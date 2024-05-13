Megérkezni - mély lélegzetet venni - feltöltődni - ez vár a vendégekre a Hotel Goldriedben.

A régió földrajzi elhelyezkedése önmagában is különleges: Kelet-Tirol érintetlen hegyvidéki tájai és a Hohe Tauern Nemzeti Park vadregényes természeti környezete számtalan különleges élményt kínál a pihenni vágyóknak. Kelet-Tirol más: őszintébb, egyszerűbb.

A Hotel Goldried az Alpok egyik legszebb fekvésű szállodája: 1000 méteres magasságban található. A Hohe Tauern Nemzeti Park csodás természeti környezetében, fantasztikus kilátással a kelet-tiroli Matrei in Osttirol városra. in

A kulináris élvezetek terén az osztrák és a nemzetközi konyha finomságai várják a vendégeket, az 500 kilométernyi hegyikerékpáros ösvény és a környező háromezer méteres hegycsúcsokra, köztük például a Großglockerre vezető túrák garantáltan kielégítik az aktív kikapcsolódásra vágyók igényeit, a Goldried SPA-ban pedig mindenki újra megtalálhatja a belső egyensúlyát.

A tágas, fényárban úszó kétágyas szobákban és apartmanokban a vendégek könnyedén ellazulhatnak.

Minden szobához erkély vagy terasz tartozik

Minden apartmanhoz saját szauna tartozik

Szobáink 20 és 35 m2-esek

Apartmanjaink 45-90 m2-esek

„Spritz up your life!” - panorámateraszunk a mottónak megfelelően napsütésben tökéletes helyszín egy pohár italhoz. Kezdd a délutánt egy kávéval és süteménnyel, a kora estét egy pohár Hugóval, vacsora után pedig kérj egy digestifet.