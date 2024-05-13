Mountain Resort Feuerberg
Wellness-szentély az osztrák hegyekben
Introduction
A Mountain Resort Feuerberg Karintia völgyei és tavai fölött, 1769 méteres magasságban fekszik. Karintia egyik legkülönlegesebb „alpesi wellness-szentélye” 4500 négyzetméteren kínál pihentető kikapcsolódást: egy hegyi tóval, 11 medencével, 11 szaunával és 16 pihenőoázissal.
Itt, ahol az ég és a föld összeér, mindenki rátalálhat a saját menedékére – legyen szó a koncertszaunában hallható lágy dallamokról, a díjnyertes panorámát kínáló végtelenített medencéről vagy a 4500 négyzetméteres fürdő- és wellnessvilág elvonulásra csábító tizenhat pihenőoázisának egyikéről.
Az élményt a MEIN SEIN wellnessközpont kényeztető kezelései és a több mint száz kis, családi gazdaság által előállított prémium alapanyagból megvalósított regionális konyha teszik teljessé – őszinte, helyi és hiteles. Így teljesedik ki az ízek és élmények harmóniája.
Nyár a Mountain Resort Feuerbergben
Felejthetetlen pillanatok várják a családokat az élményparkban, a természet ihlette játszótereken, a Kids Clubban és a meghitt hangulatú saját Family Spa-ban egyaránt. A könnyed felüdülésre vágyók 147 kilométernyi túraútvonalon barangolhatnak, miközben csodás kilátásban lehet részük a környező karintiai tájra vagy elmélyülhetnek a „Spirit am Berg” program inspiráló világában: megismerkedhetnek a szertartásos szaunafelöntésekkel, a meditatív dallamterápiával, jógával és még sok minden mással.
A kerékpározás szerelmesei mountain bike-kal vagy e-bike-kal fedezhetik fel a Feuerberg körüli hegyek és tavak változatos szépségét. Télen pedig közvetlenül a resort előtt kezdődik a síélmény kicsiknek és nagyoknak: közvetlen sípályakapcsolattal, síiskolával, síkölcsönzővel, valamint téli túraútvonalakkal, szánkó- és tubingpályával. Nálunk generációk találkoznak, együtt nevetnek és élvezik az közös időtöltést.
Egy hely, ahol mindenki önmaga lehet.
Nyári programok a Mountain Resort Feuerbergben
Ámulatba ejtő panoráma
1769 méteres tengerszint feletti magasságban. A végtelenbe nyíló panoráma nap mint nap rabul ejt és a szabadság felemelő érzésével ajándékoz meg.
Természetközeli kikapcsolódás
A szállodától induló 147 km túraútvonalon, ami olyan különlegességeket kínál, mint a tudatos légzés ösvénye, a Filozófusok útja, egy élménypark és számtalan energiapont.
Kényeztetés az érzékeknekInspirálódni és elmélyülni: jóga, meditáció, zen íjászat és a „Spirit am Berg” további programjai. A MEIN SEIN wellnessközpontban a cselekvésből az egyszerű létezés állapotába juthatunk. A kulináris élmények magasiskolája: regionális ételek, amik valóban táplálnak.
Feuerberg Mountain Resort
Gerlitzenstraße 87
9551 Bodensdorf
telefon: +43 4248 2880