VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel

Felfedezés. Feltöltődés. Kikapcsolódás.

Add át magad a pihenés luxusának – lélegezz mélyeket és hagyd, hogy a természet szépsége magával ragadjon. Az igazi kaland a VILA VITA Pannoniában kezdődik. Itt megtapasztalhatod a lelassulás felszabadító élményét és a fenntartható luxus varázsát.

Merülj el a természet érintetlen szépségében és élvezd a pihenéssel töltött napokat távol a mindennapok nyüzsgésétől. A festői tájba ágyazott természetközeli üdülőhely a burgenlandi Tózug szívében kínál tökéletes feltételeket a kikapcsolódáshoz, a kalandozáshoz és a fenntartható üdüléshez.

A VILA VITA Pannoniában minden a természet iránti tiszteletről, a fenntarthatóságról és a testi-lelki jóllétről szól. Az üdülőhelyet a környezettel összhangban alkották meg, hogy a vendégek a természetet a maga legtisztább formájában élhessék át – legyen szó egy erdei sétáról, supozásról a csillogó tavon vagy a lenyűgöző állatvilág megfigyeléséről.

Szálláslehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kényelmes apartmanoktól és az elegáns, tóparti rezidenciáktól kezdve a bungalókon át egészen a Pannonia lakosztályokig. A több mint 200 hektáron stílusos, természetközeli szálláshelyek várják a vendégeket. Minden egyes szállás természetes anyagokból készült és modern kényelmet nyújt – hogy az itt töltött idő minden pillanata valódi feltöltődés legyen.