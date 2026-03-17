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Schladming-Dachstein
Egy nyár, amely örökre emlékezetes marad.

A Schladming–Dachstein régióban felejthetetlen nyaralásban lehet részed. Hegyek, alpesi rétek és tavak teremtenek tökéletes feltételeket a kalandhoz és feltöltődéshez.

A Schladming–Dachstein régióban a legszebb arcát mutatja a nyár. A Dachstein fejedelmi hegyvonulata, a Schladminger Tauern és a markáns Grimming ölelésében egy természeti élményekben gazdag régió várja az üdülővendégeket, friss hegyi levegővel és változatos programlehetőségekkel. A zöldellő alpesi legelők, kristálytiszta hegyi tavak, vidáman csörgedező patakok és látványos vízesések tökéletes kulisszát teremtenek a különféle outdoor élményekhez.

Legyen szó egy kiadós túráról, kerékpáros kalandokról, nyugodt pihenésről vagy családi élményekről, itt mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási formát. A nyáron is működő hegyi felvonók, a barátságos alpesi hütték, az ínycsiklandó helyi fogások és a számtalan programlehetőség mind karnyújtásnyira van. Schladming–Dachstein arra invitál, hogy mozdulj ki, töltődj fel új energiával és élvezd ki a hegyekben töltött nyár minden pillanatát.

Adatok és számok
Túraútvonalak hossza: több, mint 1.000 km
Hegyi tavak száma:300
Hütték száma: több, mint 100
Mountainbike- és e-bike útvonalak száma:26
Hegyi felvonók száma (nyáron): 10
A régió legmagasabb hegye:Dachstein (2.995 m)
Megközelítés
Szálláshelyek
Események
Hegyi felvonók
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Miért a Schladming–Dachstein régió?

Túrázás vízek mentén – tavak és vízesések világában

Schladming–Dachstein 300 hegyi tóval, 100 vízeséssel és számtalan forrással vár. Túrázz végig a Wilde Wasser útvonalon vagy fedezd fel a lenyűgöző Három-tó túrát.

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Még több élmény a Schladming–Dachstein üdülési kártyával

A Schladming–Dachstein kártyával több mint 100 látnivaló érhető el ingyenesen vagy kedvezményesen. Felvonók, fürdőtavak és tömegközlekedés. Egyszerű és nagyszerű.

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Friss hegyi levegő a Dachstein-gleccseren

A Dachstein a régió ikonikus hegye, amire könnyedén feljuthatsz felvonóval. Itt olyan lenyűgöző látványosságok várnak, mint a Lépcső a semmibe, a Skywalk és a Jégpalota.

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Szállásajánlatok

Wellnesshotel Schütterhof**** – Schladming

Időtöltés a hegyekben, ami feltölt: 3 éj már 476 eurótól (szezontól függően), 3/4-es ínyenc félpanzióval, wellness, e-bike kölcsönzés és még sok más (2026.05.30.–12.04.)

Teljes ajánlat és foglalás

Almwelt Austria

Faházak 2–14 fő részére, Schladming–Dachstein nyári kártya, privát spa-részleg, finn szauna, reggelikosár stb. - 311 eurótól/faház/éj (a végtakarítást is tartalmazza).

Foglalható: 2026.05.14. – 10.09.

Natur- und Wellnesshotel Höflehner****Superior

Éld át a természetközeli luxus élményét: wellness a Premium Alpin Spa-ban, vezetett túrák és kifinomult ínyenc félpanzió reggeltől estig. 2 éjszaka már 509 eurótól/fő.

Foglalás

Élmények sokasága

A Schladming–Dachstein régió változatos nyári kikapcsolódást kínál. A zöldellő alpesi rétek, a kristálytiszta hegyi tavak és a lenyűgöző hegycsúcsok között könnyedén válthatunk a kalandok és a pihenés között.

Túrázás és vízi élmények
Barangolj völgyeken át, vízesések, patakok és hegyi tavak mentén – például a Silberkar-szurdokban vagy a Stájer Bodensee partján. Tökéletes felfrissülés a meleg nyári napokon.

Mountain bike
A Dachstein-kör panorámaútvonalaitól az Enns-menti kerékpárút nyugodt szakaszaiig: a Schladming–Dachstein régió ideális választás a sportos és kényelmes tempót kedvelő bringások számára egyaránt.

Akció és hegyi kaland
Éld át az adrenalint a Hochwurzen hegyi gokartpályáján, a Stoderzinken zipline-ján vagy egy via ferrata túra során.

Nyári élmények családoknak
A Planai Hopsiland, a Rittisberg Flyline-nal és nyári bobpályával, valamint a Wollis Kids Park gondtalan kikapcsolódást kínál az egész családnak.

Alpesi konyha
Almhütték és éttermek várnak helyi specialitásokkal. Az „Almkulinarik by Richard Rauch” kezdeményezés pedig modern köntösbe öltözteti a tradicionális alpesi ízeket.

Schladming–Dachstein üdülési kártya
Az akcióban résztvevő szálláshelyeken eltöltött első éjszakától jár az üdülővendégeknek és ingyenes vagy kedvezményes belépést biztosít felvonókhoz, programokhoz és a tömegközlekedéshez is.

Fedezd fel

Szórakozás az egész családnak

Singletrack Haus-Aich – kerékpáros élmény az egész családnak

Hopsiland – Ausztria legmagasabban fekvő kalandparkja

Gokarttal a hegyről lefelé

Több mint 30 via ferrata kezdőknek és haladóknak

Túrázás a Sattelberg hegyen

Felfrissülés a Riesneralm alpesi fürdőjében, lenyűgöző panorámával

Tudj meg többet a hegyi fürdőzésről

Aktív programok és pihenés a Schladming–Dachstein régióban

Akár az adrenalint keresed, akár a nyugalmat, a Schladming–Dachstein régióban mindkettőt megtalálhatod. Hódíts meg látványos via ferratákat, fedezz fel lenyűgöző szurdokokat, száguldj a levegőben egy kötélcsúszdán vagy találd meg a belső egyensúlyt hegyi jóga közben.

Via ferrata mindenkinek

A Schladming–Dachstein régióban több mint 30 via ferrata vár. A kihívást jelentő Dachstein Super Ferratától a családbarát útvonalakig a Sattelbergen és a Stoderzinkenen.

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Látványos szurdoktúrák

Fedezd fel a víz erejét a Silberkarklamm, a Talbachklamm és a Wörschachklamm szurdokokban tett túrák során. Meredek sziklafalak, kristálytiszta patakok és vadregényes táj

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Zipline a Stoderzinkenen

Száguldj akár 115 km/órás sebességgel a völgy felett a Stoderzinken kötélcsúszdáján. Élvezd a sebességet és a lélegzetelállító kilátást!

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Notgassen-túra: természet és történelem

Sétálj végig a lenyűgöző sziklaszurdokon, ahol évszázados sziklarajzok mesélnek a múltról. Egy hegyi vezető segítségével megismerheted a különleges hely történetét.

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Kellemes túrázás a hegyekben

Felvonóval a hegyre

A tíz nyáron is működő hegyi felvonó könnyedén feljuttat a legszebb hegycsúcsokra. Élvezd a panorámát és fedezd fel a látnivalókat, mint a Hopsiland vagy a Dachstein.

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Magaslati kalandok: a Dachstein

2 995 méteres magasságával a Dachstein igazi paradicsom a hegyek szerelmeseinek. Éld át a Skywalk kilátó, a Semmibe vezető lépcső, az Égi létra és a Jégpalota élményét.

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Többnapos túraútvonalak és szakaszok

A Schladming–Dachstein régió ideális választás többnapos túrázáshoz. Fedezd fel a Dachstein-körtúrát, a Schladminger Tauern magaslati túrát vagy a Dachstein Sonnenrundét.

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A Pleschnitzzinken hegycsúcs

A Pleschnitzzinken ideális túracélpont: könnyű útvonal, nyitott alpesi rétek és nagyszerű kilátás az Enns-völgyre – tökéletes egy nyugodt kiránduláshoz.

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Giglach-tavak és a Kalkspitze

A Preuneggtalon át vezet az út a 2000 méteres magasságban fekvő Giglach-tavakhoz. Innen tovább túrázhatsz a Stájer Kalkspitzére, ami a környék egyik legszebb kilátópontja

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A Deneck és a Kaltenbach-tavak

Nyugodt hegyi tavak, alpesi rétek és csodás panoráma. Egy kihívást jelentő hegyi túra a természet kedvelőinek – távol a nyüzsgéstől.

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Túra a Bärfallspitzére

A Hauser Kaibling nyári felvonója ideális kiindulópont a Bärfallspitzére vezető túrához. Másfél órás gyaloglás után lenyűgöző panoráma tárul eléd.

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Kerékpározás és bikeparkok: két keréken a hegyekben

A Schladming–Dachstein régióban változatos kerékpáros élmények várják az üdülővendégeket, amelyek között mindenki megtalálhatja a saját tudásszintjének legmegfelelőbbet. A kínálat a Planai és a Reiteralm bikeparkjaitól az Enns menti kerékpárút nyugodt szakaszaiig terjed. Változatos útvonalak, 26 hegyikerékpáros és e-bike-túra, valamint kerékpárkölcsönzési lehetőség (MTB, e-bike és gyerekbicikli) gondoskodik arról, hogy felhőtlen bringás kalandban legyen részünk.

Bikeland Schladming-Dachstein

Kerékpározás Schladming–Dachsteinban

„Almkulinarik” – ínyenc élmények és alpesi hütték

Az alpesi hüttéktől a kifinomult gasztronómiáig - az étkezés itt valódi élménnyé válik. Kóstold meg a helyi specialitásokat és fedezd fel a kulináris újdonságokat – például a Richard Rauch nevéhez fűződő „Almkulinarik” keretében, ahol egyedi nyári fogásokat kóstolhatsz.

Tudj meg többet az „Almkulinarik” különleges helyszíneiről

Élményekben gazdag nyár vár rád

Nyári szezonnyitó 2026

2026. 06. 03. – 2026. 06. 07.

Élő zene öt napon át a Schladming–Dachstein régióban: Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich és Plácido Domingo nyitják meg a 2026-os nyarat a Planai-on.

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Hegyimentők nyílt nap

2026. 06. 12.

Találkozz a Die Bergretter (Hegyimentők) című sorozat sztárjaival és ismerd meg a hegyimentők munkáját az 5. Bergretter Fantag alkalmával Ramsauban. Látványos bemutatók és mentési akciók várnak.

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Tavaszi lovas fesztivál

2026. 06. 13.

Tavaszi hangulatban vagy? A Ramsaui Tavaszi Fesztivál a hagyományokról szól. Csodáld meg az ünnepi lovas felvonulást, valamint élvezd a helyi specialitásokat és az élőzenét.

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Alpentour Trophy – csúcsteljesítmény a hegyekben

2026. 06. 18.

Az Alpentour Trophy egy igazán különleges kihívás a hegyikerékpárosok számára. Éld át a négy napon át tartó versenyt és az Alpokon át vezető látványos útvonalakat.

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Ennstal-Classic – nosztalgia és sebesség

2026. 07. 22. – 2026. 07. 25.

Az Ennstal-Classic az oldtimer- és motorsport-rajongók kedvelt találkozóhelye. Csodáld meg a legendás autókat és éld át ennek az ikonikus eseménynek a különleges hangulatát.

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Varázslatos napfelkelte-túra

Ébredés a felhők felett

A Stoderzinken tökéletes hely a nap indításához. Indulj útnak korán reggel és nézd végig, ahogy az első napsugarak aranyfénybe borítják a hegyeket és az Enns völgyét. Egyedül vagy hegyi túravezetővel – ez a felejthetetlen élmény minden korán kelőt egyedülálló élményekkel jutalmaz meg.

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Fotópontok

Ha a tökéletes panorámát keresed.

A Brandriedl ősszel

Ősszel a Brandriedl arany- és vörös színekbe öltözik, lélegzetelállító kilátással Ramsaura, a Dachsteinra és a Schladminger Tauernre.

Stoderkircherl

Egy tökéletes nyári nap egy könnyű túrával a Stoderzinkenen álló Béke-kápolnához (Friedenskirche) lélegzetelállító kilátással Gröbmingre és az Enns-völgyre.

Jungfrauensteig túraútvonal

Élvezd a varázslatos kilátást Ramsaura és az impozáns Schladminger Tauernre, ahol zöld völgyek és zord hegycsúcsok találkoznak.

Dachstein

Tiszta, felhőtlen napokon lélegzetelállító kilátás nyílik a Hohe Tauernre.

Spiegelsee

Varázslatos tükröződések a hegyi tóban és lenyűgöző kilátás a Dachsteinra, valamint az Enns-völgyre. A Spiegelsee (Tükörtó) méltán viseli nevét.

Fenntartható üdülés

Schladming-Dachstein

A Schladming–Dachstein régióban a turizmus harmonikus összhangban áll a természettel és a helyi közösséggel. A modern tömegközlekedés, az e-buszok és a töltőállomások egyre könnyebbé teszik a fenntartható közlekedést. Helyi rendezvények és zöld kezdeményezések gondoskodnak a lakók és látogatók közötti finom egyensúlyról. A workshopoknak és innovatív projekteknek– a hulladékcsökkentéstől a természetvédelemig és a regionális termékekig – köszönhetően itt egy jövőálló régió épül, hogy te is és a következő generációk is, teljes mértékben élvezhessék mindezt.

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Számíthatsz ránk

Tavasz a Schladming–Dachstein régióban

Nyugodt tempóban a tavasz felé

A Stájerországban található Schladming–Dachstein régióban tavasszal a hegyek nyugodtabb arcukat mutatják. Az enyhébb hőmérséklet, a csendesebb környezet és az ébredő természet ideálissá teszi ezt az időszakot a szabadtéri aktivitásokhoz és a feltöltődéshez.

Túrázás és vízi élmények

Az alacsonyabb és középmagas hegyekben könnyű túraútvonalak csábítanak kényelmes kirándulásokra, patakok, erdők és virágzó rétek mentén. A víz menti túrák – folyók, tavak és vízesések mellett – frissítő változatosságot és kellemes felfrissülést kínálnak.

Kerékpározás tavasszal

Kerékpáros túrákhoz is ideális ez az időszak. A hegyikerékpárosok olyan útvonalakat élvezhetnek, mint a Dachstein-kör vagy a Sonnseiten-kör, míg a kényelmesebb tempót kedvelők az Enns menti kerékpárúton tekerhetnek. A családokat a Singletrack Haus-Aich biztonságos és jól áttekinthető pályái várják.

Kulináris élmények

Egy aktív nap után ízletes regionális konyha vár. A hagyományos vendéglőktől a modern éttermekig mindenhol a helyi alapanyagoké a főszerep. Az „Almkulinarik by Richard Rauch” projekt pedig kreatív, kortárs megközelítésben mutatja meg az alpesi ízeket – könnyedén, szezonálisan és őszintén.

Itt az ideje egy tavaszi kikapcsolódásnak?

Tavasz a Schladming–Dachstein régióban: kevesebb nyüzsgés, több természet és számtalan lehetőség a mozgásra és feltöltődésre. Ideális időszak egy nyugodt, mégis aktív hegyi üdüléshez.

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Számíthatsz ránk

Őszi élmények a Schladming–Dachstein régióban

Ősz a hegyekben

A Stájerországban található Schladming–Dachstein régióban az ősz a nyugalom, a fények és a kulináris élmények időszaka. A levegő friss, a kilátás tökéletes, a hegyek pedig arra invitálnak, hogy lassíts és élvezd a természetben töltött időt.

Túrázás ősszel

Az alacsonyabb és középmagas hegyekben jól járható ösvények vezetnek az őszi erdőkön és réteken át. A panoráma- és körtúrák – például a Pleschnitzzinken felé – gyönyörű kilátást kínálnak és tökéletesek egy őszi kiránduláshoz.

Schladming–Dachstein őszi üdülési kártya

A sok szálláshelyen elérhető őszi üdülési kártyával (Herbstcard) ingyenesen vagy kedvezményesen használhatod a hegyi felvonókat, vehetsz részt programokon és nézheted meg a látnivalókat. Így a saját tempódban fedezheted fel a régiót.

Kerékpározás ősszel

Az ősz ideális a kerékpározáshoz. Olyan könnyed útvonalak várnak a hegyikerékpárosokra és túrabringásokra, mint a Dachstein-kör, a Sonnseiten-kör vagy az Enns menti kerékpárút. A Singletrack Haus-Aich ebben az időszakban is igazi élmény a családoknak és kezdőknek.

Őszi ízek

Az ősz szezonális alapanyagokra épülő ízekben gazdag fogásokat hoz. A vendéglőkben és éttermekben ilyenkor a helyi ízek kerülnek a középpontba. Az „Almkulinarik by Richard Rauch” projekt az alpesi hagyományokat ötvözi modern kreativitással.

Ideje lelassulni

A Schladming–Dachstein régió ősszel ideális választás mindazoknak, akik tudatosan szeretnék megélni a hegyeket: aktívan, nyugodtan és figyelmet szentelve a kulináris élményeknek is.

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Praktikus infók

Jó tudni

Hogyan jutsz el ide?

Utazz fenntartható módon vonattal, Bécsen keresztül Schladmingba, vagy érkezz autóval az Enns-völgyön át.

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Hol szállj meg?

Szálloda Schladmingban, apartman Haus im Ennstalban vagy alpesi faház Ramsau am Dachsteinban – itt minden elérhető.

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Nyáron is működő hegyi felvonók

A Schladming-Dachstein régióban nyáron is működnek a hegyi felvonók és könnyedén feljuttatnak a hegycsúcsokra, túraútvonalakhoz és látnivalókhoz.

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Nyári üdülési kártya

A Schladming–Dachstein nyári üdülési kártya(Sommercard) már az első éjszakától ingyenes vagy kedvezményes elérést biztosít több mint 100 látnivalóhoz – beleértve a hegyi felvonókat, múzeumokat és a tömegközlekedést is.

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Programok és események

Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a nyaralásod alatt? Nézz bele előre a nyári rendezvénynaptárba.

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Nyaralás Stájerországban

Ausztria zöld szíve életre kelti a nyarat

A stájer nyár ideális feltételeket kínál, hogy átéljük a természet szépségét. A Dachstein fenséges csúcsaitól a szőlőültetvényekkel borított déli dombvidékekig élmények sokasága várja az üdülővendégeket: Ausztria zöld szívében az aktív feltöltődés és különleges kulináris élmények kéz a kézben járnak. A túrázók zöldellő alpesi réteken át barangolhatják be a vidéket, a kerékpárosok a Mura és az Enns folyók mentén kanyargó, festői útvonalakon tekerhetnek, a fürdőzés szerelmesei pedig kristálytiszta tavak hűs vizében frissülhetnek fel. Graz és Leoben történelmi utcái kulturális kalandozásra invitálnak, míg a hangulatos borozók és vendéglők a régió jellegzetes ízeivel csábítanak pihenőre – a zamatos stájer babsalátától a kiadós stájer fatányéros uzsonnáig. Stájerországban a nyár nem csupán egy évszak, hanem maga az életérzés.

steiermark.com/nyaralás
Kontakt

Tourismusverband

Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
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