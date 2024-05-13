A vendégszerető Murau régió, amely a Tauern-hegység déli oldalán, 700 és 2800 méter közötti magasságban fekszik, minden korosztály számára egyedülálló kalandokat kínál.

Akár gyalogosan, akár a nyáron is működő hegyi felvonókkal vágunk neki a Kreischberg és a Lachtal felfedezésének, akár kényelmes tempóban kirándulunk a Frauenalpén és a Turracher Höhén vagy sportos kihívásoknak vetjük alá magunkat a Preber és a Zirbitzkogel magaslatain, a Murau régió hegyei felejthetetlen túrázási élményeket kínálnak.

A túraútvonalak mentén kiterjedt alpesi legelők, kristálytiszta vizű források és más természeti gyöngyszemek várnak felfedezésre. A hosszútávú túrázók a Zirbitzkogel–Grebenzen Natúrparkban található Via Natura túraútvonalon vagy a Hemma zarándokúton találhatják meg a boldogságukat.

A túrázáson kívül a régió természetesen számos más lehetőséget is kínál az aktív kikapcsolódásra, például a Mura kerékpárút első, tájképileg talán leginkább lenyűgöző szakaszát. Legyen szó túrakerékpárról, e-bike-ról vagy hegyikerékpárról, a Murau régió kiváló célpont az élményteli és sportos kerékpáros kirándulásokhoz.

Emellett az üdülővendégek két golfpályán is javíthatnak a hendikepjükön, de úszás, horgászat, lovaglás és sok más nagyszerű szabadidős tevékenység is szerepel a kínálatban.

A sportolási lehetőségek ugyanolyan nagyszerűek és sokszínűek, mint a kirándulási célpontok és a kulturális programok vagy a kulináris élvezetek és a szórakozási lehetőségek. Egy séta a festői szépségű, középkori hangulatot árasztó Murau és Oberwölz városaiban, egy látogatás a St. Lambrecht bencés apátságban vagy a Muraui sörfőzdében és egy utazás a gőzmozdony kirándulóvonattal a Murtal-vasúton feledhetetlen családi élményeket ígér.