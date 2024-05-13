Hotel Goldried
Megérkezni, fellélegezni és ellazulni
Introduction
A régió földrajzi elhelyezkedése önmagában is különleges: Kelet-Tirol érintetlen hegyvidéki tájai és a Hohe Tauern Nemzeti Park vadregényes természeti környezete számtalan különleges élményt kínál a pihenni vágyóknak. Kelet-Tirol más: őszintébb, egyszerűbb.
A Hotel Goldried az Alpok egyik legszebb fekvésű szállodája: 1000 méteres magasságban található. A Hohe Tauern Nemzeti Park csodás természeti környezetében, fantasztikus kilátással a kelet-tiroli Matrei in Osttirol városra. in
A kulináris élvezetek terén az osztrák és a nemzetközi konyha finomságai várják a vendégeket, az 500 kilométernyi hegyikerékpáros ösvény és a környező háromezer méteres hegycsúcsokra, köztük például a Großglockerre vezető túrák garantáltan kielégítik az aktív kikapcsolódásra vágyók igényeit, a Goldried SPA-ban pedig mindenki újra megtalálhatja a belső egyensúlyát.
A tágas, fényárban úszó kétágyas szobákban és apartmanokban a vendégek könnyedén ellazulhatnak.
Minden szobához erkély vagy terasz tartozik
Minden apartmanhoz saját szauna tartozik
Szobáink 20 és 35 m2-esek
Apartmanjaink 45-90 m2-esek
„Spritz up your life!” - panorámateraszunk a mottónak megfelelően napsütésben tökéletes helyszín egy pohár italhoz. Kezdd a délutánt egy kávéval és süteménnyel, a kora estét egy pohár Hugóval, vacsora után pedig kérj egy digestifet.
Goldried SPA
Egy SPA, ami segít eltávolodni a mindennapoktól.
fedett medence (10 x 7 m) és infinity szabadtéri medence
beltéri és kültéri pezsgőfürdő
gyermekmedence
finn szauna
bioszauna
gőzfürdő
infrakabin
pihenőhelyek
lounge
A masszázsok széles választéka jót tesz a fáradt izmoknak és ízületeknek egy aktív nap után.
Nyaralás Kelet-Tirolban
Néhány kilométerenként kis völgyek nyílnak, 63 darab háromezer méteres hegycsúcs tör az ég felé, a hangulatos hegyi falvak pedig izgalmas kulturális és gasztronómiai élményeket kínálnak.
Kelet-Tirol egyet jelent az igazi, hamisítatlan természetközeli nyaralással. A kelet-tiroli nyaralás változatos és meglepő. Legyen szó túrázókról, hegymászókról vagy sziklamászókról, kerékpárosokról, hegyikerékpárosokról vagy a vízi sportok szerelmeseiről – itt senki nem fog unatkozni.
Élvezze a hegyek látványát golfozás közben, tegyen hihetetlen túrákat motorral vagy versenyezzen a sasokkal siklóernyőzés közben.
Az izgalmas kalandoktól távol Kelet-Tirol számtalan nyugodt pillanatot, álomszerű kikapcsolódási lehetőséget és természeti kincset is kínál. Számos hegyi kunyhó várja a kirándulókat helyi specialitásokkal és igazolja a kelet-tiroli vendégszeretetet.
Felfedeznivalók a városban és a régióban
Introduction
Restaurant Eatery
A félpanziós ellátás részeként változatos, regionális termékekből álló svédasztalos reggelit kínálunk, este pedig 4 fogásos menüt szolgálunk fel, salátabüfével és választható főétellel. A változatosságról és a különleges kulináris élményekről olyan tematikus estek gondoskodnak, mint a falusi ízek, a sült oldalas vagy a grill-estek.
Hirschenstube à la carte étterem
A hagyományos tiroli stílusban kialakított Hirschenstube étteremnek köszönhetően a nem szállóvendégeknek is lehetősége nyílik arra, hogy megismerkedjenek a konyhánkkal. A hangsúly a klasszikus osztrák konyhán van, ami azonban modern módon is értelmezhető. Az Ausztriára összpontosító borkínálatunkban mindenki megtalálhatja az ételhez illő bort is. Személyre szabott és szívélyes kiszolgálásunk teszi teljessé az élményt. Borospincénkben különleges alkalmakra is tartogatunk ritkaságokat.
Hotel Goldried
Goldriedstraße 15
9971 Matrei in Osttirol Österreich
telefon: +434875 6113