Magas-Stájerország nyáron 

(E-)bike, folyó menti kerékpárutak, bike & hike túrák…

Hegyi kerékpározás és e-bike Magas-Stájerországban:

A Mariazellerland régió, a Hochschwab és Peter Rosegger erdőkben gazdag szőlőföldje között kerékpárútvonalak széles hálózata várja a bringásokat – a kínálat kezdőknek szóló, kényelmes túráktól a tapasztalt bringások számára is kihívást jelentő trailpályákig terjed.

Folyó menti kerékpárutak Magas-Stájerországban:

Az R5-ös Mürztal kerékpárút és az R2-es Mura kerékpárút szinte végig a névadó folyók, a Mürz és a Mura mentén halad. Útközben számos kulturális látnivaló és kulináris élmény csábít hangulatos pihenőre – ideális családoknak, az ínyenceknek és mindazoknak, akik nyugodt tempóban szeretnék felfedezni a tájat.

Bike & Hike – az alpesi legelőről a hegycsúcsra:

Vonattal a régióba, kerékpárral a hegyre, gyalog a csúcsra – a túrákat a vasútállomásoktól is indíthatjuk, amelyek így ideális kiindulópontjai a Bike & Hike kirándulásoknak. A hangulatos alpesi hütték és a házigazdák őszinte vendégszeretete igazán különlegessé teszi az élményt, így minden túra valódi, testet-lelket feltöltő kalanddá válik.