyokkal várja a látogatókat: kiállításokkal, jubileumi programokkal, sporteseményekkel és családi élményekkel.
A „Die schönsten Roadtrips durch die österreichischen Alpen” (Az osztrák Alpok legszebb útvonalai) címmel megjelenik egy 24 oldalas kiadvány is, amely az alpesi útvonalak királyaként mutatja be a Grossglockner alpesi panorámautat.
3 érvAmiért érdemes ellátogatnia a Grossglockner alpesi panorámaútra
Fedezzétek fel a Großglockner alpesi panorámát csodáját!
Sehol máshol nincs lehetőségük a látogatóknak arra, hogy útközben ennyi mindent megcsodáljanak és átéljenek!
Csodáljátok meg a lélegzetelállító kilátást
A Kaiser-Franz-Josefs-Höhéről (Ferenc József császár magaslat) egyedülálló kilátás nyílik a Pasterze-gleccserre és a környező fenséges háromezer méteres hegycsúcsokra.
Találkozzatok a hegyek „nagy ötösével” (HighFive).
Kőszáli kecske, szirti sas, mormota, Apolló-lepke és alpesi poszméh – állatok, amelyek a Großglockner alpesi panorámaút mentén található élőhelyeken otthonra leltek.
Kilátópontok a Großglockner alpesi panorámaút mentén
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe: az alpesi panorámaút végpontja és csúcspontja
A Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (Ferenc József császár magaslat, 2369 m) a Großglockner alpesi panorámaút végpontja. Innen lenyűgöző kilátás nyílik a Pasterzére, az Alpok keleti részének leghosszabb gleccserére, valamint magára a Großglocknerre. Számos túraútvonal is indul innen, például a kilátóhoz vezető út is. A Kaiser-Franz-Josefs-Höhén található látogatóközpontban interaktív kiállítások várják a vendégeket a természetről, a hegyekről és a gleccserekről 1500 m²-en.
Az Edelweiß-Spitze: Ausztria legmagasabb autóval elérhető hegycsúcsa
Egy macskaköves mellékút ágazik le a főútról és hat hajtűkanyaron keresztül vezet fel a Großglockner panorámaút legmagasabb pontjára, az Edelweiß-Spitzére (2571 m) – Ausztria legmagasabb autóval megközelíthető hegycsúcsára! A 360 fokos panorámát kínáló kilátóhelyről több mint 30 háromezres csúcs csodálható meg, sőt, innen már a Großglockner északi oldala is jól látható.
Fuscher Törl: egy történelmi jelentőségű kilátóhely
A Fuscher Törl (2428 m) magasságából lélegzetelállító panoráma nyílik a környező hegycsúcsokra és völgyekre. Ez a történelmi jelentőségű helyszín mérföldkő a magashegyi úthálózat kiépítésében, és egy emlékmű is őrzi azoknak az úttörőknek az emlékét, akik ezt a legendás panorámautat megalkották. A Fuscher Törl tökéletes helyszín egy rövid pihenőre, hogy az ember teljes pompájában élvezhesse az Alpok fenséges látványát.
Kalandok kis és nagy felfedezőknek!
Gyerekek, gyerekek – mennyi élmény vár rátok a Glockner körül!
A Grossglockner alpesi panorámaút lenyűgöző természeti környezetével és a családok számára kialakított programjaival garantáltan mosolyt csal a gyerekek arcára.
Az „Alpok nagy ötösének” kabalafigurái – a kőszáli kecske, a szirti sas, a mormota, a Glockner-poszméh és az apollólepke – segítségével a fiatal látogatók megismerkedhetnek a Hohe Tauern Nemzeti Park alpesi „nagyköveteivel”. És persze itt fenn valóban testközelből találkozhatunk a természettel: mormotákat figyelhetünk meg, virágzó alpesi réteken pillangókat fedezhetünk fel, vagy szemben állhatunk Ausztria leghosszabb gleccserével.
A Grossglockner alpesi panorámaút mentén különféle élményvilágok várják a családokat: a kialakított játszóterek a mozgást, a természet felfedezését és a tanulást kapcsolják össze – mindezt lenyűgöző alpesi környezetben.
A Haus Alpine Naturschau mellett „Mormota” élményjátszótér várja a gyerekeket: mászás, bújócska és játék közben ismerkedhetnek meg az Alpok egyik legkedveltebb lakójával. A Haus Piffkar mellett az „Alpenhummel” játszótér csábít felfedezésre – a magashegyi virágok szorgos beporzója, a poszméh köré építve. Az élménykínálatot újonnan az „Apollofalter” élményvilág egészíti ki, amely az Alpok ritka pillangóját és érzékeny élőhelyét mutatja be.
Hochtor: nyár, napsütés és hógolyócsaták…
A Hochtor (2504 m) környékét még nyáron is hó borítja, így itt nyáron is lehet hógolyózni vagy csúszkálni a hóban – igazán menő élmény.
Túratippek a Grossglockner alpesi panorámaút menténFedezzétek fel a túraútvonalakat és élvezzétek ki az Alpok szépségét, ahogy nektek jól esik! A Großglockner alpesi panorámaúton a mottó: csak rajtatok múlik, milyen messzire mentek!
Titkos tipp:
Boszorkánykonyha és Boszorkányfog – egy varázslatos pihenőhely
A Großglockner magashegyi panorámaút 9-es kanyarja mellett egy impozáns sziklatömb emelkedik az ég felé. Olyan ferde, hogy az ember azt hinné, bármelyik pillanatban eldőlhet. De nem dől – már évezredek óta így áll, és nem véletlenül hívják Boszorkányfognak. Hiszen a különös alakú csúcs pont olyan, mint egy boszorkány ferde foga. A közeli parkoló tökéletes hely egy rövid megállóra, ahol nemcsak a Boszorkányfogat, hanem a környező különleges sziklaalakzatokat, az úgynevezett Boszorkánykonyhát is felfedezhetitek. Itt békától krokodilig, elefánttól teknősig számos érdekes formát felismerhettek a kövekben. Sokan még boszorkányarcokat is felfedeznek a sziklák repedéseiben… és néha mintha halk kuncogás hallatszana a hasadékokból…
Élmények az időjárástól függetlenül: kiállítások és egyebek.Mindegy, hogy a Großglockner alpesi panorámaúton ragyog a nap vagy esik az eső – itt bármilyen időjárásban rengeteg felfedeznivaló és élmény vár rátok!
A világ legmagasabban fekvő autókiállítása
A mobilitás története 2369 méteren: a világ legmagasabban fekvő autó- és motorkerékpár-kiállítása a közlekedés fejlődését mutatja be a pionír évektől – a Benz Patent-Motorwagentől (1886) – egészen a legújabb műszaki fejlesztésekig. A gondosan válogatott történelmi és modern járművek azt szemléltetik, miként formálta a haladást az előrelátó gondolkodás és a mérnöki innováció. A kiállítás olyan jubileumokra is reflektál, mint a Mercedes-Benz 140 éves és a Vespa 80 éves évfordulója, így a design, a korszakok szelleme és a mobilitás változása generációkon átívelően válik átélhetővé.
Az út építése című kiállítás
A Fuscher Lacke partján található az eredeti állapotában megőrzött útépítőház, amely a „Bau der Straße” (Az út építése) című állandó kiállításnak ad otthont. Az eddig még soha nem látott, nagyfelbontásban digitalizált archív felvételek, az izgalmas interaktív installációk és a számos eredeti tárgy izgalmas módon mutatja be az alpesi panorámaút építésének történetét, és méltó emléket állít azoknak az embereknek, akiknek ezt köszönhetjük. Kihagyhatatlan élmény: a többszörösen díjnyertes kiállítási film, „Die Kraft einer Vision” (Egy vízió ereje).
170 éve járt itt a császár – „Felségek csúcstalálkozója”
A Kaiser-Franz-Josefs-Höhén 2026-ban új kiállítás nyílik a „170 éve járt a Großglocknernél Ferenc József császár” jubileum alkalmából. 1856. szeptember 7-én a fiatal császári pár nem kirándulásként érkezett a Grossglocknerhez, hanem egy megterhelő kormányzati körút részeként. Történeti grafikák, korabeli beszámolók és modern kiállítási elemek mutatják be a látogatást tudatosan idealizálás nélkül, betekintést adva a háttérbe, a megpróbáltatásokba, valamint a hatalom és a kötelesség emberi oldalába.
A világ legmagasabban fekvő autókiállítása
A mobilitás története 2369 méteren: a világ legmagasabban fekvő autó- és motorkerékpár-kiállítása a közlekedés fejlődését mutatja be a pionír évektől – a Benz Patent-Motorwagentől (1886) – egészen a legújabb műszaki fejlesztésekig. A gondosan válogatott történelmi és modern járművek azt szemléltetik, miként formálta a haladást az előrelátó gondolkodás és a mérnöki innováció. A kiállítás olyan jubileumokra is reflektál, mint a Mercedes-Benz 140 éves és a Vespa 80 éves évfordulója, így a design, a korszakok szelleme és a mobilitás változása generációkon átívelően válik átélhetővé.
Az út építése című kiállítás
A Fuscher Lacke partján található az eredeti állapotában megőrzött útépítőház, amely a „Bau der Straße” (Az út építése) című állandó kiállításnak ad otthont. Az eddig még soha nem látott, nagyfelbontásban digitalizált archív felvételek, az izgalmas interaktív installációk és a számos eredeti tárgy izgalmas módon mutatja be az alpesi panorámaút építésének történetét, és méltó emléket állít azoknak az embereknek, akiknek ezt köszönhetjük. Kihagyhatatlan élmény: a többszörösen díjnyertes kiállítási film, „Die Kraft einer Vision” (Egy vízió ereje).
170 éve járt itt a császár – „Felségek csúcstalálkozója”
A Kaiser-Franz-Josefs-Höhén 2026-ban új kiállítás nyílik a „170 éve járt a Großglocknernél Ferenc József császár” jubileum alkalmából. 1856. szeptember 7-én a fiatal császári pár nem kirándulásként érkezett a Grossglocknerhez, hanem egy megterhelő kormányzati körút részeként. Történeti grafikák, korabeli beszámolók és modern kiállítási elemek mutatják be a látogatást tudatosan idealizálás nélkül, betekintést adva a háttérbe, a megpróbáltatásokba, valamint a hatalom és a kötelesség emberi oldalába.
Gasztrotippek
A Großglockner alpesi panorámaút mentén változatos gasztronómiai élmények várnak rátok – a hagyományos házias ízektől egészen a magas színvonalú ínyencfogásokig.
Emellett a panorámaút mentén található Großglockner üzletek széles választékban kínálnak szuveníreket és helyi termékeket, amelyeket magatokkal vihettek emlékbe. Könyvek, ruházat, plüssfigurák – itt mindenki megtalálja a számára tökéletes ajándékot.
Tipp: Gasthaus Schöneck – a Großglockner panorámaút titkos tippje
A Gasthaus Schöneck igazi gasztronómiai gyöngyszem a panorámaút mentén. Híres a helyi specialitásokról, például a tradicionális karintiai töltött tésztatáskáról (Kärntner Kasnudel). Egyedi különlegessége a ház saját készítésű kenyere, amely régi recept alapján készül és minden ételnek különleges ízt kölcsönöz. A hangulatos légkörnek és a lélegzetelállító alpesi panorámának köszönhetően a Gasthaus Schöneck felejthetetlen élmény kínál minden ínyenc számára.
„Hochtor-hágó: egy évezredes múlttal rendelkező útvonal"
Ez a kiállítás izgalmas betekintést nyújt a hágón átvezető ősi útvonal történetébe. A régészeti ásatások során kelta és római pénzérmék, valamint szobrocskák kerültek elő. A feltárt fegyverek, aranyásó szerszámok, középkori textíliák, valamint egy 18. századi aranyásó maradványai mind azt bizonyítják, hogy a hágó évszázadokon át fontos észak–déli kereskedelmi útvonal volt. Ezen az úton kereskedők, aranyásók és emberkereskedők is jártak – utóbbiak az északról származó rabszolgákkal látták el Velence gályáit.
„Hegy, a – nők a hegymászásban"
A Kaiser-Franz-Josefs-Höhén található látogatóközpont „Hegy, a - nők a hegymászásban" című kiállítása az alpinizmus női úttörőinek küzdelmét mutatja be az elismerés felé vezető úton. Szórakoztató és izgalmas módon világít rá a nők kimagasló hegymászóteljesítményeire, valamint feltárja a Großglockner első női megmászásának történetét, miközben legendákat és tévhiteket oszlat el. Egy interaktív kvíz segítségével a látogatók tesztelhetik saját előítéleteiket és kideríthetik, valójában mennyit tudnak a férfiak és nők szerepéről a hegymászásban.
„Gletscher.Leben“ – Élet az örök jégben
Van-e élet a gleccsereken? Hogy ott él a néhány milliméteres gleccserbolha? A „Gletscher.Leben” (Gleccser.Élet) című kiállítás a Kaiser-Franz-Josefs-Höhén található látogatóközpontban izgalmas módon mutatja be a gleccserek világát. Digitálisan irányíthatjátok ezt az apró élőlényt, hogy óriási akadályokon ugorjon át és interaktív módon hasonlíthatjátok össze a Pasterze-gleccser jégrétegének változását építmények méreteivel. Interaktív állomások segítségével a kiállítás kézzelfoghatóvá és átélhetővé teszi a gleccserek élővilágát, valamint hatásukat a természetre és az emberre.
„Hochtor-hágó: egy évezredes múlttal rendelkező útvonal"
Ez a kiállítás izgalmas betekintést nyújt a hágón átvezető ősi útvonal történetébe. A régészeti ásatások során kelta és római pénzérmék, valamint szobrocskák kerültek elő. A feltárt fegyverek, aranyásó szerszámok, középkori textíliák, valamint egy 18. századi aranyásó maradványai mind azt bizonyítják, hogy a hágó évszázadokon át fontos észak–déli kereskedelmi útvonal volt. Ezen az úton kereskedők, aranyásók és emberkereskedők is jártak – utóbbiak az északról származó rabszolgákkal látták el Velence gályáit.
„Hegy, a – nők a hegymászásban"
A Kaiser-Franz-Josefs-Höhén található látogatóközpont „Hegy, a - nők a hegymászásban" című kiállítása az alpinizmus női úttörőinek küzdelmét mutatja be az elismerés felé vezető úton. Szórakoztató és izgalmas módon világít rá a nők kimagasló hegymászóteljesítményeire, valamint feltárja a Großglockner első női megmászásának történetét, miközben legendákat és tévhiteket oszlat el. Egy interaktív kvíz segítségével a látogatók tesztelhetik saját előítéleteiket és kideríthetik, valójában mennyit tudnak a férfiak és nők szerepéről a hegymászásban.
„Gletscher.Leben“ – Élet az örök jégben
Van-e élet a gleccsereken? Hogy ott él a néhány milliméteres gleccserbolha? A „Gletscher.Leben” (Gleccser.Élet) című kiállítás a Kaiser-Franz-Josefs-Höhén található látogatóközpontban izgalmas módon mutatja be a gleccserek világát. Digitálisan irányíthatjátok ezt az apró élőlényt, hogy óriási akadályokon ugorjon át és interaktív módon hasonlíthatjátok össze a Pasterze-gleccser jégrétegének változását építmények méreteivel. Interaktív állomások segítségével a kiállítás kézzelfoghatóvá és átélhetővé teszi a gleccserek élővilágát, valamint hatásukat a természetre és az emberre.
Zöld jövőképünk: Glockner ePower & Großglockner E-élménytúra
A Großglockner Hochalpenstraßen AG úttörő szerepet játszik az elektromos töltőinfrastruktúra kiépítésében Ausztria legszebb panorámaútjain. Már évek óta aktívan támogatja az e-mobilitást, mint a közlekedés innovatív és fenntartható formáját, különösen a védett alpesi kirándulóhelyeken. Ennek eredményeként a Großglockner alpesi panorámaút mentén már több modern, csúcstechnológiás e-töltőállomás is üzemel.
Großglockner E-élménytúra a Hohe Tauern Nemzeti Parkban
A Großglockner E-élménytúra (E-Genusstour) Ausztria első elektromos autós roadtripje, amely egy 230 km hosszú körút során végigvezet a Hohe Tauern Nemzeti Park lenyűgöző tájain Salzburg tartományon, Kelet-Tirolon és Karintián keresztül, valamint az Alpok legszebb panorámaútján, a Großglockner alpesi panorámaúton. A teljes útvonalon sűrűn elhelyezett töltőállomások garantálják a biztonságos és környezetbarát vezetési élményt, de ami a legjobb az egészben: az út során számos gasztronómiai megállóhely vár, amelyeket kifejezetten fenntarthatósági, ökológiai és regionális szempontok szerint válogattak össze. Ezek a helyek arra csábítanak, hogy megálljatok, kikapcsolódjatok és élvezzétek a helyi ízeket. A Großglockner E-élménytúra minden szempontból fenntartható élvezet!
Grossglockner Hochalpenstrasse
Rainerstraße 2
5021 Salzburg
telefon: +43 662 873673-0