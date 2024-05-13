Salzburg
Salzburg – a világ színpada
Introduction
A Salzach partján elterülő Mozart-város immár 25 éve az UNESCO világörökség része. A barokk belvárosban tett séta szinte kézzel foghatóvá teszi a történelmet, miközben meglepően modern élményt kínál. A Mirabell-kastélyból és a körülötte található azonos nevű kertből lélegzetelállító kilátás tárul elénk Salzburg jelképére, a fejedelmi Hohensalzburg erődre, amely a 11. század óta magasodik a város fölé. A Hohensalzburg erőddel szemben, a Mönchsbergen található a Modern Művészetek Múzeuma, ami szintén megér egy látogatást. A város szíve a középkori hangulatú Getreidegasse, ahol Salzburg leghíresebb szülötte, Wolfgang Amadeus Mozart meglátta a napvilágot. Ma ez a világ egyik legszebb és leglátogatottabb bevásárlóutcája. A Hellbrunni kastély kiterjedt parkjával, bájos állatkertjével és világhírű „vízi játékaival” nemcsak a forró nyári napokon számít népszerű úti célnak.
Ha Mozartról van szó, Salzburg óvárosa olyan, mint egy bejárható múzeum. A „Városi túra Mozart nyomában” elnevezésű tematikus séta a zeneszerző életének és munkásságának legfontosabb állomásaihoz vezeti el az érdeklődőket. A sétát érdemes a a Getreidegassén található szülőháztól inditani.
FAQ
Salzburg-kártya
Az all inclusive városi kártya ingyenes belépést biztosít Salzburg valamennyi nevezetességébe és múzeumába, valamint díjmentes utazást a tömegközlekedési eszközökön (beleértve a Hohensalzburg erődhöz közlekedő siklót, az Untersbergre felvivő felvonót és egy hajókirándulást a Salzachon is).
A Salzburg-kártya 24, 48 vagy 72 órás érvényességgel már 38,00 eurótól elérhető (a 6–15 éves gyermekek féláron vásárolhatják meg).
5 érv egy salzburgi látogatás mellett
Salzburg Mozart születésének 270. évfordulóját ünnepli
A Salzburgi Bábszínház legendás Varázsfuvola-előadásával varázsolja el közönségét, miközben a Camerata Salzburg Rudolf Buchbinder közreműködésével háromrészes Mozart-fesztivált tár a zeneszeretők elé. Nap mint nap különleges zenei csúcspontokat ígérnek a város fölé magasodó Hohensalzburg erőd koncertjei és a Mirabell-kastély Márványtermének hangversenyei. Mozart életét igazán hiteles módon ismerhetik meg a látogatók a zeneszerző szülőházában és a lakóházában, a különféle tematikus városnézések során, valamint a DomQuartier különleges „Date with Mozart” programján. A gasztronómia terén a Stiegl sör, Mozart kedvenc májgombóca és a híres Salzburger Nockerl, vagyis a salzburgi galuska csábít kóstolásra. A St. Peter apátság Stiftskulinarium éttermében – Európa legrégebbi vendéglőjében – a Mozart Dinner Concert keretében ismert operarészletek csendülnek fel, miközben a vendégek Mozart korának eredeti receptjei alapján készült ételeket élvezhetnek. A különleges Mozartkugel-workshopokon pedig te magad is elsajátíthatod, miként készül a legendás édesség. A „Kosmos Zauberflöte” című kiállítás és a Modern Művészetek Múzeumának kiemelkedő tárlatai tovább gazdagítják az élményt. Így válik 2026 egy felejthetetlen Mozart-évvé – a zene, a történelem és az ízek egyedülálló ünnepévé.
Mozart nyomában Ausztriában
Mozart lakóháza a Makartplatzon
Az egykori „Táncmesterház” 1773-tól tágas, elegáns otthont biztosított a Mozart család számára. Wolfgang Amadeus 1780 végéig élt itt, amikor végleg elhagyta Salzburgot.
Salzburgi Bábszínház
Ahol a marionett bábok és Mozart zenéje eggyé olvad: A varázsfuvola finom bábművészettel, zenei precizitással és a marionettjáték varázsával kel életre.
Mozart-séta Salzburgban
A tematikus sétán lépésről lépésre fedezitek fel Salzburgot: a gyermekévek helyszíneitől a csendes temetőkön át azokig a terekig, ahol Mozart zenéje történelmet írt.
Mozart-fénypontok: rendezvények és koncertekEgész évben koncertek, fesztiválok és különleges programok ünneplik W. A. Mozart zenei örökségét. Itt olyan eseményeket élhettek át, amelyek újra élővé teszik műveit és a bécsi klasszika világát – időtálló szépségükben és friss, inspiráló értelmezésekben egyaránt.
Rupertinum – Modern Művészetek Múzeuma
„A Varázsfuvola bűvöletében” című kiállítás bemutatja, miként értelmezték Mozart művét olyan alkotók, mint Kokoschka, Slevogt vagy Hutter – mindezt egy interaktív dallamszobor teszi teljessé, amibe a látogatók szó szerint belemerülhetnek.
Kosmos Zauberflöte időszaki kiállítás
A Varázsfuvola útja a bemutatótól a nemzetközi diadalútig – ritka tárgyak, eredeti díszletek és több mint két évszázad előadástörténete kínál izgalmas betekintést az érdeklődőknek.
Mozart-vacsorakoncertek
A Don Giovanni, a Figaro házassága vagy éppen A varázsfuvola dallamai között olyan kulináris kreációkat élvezhettek, amelyek még ünnepélyesebbé teszik a pillanatot – mindezt a Mozart-kor történelmi hangulatában.
Tippek a salzburgi családi üdüléshezMi legyen a program Salzburgban a családdal?
A Természet Háza - Természettudományi és Műszaki Múzeum
Egy utazás az emberi testben és az interaktív kísérletek számos meglepetést és új felismerést tartogatnak.
Játékmúzeum
A Játékmúzeum a játékszerek és a játékok világába kalauzolja a látogatókat. A fiatal látogatók megcsodálhatják a történelmi játékok gyűjteményét is.
Nyaralás gyerekekkel Salzburgban
Salzburg ideális város egy családi nyaraláshoz. A szórakoztató programok izgalmasak és változatosak. A város nem nagy, a legtöbb helyre gyalogosan is eljuthattok.
Készítsd el saját kezűleg a salzburgi galuskát és élvezd a frissen sült édesség mennyei illatát!
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
telefon: +43-662-88987-0