Couple walking along the eastern bay of Lake Wörthersee with a view of the Karawanken mountains
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Klagenfurt am Wörthersee
Életöröm az óváros és a tó között

Városi hangulat és természetközeli élmények Klagenfurtban: séta az óvárosban, bringatúra a Wörthi-tó partján, valamint kulturális és kulináris élmények sokasága.

Klagenfurt am Wörthersee egyedülálló módon ötvözi a történelmi óváros báját a türkizkék tó lenyűgöző szépségével. A városképet reneszánsz épületek, hangulatos kávézók és rejtett belső udvarok teszik különlegessé, míg a Lendkanal (Lend-csatorna) zöld folyosóként köti össze a pezsgő belvárost a Wörthi-tóval (Wörthersee). A belváros hűs, árkádos udvaraiban megbúvó butikok vásárlásra csábítanak, a piactéren pedig a régió gazdag ízvilága kel életre. Aki a tópart nyugalmára vágyik, mindössze néhány perc alatt elérheti a Wörthi-tavat, ahol a kultúra, a természet és a gasztronómia harmonikus egységet alkot.

Klagenfurt a kerékpározás szerelmeseinek is ideális úti cél. A belváros reprezentatív főteréről, a Neuer Platzról – ahol a híres Lindwurm-szökőkút áll – kerékpárutak vezetnek minden irányba. A Wörthi-tó menti útvonal a partot követve kanyarog Pörtschachon át egészen Veldenig, és számtalan lehetőséget kínál egy-egy pihenőre vagy akár egy frissítő fürdőzésre. A kultúra iránt érdeklődők a Glan menti kerékpárúton Maria Saalig tekerhetnek, vagy a Dráva menti kerékpárúton Dél-Karintiát fedezhetik fel. Akinek nincs saját kerékpárja, igénybe veheti a nap 24 órájában elérhető közösségi kölcsönzőrendszert, amely mintegy 50 állomáson összesen 270 kerékpárt kínál.

Klagenfurt a kultúrák olvasztótégelye – ez különösen jól tükröződik a helyi konyhában: a bécsi kávéházi hagyományok a mediterrán könnyedséggel találkoznak. Hangulatos éttermek bújnak meg a romantikus belső udvarokban, az Alter Markt pezsgő forgataga pedig – kertek és apró üzletek ölelésében – hosszas időzésre csábít. A Benediktinermarkt (bencés piac) a régió friss alapanyagaival és az Alpok–Adria térség egyedülálló ízvilágával varázsolja el a látogatókat.

Adatok és számok
Fürdőtavak1 (Wörthi-tó)
Kerékpárkölcsönző50 állomás 270 kerékpárral
Hütték10
Túraútvonalak200 km
Szálláshelyek230
Kerékpárutak és MTB ösvények600 km
Legmagasabb hegycsúcsHochobir 2139 m
Üdülési kártyaWörthersee PLUS Card
Érkezés
Vendégkártyák
Szálláshelyek
Applikáció

Klagenfurt – egy város a kultúrák metszéspontjában

A reneszánsz kori óvárosban több mint 50 hangulatos belső udvar vár felfedezésre. A város számos galériának és múzeumnak ad otthont, emellett rangos kulturális események színhelye is, mint a Klagenfurti Fesztivál vagy a Klassik im Burghof klasszikus zenei koncertsorozat.

A város három szemszögből

Városi hangulat, alpesi varázs

Városi hangulat és természetközeli élmények Klagenfurtban. Fedezzétek fel a Wörthi-tavat és a karintiai gasztronómiát, valamint a város sportos és kulturális kínálatát!

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Kultúra és életöröm

Három kulturális örökség formálja a várost: a karintiai vendégszeretet, az olasz építészet és a szlovén piaci hagyományok – egy keverék, ami mediterrán hangulatot áraszt.

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Sportos élmények a tó partján

Legyen szó az Ironmanről, a Kärnten Läuft futóversenyről vagy vízi sportokról, itt a sport valóban életforma. A keleti öböl ideális feltételeket kínál a kikapcsolódáshoz.

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FAQ

Klagenfurt rendkívül érdekes fekvésű város. Karintia tartomány fővárosa közvetlenül a Wörthersee-tó partján fekszik, a festői Karawanken-hegység ölelésében; ezek a területek kiválóan alkalmasak a kikapcsolódásra és a sportolásra, legyen szó akár vízi vagy hegyi tevékenységekről. A térség emellett városi kényelmet is kínál: számos üzlet és étterem, kiváló tömegközlekedés, kulturális és sportesemények sokasága vár.

Klagenfurt elhelyezkedése három kultúra találkozásánál – a karintiai, az olasz és a szlovén – különleges déli hangulatot kölcsönöz a városnak, ami a regionális konyhában is egyértelműen megmutatkozik.

Függetlenül attól, hogy hogyan érkeztek Klagenfurtba (autóval az A2-es autópályán, vonattal, vagy repülővel – a legközelebbi repülőterek Klagenfurt és Ljubljana), a környék látnivalóihoz kényelmesen eljuthattok autóval, busszal, vonattal, vagy egyszerűen csak béreljetek kerékpárt.

Hol lehet megszállni? Használjátok a kereső- és foglalási funkciót, hogy könnyedén megtaláljátok a legjobb szállásokat.

Megközelítés
Tömegközlekedés

Klagenfurt gazdag választékkal büszkélkedhet éttermek, bárok és kávézók terén, amelyek vendégeiknek egyedülálló kulináris élményeket nyújtanak. A belvárosi sétálóutcák – az Alter Platz, a Kramergasse és a Wienergasse – valamint a környező utcák igazi kulináris paradicsomot alkotnak.

A regionális gasztronómia a klagenfurti Benediktinermarkt piac fő témája is. A piac minden nap nyitva tart, de a hivatalos piaci napokon a karintiai és a környező régiókból érkező gazdák hihetetlenül gazdag választékban kínálják házi termékeiket. Karintia, Szlovénia és a Friuli térség kulináris hagyományai itt ötvöződnek, tükrözve az alpok-adria térség konyháját.

A klagenfurti konyha
Éttermek, bárok
Piacok

Klagenfurt környéke kiváló szabadidős lehetőségekben gazdag, amelyek számos sportolót vonzanak (minden szinten).

A belvárosi Neuer Platz térről minden irányba indulnak kerékpárutak. A Wörthersee partja mentén haladó út Pörtschachon keresztül egészen Veldenig vezet. A Glanradweg útvonal a gótikus katedrálishoz vezet Maria Saalban és a középkori kisvárosba, Friesachba. Érdemes ipróbálni a Dráva-parti kerékpárutat is. A városban lehet többek között nextbike kerékpárokat bérelni a túrákhoz.

A Klagenfurt környékén ajánlott programok között szerepelnek a hegyi túrák is (a város határain belül a Kreuzberglre vagy a Sattnitzre, illetve távolabbi úti célokként a Karawanken-hegységbe).

A nyári tevékenységek közül kiemelt szerepet töltenek be a vízi sportok. A Wörthersee-tó partján több fürdőhely is található, emellett SUP-ozni, kajakozni és vitorlázni is lehet. A tó partján strandröplabda-pályák is rendelkezésre állnak.

Természetesen! A városban és környékén számos látnivaló található, amelyek tetszeni fognak a gyerekeknek. A legérdekesebbek közé tartozik a Minimundus miniatűrpark és a Reptárium. A Wörthersee-tó vize kristálytiszta, nyáron kellemes hőmérsékletűre melegszik, így fürödni is lehet benne. A családi programokhoz kiválóan alkalmasak a szabadidős gyalogos és kerékpáros útvonalak, amelyek nem igényelnek kimagasló fizikai erőnlétet. A városban számos üzlet és gyermekbarát étterem várja a látogatókat, a hegyekben pedig menedékházak kínálnak finom harapnivalókat és italokat.

Klagenfurt és környékének felfedezését, valamint a helyi látnivalók élvezetét megkönnyíti a Wörthersee PLUS Card vendégkártya, amelynek birtokában a látnivalókba ingyenesen vagy kedvezményes áron lehet belépni.

Kiemelt hotelajánlatok

Itt találjátok Klagenfurt am Wörthersee legszebb szálláshelyeit.

Garner Hotel Moser Verdino Klagenfurt: stílus és rooftop bár

A modern design és a központi elhelyezkedés teszi ezt a hotelt tökéletes kiindulóponttá. A csúcspont: a 19null7 rooftop bár, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik az óvárosra.

Moser Verdino

Seepark Wörthersee Resort – wellness & gasztronómia

A közvetlenül a Wörthi-tó partján fekvő resort elegáns szobákkal, exkluzív wellnessrészleggel és kiváló konyhával várj a vendégeket – tökéletes választás a pihenéshez.

Seepark Wörthersee Resort

Der Sandwirth – történelmi báj és modern kényelem

Központi elhelyezkedés, elegáns szobák, étterem, szauna és fitnesz – itt a szívélyes vendégszeretet találkozik egy patinás ház varázsával.

Der Sandwirth

ibis Styles Klagenfurt – modern hotel központi fekvéssel

Stílusos hotel bőséges svédasztalos reggelivel és hangulatos bárral – tökéletes szállás a Karintia tartományi fővárosában tett látogatáshoz.

ibis Styles Klagenfurt

Kiemelt programok

Klagenfurt am Wörthersee minden évszakban felejthetetlen élményeket kínál. Túrázás a Bodentalban, gasztronómiai élmények a Klagenfurter Hüttében vagy pihentető séták a Kreuzbergl erdejében – itt a természet, a sport és a kulináris élmények tökéletes összhangban vannak.

Túrázás a Kreuzbergl hegyen

Könnyű túraösvények vezetnek a Kreuzbergl hegyen, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik Klagenfurtra és a Wörthi-tóra – a természet idillje a város szívében.

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1300 km kerékpárút Karintiában

Klagenfurt ideális kiindulópont a környékbeli kerékpártúrákhoz. Az útvonalak tavak és folyók mentén, dombokon és hegyeken át, vagy a városon keresztül vezetnek.

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Kirándulás a Klagenfurter Hüttéhez

Egy festői túraútvonal vezet fel a Klagenfurter Hüttéhez, ahol karintiai finomságok és a Karavankákra nyíló lenyűgöző panoráma várja a túrázókat.

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Esős napokon sem kell unatkozni!

Rossz idő? Semmi gond! Az élmény és a szórakozás garantált!

Eső Klagenfurtban? Ez még nem ok arra, hogy otthon maradjunk! A város számos, bármilyen időjárásban élvezhető programot kínál – a trambulinparktól és a mozitól kezdve egészen a mászócsarnokig. A gyerekek kedvükre kitombolhatják magukat, miközben a szülők is kikapcsolódhatnak és jól érezhetik magukat. Garantált, hogy itt senki sem fog unatkozni!

Akár napsütés, akár eső – az alábbi szabadtéri programokat is érdemes felfedezni:

  • Minimundus: 160 híres épület aprólékosan kidolgozott, miniatűr mása.

  • Reptilienzoo Happ: egzotikus állatok, amelyek garantáltan mosolyt csalnak a legkisebbek arcára.

  • kärnten.museum: Karintia tartomány múzeuma.

11 tipp családoknak esős napokra
A legjobb kilátóhelyek

Egyedülálló panorámák

A világ legmagasabb fából készült kilátótornya lenyűgöző panorámát kínál az egész Wörthi-tóra, Klagenfurtra és Közép-Karintiára.

Festői kilátás a Wörthi-tóra és a Karavankákra – különösen lenyűgöző a naplemente fényeiben úszó keleti öböl.

A vízköpő sárkány (Lindwurm) mellől csodás kilátás nyílik a Neuer Platzra, a városházára és a Mária Terézia-szoborra – Klagenfurt történelmi szívére.

Itt tárul elénk a türkizkék Wörthi-tó, a strandfürdő és a sétahajók kikötője.

További kirándulásötletek
Slowfood

Regionális termékek és az Alpok–Adria térség íztalálkozója

A karintiai tradíciók, az olasz kifinomultság és a szlovén ízek találkozása olyan konyhát teremt, amely harmonikusan ötvözi a könnyedséget és a mélységet.

Gasztronómiai szempontból a Benediktinermarkt, vagyis a bencés piac jelenti a régió szívét: pezsgő találkozóhely a termelők, ínyencek és séfek számára. A levegőt halételek, sajtok, szezonális zöldségek és friss parasztkenyér illata tölti be. Az ízélményt tovább gazdagítja az isztriai olívaolaj, a friuli prosciutto és a szlovén borok gazdag választéka. Itt nem csupán vásárolni lehet – itt az alapanyagok eredete is kézzelfoghatóvá válik.

A fogadókban és éttermekben a klasszikus karintiai fogások mediterrán jegyekkel gazdagodnak: a pisztráng déli aromákkal párosul, a polenta pedig helyi alapanyagokkal nyer új értelmezést.

A városi vendéglátóhelyek szintén déliesen könnyed hangulatot árasztanak: egy eszpresszó, mint Olaszországban, egy aperitif az óvárosban vagy egy fröccs naplementekor a Wörthi-tó partján. A slow food itt nem csupán szemlélet, hanem életforma – szezonális, tudatos és mély tisztelettel fordul a termelők és a természet felé.

Klagenfurt am Wörthersee a dél gasztronómiai világának kapuja – nyitott, összekötő és ízekben gazdag.

Olvass többet Klagenfurt konyhájáról

Előnyök és szolgáltatások

Hozzátok ki a legtöbbet az üdülésetekből! A Wörthersee PLUS Card kedvezményeket vagy ingyenes belépést biztosít számos látnivalóhoz. A Klagenfurt-app pedig jegyekkel, információkkal és digitális szolgáltatásokkal teszi még kényelmesebbé az üdülést.

Wörthersee PLUS Card – több élmény, kevesebb költség

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All in ONE – egy alkalmazás a tartalmas üdüléshez

Foglaljatok jegyeket, fedezzétek fel a legjobb helyeket és élvezzétek az exkluzív kedvezményeket! Az alkalmazással Klagenfurt és a Wörthi-tó mindig kéznél van – beleértve a Wörthersee PLUS Cardot is.

További információ

Kiemelt események

Ausztria legdélebben fekvő tartományi fővárosa kiváló hírnévnek örvend rangos eseményei révén.

Klagenfurti Fesztivál

2026. 05. 25. – 2025. 06. 10.
Neuer Platz und Burghof, Klagenfurt

Művészet, színház és zene a legmagasabb színvonalon: a Klagenfurti Fesztivál kreatív előadásokat és koncerteket hoz a városba – vibrálóan modern és inspiráló!

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Ironman Austria Klagenfurt

2026. 06. 14.
Klagenfurt

A legendás Ironman Austria a világ legjobb sportolóit vonzza Karintiába. Úszás a Wörthi-tóban, kerékpározás és futás lenyűgöző tájakon – egyedülálló sportesemény!

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Csillagok éjszakája a Wörthi-tó partján

2026. 07. 10. – 2025. 07. 11.
Klagenfurt Friedelstrand , Wörthersee Ostbucht

Egy felejthetetlen zenei élmény közvetlenül a Wörthi-tó partján. Nemzeti és nemzetközi sztárok varázsolják el a közönséget a lenyűgöző környezetben.

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Kärnten läuft futóverseny

2026. 08. 28. – 2026. 08. 30.
Klagenfurt

Lélegzetelállító futóesemény a Wörthi-tó partján: amatőröknek és profi sportolóknak egyaránt – a félmaratontól egészen a családi futásig.

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Az Alpok–Adria konyha napjai

2026. 09. 04. – 2026. 09. 20.
Restauracje w Klagenfurcie

Karintia, Szlovénia és Friuli ízei egy rendezvényen! Top séfek, piacok és különleges fogások csábítanak az Alpok–Adria konyha sokszínűségének felfedezésére.

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Kontakt

Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee

Neuer Platz 5

9020 Klagenfurt am Wörthersee

telefon: +43 463 287 463 0

info@visitklagenfurt.at
visitklagenfurt.at
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