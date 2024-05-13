Sonnentherme Lutzmannsburg
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Sonnentherme Lutzmannsburg
Élményfürdő és prémium mobil vendégházak

Európa vezető baba- és gyermekbarát termálfürdőjében a szórakozás és kikapcsolódás nem áll ellentmondásban egymással.

Sem a legkisebbek számára, sem azoknak, akik már régen levetették a karúszókat.

﻿A tágas Baby World, a végtelen vízi kalandokat kínáló Fun World, valamint az XXL Monster Ride mega csúszdával (270 m hosszú) felszerelt Speed World egyedülálló élményeket garantál. Cinesplash 5D-s mozi a Sonnentherme termálfürdőben! Egyedülálló multimédiás moziélmény várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol kreatív vizes és speciális effektek gondoskodnak az érzelemdús és izgalmas szórakozásról. A Sonnentherme termálfürdőben emellett virtuális valóság csúszda is várja a fürdőzőket! A 202 méter hosszú Twister csúszdán a 7 évnél idősebbek három varázslatos világba – a galaxisok, az égbolt és hó birodalmába – is elmerülhetnek. Az innovatív Swimm Academy, a 3 ugródeszkával és a víz fölé nyúló mászófallal felszerelt Splash medence, a babastranddal és homokos fövennyel rendelkező gyermekmedence, az elektromos vízi dodzsemek, a gyerekvonat, a rendezvényaréna és a számtalan további attrakció garanciát jelent a feledhetetlen családi élményekre.

Csomagajánlatok és foglalás:
Sonnentherme élményfürdő
Hotel Sonnenpark**** Superior ajánlatai
ÚJDONSÁG: Pension Sonnengarten***

A Sonnentherme termálfürdő különlegességei

5D-s vízi élménymozi

Virtuális valóság búvárkodás

Virtuális valóság csúszda

Sellőúszás

Ha valódi kikapcsolódásra vágysz

Hotel Sonnenpark**** Superior

A Sonnentherme Lutzmannsburg 4*-os családi szállodája a gyerekeknek szóló nagyszerű kínálattal és egy exkluzív szállodai wellnessrészleggel (garantált nyugágyakkal) kínál tökéletes feltételeket a családi nyaraláshoz.

Gondtalan és örömteli nyaralás az időjárástól függetlenül a Lutzmannsburgban található hotel Sonnenpark****Superior családi szállodában. A babák és a gyermekek elmerülhetnek a kalandok lenyűgöző világában a szállodában és a szálloda saját vízi világában. Egy rövid összekötő folyosó vezet a Sonnentherme Lutzmannsburgba, Európa vezető baba- és gyermekbarát termálfürdőjébe.

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A Hotel Sonnenpark kínálatának fénypontjai

  • 4 csillagos superior családi szálloda all inclusive ellátással.

  • A szálloda saját vízi világa, a Sunny Bunny's Waterworld beltéri és kültéri gyermekmedencékkel, gyermekcsúszdával, kültéri játszótérrel, pelenkázószigetekkel és babakocsifelvonóval várja a családokat. Ráadásul minden vendégnek garantált a nyugágy.

  • Rövid, közvetlen összekötő folyosó a Sonnentherme termálfürdőhöz, beleértve az egész napos használatot az érkezés és a távozás napján is.

  • 96 tágas, nemdohányzó szoba, köztük 50 családi szoba és 46 családi apartman (33–76 m²), baba- és gyermekbarát felszereléssel (babakocsi, babakád, pelenkázóasztal, babamonitor stb.).

  • Minden szoba légkondicionálóval, széffel és külön WC-vel/fürdőszobával rendelkezik.

  • Baby's – gyermekrészleg felügyelettel, kúszósáv, játék 2 éves korig babák és kisgyermekek számára.

  • Baby Snoezelen a multiszenzoros érzékszervi élményekhez: vízágy, relaxáló zene és sok minden más. Érzékszervi benyomások.

  • Sunny Bunny Club két és tízévesek számára szakértő felügyelettel és változatos programmal, egész nap, a hét minden napján.

  • Sunny Bunny, a szálloda plüss kabalafigurája, minden gyermek kedvence.

  • Ingyenesen bérelhető gyermek- és felnőttkerékpárok.

  • Masszázsok és szépségápoló kezelések átfogó választéka a Sonnentherme termálfürdőben és fitneszterem a szülőknek.

  • A Hotel Sonnenpark**** Superior éttermében show-konyha, játékszigetek, nagy árnyékos terasz, a kicsiket pedig gyermek büfé és egész nap elérhető baba büfé várja.

További részletek és foglalás
Premium Thermen Chalets

Prémium családi mobilházak

A prémium minőségű családi mobilházak közvetlenül a Sonnentherme termálfürdő mellett találhatók és egész évben hangulatos szálláshelyként szolgálnak a tökéletes családi nyaraláshoz. A mobilházak kellő privátszférát is biztosítanak és elegendő teret kínálnak a család minden tagjának.

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Szolgáltatások

  • Családi nyaralás fix áron egy teljesen felszerelt, prémium minőségű mobilházban (34 m²).

  • Nincsenek rejtett költségek! Az ár magában foglalja az ágyneműt, a fürdőlepedőket és fürdőköpenyeket, az energiafogyasztást és a végtakarítás díját is!

  • Modern klíma- és fűtéstechnika szabályozható klímával, elektromos padlófűtés minden helyiségben, infrafűtés.

  • Belépés a Sonnentherme termálfürdőbe, beleértve a szaunavilágot is, az érkezés és a távozás napján is, korai bejelentkezés 8.30-tól.

  • A Sonnentherme szabadtéri részlegén keresztül a termálfürdő kényelmesen és gyorsan megközelíthető.

  • További extrák

Felszereltség

  • Két különálló hálószoba, 1x franciaággyal és 1x két egyszemélyes ággyal

  • Tágas nappali panorámaablakkal

  • Teljesen felszerelt modern konyha kiváló minőségű készülékekkel és edényekkel

  • Luxus fürdőszoba

  • Funkcionális baba- és gyermekfelszerelések: rácsos ágy, babakád, bérelhető babakocsi, etetőszék, WC-ülőke, lépcső.

  • Modern klíma- és fűtéstechnika

  • További extrák

ÚJDONSÁG

Pension Sonnengarten***

A hangulatos, családias panzió mindössze 600 méterre található a Sonnentherme élményfürdőtől. A tágas, családbarát kert, valamint a Sonnentherme egész napos belépője garantálja, hogy a nyaralás felejthetetlen élmény legyen.

Szobáink:

  • kb. 28–35 m² alapterület

  • igény szerint emeletes ággyal vagy galériás ággyal
    (80×150 cm-es fekvőfelülettel, többnyire egy külön alvófülkében, ablakkal a szülők szobája felé)

  • hely egy vagy akár több rácsos kiságy számára

  • külön fürdőszoba és WC

  • légkondicionáló

  • szobaszéf

  • minibár

  • egyes szobák terasszal vagy erkéllyel rendelkeznek

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Szolgáltatások

  • Választhatóan Sonnentherme-belépővel vagy anélkül. A belépő a 15 év felettieknek a Sauna World használatát is tartalmazza, és az érkezés napján 8:30-tól a távozás napján a fürdő zárásáig érvényes.

  • Reggeli büfé: 7:30–10:00

  • Bébiétel: reggelinél különféle HIPP bébiételek (üveges kiszerelésben) elérhetők.

  • Nagy beltéri játszószoba és szabadtéri játszótér gyerekeknek

  • Télikerttel, naplementére néző kilátással (szabadon használható)

  • Rácsoságy

  • Baba fürdetőkád

  • A földszinten, a gyerekjátszószoba mellett vendégkonyha áll rendelkezésre mikrohullámú sütővel, fagyasztóládával, vízforralóval, cumisüveg-melegítővel és hűtőszekrénnyel. Itt italok is elérhetők, amelyeket önkiszolgáló módon lehet elvenni, és utólag, a számlán kerülnek elszámolásra.

  • Korlátlan golflehetőség a Pension Sonnengarten vendégeinek a Sonnengolf pályán, amely 1,5 km-re található.

  • Ingyenes kerékpárkölcsönzés a panzióban

  • Társasjátékok

  • Ingyenes Wi-Fi

Pension Sonnengarten***
Baby World: vízi világ kisbabáknak Számtalan apróság és részlet gondoskodik róla, hogy a gyermekek és a szüleik egyaránt jól érezzék magukat.

  • 29°C-os levegőhőmérséklet,

  • 34–36°C-os vízhőmérséklet,

  • fokozatosan mélyülő babamedence,

  • sekély vizű medence és gyermekmedence,

  • bébifürdő (ahol egyedül is pancsolhatnak a babák),

  • alvószoba,

  • ingyenesen használható babakocsik, járókák és bölcsők.

  • baba- és gyermekmedencék,

  • kis csúszdák,

  • árnyékos nyugágyak és pihenőhelyek,

  • homokos babastrand,

  • vízi játékok,

  • varázsvonat kisvasút.

Kapcsolat
Sonnentherme

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH

Thermengelände 1

7361 Lutzmannsburg

telefon: +43261587171

info@sonnentherme.at
www.sonnentherme.at
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