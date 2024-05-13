A Grossglockner alpesi útját a világ egyik legszebb panorámaútjának tartják és Ausztria három leglátogatottabb kirándulóhelye közé tartozik.

A 48 kilométer hosszú Grossglockner alpesi panorámaút jóval több, mint egy látványos autóút – ez tulajdonképpen „The Greatest Roadtrip” az osztrák Alpokon át. Kanyar kanyart követ és a panorámaút egészen 2571 méteres tengerszint feletti magasságig emelkedik, miközben szinte észrevétlenül jutunk át a Hohe Tauern Nemzeti Park magashegyi világába, Közép-Európa legnagyobb védett természeti területére.

Különlegessége azonban messze túlmutat az alpesi kulisszán. Az út egyszerre természeti élmény, időutazás és innovációs tér. A mérnöki teljesítményt és a tájat rendkívüli harmóniában kapcsolja össze és nemcsak lenyűgöző kilátást kínál, hanem új nézőpontokat is: a természetre, a történelemre és az alpesi térség jövőjére.

Fenséges hegycsúcsok, gleccserek, zöld völgyek és alpesi erdők kísérik az utazás minden szakaszát. Ami azonban igazán különlegessé teszi ezt az útvonalat, az a mozgás és a megállás sajátos egyensúlya. Az út mentén számos kilátópont, információs állomás, 15 kiállítás és 12 élményállomás várja a látogatókat. Tanösvények, panorámautak és kiterjedt túraútvonal-hálózat csábít arra, hogy megszakítsuk az utazást – hangulatos éttermekben vagy alpesi kunyhókban pihenhetünk meg és minden érzékszervünkkel megtapasztalhatjuk az Alpok lenyűgöző világát.

Az egyik csúcspont a külön bekötőúton elérhető Edelweißspitze. Innen több mint harminc háromezres hegycsúcs tárul fel a látogató előtt, valamint a 3798 méter magas Großglockner északi oldala. A Hochtornál található alagútban az út Salzburg és Karintia tartomány határát is átlépi – szimbolikus pillanat ezen a különleges alpesi útvonalon.

A Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (Ferenc József császár magaslat) valódi páholypozíciót kínál az Alpokra: innen közvetlen kilátás nyílik Ausztria legmagasabb hegyére és a Pasterze-gleccserre. A látogatóközpont számos kiállítással várja az érdeklődőket, köztük a „Gletscher.Leben” (Gleccser.Élet) és a „Berg, die – Frauen im Aufstieg” (Hegy, a – Nők a hegymászásban) című tárlattal, valamint a világ legmagasabban fekvő autó- és motorkerékpár-kiállításával. Újdonságnak számít a „Sepp Forcher – Zwischen Worten und Gipfeln” (Sepp Forcher – szavak és csúcsok között) című állandó kiállítás, valamint a GROSSGLOCKNERKINO, vagyis a Grossglocknermozi. A panoráma körút mentén naponta indulnak ingyenes vezetett túrák a nemzeti park rangereivel – kis szerencsével mormotákat vagy szabadon élő kőszáli kecskéket is megfigyelhetünk.

Az Alpok egyik leglátogatottabb látnivalójaként, 2015 óta műemléki védelem alatt és 2025-ben fennállásának 90. évfordulóját ünnepelve, a Grossglockner alpesi panorámaút továbbra is az alpesi útvonalak egyik ikonikus képviselője. 2026-ban új tematikus hangsúlyokkal várja a látogatókat: kiállításokkal, jubileumi programokkal, sporteseményekkel és családi élményekkel.

A „Die schönsten Roadtrips durch die österreichischen Alpen” (Az osztrák Alpok legszebb útvonalai) címmel megjelenik egy 24 oldalas kiadvány is, amely az alpesi útvonalak királyaként mutatja be a Grossglockner alpesi panorámautat.