Salzburg a természet és építészet, a művészet és kultúra, a tradíciók és modernitás elbűvölő kombinációját kínálja a környező hegyek és tavak csodás kulisszája előtt.

A Salzach partján elterülő Mozart-város immár 25 éve az UNESCO világörökség része. A barokk belvárosban tett séta szinte kézzel foghatóvá teszi a történelmet, miközben meglepően modern élményt kínál. A Mirabell-kastélyból és a körülötte található azonos nevű kertből lélegzetelállító kilátás tárul elénk Salzburg jelképére, a fejedelmi Hohensalzburg erődre, amely a 11. század óta magasodik a város fölé. A Hohensalzburg erőddel szemben, a Mönchsbergen található a Modern Művészetek Múzeuma, ami szintén megér egy látogatást. A város szíve a középkori hangulatú Getreidegasse, ahol Salzburg leghíresebb szülötte, Wolfgang Amadeus Mozart meglátta a napvilágot. Ma ez a világ egyik legszebb és leglátogatottabb bevásárlóutcája. A Hellbrunni kastély kiterjedt parkjával, bájos állatkertjével és világhírű „vízi játékaival” nemcsak a forró nyári napokon számít népszerű úti célnak.

Ha Mozartról van szó, Salzburg óvárosa olyan, mint egy bejárható múzeum. A „Városi túra Mozart nyomában” elnevezésű tematikus séta a zeneszerző életének és munkásságának legfontosabb állomásaihoz vezeti el az érdeklődőket. A sétát érdemes a a Getreidegassén található szülőháztól inditani.