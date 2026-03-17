Schladming-Dachstein
Egy nyár, amely örökre emlékezetes marad.
Introduction
A Schladming–Dachstein régióban a legszebb arcát mutatja a nyár. A Dachstein fejedelmi hegyvonulata, a Schladminger Tauern és a markáns Grimming ölelésében egy természeti élményekben gazdag régió várja az üdülővendégeket, friss hegyi levegővel és változatos programlehetőségekkel. A zöldellő alpesi legelők, kristálytiszta hegyi tavak, vidáman csörgedező patakok és látványos vízesések tökéletes kulisszát teremtenek a különféle outdoor élményekhez.
Legyen szó egy kiadós túráról, kerékpáros kalandokról, nyugodt pihenésről vagy családi élményekről, itt mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási formát. A nyáron is működő hegyi felvonók, a barátságos alpesi hütték, az ínycsiklandó helyi fogások és a számtalan programlehetőség mind karnyújtásnyira van. Schladming–Dachstein arra invitál, hogy mozdulj ki, töltődj fel új energiával és élvezd ki a hegyekben töltött nyár minden pillanatát.
Miért a Schladming–Dachstein régió?
Túrázás vízek mentén – tavak és vízesések világában
Schladming–Dachstein 300 hegyi tóval, 100 vízeséssel és számtalan forrással vár. Túrázz végig a Wilde Wasser útvonalon vagy fedezd fel a lenyűgöző Három-tó túrát.
Még több élmény a Schladming–Dachstein üdülési kártyával
A Schladming–Dachstein kártyával több mint 100 látnivaló érhető el ingyenesen vagy kedvezményesen. Felvonók, fürdőtavak és tömegközlekedés. Egyszerű és nagyszerű.
Szállásajánlatok
Wellnesshotel Schütterhof**** – Schladming
Időtöltés a hegyekben, ami feltölt: 3 éj már 476 eurótól (szezontól függően), 3/4-es ínyenc félpanzióval, wellness, e-bike kölcsönzés és még sok más (2026.05.30.–12.04.)
Almwelt Austria
Faházak 2–14 fő részére, Schladming–Dachstein nyári kártya, privát spa-részleg, finn szauna, reggelikosár stb. - 311 eurótól/faház/éj (a végtakarítást is tartalmazza).
Élmények sokasága
A Schladming–Dachstein régió változatos nyári kikapcsolódást kínál. A zöldellő alpesi rétek, a kristálytiszta hegyi tavak és a lenyűgöző hegycsúcsok között könnyedén válthatunk a kalandok és a pihenés között.
Túrázás és vízi élmények
Barangolj völgyeken át, vízesések, patakok és hegyi tavak mentén – például a Silberkar-szurdokban vagy a Stájer Bodensee partján. Tökéletes felfrissülés a meleg nyári napokon.
Mountain bike
A Dachstein-kör panorámaútvonalaitól az Enns-menti kerékpárút nyugodt szakaszaiig: a Schladming–Dachstein régió ideális választás a sportos és kényelmes tempót kedvelő bringások számára egyaránt.
Akció és hegyi kaland
Éld át az adrenalint a Hochwurzen hegyi gokartpályáján, a Stoderzinken zipline-ján vagy egy via ferrata túra során.
Nyári élmények családoknak
A Planai Hopsiland, a Rittisberg Flyline-nal és nyári bobpályával, valamint a Wollis Kids Park gondtalan kikapcsolódást kínál az egész családnak.
Alpesi konyha
Almhütték és éttermek várnak helyi specialitásokkal. Az „Almkulinarik by Richard Rauch” kezdeményezés pedig modern köntösbe öltözteti a tradicionális alpesi ízeket.
Schladming–Dachstein üdülési kártya
Az akcióban résztvevő szálláshelyeken eltöltött első éjszakától jár az üdülővendégeknek és ingyenes vagy kedvezményes belépést biztosít felvonókhoz, programokhoz és a tömegközlekedéshez is.
Szórakozás az egész családnak
Felfrissülés a Riesneralm alpesi fürdőjében, lenyűgöző panorámával
Aktív programok és pihenés a Schladming–Dachstein régióbanAkár az adrenalint keresed, akár a nyugalmat, a Schladming–Dachstein régióban mindkettőt megtalálhatod. Hódíts meg látványos via ferratákat, fedezz fel lenyűgöző szurdokokat, száguldj a levegőben egy kötélcsúszdán vagy találd meg a belső egyensúlyt hegyi jóga közben.
Via ferrata mindenkinek
A Schladming–Dachstein régióban több mint 30 via ferrata vár. A kihívást jelentő Dachstein Super Ferratától a családbarát útvonalakig a Sattelbergen és a Stoderzinkenen.
Látványos szurdoktúrák
Fedezd fel a víz erejét a Silberkarklamm, a Talbachklamm és a Wörschachklamm szurdokokban tett túrák során. Meredek sziklafalak, kristálytiszta patakok és vadregényes táj
Zipline a Stoderzinkenen
Száguldj akár 115 km/órás sebességgel a völgy felett a Stoderzinken kötélcsúszdáján. Élvezd a sebességet és a lélegzetelállító kilátást!
Kellemes túrázás a hegyekben
Felvonóval a hegyre
A tíz nyáron is működő hegyi felvonó könnyedén feljuttat a legszebb hegycsúcsokra. Élvezd a panorámát és fedezd fel a látnivalókat, mint a Hopsiland vagy a Dachstein.
Magaslati kalandok: a Dachstein
2 995 méteres magasságával a Dachstein igazi paradicsom a hegyek szerelmeseinek. Éld át a Skywalk kilátó, a Semmibe vezető lépcső, az Égi létra és a Jégpalota élményét.
Többnapos túraútvonalak és szakaszok
A Schladming–Dachstein régió ideális választás többnapos túrázáshoz. Fedezd fel a Dachstein-körtúrát, a Schladminger Tauern magaslati túrát vagy a Dachstein Sonnenrundét.
A Pleschnitzzinken hegycsúcs
A Pleschnitzzinken ideális túracélpont: könnyű útvonal, nyitott alpesi rétek és nagyszerű kilátás az Enns-völgyre – tökéletes egy nyugodt kiránduláshoz.
Giglach-tavak és a Kalkspitze
A Preuneggtalon át vezet az út a 2000 méteres magasságban fekvő Giglach-tavakhoz. Innen tovább túrázhatsz a Stájer Kalkspitzére, ami a környék egyik legszebb kilátópontja
A Deneck és a Kaltenbach-tavak
Nyugodt hegyi tavak, alpesi rétek és csodás panoráma. Egy kihívást jelentő hegyi túra a természet kedvelőinek – távol a nyüzsgéstől.
Introduction
A Schladming–Dachstein régióban változatos kerékpáros élmények várják az üdülővendégeket, amelyek között mindenki megtalálhatja a saját tudásszintjének legmegfelelőbbet. A kínálat a Planai és a Reiteralm bikeparkjaitól az Enns menti kerékpárút nyugodt szakaszaiig terjed. Változatos útvonalak, 26 hegyikerékpáros és e-bike-túra, valamint kerékpárkölcsönzési lehetőség (MTB, e-bike és gyerekbicikli) gondoskodik arról, hogy felhőtlen bringás kalandban legyen részünk.
Bikeland Schladming-Dachstein
„Almkulinarik” – ínyenc élmények és alpesi hüttékAz alpesi hüttéktől a kifinomult gasztronómiáig - az étkezés itt valódi élménnyé válik. Kóstold meg a helyi specialitásokat és fedezd fel a kulináris újdonságokat – például a Richard Rauch nevéhez fűződő „Almkulinarik” keretében, ahol egyedi nyári fogásokat kóstolhatsz.
Élményekben gazdag nyár vár rád
Nyári szezonnyitó 2026
Élő zene öt napon át a Schladming–Dachstein régióban: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich és Plácido Domingo nyitják meg a 2026-os nyarat a Planai-on.
Hegyimentők nyílt nap
Találkozz a Die Bergretter (Hegyimentők) című sorozat sztárjaival és ismerd meg a hegyimentők munkáját az 5. Bergretter Fantag alkalmával Ramsauban. Látványos bemutatók és mentési akciók várnak.
Tavaszi lovas fesztivál
Tavaszi hangulatban vagy? A Ramsaui Tavaszi Fesztivál a hagyományokról szól. Csodáld meg az ünnepi lovas felvonulást, valamint élvezd a helyi specialitásokat és az élőzenét.
Alpentour Trophy – csúcsteljesítmény a hegyekben
Az Alpentour Trophy egy igazán különleges kihívás a hegyikerékpárosok számára. Éld át a négy napon át tartó versenyt és az Alpokon át vezető látványos útvonalakat.
Ébredés a felhők felett
A Stoderzinken tökéletes hely a nap indításához. Indulj útnak korán reggel és nézd végig, ahogy az első napsugarak aranyfénybe borítják a hegyeket és az Enns völgyét. Egyedül vagy hegyi túravezetővel – ez a felejthetetlen élmény minden korán kelőt egyedülálló élményekkel jutalmaz meg.
FotópontokHa a tökéletes panorámát keresed.
A Brandriedl ősszel
Ősszel a Brandriedl arany- és vörös színekbe öltözik, lélegzetelállító kilátással Ramsaura, a Dachsteinra és a Schladminger Tauernre.
Stoderkircherl
Egy tökéletes nyári nap egy könnyű túrával a Stoderzinkenen álló Béke-kápolnához (Friedenskirche) lélegzetelállító kilátással Gröbmingre és az Enns-völgyre.
Jungfrauensteig túraútvonal
Élvezd a varázslatos kilátást Ramsaura és az impozáns Schladminger Tauernre, ahol zöld völgyek és zord hegycsúcsok találkoznak.
Schladming-Dachstein
A Schladming–Dachstein régióban a turizmus harmonikus összhangban áll a természettel és a helyi közösséggel. A modern tömegközlekedés, az e-buszok és a töltőállomások egyre könnyebbé teszik a fenntartható közlekedést. Helyi rendezvények és zöld kezdeményezések gondoskodnak a lakók és látogatók közötti finom egyensúlyról. A workshopoknak és innovatív projekteknek– a hulladékcsökkentéstől a természetvédelemig és a regionális termékekig – köszönhetően itt egy jövőálló régió épül, hogy te is és a következő generációk is, teljes mértékben élvezhessék mindezt.
Tavasz a Schladming–Dachstein régióban
Nyugodt tempóban a tavasz felé
A Stájerországban található Schladming–Dachstein régióban tavasszal a hegyek nyugodtabb arcukat mutatják. Az enyhébb hőmérséklet, a csendesebb környezet és az ébredő természet ideálissá teszi ezt az időszakot a szabadtéri aktivitásokhoz és a feltöltődéshez.
Túrázás és vízi élmények
Az alacsonyabb és középmagas hegyekben könnyű túraútvonalak csábítanak kényelmes kirándulásokra, patakok, erdők és virágzó rétek mentén. A víz menti túrák – folyók, tavak és vízesések mellett – frissítő változatosságot és kellemes felfrissülést kínálnak.
Kerékpározás tavasszal
Kerékpáros túrákhoz is ideális ez az időszak. A hegyikerékpárosok olyan útvonalakat élvezhetnek, mint a Dachstein-kör vagy a Sonnseiten-kör, míg a kényelmesebb tempót kedvelők az Enns menti kerékpárúton tekerhetnek. A családokat a Singletrack Haus-Aich biztonságos és jól áttekinthető pályái várják.
Kulináris élmények
Egy aktív nap után ízletes regionális konyha vár. A hagyományos vendéglőktől a modern éttermekig mindenhol a helyi alapanyagoké a főszerep. Az „Almkulinarik by Richard Rauch” projekt pedig kreatív, kortárs megközelítésben mutatja meg az alpesi ízeket – könnyedén, szezonálisan és őszintén.
Itt az ideje egy tavaszi kikapcsolódásnak?
Tavasz a Schladming–Dachstein régióban: kevesebb nyüzsgés, több természet és számtalan lehetőség a mozgásra és feltöltődésre. Ideális időszak egy nyugodt, mégis aktív hegyi üdüléshez.
Őszi élmények a Schladming–Dachstein régióban
Ősz a hegyekben
A Stájerországban található Schladming–Dachstein régióban az ősz a nyugalom, a fények és a kulináris élmények időszaka. A levegő friss, a kilátás tökéletes, a hegyek pedig arra invitálnak, hogy lassíts és élvezd a természetben töltött időt.
Túrázás ősszel
Az alacsonyabb és középmagas hegyekben jól járható ösvények vezetnek az őszi erdőkön és réteken át. A panoráma- és körtúrák – például a Pleschnitzzinken felé – gyönyörű kilátást kínálnak és tökéletesek egy őszi kiránduláshoz.
Schladming–Dachstein őszi üdülési kártya
A sok szálláshelyen elérhető őszi üdülési kártyával (Herbstcard) ingyenesen vagy kedvezményesen használhatod a hegyi felvonókat, vehetsz részt programokon és nézheted meg a látnivalókat. Így a saját tempódban fedezheted fel a régiót.
Kerékpározás ősszel
Az ősz ideális a kerékpározáshoz. Olyan könnyed útvonalak várnak a hegyikerékpárosokra és túrabringásokra, mint a Dachstein-kör, a Sonnseiten-kör vagy az Enns menti kerékpárút. A Singletrack Haus-Aich ebben az időszakban is igazi élmény a családoknak és kezdőknek.
Őszi ízek
Az ősz szezonális alapanyagokra épülő ízekben gazdag fogásokat hoz. A vendéglőkben és éttermekben ilyenkor a helyi ízek kerülnek a középpontba. Az „Almkulinarik by Richard Rauch” projekt az alpesi hagyományokat ötvözi modern kreativitással.
Ideje lelassulni
A Schladming–Dachstein régió ősszel ideális választás mindazoknak, akik tudatosan szeretnék megélni a hegyeket: aktívan, nyugodtan és figyelmet szentelve a kulináris élményeknek is.
Praktikus infókJó tudni
Hogyan jutsz el ide?
Utazz fenntartható módon vonattal, Bécsen keresztül Schladmingba, vagy érkezz autóval az Enns-völgyön át.
Hol szállj meg?
Szálloda Schladmingban, apartman Haus im Ennstalban vagy alpesi faház Ramsau am Dachsteinban – itt minden elérhető.
Nyáron is működő hegyi felvonók
A Schladming-Dachstein régióban nyáron is működnek a hegyi felvonók és könnyedén feljuttatnak a hegycsúcsokra, túraútvonalakhoz és látnivalókhoz.
Nyári üdülési kártya
A Schladming–Dachstein nyári üdülési kártya(Sommercard) már az első éjszakától ingyenes vagy kedvezményes elérést biztosít több mint 100 látnivalóhoz – beleértve a hegyi felvonókat, múzeumokat és a tömegközlekedést is.
Programok és események
Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a nyaralásod alatt? Nézz bele előre a nyári rendezvénynaptárba.
Hogyan jutsz el ide?
Utazz fenntartható módon vonattal, Bécsen keresztül Schladmingba, vagy érkezz autóval az Enns-völgyön át.
Hol szállj meg?
Szálloda Schladmingban, apartman Haus im Ennstalban vagy alpesi faház Ramsau am Dachsteinban – itt minden elérhető.
Nyáron is működő hegyi felvonók
A Schladming-Dachstein régióban nyáron is működnek a hegyi felvonók és könnyedén feljuttatnak a hegycsúcsokra, túraútvonalakhoz és látnivalókhoz.
Nyári üdülési kártya
A Schladming–Dachstein nyári üdülési kártya(Sommercard) már az első éjszakától ingyenes vagy kedvezményes elérést biztosít több mint 100 látnivalóhoz – beleértve a hegyi felvonókat, múzeumokat és a tömegközlekedést is.
Programok és események
Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a nyaralásod alatt? Nézz bele előre a nyári rendezvénynaptárba.
Ausztria zöld szíve életre kelti a nyarat
A stájer nyár ideális feltételeket kínál, hogy átéljük a természet szépségét. A Dachstein fenséges csúcsaitól a szőlőültetvényekkel borított déli dombvidékekig élmények sokasága várja az üdülővendégeket: Ausztria zöld szívében az aktív feltöltődés és különleges kulináris élmények kéz a kézben járnak. A túrázók zöldellő alpesi réteken át barangolhatják be a vidéket, a kerékpárosok a Mura és az Enns folyók mentén kanyargó, festői útvonalakon tekerhetnek, a fürdőzés szerelmesei pedig kristálytiszta tavak hűs vizében frissülhetnek fel. Graz és Leoben történelmi utcái kulturális kalandozásra invitálnak, míg a hangulatos borozók és vendéglők a régió jellegzetes ízeivel csábítanak pihenőre – a zamatos stájer babsalátától a kiadós stájer fatányéros uzsonnáig. Stájerországban a nyár nem csupán egy évszak, hanem maga az életérzés.
Tourismusverband
Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
telefon: +43 3687 23 310