VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel

VILA VITA Pannonia****s
Természetközeli üdülőhely a burgenlandi Tózugban
Introduction
Add át magad a pihenés luxusának – lélegezz mélyeket és hagyd, hogy a természet szépsége magával ragadjon. Az igazi kaland a VILA VITA Pannoniában kezdődik. Itt megtapasztalhatod a lelassulás felszabadító élményét és a fenntartható luxus varázsát.
Merülj el a természet érintetlen szépségében és élvezd a pihenéssel töltött napokat távol a mindennapok nyüzsgésétől. A festői tájba ágyazott természetközeli üdülőhely a burgenlandi Tózug szívében kínál tökéletes feltételeket a kikapcsolódáshoz, a kalandozáshoz és a fenntartható üdüléshez.
A VILA VITA Pannoniában minden a természet iránti tiszteletről, a fenntarthatóságról és a testi-lelki jóllétről szól. Az üdülőhelyet a környezettel összhangban alkották meg, hogy a vendégek a természetet a maga legtisztább formájában élhessék át – legyen szó egy erdei sétáról, supozásról a csillogó tavon vagy a lenyűgöző állatvilág megfigyeléséről.
Szálláslehetőségek széles választéka áll rendelkezésre a kényelmes apartmanoktól és az elegáns, tóparti rezidenciáktól kezdve a bungalókon át egészen a Pannonia lakosztályokig. A több mint 200 hektáron stílusos, természetközeli szálláshelyek várják a vendégeket. Minden egyes szállás természetes anyagokból készült és modern kényelmet nyújt – hogy az itt töltött idő minden pillanata valódi feltöltődés legyen.
Természetközeli menedékEgy nagyszerű menedék az érintetlen természet kellős közepén. Tapasztald meg a pihenés és a kaland tökéletes egyensúlyát – a több mint 200 hektáros területen stílusos szálláshelyek várnak, amelyek harmonikusan illeszkednek a tájba.
Éld át a természet varázsát.
Akár a természet nyugalmára vágysz, akár aktív kikapcsolódást keresel – a VILA VITA Pannonia számtalan lehetőséget kínál:
sportolási lehetőségek és aktív programok,
túra- és kerékpárutak a lélegzetelállító tájon át,
wellness- és szaunaoázis,
helyi és nemzetközi konyha friss alapanyagokkal,
fenntarthatóság és felelős gondolkodás,
gyermek- és családi programok.
Discovery Package
Tölts nálunk egy felejthetetlen wellnesshétvégét és töltődj fel új energiával! Burgenlandi wellnessüdülőhelyünk testápoló kezelésekkel, figyelmes és szívélyes vendéglátással, gondosan kialakított wellness- és spa részleggel, valamint kulináris különlegességekkel várja a vendégeket – hogy az itt töltött üdülés minden pillanata kellemes legyen.
Az ajánlatcsomag tartalma:
2 éjszaka kényelmes lakosztályban vagy bungalóban, bőséges svédasztalos reggelivel és félpanzióval
1 üdvözlőital
50 euró értékű Beautyfarm-utalvány
1 aromaterápiás olajos masszázs (25 perc)
1 alkalommal fényterápia (20 perc)
Pannonia extra szolgáltatások:
a wellnessoázis és szaunafalu díjmentes használata (pl. a természetes fürdőtó melletti tömörfa szauna, beltéri és kültéri medencék, TechnoGym gépekkel felszerelt fitneszterem, nádfedeles szaunaház...)
VILA VITA kerékpárkölcsönzés és fürdőköpeny az üdülés időtartamára
A VILA VITA Pannonia gasztronómiai kínálata
Kulináris élmények páratlan panorámával – a VILA VITA Pannoniában
Merüljetek el a kulináris élmények világában: a „die Möwe” gourmet étterem varázslatos tóparti teraszával és három Falstaff-villájával igazi fénypontnak számít.
A VITAVESTA svédasztalos étterem ínycsiklandó finomságokkal és jellegzetes osztrák specialitásokkal várja a vendégeket. A legszebb kilátás a 25 méter magas Panorama Lounge-ból tárul elétek. A kellemes, társasági pillanatokhoz pedig a Piano-bár, a Wellness-bisztró és a hangulatos, hagyományos csárda kínál tökéletes helyszínt.
WellnessHagyd magad mögött a hétköznapokat és merülj el a pihenés csodálatos világában! A lenyűgöző természeti környezetben nagyszerű kikapcsolódás vár rád: exkluzív wellness- és szaunaoázis, frissítő masszázsok és kényeztető spa-kezelések gondoskodnak a tökéletes felüdülésről.
VILA VITA Pannonia****S - Das Naturresort im Seewinkel
Storchengasse 1
7152 Pamhagen
telefon: +43 2175 2180-0