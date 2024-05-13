Two cyclists with helmets and luggage in front of Mariazell Collegiate Church, blue sky.

Magas-Stájerország nyáron 
Szakadj ki a hétköznapok ritmusából és merülj el az Alpok lenyűgöző élményvilágában.

Felső-Stájerországban panorámás túraútvonalak, érintetlen természet, hangulatos hütték és regionális ízek várnak – itt minden adott a tökéletes kikapcsolódáshoz.

Természeti élmények a pihentető feltöltődésért: Magas-Stájerország idilli kisvárosokkal és bájos településekkel, zöldellő alpesi legelőkkel és erdőkkel, valamint fejedelmi hegycsúcsokkal és termékeny völgyekkel varázsol el. Túrázás, kerékpározás vagy erdőfürdő a friss hegyi levegőn – kirándulás alpesi legelőről alpesi legelőre és közben kulináris élményekkel tarkított pihenők. A városból egyenesen a természet ölelésébe.

Miért látogassunk el Magas-Stájerországba nyáron?

A természet a legintenzívebb formájában – tér az élményeknek

Különleges energiapontok, erdőfürdő, lelassulás és valódi természeti élmények – ugyanakkor elegendő tér a családbarát túrákhoz és a kerékpáros kirándulásokhoz is.

Természeti élmények

Kultúra, ami nemcsak látható, hanem valódi élménnyé válik.

Brahmstól és Peter Roseggertől a féltve őrzött hagyományokon át az interaktív kiállításokig: itt a kultúra közvetlen, hiteles és a mindennapok természetes része.

Kulturális élmények

Őszinte ízek, markáns regionális karakterrel.

Az alpesi hüttéktől a hagyományos vendéglőkön át a díjnyertes éttermekig – túraruhában vagy akár elegáns öltözékben: minden falat hiteles kulináris élményekről szól.

Gasztronómia Magas-Stájerországban
Új élmény a Hochsteiermark régióban

Kerékpáros zarándoklat Mariazellbe

A Hochsteiermark élményrégió a „Kerékpáros zarándoklat Mariazellbe” programmal egy új és Ausztriában egyedülálló kerékpáros zarándok-élményt hoz létre. Az új kínálat a természeti élményeket, a sportos kikapcsolódást és a tudatos elcsendesedés pillanatait ötvözi a Hochsteiermark régió természeti és kulturális látnivalóival.

A projektet új Bike & Hike túrák, gravel kerékpáros útvonalak, valamint a közkedvelt Mürztal kerékpárút (R5) egészítik ki.

Részletesen a zarándoklatról

(E-)bike, folyó menti kerékpárutak, bike & hike túrák…

Hegyi kerékpározás és e-bike Magas-Stájerországban:
A Mariazellerland régió, a Hochschwab és Peter Rosegger erdőkben gazdag szőlőföldje között kerékpárútvonalak széles hálózata várja a bringásokat – a kínálat kezdőknek szóló, kényelmes túráktól a tapasztalt bringások számára is kihívást jelentő trailpályákig terjed.

Folyó menti kerékpárutak Magas-Stájerországban:
Az R5-ös Mürztal kerékpárút és az R2-es Mura kerékpárút szinte végig a névadó folyók, a Mürz és a Mura mentén halad. Útközben számos kulturális látnivaló és kulináris élmény csábít hangulatos pihenőre – ideális családoknak, az ínyenceknek és mindazoknak, akik nyugodt tempóban szeretnék felfedezni a tájat.

Bike & Hike – az alpesi legelőről a hegycsúcsra:
Vonattal a régióba, kerékpárral a hegyre, gyalog a csúcsra – a túrákat a vasútállomásoktól is indíthatjuk, amelyek így ideális kiindulópontjai a Bike & Hike kirándulásoknak. A hangulatos alpesi hütték és a házigazdák őszinte vendégszeretete igazán különlegessé teszi az élményt, így minden túra valódi, testet-lelket feltöltő kalanddá válik.

Kerékpározás Magas-Stájerországban
Magas-Stájerország a túraparadicsom

Túrázás – élmények természetközelben

A „BergZeitReise” hosszútávú körtúra 15 szakaszon, valamint 15 egynapos túrajavaslattal vezeti végig a kirándulókat Magas-Stájerország természeti és kulturális látnivalóin. A mintegy 290 kilométeres túraút olyan kiemelt látnivalókat is érint, mint a Hochschwab vagy a Rax.

Tematikus túrautak és gyógynövénytúrák:
Magas-Stájerország gazdag gyógyfüvekben, alpesi virágokban és fűszernövényekben. Aki tudja, mit keressen, az az ösvények mentén a természet patikájára lelhet.

Tipp: a Mürzer Oberland Natúrpark élményprogramjai között rendszeresen találhatók workshopok, előadások és tanfolyamok a természet és a gyógynövények világáról.

BergZeitReise körtúraTúrázás Magas-Stájerországban
Felfrissülés kristálytiszta vizekben

Fürdőzés a nyári Magas-Stájerországban

A forró nyári napokon Magas-Stájerország a hűsölés és a fürdőzés élményét festői természeti környezetben kínálja. Az Erlaufsee kristálytiszta vize és lenyűgöző alpesi panoráma ideális az úszáshoz, pihenéshez és ellazuláshoz – a csónakkölcsönző csak tovább gazdagítja a kínálatot.

A családok és az aktív pihenésre vágyók számára a Krieglachi Vízi Világ és Élményfürdő, valamint a Mürzzuschlagi Vivax Szabadidőközpont garantálja a változatosságot medencékkel, szaunavilággal és különféle sportolási lehetőségekkel.

A természetközeli fürdőhelyeknek és aktív programoknak köszönhetően számos lehetőség kínálkozik a nyári felfrissülésre:
A Sackwiesensee egy üdítő megálló túra közben, csendes fekvésével rövid csobbanásra csábít.
A Schneealm és a Rax vidékén tett kirándulás után a Teichwirt Urani a fürdőzés és a kulináris élmények harmonikus párosát kínálja – jóleső falatokkal és lenyűgöző alpesi panorámával.
A Seebach szabadidőtavak fürdőzési és kempingezési lehetőséget egyaránt kínálnak, ideálisak egy hosszú, vízparti nyári naphoz.
A Kapfenbergi Sportközpont szabadtéri medencékkel és sokoldalú szabadidős kínálattal várja az aktív kikapcsolódás kedvelőit.

Magas-Stájerország frissítő oldala

Erdőfürdő – megérkezni. Fellélegezni. Feltöltődni.

Erdőfürdő Magas-Stájerországban
Ajánlások és foglalható ajánlatok
Roanwirt

Roanwirts ajánlatcsomag ínyenceknek

Egy romantikus este szállással a Roanwirt szállodában és négyfogásos meglepetésmenü hozzá illő borválogatással Gerald Hölzl séf konyhájából, a Roanwirt étteremben.

Az ajánlatcsomag tartalma:

  • szállás 1 éjszakára bőséges svédasztalos reggelivel

  • a szaunarészleg díjmentes használata (finn szauna, gőzfürdő, infraszauna)

  • 4 fogásos meglepetésmenü borpárosítással a Roanwirt étteremben

  • fürdőköpeny a tartózkodás időtartamára

  • ajándékcsomag házi készítésű finomságokkal (szarvaskolbász, tészta és sajt)

Az ajánlat érvényessége: 2025.11.20. – 2026.12.31.

Foglalható 327 eurótól / 2 fő,, keddtől szombatig

ab € 327,- für 2 Personen
Császári, mesteri, természetes

Gasthof Schäffer

Romantikus, császári hangulatú kikapcsolódás a Gasthof Schäfferben: fedezzétek fel a Mürzer Oberland Natúrpark sokszínű kínálatát, valamint az üvegművesség titkait.

A csomag tartalma:

  • 3 éjszaka kétágyas szobában

  • bőséges ínyencreggeli helyi specialitásokkal

  • 4 fogásos natúrpark-meglepetésmenü

  • belépő a neubergi apátság Természettudományi Múzeumába

  • egy vizeskancsó a Kaiserhof üvegmanufaktúrából

Az ajánlat érvényessége: 2026.05.01. – 2026.10.31.

287,- euró/fő

Kilátóhelyek / fotópontok

1. Aflenzer Bürgeralm | 2. Brucker Schlossberg
4. Pretul | 5. Stuhleck
3. Mariazeller Bürgeralpe

További információk a kilátóhelyekről és fotópontokról.

Kiemelt események

Lovagi fesztivál az Oberkapfenbergi várban

2026. 06. 20. – 2026. 06. 21.
Kapfenberg

Középkori fesztivál az Oberkapfenbergi várban: látványos lovagi viadalok, mutatványosok, vándorzenészek, artisták és zsonglőrök, történelmi táncok, solymászbemutató, korhű tábori élet és középkori kézművesvásár – és még sok minden más.

További információ

Stájer varázserdő

2026. 09. 05. – 2026. 09. 06.
Naturpark Mürzer Oberland

A stájer varázserdő a Mürzer Oberland Natúrparkban évről évre megrendezett természeti és élményprogram, amely a mondák, mítoszok és mesebeli alakok varázslatos világába repíti a látogatókat.

További információ

Koncertek a hegyi tónál, a Mariazeller Bürgeralpén

Sommer 2026
Mariazeller Bürgeralpe

Az 1270 méteres magasságban tartott koncertest igazán különleges élmény: az alpesi tó partján található szabadtéri színpad Ausztria egyik legszebb természeti helyszínei közé tartozik, ahol az elmúlt években számtalan emlékezetes koncertet tartottak.

További információ

További tippek

Bründlweg túraút

Fedlkoch: Magas-Stájerország jellegzetes desszertje

Zarándokkereszt a Veitscher Ölbergen

Titkos tipp: Salza-szurdok energiapont

Nyaralás Stájerországban

Ausztria zöld szíve életre kelti a nyarat

A stájer nyár ideális feltételeket kínál, hogy átéljük a természet szépségét. A Dachstein fenséges csúcsaitól a szőlőültetvényekkel borított déli dombvidékekig élmények sokasága várja az üdülővendégeket: Ausztria zöld szívében az aktív feltöltődés és különleges kulináris élmények kéz a kézben járnak. A túrázók zöldellő alpesi réteken át barangolhatják be a vidéket, a kerékpárosok a Mura és az Enns folyók mentén kanyargó, festői útvonalakon tekerhetnek, a fürdőzés szerelmesei pedig kristálytiszta tavak hűs vizében frissülhetnek fel. Graz és Leoben történelmi utcái kulturális kalandozásra invitálnak, míg a hangulatos borozók és vendéglők a régió jellegzetes ízeivel csábítanak pihenőre – a zamatos stájer babsalátától a kiadós stájer fatányéros uzsonnáig. Stájerországban a nyár nem csupán egy évszak, hanem maga az életérzés.

steiermark.com/nyaralás

FAQ

1. Valódi természeti élmények - ugyanakkor számtalan lehetőség családbarát túrákra és kerékpáros kirándulásokra is.

2. A kultúra itt közvetlen, hiteles és a mindennapok természetes része.

3. Őszinte gasztronómia regionális karakterrel.

Magas-Stájerország kulturális szempontból is sok érdekes programot kínál. A WinterSportMuseum Mürzzuschlag (Mürzzuschlagi TélSportMúzeum) lenyűgözően dokumentálja az osztrák téli sportok történetét. A Brahms-Museum Mürzzuschlag (Mürzzuschlagi Brahms Múzeum) a zeneszerző egykori nyári rezidenciájában kelti életre a zene történetét. A Südbahn Museum Mürzzuschlag (Mürzzuschlagi Déli Vasút Múzeum) a Semmeringi vasút úttörő műszaki teljesítményét és a régió számára betöltött jelentőségét mutatja be. A Krieglachban található Rosegger-Múzeumban Peter Rosegger író életével és munkásságával ismerkedhetünk meg. A modern nature4future Természeti Élményközpont interaktív módon mutatja be a természetet, a környezetet és a jövő témáit.

Művészet és kultúra Magas-Stájerországban

A hütték házigazdáitól a díjnyertes séfekig – itt a gasztronómia nem csupán jelen van, hanem igazi ünnep is.

IGAZI MESTEREK A KONYHÁBAN:
Hét étterem büszkélkedhet Gault&Millau szakácssapkával, MICHELIN-csillaggal vagy Bib Gourmand elismeréssel.

VENDÉGLŐI HAGYOMÁNYOK SZÍVVEL-LÉLEKKEL:
Kézműves sörök, méz-frizzante, nemes párlatok és gyomorkeserűk teszik teljessé az élményt.

ALPESI ÍZVILÁG, AMI LENYŰGÖZ:
Biogazdaságokban tartott workshopok és díjnyertes séfek főzőkurzusai kínálnak betekintést a regionális konyha titkaiba.

Élvezzétek Magas-Stájerország ízeit!

Kontakt & weitere Informationen:

Tourismusverband Hochsteiermark

Herzog-Ernst-Gasse 2.

8600 Bruck an der Mur

telefon: +43 3862 55020

tourismus@hochsteiermark.at
steiermark.com/en/Hochsteiermark
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