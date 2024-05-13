Panoramic view of Salzburg's Old Town with church domes and Hohensalzburg Fortress in morning mist.
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Salzburg
Salzburg – a világ színpada

Salzburg a természet és építészet, a művészet és kultúra, a tradíciók és modernitás elbűvölő kombinációját kínálja a környező hegyek és tavak csodás kulisszája előtt.

A Salzach partján elterülő Mozart-város immár 25 éve az UNESCO világörökség része. A barokk belvárosban tett séta szinte kézzel foghatóvá teszi a történelmet, miközben meglepően modern élményt kínál. A Mirabell-kastélyból és a körülötte található azonos nevű kertből lélegzetelállító kilátás tárul elénk Salzburg jelképére, a fejedelmi Hohensalzburg erődre, amely a 11. század óta magasodik a város fölé. A Hohensalzburg erőddel szemben, a Mönchsbergen található a Modern Művészetek Múzeuma, ami szintén megér egy látogatást. A város szíve a középkori hangulatú Getreidegasse, ahol Salzburg leghíresebb szülötte, Wolfgang Amadeus Mozart meglátta a napvilágot. Ma ez a világ egyik legszebb és leglátogatottabb bevásárlóutcája. A Hellbrunni kastély kiterjedt parkjával, bájos állatkertjével és világhírű „vízi játékaival” nemcsak a forró nyári napokon számít népszerű úti célnak.

Ha Mozartról van szó, Salzburg óvárosa olyan, mint egy bejárható múzeum. A „Városi túra Mozart nyomában” elnevezésű tematikus séta a zeneszerző életének és munkásságának legfontosabb állomásaihoz vezeti el az érdeklődőket. A sétát érdemes a a Getreidegassén található szülőháztól inditani.

270 éve született Mozart
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FAQ

Ideális fekvésének köszönhetően – München és Bécs között – Salzburg minden égtáj felől könnyen megközelíthető autóval, vonattal vagy akár repülővel is. A korszerű főpályaudvar, a belvároshoz közeli repülőtér, valamint a számos (távolsági) autóbusz-összeköttetés mind-mind megkönnyítik az utazást Mozart városába.

Megközelítés

Salzburg számtalan szállodája között mindenki megtalálhatja az ízlésének és pénztárcájának leginkább megfelelőt. A szabadidős lehetőségek terén is előre összeállított ajánlatok és egyedi élmények csábító sora közül válogathatunk. Tipp: a Salzburg-kártya (Salzburg Card) kulcs az egész városhoz!

Szállodák és ajánlatok

Autentikus és átgondolt konyhaművészet

Salzburg élénk és hagyományokban gazdag piaci kultúrával büszkélkedhet. A csütörtöki „Schranne”, valamint a vasárnap kivételével naponta megrendezett Grünmarkt helyi ínyencségekkel és a környező településekről érkező friss portékákkal csábít.

Különleges gasztronómiai élményt kínál Salzburg sörkultúrája is: a városban és környékén működő tizenegy sörfőzde egy része kizárólag saját felhasználásra termel, a nagyobb sörfőzdék pedig következetesen ügyelnek a fenntartható gyártási folyamatokra is.

A salzburgi kávéházi kultúra szintén megér egy kitérőt. Aki az igazi, klasszikus kávéházi hangulatra vágyik, keresse fel a történelmi óvárosban, az Alter Markton található Café Tomasellit, amelyet egykor maga Mozart is gyakran látogatott. Hasonló atmoszférát kínál a Salzach partján fekvő Café Bazar és a Café Sacher, a Getreidegasse és a Grünmarkt közötti átjáróban megbúvó Schatz cukrászda, a Makartplatzon található Café Classic, valamint a Franz-Josef-Straßén működő, kiváló hírű Café Wernbacher is.

Gasztronómia

Salzburg rendkívül családbarát város: az „emberi léptékű világváros” gyerekekkel is könnyedén és kényelmesen felfedezhető – akár gyalogosan, akár kerékpárral. Legyen szó esőről vagy napsütésről, a játszóterek, parkok, látnivalók és múzeumok széles kínálata garantálja, hogy senki ne unatkozzon. A családbarát éttermek és a kedvező családi ajánlatokat kínáló szállodák szeretettel várják a kicsi és nagy vendégeket egyaránt.

Családi és gyermekprogramok

A Salzburg-kártya és annak számos szolgáltatása révén egyszerűen és kényelmesen fedezheted fel a Mozart-várost. A Salzburg-kártya egy univerzális kulcs, amellyel egész Salzburg feltárul előtted.

Salzburg-kártya
Salzburg all inclusive

Salzburg-kártya

Az all inclusive városi kártya ingyenes belépést biztosít Salzburg valamennyi nevezetességébe és múzeumába, valamint díjmentes utazást a tömegközlekedési eszközökön (beleértve a Hohensalzburg erődhöz közlekedő siklót, az Untersbergre felvivő felvonót és egy hajókirándulást a Salzachon is).
A Salzburg-kártya 24, 48 vagy 72 órás érvényességgel már 38,00 eurótól elérhető (a 6–15 éves gyermekek féláron vásárolhatják meg).

Mindent a Salzburg-kártyáról!

5 érv egy salzburgi látogatás mellett

Salzburgi Ünnepi Játékok és 4500 további kulturális esemény

Unesco világörökség

Különleges kulináris élmények

Mozart-golyó

Kerékpárral Salzburgban

Gazdag kulturális programkínálat

Salzburg Mozart születésének 270. évfordulóját ünnepli

A Salzburgi Bábszínház legendás Varázsfuvola-előadásával varázsolja el közönségét, miközben a Camerata Salzburg Rudolf Buchbinder közreműködésével háromrészes Mozart-fesztivált tár a zeneszeretők elé. Nap mint nap különleges zenei csúcspontokat ígérnek a város fölé magasodó Hohensalzburg erőd koncertjei és a Mirabell-kastély Márványtermének hangversenyei. Mozart életét igazán hiteles módon ismerhetik meg a látogatók a zeneszerző szülőházában és a lakóházában, a különféle tematikus városnézések során, valamint a DomQuartier különleges „Date with Mozart” programján. A gasztronómia terén a Stiegl sör, Mozart kedvenc májgombóca és a híres Salzburger Nockerl, vagyis a salzburgi galuska csábít kóstolásra. A St. Peter apátság Stiftskulinarium éttermében – Európa legrégebbi vendéglőjében – a Mozart Dinner Concert keretében ismert operarészletek csendülnek fel, miközben a vendégek Mozart korának eredeti receptjei alapján készült ételeket élvezhetnek. A különleges Mozartkugel-workshopokon pedig te magad is elsajátíthatod, miként készül a legendás édesség. A „Kosmos Zauberflöte” című kiállítás és a Modern Művészetek Múzeumának kiemelkedő tárlatai tovább gazdagítják az élményt. Így válik 2026 egy felejthetetlen Mozart-évvé – a zene, a történelem és az ízek egyedülálló ünnepévé.

Mozart ma

Mozart nyomában Ausztriában

Mozart lakóháza a Makartplatzon

Az egykori „Táncmesterház” 1773-tól tágas, elegáns otthont biztosított a Mozart család számára. Wolfgang Amadeus 1780 végéig élt itt, amikor végleg elhagyta Salzburgot.

Mozart lakóháza a Makartplatzon

Salzburgi Bábszínház

Ahol a marionett bábok és Mozart zenéje eggyé olvad: A varázsfuvola finom bábművészettel, zenei precizitással és a marionettjáték varázsával kel életre.

Salzburgi Bábszínház

Mozart-séta Salzburgban

A tematikus sétán lépésről lépésre fedezitek fel Salzburgot: a gyermekévek helyszíneitől a csendes temetőkön át azokig a terekig, ahol Mozart zenéje történelmet írt.

Mozart-séta Salzburgban

DomQuartier

A DomQuartierben és a dómban megelevenedik Mozart munkássága: az eredeti terek felidézik egykori alkotói helyszíneit, ahol a hercegérsekek számára komponált és zenélt.

DomQuartier

Mozart-fénypontok: rendezvények és koncertek

Egész évben koncertek, fesztiválok és különleges programok ünneplik W. A. Mozart zenei örökségét. Itt olyan eseményeket élhettek át, amelyek újra élővé teszik műveit és a bécsi klasszika világát – időtálló szépségükben és friss, inspiráló értelmezésekben egyaránt.

Rupertinum – Modern Művészetek Múzeuma

„A Varázsfuvola bűvöletében” című kiállítás bemutatja, miként értelmezték Mozart művét olyan alkotók, mint Kokoschka, Slevogt vagy Hutter – mindezt egy interaktív dallamszobor teszi teljessé, amibe a látogatók szó szerint belemerülhetnek.

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Kosmos Zauberflöte időszaki kiállítás

2026. 01. 16. – 2026. 04. 07.
Mozart Wohnhaus, Salzburg

A Varázsfuvola útja a bemutatótól a nemzetközi diadalútig – ritka tárgyak, eredeti díszletek és több mint két évszázad előadástörténete kínál izgalmas betekintést az érdeklődőknek.

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Mozart-vacsorakoncertek

Januar – Dezember
Stiftskulinarium St. Peter, Salzburg

A Don Giovanni, a Figaro házassága vagy éppen A varázsfuvola dallamai között olyan kulináris kreációkat élvezhettek, amelyek még ünnepélyesebbé teszik a pillanatot – mindezt a Mozart-kor történelmi hangulatában.

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Salzburgi Ünnepi Játékok

2026. 07. 17. – 2026. 08. 30.
verschiedene Orte in Salzburg, Salzburg

Mozart áll a Salzburgi Ünnepi Játékok középpontjában. Számos művét rendszeresen műsorra tűzik és a zenei zseni munkássága meghatározó módon formálja a fesztivál arculatát és programkínálatát.

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Tippek a salzburgi családi üdüléshez

Mi legyen a program Salzburgban a családdal?

A Természet Háza - Természettudományi és Műszaki Múzeum

Egy utazás az emberi testben és az interaktív kísérletek számos meglepetést és új felismerést tartogatnak.

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Játékmúzeum

A Játékmúzeum a játékszerek és a játékok világába kalauzolja a látogatókat. A fiatal látogatók megcsodálhatják a történelmi játékok gyűjteményét is.

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Nyaralás gyerekekkel Salzburgban

Salzburg ideális város egy családi nyaraláshoz. A szórakoztató programok izgalmasak és változatosak. A város nem nagy, a legtöbb helyre gyalogosan is eljuthattok.

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Hellbrunni kastély és „vízi játék”

A Hellbrunni kastély „vízi játékában” a víz és a vidám szórakozás játssz a főszerepet – ez a létesítmény 400 éve kizárólag a víz erejével működik.

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A nyár varázsaa Mozart-városban

Készítsd el saját kezűleg a salzburgi galuskát és élvezd a frissen sült édesség mennyei illatát!

Edelweiss Főzőiskola
Kontakt
salzburg.info

Tourismus Salzburg GmbH

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

telefon: +43-662-88987-0

tourist@salzburg.info
salzburg.info
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