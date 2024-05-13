Sonnentherme Lutzmannsburg
Élményfürdő és prémium mobil vendégházak
Introduction
Sem a legkisebbek számára, sem azoknak, akik már régen levetették a karúszókat.
A tágas Baby World, a végtelen vízi kalandokat kínáló Fun World, valamint az XXL Monster Ride mega csúszdával (270 m hosszú) felszerelt Speed World egyedülálló élményeket garantál. Cinesplash 5D-s mozi a Sonnentherme termálfürdőben! Egyedülálló multimédiás moziélmény várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol kreatív vizes és speciális effektek gondoskodnak az érzelemdús és izgalmas szórakozásról. A Sonnentherme termálfürdőben emellett virtuális valóság csúszda is várja a fürdőzőket! A 202 méter hosszú Twister csúszdán a 7 évnél idősebbek három varázslatos világba – a galaxisok, az égbolt és hó birodalmába – is elmerülhetnek. Az innovatív Swimm Academy, a 3 ugródeszkával és a víz fölé nyúló mászófallal felszerelt Splash medence, a babastranddal és homokos fövennyel rendelkező gyermekmedence, az elektromos vízi dodzsemek, a gyerekvonat, a rendezvényaréna és a számtalan további attrakció garanciát jelent a feledhetetlen családi élményekre.
A Sonnentherme termálfürdő különlegességei
Hotel Sonnenpark**** Superior
A Sonnentherme Lutzmannsburg 4*-os családi szállodája a gyerekeknek szóló nagyszerű kínálattal és egy exkluzív szállodai wellnessrészleggel (garantált nyugágyakkal) kínál tökéletes feltételeket a családi nyaraláshoz.
Gondtalan és örömteli nyaralás az időjárástól függetlenül a Lutzmannsburgban található hotel Sonnenpark****Superior családi szállodában. A babák és a gyermekek elmerülhetnek a kalandok lenyűgöző világában a szállodában és a szálloda saját vízi világában. Egy rövid összekötő folyosó vezet a Sonnentherme Lutzmannsburgba, Európa vezető baba- és gyermekbarát termálfürdőjébe.
A Hotel Sonnenpark kínálatának fénypontjai
4 csillagos superior családi szálloda all inclusive ellátással.
A szálloda saját vízi világa, a Sunny Bunny's Waterworld beltéri és kültéri gyermekmedencékkel, gyermekcsúszdával, kültéri játszótérrel, pelenkázószigetekkel és babakocsifelvonóval várja a családokat. Ráadásul minden vendégnek garantált a nyugágy.
Rövid, közvetlen összekötő folyosó a Sonnentherme termálfürdőhöz, beleértve az egész napos használatot az érkezés és a távozás napján is.
96 tágas, nemdohányzó szoba, köztük 50 családi szoba és 46 családi apartman (33–76 m²), baba- és gyermekbarát felszereléssel (babakocsi, babakád, pelenkázóasztal, babamonitor stb.).
Minden szoba légkondicionálóval, széffel és külön WC-vel/fürdőszobával rendelkezik.
Baby's – gyermekrészleg felügyelettel, kúszósáv, játék 2 éves korig babák és kisgyermekek számára.
Baby Snoezelen a multiszenzoros érzékszervi élményekhez: vízágy, relaxáló zene és sok minden más. Érzékszervi benyomások.
Sunny Bunny Club két és tízévesek számára szakértő felügyelettel és változatos programmal, egész nap, a hét minden napján.
Sunny Bunny, a szálloda plüss kabalafigurája, minden gyermek kedvence.
Ingyenesen bérelhető gyermek- és felnőttkerékpárok.
Masszázsok és szépségápoló kezelések átfogó választéka a Sonnentherme termálfürdőben és fitneszterem a szülőknek.
A Hotel Sonnenpark**** Superior éttermében show-konyha, játékszigetek, nagy árnyékos terasz, a kicsiket pedig gyermek büfé és egész nap elérhető baba büfé várja.
Prémium családi mobilházak
A prémium minőségű családi mobilházak közvetlenül a Sonnentherme termálfürdő mellett találhatók és egész évben hangulatos szálláshelyként szolgálnak a tökéletes családi nyaraláshoz. A mobilházak kellő privátszférát is biztosítanak és elegendő teret kínálnak a család minden tagjának.
Szolgáltatások
Családi nyaralás fix áron egy teljesen felszerelt, prémium minőségű mobilházban (34 m²).
Nincsenek rejtett költségek! Az ár magában foglalja az ágyneműt, a fürdőlepedőket és fürdőköpenyeket, az energiafogyasztást és a végtakarítás díját is!
Modern klíma- és fűtéstechnika szabályozható klímával, elektromos padlófűtés minden helyiségben, infrafűtés.
Belépés a Sonnentherme termálfürdőbe, beleértve a szaunavilágot is, az érkezés és a távozás napján is, korai bejelentkezés 8.30-tól.
A Sonnentherme szabadtéri részlegén keresztül a termálfürdő kényelmesen és gyorsan megközelíthető.
További extrák
Felszereltség
Két különálló hálószoba, 1x franciaággyal és 1x két egyszemélyes ággyal
Tágas nappali panorámaablakkal
Teljesen felszerelt modern konyha kiváló minőségű készülékekkel és edényekkel
Luxus fürdőszoba
Funkcionális baba- és gyermekfelszerelések: rácsos ágy, babakád, bérelhető babakocsi, etetőszék, WC-ülőke, lépcső.
Modern klíma- és fűtéstechnika
További extrák
Szolgáltatások
Családi nyaralás fix áron egy teljesen felszerelt, prémium minőségű mobilházban (34 m²).
Nincsenek rejtett költségek! Az ár magában foglalja az ágyneműt, a fürdőlepedőket és fürdőköpenyeket, az energiafogyasztást és a végtakarítás díját is!
Modern klíma- és fűtéstechnika szabályozható klímával, elektromos padlófűtés minden helyiségben, infrafűtés.
Belépés a Sonnentherme termálfürdőbe, beleértve a szaunavilágot is, az érkezés és a távozás napján is, korai bejelentkezés 8.30-tól.
A Sonnentherme szabadtéri részlegén keresztül a termálfürdő kényelmesen és gyorsan megközelíthető.
További extrák
Felszereltség
Két különálló hálószoba, 1x franciaággyal és 1x két egyszemélyes ággyal
Tágas nappali panorámaablakkal
Teljesen felszerelt modern konyha kiváló minőségű készülékekkel és edényekkel
Luxus fürdőszoba
Funkcionális baba- és gyermekfelszerelések: rácsos ágy, babakád, bérelhető babakocsi, etetőszék, WC-ülőke, lépcső.
Modern klíma- és fűtéstechnika
További extrák
Pension Sonnengarten***
A hangulatos, családias panzió mindössze 600 méterre található a Sonnentherme élményfürdőtől. A tágas, családbarát kert, valamint a Sonnentherme egész napos belépője garantálja, hogy a nyaralás felejthetetlen élmény legyen.
Szobáink:
kb. 28–35 m² alapterület
igény szerint emeletes ággyal vagy galériás ággyal
(80×150 cm-es fekvőfelülettel, többnyire egy külön alvófülkében, ablakkal a szülők szobája felé)
hely egy vagy akár több rácsos kiságy számára
külön fürdőszoba és WC
légkondicionáló
szobaszéf
minibár
egyes szobák terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek
Szolgáltatások
Választhatóan Sonnentherme-belépővel vagy anélkül. A belépő a 15 év felettieknek a Sauna World használatát is tartalmazza, és az érkezés napján 8:30-tól a távozás napján a fürdő zárásáig érvényes.
Reggeli büfé: 7:30–10:00
Bébiétel: reggelinél különféle HIPP bébiételek (üveges kiszerelésben) elérhetők.
Nagy beltéri játszószoba és szabadtéri játszótér gyerekeknek
Télikerttel, naplementére néző kilátással (szabadon használható)
Rácsoságy
Baba fürdetőkád
A földszinten, a gyerekjátszószoba mellett vendégkonyha áll rendelkezésre mikrohullámú sütővel, fagyasztóládával, vízforralóval, cumisüveg-melegítővel és hűtőszekrénnyel. Itt italok is elérhetők, amelyeket önkiszolgáló módon lehet elvenni, és utólag, a számlán kerülnek elszámolásra.
Korlátlan golflehetőség a Pension Sonnengarten vendégeinek a Sonnengolf pályán, amely 1,5 km-re található.
Ingyenes kerékpárkölcsönzés a panzióban
Társasjátékok
Ingyenes Wi-Fi
Választhatóan Sonnentherme-belépővel vagy anélkül. A belépő a 15 év felettieknek a Sauna World használatát is tartalmazza, és az érkezés napján 8:30-tól a távozás napján a fürdő zárásáig érvényes.
Reggeli büfé: 7:30–10:00
Bébiétel: reggelinél különféle HIPP bébiételek (üveges kiszerelésben) elérhetők.
Nagy beltéri játszószoba és szabadtéri játszótér gyerekeknek
Télikerttel, naplementére néző kilátással (szabadon használható)
Rácsoságy
Baba fürdetőkád
A földszinten, a gyerekjátszószoba mellett vendégkonyha áll rendelkezésre mikrohullámú sütővel, fagyasztóládával, vízforralóval, cumisüveg-melegítővel és hűtőszekrénnyel. Itt italok is elérhetők, amelyeket önkiszolgáló módon lehet elvenni, és utólag, a számlán kerülnek elszámolásra.
Korlátlan golflehetőség a Pension Sonnengarten vendégeinek a Sonnengolf pályán, amely 1,5 km-re található.
Ingyenes kerékpárkölcsönzés a panzióban
Társasjátékok
Ingyenes Wi-Fi
29°C-os levegőhőmérséklet,
34–36°C-os vízhőmérséklet,
fokozatosan mélyülő babamedence,
sekély vizű medence és gyermekmedence,
bébifürdő (ahol egyedül is pancsolhatnak a babák),
alvószoba,
ingyenesen használható babakocsik, járókák és bölcsők.
baba- és gyermekmedencék,
kis csúszdák,
árnyékos nyugágyak és pihenőhelyek,
homokos babastrand,
vízi játékok,
varázsvonat kisvasút.
29°C-os levegőhőmérséklet,
34–36°C-os vízhőmérséklet,
fokozatosan mélyülő babamedence,
sekély vizű medence és gyermekmedence,
bébifürdő (ahol egyedül is pancsolhatnak a babák),
alvószoba,
ingyenesen használható babakocsik, járókák és bölcsők.
baba- és gyermekmedencék,
kis csúszdák,
árnyékos nyugágyak és pihenőhelyek,
homokos babastrand,
vízi játékok,
varázsvonat kisvasút.
Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH
Thermengelände 1
7361 Lutzmannsburg
telefon: +43261587171