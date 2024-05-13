Murau régió
Számos túralehetőség, kristálytiszta vizű természetes tavak és vízesések otthona.
Introduction
Akár gyalogosan, akár a nyáron is működő hegyi felvonókkal vágunk neki a Kreischberg és a Lachtal felfedezésének, akár kényelmes tempóban kirándulunk a Frauenalpén és a Turracher Höhén vagy sportos kihívásoknak vetjük alá magunkat a Preber és a Zirbitzkogel magaslatain, a Murau régió hegyei felejthetetlen túrázási élményeket kínálnak.
A túraútvonalak mentén kiterjedt alpesi legelők, kristálytiszta vizű források és más természeti gyöngyszemek várnak felfedezésre. A hosszútávú túrázók a Zirbitzkogel–Grebenzen Natúrparkban található Via Natura túraútvonalon vagy a Hemma zarándokúton találhatják meg a boldogságukat.
A túrázáson kívül a régió természetesen számos más lehetőséget is kínál az aktív kikapcsolódásra, például a Mura kerékpárút első, tájképileg talán leginkább lenyűgöző szakaszát. Legyen szó túrakerékpárról, e-bike-ról vagy hegyikerékpárról, a Murau régió kiváló célpont az élményteli és sportos kerékpáros kirándulásokhoz.
Emellett az üdülővendégek két golfpályán is javíthatnak a hendikepjükön, de úszás, horgászat, lovaglás és sok más nagyszerű szabadidős tevékenység is szerepel a kínálatban.
A sportolási lehetőségek ugyanolyan nagyszerűek és sokszínűek, mint a kirándulási célpontok és a kulturális programok vagy a kulináris élvezetek és a szórakozási lehetőségek. Egy séta a festői szépségű, középkori hangulatot árasztó Murau és Oberwölz városaiban, egy látogatás a St. Lambrecht bencés apátságban vagy a Muraui sörfőzdében és egy utazás a gőzmozdony kirándulóvonattal a Murtal-vasúton feledhetetlen családi élményeket ígér.
3 érv Murau mellett
Eselsbergi alpesi élménytúra: Az Eselsbergi alpesi élménytúra ideális választás a gyermekes családoknak és mindössze egy óra alatt kényelmesen bejárható. Azok, akik szeretnének valamit megtudni az alpesi gazdálkodás múltjáról és jelenéről, a régió növény- és állatvilágáról vagy a természettel harmóniában való életvitelről, azok túrázás közben hét állomáson bővíthetik az ismereteiket. A fatányéros uzsonna pedig elengedhetetlen programpont a hüttékben.
Nocky Flitzer & Nocky's Almzeit: A Nocky Flitzer alpesi hullámvasút egy különleges szánkópálya, amelyen biztonságban száguldhatunk le a völgybe. A Nocky's AlmZeit a panorámafelvonó hegyállomásánál található fennsíkon várja a szülőket és a gyerekeket – egy tanösvény hét izgalmas állomással az idő témakörében.
Reggeli a felvonóban: Élvezzétek a nyarat a hegyekben! A tízüléses kabinos felvonóban Grebenzen St. Lambrechtben nem csak a kilátást élvezhetitek, hanem egy különleges reggelit is elkölthettek!
Amit nem érdemes kihagyni
Wildes Lachtal tanösvény
A Vad Lachtal (Wildes Lachtal) egy izgalmas, 1600 és 1700 méteres tengerszint feletti magasságban vezető családi túraútvonal 16 élményállomással.
Murtalbahn gőzmozdony
A kirándulók történelmi vagonokban utazhatnak a Mura-folyó zöld szalagja mentén, festői alpesi környezetben. Egyedülálló élmény az egész családnak!
Felejthetetlen élmény az egész család számára
Kirándulástippek és kilátóhelyek
A Scharfes Eck magaslati túraútvonal
A túra során évszaktól függően megcsodálhatjátok a gazdag virágmezőket különböző orchideafajtákkal és ritka mészkedvelő növényekkel.
Krakauer Höhensteig magashegyi túra
Egy túra, számos lélegzetelállító pihenőhellyel.
Körtúra az Etrachsee körül
Kellemes kirándulása tó körül, ami könnyen járható babakocsival, illetve kerekesszékkel is megtehető.
A Scharfes Eck magaslati túraútvonal
A túra során évszaktól függően megcsodálhatjátok a gazdag virágmezőket különböző orchideafajtákkal és ritka mészkedvelő növényekkel.
Krakauer Höhensteig magashegyi túra
Egy túra, számos lélegzetelállító pihenőhellyel.
Körtúra az Etrachsee körül
Kellemes kirándulása tó körül, ami könnyen járható babakocsival, illetve kerekesszékkel is megtehető.
Kulináris élmények kilátássalA sportos programokat kulináris élmények követik. Az eredeti hüttékben friss, regionális alapanyagokból készült stájer-horvát finomságokat szolgálnak fel. Az ételt hagyományosan mindig az asztalokhoz szolgálják fel, gyakran maguk a házigazdák.
Karlhütte
A Krakauer Berge-hegység veszi körül | hütte az Etrachsee partjától 5 percre | csodás alpesi környezet
Murauer Hütte
Különösen népszerű a frissen készített császármorzsájuk | autóval megközelíthető | kiindulópont a Frauenalpe csúcsára vezető túrához.
Muraui Sörfesztivál
A muraui sörfőzde 530. évfordulója alkalmából a látogatókat változatos program várja, öt színpaddal, élőzenével és a festői óvároson át vezető felvonulásokkal.
Sámson-felvonulás Murauban
Az óriás Sámson alakját erős emberek ünnepélyesen végigviszik a városon, a polgárőrség és a Murau City Band zenéje kíséretében.
Lóvásár Schöderben
A hagyományos schöderi lóvásárban több mint 100, különböző fajta lovat be és kínálnak eladásra.
Bennfentes tipp: A mühleni Rodler juhfarm
Ausztria zöld szíve nyáron
A stájer nyár ideális feltételeket kínál, hogy teljes valójában átéljük a természet sokszínűségét. A Dachstein impozáns csúcsaitól a tartomány déli részén elterülő lankás szőlőhegyekig számtalan lehetőség kínálkozik az aktív kikapcsolódásra és a regionális gasztronómiai kínálat élvezetére. A túrázók virágzó alpesi réteken barangolhatnak, a bringások a Mura vagy az Enns kerékpárutakon fedezhetik fel az idilli folyóparti tájakat, míg a fürdőzők kristálytiszta tavak vizében frissülhetnek fel. Graz és Leoben történelmi és kulturális élmények sorát kínálja, míg a helyi borozók és vendéglők olyan regionális különlegességekkel kényeztetnek, mint a jellegzetes stájer tűzbab-saláta vagy a stájer fatányéros uzsonna.
Region Murau
Liechtensteinstraße 3-5
8850 Murau
telefon: +4335322720