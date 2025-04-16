Sportolj Ausztriában!
Az év legjobb sporteseményei, melyekért csupán egy hétvégére is megéri kiutazni
Introduction
A laza sportos hétvégétől a kemény kihívásokig. Egyedülálló sportesemények Ausztriában neked, családodnak és barátaidnak. Ötletek egy sportos hétvégéhez:
Események Karintiában
Velovista
A Velovista egy különleges, autómentes kerékpáros élménnyé varázsolja a Nagy Karintia Tókerülő Kerékpártúrát: az útvonal a Wörthersee, a Faaker See és az Ossiacher See mellett halad – útközben regionális ízek, zene és további élmények várják a bringásokat.
Kärnten Radmarathon
A Karintiai kerékpáros maraton igazi kihívás a bringázás szerelmeseinek! Lenyűgöző tájak, különleges hangulat és lélegzetelállító panoráma a Nockberge lejtőin! A verseny után regionális ízek és kikapcsolódás vár a Bad Kleinkirchheim-i Römerbadban.
Großglockner Mountain Run
Különleges hegyi futás Heiligenblutból a Kaiser-Franz-Josefs-Höhe kilátópontig: a 13,3 km-es távon 1300 m szintemelkedést kell leküzdeni, miközben csodás kilátás nyílik Ausztria legmagasabb hegyére. Az út alpesi tájakon és a Hohe Tauern Nemzeti Parkon át vezet
Kärnten läuft
A Kärnten Läuft félmaraton a klasszikus, 21,1 kilométeres távon vezet a türkizkék Wörthersee mentén. Élvezd a tó páratlan szépségét, fuss egyéni csúcsot és tölts el egy felejthetetlen futóhétvégét Karintiában!
Események az Erzberg-Leoben régióban
Red Bull Erzbergrodeo
A Red Bull Erzbergrodeo 30. jubileumát ünnepli: négy napon át tartó enduró akció, a nemzetközi élmezőny versenyzői, látványos futamok és semmihez sem fogható fesztiválhangulat várja a közönséget.
Krone Erzberg Adventure Days - Dirtrun
Vágj neki a vashegynek, Közép-Európa legnagyobb működő bányájának, amely évente egyszer nyílik meg. A pályán 60 egyedi, a természet által formált akadály vár. Készülj hatalmas sártavakra, óriási bányagépekre, alagutakra és holdbéli tájakra - kalandos lesz!
Krone Erzberg Adventure Days – Erzberg Run
Ausztria legnagyobb hegyi futóversenyén 20 nemzet 1 500 résztvevője hódítja meg a „Stájer Piramis” csúcsát. A jutalom: lélegzetelállító kilátás az Eisenerzi-Alpokra.
LE futóverseny
Az LE-futóverseny változatos futó- és gyaloglóversenyeket: Fedezd fel Leobent futva, miközben jó ügyet is támogatsz: minden kilométerrel 66 cent a Beniva Down-szindróma Központot segíti.
Események Alsó-Ausztriában
Wachaumarathon
Fuss a Duna mentén! Válassz a különböző távok közül, és engedd, hogy a festői környezet magával ragadjon. Élvezd a lélegzetelállító tájat egy nemzetközi mezőnyben! Futható távok: 10km, 21km, 42km / váltó/ cspat
Graveltliner
Légy részese a Weinviertel régió első, Poysdorfban rendezett gravel eseményének! A Graveltliner – a „gravel” és a zöld veltelini találkozása – egy laza túra azoknak, akik összekötnék a kerékpározás élményét a finom borok élvezetével.
Schneeberglauf
A 10 km-es távon és 1200 m szintemelkedéssel megrendezett Schneeberg-futás mára kultikussá vált, hiszen az ember és gép, vagyis a fogaskerekű vasút párviadalaként zajlik. A Schneeberg-trail útvonalai 20 és 31 kilométeren vezetnek végig a hegy lenyűgöző tájain.
Ötschertrail
A natúrpark ikonikus terepfutó versenye, ahol garantáltan megtalálod a hozzád illő távot, - a legkisebbekre pedig a KIDS Trail vár! Merülj el a természet szívében!
Események Burgenlandban
Losradeln
A Fertő-tó körüli nyolc településen 2026. április 11–12-én a Losradeln rendezvénnyel ünneplik a tavaszt és a kerékpáros szezon kezdetét: a 47 km-es útvonalon természeti látnivalók, helyi gasztronómia, bor és szórakoztató programok várják a résztvevőket.
See Opening
A burgenlandi tóparti szezonnyitóval hivatalosan is megnyitjuk a nyári szezont és laza, kellemes időtöltésre invitáljuk a résztvevőket egyedülálló környezetben – induljon velünk Ausztria legkorábban kezdődő nyara!
Action Day & Freestyle Show
A szombati Action Day-en a Rider's Pass Crew nyárias beat-ekkel, finom ételekkel és italokkal várja a bringás közösséget. A vasárnapi freestyle show a rechnitzi Erlebnis.See Areal megnyitóünnepségének része, amely mindenki számára izgalmas programot kínál.
Programokhoz kapcsolódó egyedülálló ajánlatcsomagok
A programokhoz kapcsolódó különleges ajánlatcsomagjaink Burgenland válogatott eseményeit kapcsolják össze gondosan kiválasztott szálláshelyekkel és a programokhoz harmonikusan illeszkedő extrákkal – így az eseményen tett látogatásból egy mozgást, kulináris élményeket és kikapcsolódást egyaránt kínáló rövid pihenés válik.
Losradeln
A Fertő-tó körüli nyolc településen április 2026. 11–12-én: Losradeln! 47 km-es útvonalon természeti látnivalók, helyi gasztronómia, bor és szórakoztató programok várnak.
Seeopening
A burgenlandi tóparti szezonnyitóval hivatalosan is megnyitjuk a nyári szezont és laza, kellemes időtöltésre invitáljuk a résztvevőket egyedülálló környezetben!
Blaufränkisch Marathon
Fuss a festői Burgenlandban! Az 5 km-es távtól egészen a maratonig mindenki megtalálja a kihívását, útközben pedig borkóstolók és finomságok is várnak. Szó szerint!
Graveltliner
Légy részese a Weinviertel régió első, Poysdorfban rendezett gravel eseményének! A Graveltliner – a „gravel” és a zöld veltelini találkozása.
Schneeberglauf
Schneeberglauf 2026. 05. 30. Puchberg am Schneeberg A 10 km-es távon és 1200 m szintemelkedéssel megrendezett Schneeberg-futás mára kultikussá vált.
Ötschertrail
A natúrpark ikonikus terepfutó versenye, ahol garantáltan megtalálod a hozzád illő távot, - a legkisebbekre pedig a KIDS Trail vár! Merülj el a természet szívében!
Waldviertler Open Water Swimrun
Nyílt vízi úszás és SwimRun egyedülálló kombinációja vár festői környezetben! Válaszd a 14 km-es távot vagy az úszást és futást ötvöző SwimRun versenyt!
Wachaumarathon
Fuss a Duna mentén! Élvezd a lélegzetelállító tájat egy nemzetközi mezőnyben! Futható távok: 10km, 21km, 42km (egyéni/váltó/ csapat)
Velovista
Az útvonal a Wörthersee, a Faaker See és az Ossiacher See mellett halad – útközben regionális ízek, zene és további élmények várják a bringásokat.
Karintiai Kerékpáros Maraton
A Karintiai Kerékpáros Maraton igazi kihívás a bringázás szerelmeseinek! Lenyűgöző tájak, különleges hangulat és lélegzetelállító panoráma vár a Nockberge lejtőin!
Großglockner Mountain Run
13,3 km-es távon 1300 m szintemelkedést kell leküzdeni, miközben csodás kilátás nyílik Ausztria legmagasabb hegyére, a Großglocknerre. Start: Heiligenblut
Kärnten läuft
A Kärnten Läuft félmaraton a klasszikus, 21,1 kilométeres távon vezet a türkizkék Wörthersee mentén. Tölts egy felejthetetlen futóhétvégét Karintiában!
Wörthersee Marathon
Egy maraton, ami tökéletesen ötvözi a sportot, és a kikapcsolódást. Itt minden kilométer felejthetetlen futóélmény– kilátással a türkizkék vízre és Karintia hegyvidékre.
Red Bull Erzbergrodeo
A Red Bull Erzbergrodeo 30. jubileumát ünnepli: négy napon át tartó enduró akció, a nemzetközi élmezőny versenyzői, látványos futamok és valódi fesztiválhangulat vár.
Krone Erzberg Adventure Days - Dirtrun
Vágj neki a vashegynek, Közép-Európa legnagyobb működő bányájának, amely évente egyszer nyílik meg. A pályán 60 egyedi, a természet által formált akadály vár.
Krone Erzberg Adventure Days - Erzberg Run
Ausztria legnagyobb hegyi futóversenyén 20 nemzet 1 500 résztvevője hódítja meg a „Stájer Piramis” csúcsát. A jutalom: lélegzetelállító kilátás az Eisenerzi-Alpokra.
LE futóverseny
Az LE-futóverseny változatos futó- és gyaloglóversenyeket: Fedezd fel Leobent futva, miközben jó ügyet is támogatsz!
Murchallenge
Az verseny Großlobmingból Leobenbe vezet és számos ország vízisportrajongóit vonzza; a Le Bootshaus és a Paddelsportclub Leoben számos élményt kínál a Mura folyón.