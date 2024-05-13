VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel

Two women sitting on a wooden dock by a calm lake, holiday cottages backlit in the background.
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VILA VITA Pannonia****s
Természetközeli üdülőhely a burgenlandi Tózugban

Felfedezés. Feltöltődés. Kikapcsolódás.

Add át magad a pihenés luxusának – lélegezz mélyeket és hagyd, hogy a természet szépsége magával ragadjon. Az igazi kaland a VILA VITA Pannoniában kezdődik. Itt megtapasztalhatod a lelassulás felszabadító élményét és a fenntartható luxus varázsát.

Merülj el a természet érintetlen szépségében és élvezd a pihenéssel töltött napokat távol a mindennapok nyüzsgésétől. A festői tájba ágyazott természetközeli üdülőhely a burgenlandi Tózug szívében kínál tökéletes feltételeket a kikapcsolódáshoz, a kalandozáshoz és a fenntartható üdüléshez.

A VILA VITA Pannoniában minden a természet iránti tiszteletről, a fenntarthatóságról és a testi-lelki jóllétről szól. Az üdülőhelyet a környezettel összhangban alkották meg, hogy a vendégek a természetet a maga legtisztább formájában élhessék át – legyen szó egy erdei sétáról, supozásról a csillogó tavon vagy a lenyűgöző állatvilág megfigyeléséről.

Szálláslehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kényelmes apartmanoktól és az elegáns, tóparti rezidenciáktól kezdve a bungalókon át egészen a Pannonia lakosztályokig. A több mint 200 hektáron stílusos, természetközeli szálláshelyek várják a vendégeket. Minden egyes szállás természetes anyagokból készült és modern kényelmet nyújt – hogy az itt töltött idő minden pillanata valódi feltöltődés legyen.

Csomagajánlatok és foglalás:
Discovery Package
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Természetközeli menedék

Egy nagyszerű menedék az érintetlen természet kellős közepén. Tapasztald meg a pihenés és a kaland tökéletes egyensúlyát – a több mint 200 hektáros területen stílusos szálláshelyek várnak, amelyek harmonikusan illeszkednek a tájba.

Sport és felüdülés

Családi nyaralás

Kulináris élmények és éttermek

Wellness

Aktív kikapcsolódás

Éld át a természet varázsát.

Akár a természet nyugalmára vágysz, akár aktív kikapcsolódást keresel – a VILA VITA Pannonia számtalan lehetőséget kínál:

  • sportolási lehetőségek és aktív programok,

  • túra- és kerékpárutak a lélegzetelállító tájon át,

  • wellness- és szaunaoázis,

  • helyi és nemzetközi konyha friss alapanyagokkal,

  • fenntarthatóság és felelős gondolkodás,

  • gyermek- és családi programok.

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Discovery Package

Tölts nálunk egy felejthetetlen wellnesshétvégét és töltődj fel új energiával! Burgenlandi wellnessüdülőhelyünk testápoló kezelésekkel, figyelmes és szívélyes vendéglátással, gondosan kialakított wellness- és spa részleggel, valamint kulináris különlegességekkel várja a vendégeket – hogy az itt töltött üdülés minden pillanata kellemes legyen.

Az ajánlatcsomag tartalma:

  • 2 éjszaka kényelmes lakosztályban vagy bungalóban, bőséges svédasztalos reggelivel és félpanzióval

  • 1 üdvözlőital

  • 50 euró értékű Beautyfarm-utalvány

  • 1 aromaterápiás olajos masszázs (25 perc)

  • 1 alkalommal fényterápia (20 perc)

Pannonia extra szolgáltatások:

  • a wellnessoázis és szaunafalu díjmentes használata (pl. a természetes fürdőtó melletti tömörfa szauna, beltéri és kültéri medencék, TechnoGym gépekkel felszerelt fitneszterem, nádfedeles szaunaház...)

  • VILA VITA kerékpárkölcsönzés és fürdőköpeny az üdülés időtartamára

427 eurótól személyenként
Kulináris élmények csodás panorámával

A VILA VITA Pannonia gasztronómiai kínálata

Kulináris élmények páratlan panorámával – a VILA VITA Pannoniában

Merüljetek el a kulináris élmények világában: a „die Möwe” gourmet étterem varázslatos tóparti teraszával és három Falstaff-villájával igazi fénypontnak számít.

A VITAVESTA svédasztalos étterem ínycsiklandó finomságokkal és jellegzetes osztrák specialitásokkal várja a vendégeket. A legszebb kilátás a 25 méter magas Panorama Lounge-ból tárul elétek. A kellemes, társasági pillanatokhoz pedig a Piano-bár, a Wellness-bisztró és a hangulatos, hagyományos csárda kínál tökéletes helyszínt.

Kulináris élmények

Wellness

Hagyd magad mögött a hétköznapokat és merülj el a pihenés csodálatos világában! A lenyűgöző természeti környezetben nagyszerű kikapcsolódás vár rád: exkluzív wellness- és szaunaoázis, frissítő masszázsok és kényeztető spa-kezelések gondoskodnak a tökéletes felüdülésről.
A tökéleteskikapcsolódás
Szórakozás, játék és kaland az egész családnak A VILA VITA Pannoniában a gyerekek és a családok felejthetetlen élményeket élhetnek át. Legyen szó izgalmas szabadtéri kalandokról vagy felfedező túrákról: a természet itt a legnagyobb játszótérré válik. A szórakozás és a kikapcsolódás garantált.
Kapcsolat

VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel

Storchengasse 1

7152 Pamhagen

telefon: +43 2175 2180-0

info@vilavitapannonia.at
www.vilavitapannonia.at
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