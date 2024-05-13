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Murau régió
Számos túralehetőség, kristálytiszta vizű természetes tavak és vízesések otthona.

A vendégszerető Murau régió, amely a Tauern-hegység déli oldalán, 700 és 2800 méter közötti magasságban fekszik, minden korosztály számára egyedülálló kalandokat kínál.

Akár gyalogosan, akár a nyáron is működő hegyi felvonókkal vágunk neki a Kreischberg és a Lachtal felfedezésének, akár kényelmes tempóban kirándulunk a Frauenalpén és a Turracher Höhén vagy sportos kihívásoknak vetjük alá magunkat a Preber és a Zirbitzkogel magaslatain, a Murau régió hegyei felejthetetlen túrázási élményeket kínálnak.

A túraútvonalak mentén kiterjedt alpesi legelők, kristálytiszta vizű források és más természeti gyöngyszemek várnak felfedezésre. A hosszútávú túrázók a Zirbitzkogel–Grebenzen Natúrparkban található Via Natura túraútvonalon vagy a Hemma zarándokúton találhatják meg a boldogságukat.

A túrázáson kívül a régió természetesen számos más lehetőséget is kínál az aktív kikapcsolódásra, például a Mura kerékpárút első, tájképileg talán leginkább lenyűgöző szakaszát. Legyen szó túrakerékpárról, e-bike-ról vagy hegyikerékpárról, a Murau régió kiváló célpont az élményteli és sportos kerékpáros kirándulásokhoz.

Emellett az üdülővendégek két golfpályán is javíthatnak a hendikepjükön, de úszás, horgászat, lovaglás és sok más nagyszerű szabadidős tevékenység is szerepel a kínálatban.

A sportolási lehetőségek ugyanolyan nagyszerűek és sokszínűek, mint a kirándulási célpontok és a kulturális programok vagy a kulináris élvezetek és a szórakozási lehetőségek. Egy séta a festői szépségű, középkori hangulatot árasztó Murau és Oberwölz városaiban, egy látogatás a St. Lambrecht bencés apátságban vagy a Muraui sörfőzdében és egy utazás a gőzmozdony kirándulóvonattal a Murtal-vasúton feledhetetlen családi élményeket ígér.

Murau
Túraútvonalak hossza (km):1321
Kerékpárutak (km)837
Felvonók száma5
Hegyi hütték száma37
Fürdőtavak száma9
Nyári szezonjúnius - október
Megközelítés
Események
Szállásajánlatok

3 érv Murau mellett

  1. Eselsbergi alpesi élménytúra: Az Eselsbergi alpesi élménytúra ideális választás a gyermekes családoknak és mindössze egy óra alatt kényelmesen bejárható. Azok, akik szeretnének valamit megtudni az alpesi gazdálkodás múltjáról és jelenéről, a régió növény- és állatvilágáról vagy a természettel harmóniában való életvitelről, azok túrázás közben hét állomáson bővíthetik az ismereteiket. A fatányéros uzsonna pedig elengedhetetlen programpont a hüttékben.

  2. Nocky Flitzer & Nocky's Almzeit: A Nocky Flitzer alpesi hullámvasút egy különleges szánkópálya, amelyen biztonságban száguldhatunk le a völgybe. A Nocky's AlmZeit a panorámafelvonó hegyállomásánál található fennsíkon várja a szülőket és a gyerekeket – egy tanösvény hét izgalmas állomással az idő témakörében.

  3. Reggeli a felvonóban: Élvezzétek a nyarat a hegyekben! A tízüléses kabinos felvonóban Grebenzen St. Lambrechtben nem csak a kilátást élvezhetitek, hanem egy különleges reggelit is elkölthettek!

Murau vendégkártyaMég több a régióról

Amit nem érdemes kihagyni

Wildes Lachtal tanösvény

A Vad Lachtal (Wildes Lachtal) egy izgalmas, 1600 és 1700 méteres tengerszint feletti magasságban vezető családi túraútvonal 16 élményállomással.

Szórakozás a kicsiknek

Murtalbahn gőzmozdony

A kirándulók történelmi vagonokban utazhatnak a Mura-folyó zöld szalagja mentén, festői alpesi környezetben. Egyedülálló élmény az egész családnak!

Vonattal a Mura mentén

Fürdőzés és vízi sportok

Felfrissülés kristálytiszta vízben. A Murau régióban a vendégek természetes vizek, friss hegyi és fürdőtavak, valamint szabadtéri medencék közül választhatnak.

Nyári frissítők

Felejthetetlen élmény az egész család számára

Kirándulástippek és kilátóhelyek

A Scharfes Eck magaslati túraútvonal

A túra során évszaktól függően megcsodálhatjátok a gazdag virágmezőket különböző orchideafajtákkal és ritka mészkedvelő növényekkel.

A természet titkait kutatva

Krakauer Höhensteig magashegyi túra

Egy túra, számos lélegzetelállító pihenőhellyel.

Töltődj fel aktív pihenéssel

Túrázás a Gstoder-hegyre

A régió egyik legszebb panorámájú hegycsúcsa.

Nézd meg mi vár!

Körtúra az Etrachsee körül

Kellemes kirándulása tó körül, ami könnyen járható babakocsival, illetve kerekesszékkel is megtehető.

Az útvonalhoz

Kulináris élmények kilátással

A sportos programokat kulináris élmények követik. Az eredeti hüttékben friss, regionális alapanyagokból készült stájer-horvát finomságokat szolgálnak fel. Az ételt hagyományosan mindig az asztalokhoz szolgálják fel, gyakran maguk a házigazdák.

Karlhütte

A Krakauer Berge-hegység veszi körül | hütte az Etrachsee partjától 5 percre | csodás alpesi környezet

Murauer Hütte

Különösen népszerű a frissen készített császármorzsájuk | autóval megközelíthető | kiindulópont a Frauenalpe csúcsára vezető túrához.

Dreiwiesenhütte

Tiszta alpesi romantika | nagy napozóterasz | a Scharfes Eck magaslati túra kiindulópontja | autóval megközelíthető

Muraui Sörfesztivál

2025. 07. 11. – 2025. 07. 12.
Murau

A muraui sörfőzde 530. évfordulója alkalmából a látogatókat változatos program várja, öt színpaddal, élőzenével és a festői óvároson át vezető felvonulásokkal.

Szívd magadba a város hangulatát!

Sámson-felvonulás Murauban

2025. 08. 15.
Murau

Az óriás Sámson alakját erős emberek ünnepélyesen végigviszik a városon, a polgárőrség és a Murau City Band zenéje kíséretében.

Sámson-felvonulás

Lóvásár Schöderben

2025. 08. 23.

A hagyományos schöderi lóvásárban több mint 100, különböző fajta lovat be és kínálnak eladásra.

A lóbarátok Mekkájába

Almabtrieb, vagyis az állatok lehajtása Lachtalból Hocheggbe

2025. 09. 27.
Oberwölz-Lachtal

Ahogy a hagyomány tartja, az állatokat szeptember utolsó szombatján hajtják le a hegyi legelőkről a völgybe, hogy ott töltsék a telet.

Tudj meg többet a hagyományról

Bennfentes tipp: A mühleni Rodler juhfarm

Itt minden a birkákról szól
Stájerország

Ausztria zöld szíve nyáron

A stájer nyár ideális feltételeket kínál, hogy teljes valójában átéljük a természet sokszínűségét. A Dachstein impozáns csúcsaitól a tartomány déli részén elterülő lankás szőlőhegyekig számtalan lehetőség kínálkozik az aktív kikapcsolódásra és a regionális gasztronómiai kínálat élvezetére. A túrázók virágzó alpesi réteken barangolhatnak, a bringások a Mura vagy az Enns kerékpárutakon fedezhetik fel az idilli folyóparti tájakat, míg a fürdőzők kristálytiszta tavak vizében frissülhetnek fel. Graz és Leoben történelmi és kulturális élmények sorát kínálja, míg a helyi borozók és vendéglők olyan regionális különlegességekkel kényeztetnek, mint a jellegzetes stájer tűzbab-saláta vagy a stájer fatányéros uzsonna.

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Kapcsolat
Fedezd fel Muraut

Region Murau

Liechtensteinstraße 3-5

8850 Murau

telefon: +4335322720

info@regionmurau.at
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