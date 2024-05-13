Egy természetközeli wellnesshotel és alpesi faházakból álló üdülőfalu a Gerlitzen Alpe túra- és síparadicsomban, csodás kilátással a környező tavakra és hegyekre.

A Mountain Resort Feuerberg Karintia völgyei és tavai fölött, 1769 méteres magasságban fekszik. Karintia egyik legkülönlegesebb „alpesi wellness-szentélye” 4500 négyzetméteren kínál pihentető kikapcsolódást: egy hegyi tóval, 11 medencével, 11 szaunával és 16 pihenőoázissal.

Itt, ahol az ég és a föld összeér, mindenki rátalálhat a saját menedékére – legyen szó a koncertszaunában hallható lágy dallamokról, a díjnyertes panorámát kínáló végtelenített medencéről vagy a 4500 négyzetméteres fürdő- és wellnessvilág elvonulásra csábító tizenhat pihenőoázisának egyikéről.

Az élményt a MEIN SEIN wellnessközpont kényeztető kezelései és a több mint száz kis, családi gazdaság által előállított prémium alapanyagból megvalósított regionális konyha teszik teljessé – őszinte, helyi és hiteles. Így teljesedik ki az ízek és élmények harmóniája.