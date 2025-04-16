Group of cyclists with helmets on an Alpine road, backlighting, stone wall and coniferous forest.

Sportolj Ausztriában! 
Az év legjobb sporteseményei, melyekért csupán egy hétvégére is megéri kiutazni

Kajak- és kenutúra a Saalach folyón
Kiválogattuk nektek Ausztria legjobb sporteseményeit!

A laza sportos hétvégétől a kemény kihívásokig. Egyedülálló sportesemények Ausztriában neked, családodnak és barátaidnak. Ötletek egy sportos hétvégéhez:

Akinek ajánljuk:
Families, Couples, Friends és Solo Traveler
ajánlott látogatási időszak
egész éves

Események Karintiában

Velovista

2026. 04. 25. – 2026. 05. 03.
Wörthersee és környéke

A Velovista egy különleges, autómentes kerékpáros élménnyé varázsolja a Nagy Karintia Tókerülő Kerékpártúrát: az útvonal a Wörthersee, a Faaker See és az Ossiacher See mellett halad – útközben regionális ízek, zene és további élmények várják a bringásokat.

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Kärnten Radmarathon

2026. 06. 07.
Bad Kleinkirhcheim

A Karintiai kerékpáros maraton igazi kihívás a bringázás szerelmeseinek! Lenyűgöző tájak, különleges hangulat és lélegzetelállító panoráma a Nockberge lejtőin! A verseny után regionális ízek és kikapcsolódás vár a Bad Kleinkirchheim-i Römerbadban.

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Großglockner Mountain Run

2026. 07. 03. – 2026. 07. 05.
Heiligenblut

Különleges hegyi futás Heiligenblutból a Kaiser-Franz-Josefs-Höhe kilátópontig: a 13,3 km-es távon 1300 m szintemelkedést kell leküzdeni, miközben csodás kilátás nyílik Ausztria legmagasabb hegyére. Az út alpesi tájakon és a Hohe Tauern Nemzeti Parkon át vezet

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Kärnten läuft

2026. 08. 28. – 2026. 08. 30.
Velden - Klagenfurt

A Kärnten Läuft félmaraton a klasszikus, 21,1 kilométeres távon vezet a türkizkék Wörthersee mentén. Élvezd a tó páratlan szépségét, fuss egyéni csúcsot és tölts el egy felejthetetlen futóhétvégét Karintiában!

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Wörthersee Marathon

2026. 09. 27.
Wörthersee

Egy maraton, ami tökéletesen ötvözi a sportot, a természetet és a kikapcsolódást. Itt minden kilométer felejthetetlen futóélményt jelent – lenyűgöző kilátással a türkizkék vízre és Karintia hegyvidékre. Gyere futni és maradj a hétvégére!

42,195 km a Wörthersee körül.

Események az Erzberg-Leoben régióban

Red Bull Erzbergrodeo

2026. 06. 04. – 2026. 06. 07.
Eisenerz - Erzberg

A Red Bull Erzbergrodeo 30. jubileumát ünnepli: négy napon át tartó enduró akció, a nemzetközi élmezőny versenyzői, látványos futamok és semmihez sem fogható fesztiválhangulat várja a közönséget.

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Krone Erzberg Adventure Days - Dirtrun

2026. 07. 11. – 2026. 07. 12.
Erzberg Dirtrun

Vágj neki a vashegynek, Közép-Európa legnagyobb működő bányájának, amely évente egyszer nyílik meg. A pályán 60 egyedi, a természet által formált akadály vár. Készülj hatalmas sártavakra, óriási bányagépekre, alagutakra és holdbéli tájakra - kalandos lesz!

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Krone Erzberg Adventure Days – Erzberg Run

2026. 07. 18.
Erzberg Area, 8790 Eisenerz

Ausztria legnagyobb hegyi futóversenyén 20 nemzet 1 500 résztvevője hódítja meg a „Stájer Piramis” csúcsát. A jutalom: lélegzetelállító kilátás az Eisenerzi-Alpokra.

Tovább

LE futóverseny

2026. 09. 19.
Leoben - Hauptplatz/ Innenstadt

Az LE-futóverseny változatos futó- és gyaloglóversenyeket: Fedezd fel Leobent futva, miközben jó ügyet is támogatsz: minden kilométerrel 66 cent a Beniva Down-szindróma Központot segíti.

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Murchallenge

2026. 09. 26.
Leoben - Anlegestelle Stadtkai

A verseny Großlobmingból Leobenbe vezet és számos ország vízisportrajongóit vonzza; a Le Bootshaus és a Paddelsportclub Leoben izgalmas kalandokat kínál a Mura folyón és annak környékén.

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Események Alsó-Ausztriában

Wachaumarathon

2026. 09. 12. – 2026. 09. 13.
Krems an der Donau

Fuss a Duna mentén! Válassz a különböző távok közül, és engedd, hogy a festői környezet magával ragadjon. Élvezd a lélegzetelállító tájat egy nemzetközi mezőnyben! Futható távok: 10km, 21km, 42km / váltó/ cspat

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Graveltliner

2027 – szervezés alatt
Poysdorf

Légy részese a Weinviertel régió első, Poysdorfban rendezett gravel eseményének! A Graveltliner – a „gravel” és a zöld veltelini találkozása – egy laza túra azoknak, akik összekötnék a kerékpározás élményét a finom borok élvezetével.

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Schneeberglauf

2026. 05. 30.
Puchberg am Schneeberg

A 10 km-es távon és 1200 m szintemelkedéssel megrendezett Schneeberg-futás mára kultikussá vált, hiszen az ember és gép, vagyis a fogaskerekű vasút párviadalaként zajlik. A Schneeberg-trail útvonalai 20 és 31 kilométeren vezetnek végig a hegy lenyűgöző tájain.

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Ötschertrail

2026. 06. 12. – 2026. 06. 14.
Lackenhof am Ötscher

A natúrpark ikonikus terepfutó versenye, ahol garantáltan megtalálod a hozzád illő távot, - a legkisebbekre pedig a KIDS Trail vár! Merülj el a természet szívében!

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Backwaterman - Waldviertler Open Water Swimrun

2026. 06. 26. – 2026. 06. 28.
Ottensteiner Stausee,Alsó-Ausztria

Nyílt vízi úszás és SwimRun egyedülálló kombinációja vár festői környezetben! Válaszd a 14 km-es távot vagy az úszást és futást ötvöző SwimRun versenyt!

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Események Burgenlandban

Losradeln

2026. 04. 11. – 2026. 04. 12.
Neusiedlersee

A Fertő-tó körüli nyolc településen 2026. április 11–12-én a Losradeln rendezvénnyel ünneplik a tavaszt és a kerékpáros szezon kezdetét: a 47 km-es útvonalon természeti látnivalók, helyi gasztronómia, bor és szórakoztató programok várják a résztvevőket.

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See Opening

2026. 04. 24. – 2026. 05. 03.
Neusiedlersee

A burgenlandi tóparti szezonnyitóval hivatalosan is megnyitjuk a nyári szezont és laza, kellemes időtöltésre invitáljuk a résztvevőket egyedülálló környezetben – induljon velünk Ausztria legkorábban kezdődő nyara!

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Action Day & Freestyle Show

2026. 08. 22. – 2026. 08. 23.
Burgsee Lockenhaus

A szombati Action Day-en a Rider's Pass Crew nyárias beat-ekkel, finom ételekkel és italokkal várja a bringás közösséget. A vasárnapi freestyle show a rechnitzi Erlebnis.See Areal megnyitóünnepségének része, amely mindenki számára izgalmas programot kínál.

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Blaufränkischland Marathon

2026. 10. 03.
Deutschkreuz, Burgenland

Fuss a Kékfrankos Maratonon a festői Burgenlandban! Az 5 km-es távtól egészen a maratonig: itt mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívását, útközben pedig borkóstolók és finomságok is várnak. Megéri elindulni!

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Burgenland

Programokhoz kapcsolódó egyedülálló ajánlatcsomagok

A programokhoz kapcsolódó különleges ajánlatcsomagjaink Burgenland válogatott eseményeit kapcsolják össze gondosan kiválasztott szálláshelyekkel és a programokhoz harmonikusan illeszkedő extrákkal – így az eseményen tett látogatásból egy mozgást, kulináris élményeket és kikapcsolódást egyaránt kínáló rövid pihenés válik.

Nézd meg az ajánlatokat!
Seeopening
Blaufränkisch Marathon
Graveltliner
Schneeberglauf
Ötschertrail
Backwaterman - Waldviertler Open Water Swimrun
Wachaumarathon
Velovista
Karintiai Kerékpáros Maraton
Großglockner Mountain Run
Kärnten läuft
Wörthersee Marathon
Red Bull Erzbergrodeo
Krone Erzberg Adventure Days - Dirtrun
Krone Erzberg Adventure Days - Erzberg Run
LE futóverseny
Murchallenge
Losradeln

Losradeln

A Fertő-tó körüli nyolc településen április 2026. 11–12-én: Losradeln! 47 km-es útvonalon természeti látnivalók, helyi gasztronómia, bor és szórakoztató programok várnak.

Seeopening

A burgenlandi tóparti szezonnyitóval hivatalosan is megnyitjuk a nyári szezont és laza, kellemes időtöltésre invitáljuk a résztvevőket egyedülálló környezetben!

Blaufränkisch Marathon

Fuss a festői Burgenlandban! Az 5 km-es távtól egészen a maratonig mindenki megtalálja a kihívását, útközben pedig borkóstolók és finomságok is várnak. Szó szerint!

Graveltliner

Légy részese a Weinviertel régió első, Poysdorfban rendezett gravel eseményének! A Graveltliner – a „gravel” és a zöld veltelini találkozása.

Schneeberglauf

Schneeberglauf 2026. 05. 30. Puchberg am Schneeberg A 10 km-es távon és 1200 m szintemelkedéssel megrendezett Schneeberg-futás mára kultikussá vált.

Ötschertrail

A natúrpark ikonikus terepfutó versenye, ahol garantáltan megtalálod a hozzád illő távot, - a legkisebbekre pedig a KIDS Trail vár! Merülj el a természet szívében!

Waldviertler Open Water Swimrun

Nyílt vízi úszás és SwimRun egyedülálló kombinációja vár festői környezetben! Válaszd a 14 km-es távot vagy az úszást és futást ötvöző SwimRun versenyt!

Wachaumarathon

Fuss a Duna mentén! Élvezd a lélegzetelállító tájat egy nemzetközi mezőnyben! Futható távok: 10km, 21km, 42km (egyéni/váltó/ csapat)

Velovista

Az útvonal a Wörthersee, a Faaker See és az Ossiacher See mellett halad – útközben regionális ízek, zene és további élmények várják a bringásokat.

Karintiai Kerékpáros Maraton

A Karintiai Kerékpáros Maraton igazi kihívás a bringázás szerelmeseinek! Lenyűgöző tájak, különleges hangulat és lélegzetelállító panoráma vár a Nockberge lejtőin!

Großglockner Mountain Run

13,3 km-es távon 1300 m szintemelkedést kell leküzdeni, miközben csodás kilátás nyílik Ausztria legmagasabb hegyére, a Großglocknerre. Start: Heiligenblut

Kärnten läuft

A Kärnten Läuft félmaraton a klasszikus, 21,1 kilométeres távon vezet a türkizkék Wörthersee mentén. Tölts egy felejthetetlen futóhétvégét Karintiában!

Wörthersee Marathon

Egy maraton, ami tökéletesen ötvözi a sportot, és a kikapcsolódást. Itt minden kilométer felejthetetlen futóélmény– kilátással a türkizkék vízre és Karintia hegyvidékre.

Red Bull Erzbergrodeo

A Red Bull Erzbergrodeo 30. jubileumát ünnepli: négy napon át tartó enduró akció, a nemzetközi élmezőny versenyzői, látványos futamok és valódi fesztiválhangulat vár.

Krone Erzberg Adventure Days - Dirtrun

Vágj neki a vashegynek, Közép-Európa legnagyobb működő bányájának, amely évente egyszer nyílik meg. A pályán 60 egyedi, a természet által formált akadály vár.

Krone Erzberg Adventure Days - Erzberg Run

Ausztria legnagyobb hegyi futóversenyén 20 nemzet 1 500 résztvevője hódítja meg a „Stájer Piramis” csúcsát. A jutalom: lélegzetelállító kilátás az Eisenerzi-Alpokra.

LE futóverseny

Az LE-futóverseny változatos futó- és gyaloglóversenyeket: Fedezd fel Leobent futva, miközben jó ügyet is támogatsz!

Murchallenge

Az verseny Großlobmingból Leobenbe vezet és számos ország vízisportrajongóit vonzza; a Le Bootshaus és a Paddelsportclub Leoben számos élményt kínál a Mura folyón.

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