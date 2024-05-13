Klagenfurt am Wörthersee
Életöröm az óváros és a tó között
Introduction
Klagenfurt am Wörthersee egyedülálló módon ötvözi a történelmi óváros báját a türkizkék tó lenyűgöző szépségével. A városképet reneszánsz épületek, hangulatos kávézók és rejtett belső udvarok teszik különlegessé, míg a Lendkanal (Lend-csatorna) zöld folyosóként köti össze a pezsgő belvárost a Wörthi-tóval (Wörthersee). A belváros hűs, árkádos udvaraiban megbúvó butikok vásárlásra csábítanak, a piactéren pedig a régió gazdag ízvilága kel életre. Aki a tópart nyugalmára vágyik, mindössze néhány perc alatt elérheti a Wörthi-tavat, ahol a kultúra, a természet és a gasztronómia harmonikus egységet alkot.
Klagenfurt a kerékpározás szerelmeseinek is ideális úti cél. A belváros reprezentatív főteréről, a Neuer Platzról – ahol a híres Lindwurm-szökőkút áll – kerékpárutak vezetnek minden irányba. A Wörthi-tó menti útvonal a partot követve kanyarog Pörtschachon át egészen Veldenig, és számtalan lehetőséget kínál egy-egy pihenőre vagy akár egy frissítő fürdőzésre. A kultúra iránt érdeklődők a Glan menti kerékpárúton Maria Saalig tekerhetnek, vagy a Dráva menti kerékpárúton Dél-Karintiát fedezhetik fel. Akinek nincs saját kerékpárja, igénybe veheti a nap 24 órájában elérhető közösségi kölcsönzőrendszert, amely mintegy 50 állomáson összesen 270 kerékpárt kínál.
Klagenfurt a kultúrák olvasztótégelye – ez különösen jól tükröződik a helyi konyhában: a bécsi kávéházi hagyományok a mediterrán könnyedséggel találkoznak. Hangulatos éttermek bújnak meg a romantikus belső udvarokban, az Alter Markt pezsgő forgataga pedig – kertek és apró üzletek ölelésében – hosszas időzésre csábít. A Benediktinermarkt (bencés piac) a régió friss alapanyagaival és az Alpok–Adria térség egyedülálló ízvilágával varázsolja el a látogatókat.
Klagenfurt – egy város a kultúrák metszéspontjában
A reneszánsz kori óvárosban több mint 50 hangulatos belső udvar vár felfedezésre. A város számos galériának és múzeumnak ad otthont, emellett rangos kulturális események színhelye is, mint a Klagenfurti Fesztivál vagy a Klassik im Burghof klasszikus zenei koncertsorozat.
A város három szemszögből
Városi hangulat, alpesi varázs
Városi hangulat és természetközeli élmények Klagenfurtban. Fedezzétek fel a Wörthi-tavat és a karintiai gasztronómiát, valamint a város sportos és kulturális kínálatát!
Kultúra és életöröm
Három kulturális örökség formálja a várost: a karintiai vendégszeretet, az olasz építészet és a szlovén piaci hagyományok – egy keverék, ami mediterrán hangulatot áraszt.
FAQ
Kiemelt hotelajánlatokItt találjátok Klagenfurt am Wörthersee legszebb szálláshelyeit.
Garner Hotel Moser Verdino Klagenfurt: stílus és rooftop bár
A modern design és a központi elhelyezkedés teszi ezt a hotelt tökéletes kiindulóponttá. A csúcspont: a 19null7 rooftop bár, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az óvárosra.
Seepark Wörthersee Resort – wellness & gasztronómia
A közvetlenül a Wörthi-tó partján fekvő resort elegáns szobákkal, exkluzív wellnessrészleggel és kiváló konyhával várj a vendégeket – tökéletes választás a pihenéshez.
Der Sandwirth – történelmi báj és modern kényelem
Központi elhelyezkedés, elegáns szobák, étterem, szauna és fitnesz – itt a szívélyes vendégszeretet találkozik egy patinás ház varázsával.
Kiemelt programokKlagenfurt am Wörthersee minden évszakban felejthetetlen élményeket kínál. Túrázás a Bodentalban, gasztronómiai élmények a Klagenfurter Hüttében vagy pihentető séták a Kreuzbergl erdejében – itt a természet, a sport és a kulináris élmények tökéletes összhangban vannak.
Túrázás a Kreuzbergl hegyen
Könnyű túraösvények vezetnek a Kreuzbergl hegyen, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Klagenfurtra és a Wörthi-tóra – a természet idillje a város szívében.
1300 km kerékpárút Karintiában
Klagenfurt ideális kiindulópont a környékbeli kerékpártúrákhoz. Az útvonalak tavak és folyók mentén, dombokon és hegyeken át, vagy a városon keresztül vezetnek.
Rossz idő? Semmi gond! Az élmény és a szórakozás garantált!
Eső Klagenfurtban? Ez még nem ok arra, hogy otthon maradjunk! A város számos, bármilyen időjárásban élvezhető programot kínál – a trambulinparktól és a mozitól kezdve egészen a mászócsarnokig. A gyerekek kedvükre kitombolhatják magukat, miközben a szülők is kikapcsolódhatnak és jól érezhetik magukat. Garantált, hogy itt senki sem fog unatkozni!
Akár napsütés, akár eső – az alábbi szabadtéri programokat is érdemes felfedezni:
Minimundus: 160 híres épület aprólékosan kidolgozott, miniatűr mása.
Reptilienzoo Happ: egzotikus állatok, amelyek garantáltan mosolyt csalnak a legkisebbek arcára.
kärnten.museum: Karintia tartomány múzeuma.
Egyedülálló panorámák
A világ legmagasabb fából készült kilátótornya lenyűgöző panorámát kínál az egész Wörthi-tóra, Klagenfurtra és Közép-Karintiára.
Festői kilátás a Wörthi-tóra és a Karavankákra – különösen lenyűgöző a naplemente fényeiben úszó keleti öböl.
A vízköpő sárkány (Lindwurm) mellől csodás kilátás nyílik a Neuer Platzra, a városházára és a Mária Terézia-szoborra – Klagenfurt történelmi szívére.
Itt tárul elénk a türkizkék Wörthi-tó, a strandfürdő és a sétahajók kikötője.
Regionális termékek és az Alpok–Adria térség íztalálkozója
A karintiai tradíciók, az olasz kifinomultság és a szlovén ízek találkozása olyan konyhát teremt, amely harmonikusan ötvözi a könnyedséget és a mélységet.
Gasztronómiai szempontból a Benediktinermarkt, vagyis a bencés piac jelenti a régió szívét: pezsgő találkozóhely a termelők, ínyencek és séfek számára. A levegőt halételek, sajtok, szezonális zöldségek és friss parasztkenyér illata tölti be. Az ízélményt tovább gazdagítja az isztriai olívaolaj, a friuli prosciutto és a szlovén borok gazdag választéka. Itt nem csupán vásárolni lehet – itt az alapanyagok eredete is kézzelfoghatóvá válik.
A fogadókban és éttermekben a klasszikus karintiai fogások mediterrán jegyekkel gazdagodnak: a pisztráng déli aromákkal párosul, a polenta pedig helyi alapanyagokkal nyer új értelmezést.
A városi vendéglátóhelyek szintén déliesen könnyed hangulatot árasztanak: egy eszpresszó, mint Olaszországban, egy aperitif az óvárosban vagy egy fröccs naplementekor a Wörthi-tó partján. A slow food itt nem csupán szemlélet, hanem életforma – szezonális, tudatos és mély tisztelettel fordul a termelők és a természet felé.
Klagenfurt am Wörthersee a dél gasztronómiai világának kapuja – nyitott, összekötő és ízekben gazdag.
Előnyök és szolgáltatásokHozzátok ki a legtöbbet az üdülésetekből! A Wörthersee PLUS Card kedvezményeket vagy ingyenes belépést biztosít számos látnivalóhoz. A Klagenfurt-app pedig jegyekkel, információkkal és digitális szolgáltatásokkal teszi még kényelmesebbé az üdülést.
All in ONE – egy alkalmazás a tartalmas üdüléshez
Foglaljatok jegyeket, fedezzétek fel a legjobb helyeket és élvezzétek az exkluzív kedvezményeket! Az alkalmazással Klagenfurt és a Wörthi-tó mindig kéznél van – beleértve a Wörthersee PLUS Cardot is.
All in ONE – egy alkalmazás a tartalmas üdüléshez
Foglaljatok jegyeket, fedezzétek fel a legjobb helyeket és élvezzétek az exkluzív kedvezményeket! Az alkalmazással Klagenfurt és a Wörthi-tó mindig kéznél van – beleértve a Wörthersee PLUS Cardot is.
Kiemelt eseményekAusztria legdélebben fekvő tartományi fővárosa kiváló hírnévnek örvend rangos eseményei révén.
Klagenfurti Fesztivál
Művészet, színház és zene a legmagasabb színvonalon: a Klagenfurti Fesztivál kreatív előadásokat és koncerteket hoz a városba – vibrálóan modern és inspiráló!
Ironman Austria Klagenfurt
A legendás Ironman Austria a világ legjobb sportolóit vonzza Karintiába. Úszás a Wörthi-tóban, kerékpározás és futás lenyűgöző tájakon – egyedülálló sportesemény!
Csillagok éjszakája a Wörthi-tó partján
Egy felejthetetlen zenei élmény közvetlenül a Wörthi-tó partján. Nemzeti és nemzetközi sztárok varázsolják el a közönséget a lenyűgöző környezetben.
Kärnten läuft futóverseny
Lélegzetelállító futóesemény a Wörthi-tó partján: amatőröknek és profi sportolóknak egyaránt – a félmaratontól egészen a családi futásig.
Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee
Neuer Platz 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
telefon: +43 463 287 463 0