Magas-Stájerország nyáron
Szakadj ki a hétköznapok ritmusából és merülj el az Alpok lenyűgöző élményvilágában.
Introduction
Természeti élmények a pihentető feltöltődésért: Magas-Stájerország idilli kisvárosokkal és bájos településekkel, zöldellő alpesi legelőkkel és erdőkkel, valamint fejedelmi hegycsúcsokkal és termékeny völgyekkel varázsol el. Túrázás, kerékpározás vagy erdőfürdő a friss hegyi levegőn – kirándulás alpesi legelőről alpesi legelőre és közben kulináris élményekkel tarkított pihenők. A városból egyenesen a természet ölelésébe.
Miért látogassunk el Magas-Stájerországba nyáron?
A természet a legintenzívebb formájában – tér az élményeknek
Különleges energiapontok, erdőfürdő, lelassulás és valódi természeti élmények – ugyanakkor elegendő tér a családbarát túrákhoz és a kerékpáros kirándulásokhoz is.
Kultúra, ami nemcsak látható, hanem valódi élménnyé válik.
Brahmstól és Peter Roseggertől a féltve őrzött hagyományokon át az interaktív kiállításokig: itt a kultúra közvetlen, hiteles és a mindennapok természetes része.
Kerékpáros zarándoklat Mariazellbe
A Hochsteiermark élményrégió a „Kerékpáros zarándoklat Mariazellbe” programmal egy új és Ausztriában egyedülálló kerékpáros zarándok-élményt hoz létre. Az új kínálat a természeti élményeket, a sportos kikapcsolódást és a tudatos elcsendesedés pillanatait ötvözi a Hochsteiermark régió természeti és kulturális látnivalóival.
A projektet új Bike & Hike túrák, gravel kerékpáros útvonalak, valamint a közkedvelt Mürztal kerékpárút (R5) egészítik ki.
(E-)bike, folyó menti kerékpárutak, bike & hike túrák…
Hegyi kerékpározás és e-bike Magas-Stájerországban:
A Mariazellerland régió, a Hochschwab és Peter Rosegger erdőkben gazdag szőlőföldje között kerékpárútvonalak széles hálózata várja a bringásokat – a kínálat kezdőknek szóló, kényelmes túráktól a tapasztalt bringások számára is kihívást jelentő trailpályákig terjed.
Folyó menti kerékpárutak Magas-Stájerországban:
Az R5-ös Mürztal kerékpárút és az R2-es Mura kerékpárút szinte végig a névadó folyók, a Mürz és a Mura mentén halad. Útközben számos kulturális látnivaló és kulináris élmény csábít hangulatos pihenőre – ideális családoknak, az ínyenceknek és mindazoknak, akik nyugodt tempóban szeretnék felfedezni a tájat.
Bike & Hike – az alpesi legelőről a hegycsúcsra:
Vonattal a régióba, kerékpárral a hegyre, gyalog a csúcsra – a túrákat a vasútállomásoktól is indíthatjuk, amelyek így ideális kiindulópontjai a Bike & Hike kirándulásoknak. A hangulatos alpesi hütték és a házigazdák őszinte vendégszeretete igazán különlegessé teszi az élményt, így minden túra valódi, testet-lelket feltöltő kalanddá válik.
Túrázás – élmények természetközelben
A „BergZeitReise” hosszútávú körtúra 15 szakaszon, valamint 15 egynapos túrajavaslattal vezeti végig a kirándulókat Magas-Stájerország természeti és kulturális látnivalóin. A mintegy 290 kilométeres túraút olyan kiemelt látnivalókat is érint, mint a Hochschwab vagy a Rax.
Tematikus túrautak és gyógynövénytúrák:
Magas-Stájerország gazdag gyógyfüvekben, alpesi virágokban és fűszernövényekben. Aki tudja, mit keressen, az az ösvények mentén a természet patikájára lelhet.
Tipp: a Mürzer Oberland Natúrpark élményprogramjai között rendszeresen találhatók workshopok, előadások és tanfolyamok a természet és a gyógynövények világáról.
Fürdőzés a nyári Magas-Stájerországban
A forró nyári napokon Magas-Stájerország a hűsölés és a fürdőzés élményét festői természeti környezetben kínálja. Az Erlaufsee kristálytiszta vize és lenyűgöző alpesi panoráma ideális az úszáshoz, pihenéshez és ellazuláshoz – a csónakkölcsönző csak tovább gazdagítja a kínálatot.
A családok és az aktív pihenésre vágyók számára a Krieglachi Vízi Világ és Élményfürdő, valamint a Mürzzuschlagi Vivax Szabadidőközpont garantálja a változatosságot medencékkel, szaunavilággal és különféle sportolási lehetőségekkel.
A természetközeli fürdőhelyeknek és aktív programoknak köszönhetően számos lehetőség kínálkozik a nyári felfrissülésre:
A Sackwiesensee egy üdítő megálló túra közben, csendes fekvésével rövid csobbanásra csábít.
A Schneealm és a Rax vidékén tett kirándulás után a Teichwirt Urani a fürdőzés és a kulináris élmények harmonikus párosát kínálja – jóleső falatokkal és lenyűgöző alpesi panorámával.
A Seebach szabadidőtavak fürdőzési és kempingezési lehetőséget egyaránt kínálnak, ideálisak egy hosszú, vízparti nyári naphoz.
A Kapfenbergi Sportközpont szabadtéri medencékkel és sokoldalú szabadidős kínálattal várja az aktív kikapcsolódás kedvelőit.
Erdőfürdő – megérkezni. Fellélegezni. Feltöltődni.
Roanwirts ajánlatcsomag ínyenceknek
Egy romantikus este szállással a Roanwirt szállodában és négyfogásos meglepetésmenü hozzá illő borválogatással Gerald Hölzl séf konyhájából, a Roanwirt étteremben.
Az ajánlatcsomag tartalma:
szállás 1 éjszakára bőséges svédasztalos reggelivel
a szaunarészleg díjmentes használata (finn szauna, gőzfürdő, infraszauna)
4 fogásos meglepetésmenü borpárosítással a Roanwirt étteremben
fürdőköpeny a tartózkodás időtartamára
ajándékcsomag házi készítésű finomságokkal (szarvaskolbász, tészta és sajt)
Az ajánlat érvényessége: 2025.11.20. – 2026.12.31.
Foglalható 327 eurótól / 2 fő,, keddtől szombatig
Gasthof Schäffer
Romantikus, császári hangulatú kikapcsolódás a Gasthof Schäfferben: fedezzétek fel a Mürzer Oberland Natúrpark sokszínű kínálatát, valamint az üvegművesség titkait.
A csomag tartalma:
3 éjszaka kétágyas szobában
bőséges ínyencreggeli helyi specialitásokkal
4 fogásos natúrpark-meglepetésmenü
belépő a neubergi apátság Természettudományi Múzeumába
egy vizeskancsó a Kaiserhof üvegmanufaktúrából
Az ajánlat érvényessége: 2026.05.01. – 2026.10.31.
Kilátóhelyek / fotópontok
Kiemelt események
Lovagi fesztivál az Oberkapfenbergi várban
Középkori fesztivál az Oberkapfenbergi várban: látványos lovagi viadalok, mutatványosok, vándorzenészek, artisták és zsonglőrök, történelmi táncok, solymászbemutató, korhű tábori élet és középkori kézművesvásár – és még sok minden más.
Stájer varázserdő
A stájer varázserdő a Mürzer Oberland Natúrparkban évről évre megrendezett természeti és élményprogram, amely a mondák, mítoszok és mesebeli alakok varázslatos világába repíti a látogatókat.
Koncertek a hegyi tónál, a Mariazeller Bürgeralpén
Az 1270 méteres magasságban tartott koncertest igazán különleges élmény: az alpesi tó partján található szabadtéri színpad Ausztria egyik legszebb természeti helyszínei közé tartozik, ahol az elmúlt években számtalan emlékezetes koncertet tartottak.
További tippek
Ausztria zöld szíve életre kelti a nyarat
A stájer nyár ideális feltételeket kínál, hogy átéljük a természet szépségét. A Dachstein fenséges csúcsaitól a szőlőültetvényekkel borított déli dombvidékekig élmények sokasága várja az üdülővendégeket: Ausztria zöld szívében az aktív feltöltődés és különleges kulináris élmények kéz a kézben járnak. A túrázók zöldellő alpesi réteken át barangolhatják be a vidéket, a kerékpárosok a Mura és az Enns folyók mentén kanyargó, festői útvonalakon tekerhetnek, a fürdőzés szerelmesei pedig kristálytiszta tavak hűs vizében frissülhetnek fel. Graz és Leoben történelmi utcái kulturális kalandozásra invitálnak, míg a hangulatos borozók és vendéglők a régió jellegzetes ízeivel csábítanak pihenőre – a zamatos stájer babsalátától a kiadós stájer fatányéros uzsonnáig. Stájerországban a nyár nem csupán egy évszak, hanem maga az életérzés.
FAQ
Tourismusverband Hochsteiermark
Herzog-Ernst-Gasse 2.
8600 Bruck an der Mur
telefon: +43 3862 55020