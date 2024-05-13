Városi hangulat és természetközeli élmények Klagenfurtban: séta az óvárosban, bringatúra a Wörthi-tó partján, valamint kulturális és kulináris élmények sokasága.

Klagenfurt am Wörthersee egyedülálló módon ötvözi a történelmi óváros báját a türkizkék tó lenyűgöző szépségével. A városképet reneszánsz épületek, hangulatos kávézók és rejtett belső udvarok teszik különlegessé, míg a Lendkanal (Lend-csatorna) zöld folyosóként köti össze a pezsgő belvárost a Wörthi-tóval (Wörthersee). A belváros hűs, árkádos udvaraiban megbúvó butikok vásárlásra csábítanak, a piactéren pedig a régió gazdag ízvilága kel életre. Aki a tópart nyugalmára vágyik, mindössze néhány perc alatt elérheti a Wörthi-tavat, ahol a kultúra, a természet és a gasztronómia harmonikus egységet alkot.

Klagenfurt a kerékpározás szerelmeseinek is ideális úti cél. A belváros reprezentatív főteréről, a Neuer Platzról – ahol a híres Lindwurm-szökőkút áll – kerékpárutak vezetnek minden irányba. A Wörthi-tó menti útvonal a partot követve kanyarog Pörtschachon át egészen Veldenig, és számtalan lehetőséget kínál egy-egy pihenőre vagy akár egy frissítő fürdőzésre. A kultúra iránt érdeklődők a Glan menti kerékpárúton Maria Saalig tekerhetnek, vagy a Dráva menti kerékpárúton Dél-Karintiát fedezhetik fel. Akinek nincs saját kerékpárja, igénybe veheti a nap 24 órájában elérhető közösségi kölcsönzőrendszert, amely mintegy 50 állomáson összesen 270 kerékpárt kínál.

Klagenfurt a kultúrák olvasztótégelye – ez különösen jól tükröződik a helyi konyhában: a bécsi kávéházi hagyományok a mediterrán könnyedséggel találkoznak. Hangulatos éttermek bújnak meg a romantikus belső udvarokban, az Alter Markt pezsgő forgataga pedig – kertek és apró üzletek ölelésében – hosszas időzésre csábít. A Benediktinermarkt (bencés piac) a régió friss alapanyagaival és az Alpok–Adria térség egyedülálló ízvilágával varázsolja el a látogatókat.