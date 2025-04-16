Sportolj Ausztriában! 

Velovista 2026. 04. 25. – 2026. 05. 03. Wörthersee és környéke

A Velovista egy különleges, autómentes kerékpáros élménnyé varázsolja a Nagy Karintia Tókerülő Kerékpártúrát: az útvonal a Wörthersee, a Faaker See és az Ossiacher See mellett halad – útközben regionális ízek, zene és további élmények várják a bringásokat.