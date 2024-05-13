Sonnentherme Lutzmannsburg

Európa vezető baba- és gyermekbarát termálfürdőjében a szórakozás és kikapcsolódás nem áll ellentmondásban egymással.

Sem a legkisebbek számára, sem azoknak, akik már régen levetették a karúszókat.

﻿A tágas Baby World, a végtelen vízi kalandokat kínáló Fun World, valamint az XXL Monster Ride mega csúszdával (270 m hosszú) felszerelt Speed World egyedülálló élményeket garantál. Cinesplash 5D-s mozi a Sonnentherme termálfürdőben! Egyedülálló multimédiás moziélmény várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol kreatív vizes és speciális effektek gondoskodnak az érzelemdús és izgalmas szórakozásról. A Sonnentherme termálfürdőben emellett virtuális valóság csúszda is várja a fürdőzőket! A 202 méter hosszú Twister csúszdán a 7 évnél idősebbek három varázslatos világba – a galaxisok, az égbolt és hó birodalmába – is elmerülhetnek. Az innovatív Swimm Academy, a 3 ugródeszkával és a víz fölé nyúló mászófallal felszerelt Splash medence, a babastranddal és homokos fövennyel rendelkező gyermekmedence, az elektromos vízi dodzsemek, a gyerekvonat, a rendezvényaréna és a számtalan további attrakció garanciát jelent a feledhetetlen családi élményekre.