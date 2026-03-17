Élmények sokasága

A Schladming–Dachstein régió változatos nyári kikapcsolódást kínál. A zöldellő alpesi rétek, a kristálytiszta hegyi tavak és a lenyűgöző hegycsúcsok között könnyedén válthatunk a kalandok és a pihenés között.

Túrázás és vízi élmények

Barangolj völgyeken át, vízesések, patakok és hegyi tavak mentén – például a Silberkar-szurdokban vagy a Stájer Bodensee partján. Tökéletes felfrissülés a meleg nyári napokon.

Mountain bike

A Dachstein-kör panorámaútvonalaitól az Enns-menti kerékpárút nyugodt szakaszaiig: a Schladming–Dachstein régió ideális választás a sportos és kényelmes tempót kedvelő bringások számára egyaránt.

Akció és hegyi kaland

Éld át az adrenalint a Hochwurzen hegyi gokartpályáján, a Stoderzinken zipline-ján vagy egy via ferrata túra során.

Nyári élmények családoknak

A Planai Hopsiland, a Rittisberg Flyline-nal és nyári bobpályával, valamint a Wollis Kids Park gondtalan kikapcsolódást kínál az egész családnak.

Alpesi konyha

Almhütték és éttermek várnak helyi specialitásokkal. Az „Almkulinarik by Richard Rauch” kezdeményezés pedig modern köntösbe öltözteti a tradicionális alpesi ízeket.

Schladming–Dachstein üdülési kártya

Az akcióban résztvevő szálláshelyeken eltöltött első éjszakától jár az üdülővendégeknek és ingyenes vagy kedvezményes belépést biztosít felvonókhoz, programokhoz és a tömegközlekedéshez is.