Introduction
A 7 Explorer Hotelben minden megtalálható, amire egy aktív pihenéshez szükséged lehet – trendi, sportos és fenntartható módon.
Modern dizájnszobák, bőséges svédasztalos reggeli, interaktív információs fal, saját szerelőállomás a sportfelszerelésedhez, valamint egy SPA részleg a sportolás utáni ellazuláshoz – mindez alapfelszereltség nálunk. Bármelyik osztrák régióra is essen a választásod, a téli vakáció már személyenként 69,80 eurótól elérhető!
Ez teszi különlegessé az Explorer Hoteleket
Passzívház-hotelek
lek kiváló hőszigeteléssel rendelkeznek, alacsony energiaigényűek és fűtési szükségletük nagy részét „passzív” forrásokból fedezik. Üdülés fenntartható módon
Nagyszerű svédasztalos reggeli
Itt saját ízlésetek szerint állíthatjátok össze a reggeliteket 70-féle friss, minőségi és nagyrészt regionális alapanyagból, valamint vegán alternatívákból.
Dizájnszobák
A 21 m²-es szobák elegendő teret kínálnak a pihenéshez. A kényelmes franciaágy és a sok pakolófelület mellett igazi fénypontnak számít a panorámaablakba épített ülőpad.
Sport SPA
Finn szauna, gőzfürdő és infraszauna, valamint fitneszterem és pihenőrészleg – itt minden adott ahhoz, hogy a sportolás után ellazuljatok.
Ideális szálláshelyek egy aktív pihenéshez
Montafon
A Vorarlberg szívében található Montafon körül összesen 5 síterep vár benneteket, 292 kilométernyi sípályával. A Silvretta Montafon sírégióban – 140 kilométernyi sípályával – egészen április közepéig élvezhetitek a téli élményeket. A Gaschurnban található Explorer Hotel közvetlenül a síterep bejáratánál fekszik. A Silvretta-Bielerhöhén egy lélegzetelállító téli világ nyílik meg előttetek: sítúrák, hótalpas kirándulások, magaslati fekvésű sífutópályák és téli túraútvonalak várják a felfedezőket.
Ötztal, Stubaital
Vadonatúj és a leghosszabb síszezont kínálja – októbertől egészen májusig: az Explorer Hotel Stubaital tárt karokkal vár benneteket! A Stubai-gleccser mellett további három síterep, remek sífutópályák, valamint sítúrázási és hótalpas kirándulási lehetőségek teszik teljessé az élményt. Tudtátok, hogy a Stubaitalban a 10 év alatti gyerekek ingyen síelhetnek, ha egy teljes árú bérletet vásárló felnőttel érkeznek?
Ha inkább az Ötztal felfedezése vonz, akkor az Explorer Hotel Ötztal a tökéletes választás Sölden közelében. Több mint 90 felvonó, 356 kilométernyi sípálya és két gleccser 3000 méteres magasság felett – itt garantáltan megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbb síterepet. Umhausen és környéke pedig számos további téli programlehetőséget kínál: különféle nehézségű sífutópályák, jégfalmászás, James Bond-élményvilág és Ötzidorf is vár rátok. Egy további érdekesség: a Söldeni síterep nemzetközi hírnevét többek között olyan eseményeknek is köszönheti, mint az AUDI FIS Sívilágkupa!
Zillertal, Kitzbühel
Mit szólnátok 530 kilométernyi sípályához, 180 korszerű felvonóhoz, számtalan mélyhóval borított hegyoldalhoz és 6 hóparkhoz? Akkor a Kaltenbachban található Explorer Hotel Zillertal pontosan nektek való! A Hochzillertal síterep bejárata közvetlenül Kaltenbachban található, mindössze 500 méterre az Explorer Hoteltől – ami az après-ski hangulatnak is külön jót tesz. Elég menő, igaz?
Az Explorer Hotel Kitzbühel St. Johannban, a Kitzbüheli Alpok szívében vár benneteket, közvetlenül olyan síterepek ölelésében, mint St. Johann, a SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, a KitzSki és a Fieberbrunn–Saalbach–Hinterglemm. Összesen több mint 300 kilométernyi sípálya gondoskodik a változatosságról. És ha éppen nem a síelés mellett döntenétek, számtalan más téli élmény közül is válogathattok: szánkózás, vezetett hótalpas túrák, korcsolyázás, téli túrák és még sok minden más vár rátok.
Hinterstoder
A felső-ausztriai Explorer Hotel Hinterstoder közvetlenül a felvonó mellett található – igazi titkos tipp a gyermekes családoknak. Itt tényleg elég felkelni és máris a síterepen találjátok magatokat. A szálloda igazán családbarát: a sípályák mellett számtalan szánkózási lehetőség, vezetett hótalpas túra, korcsolyázás és téli kirándulás vár benneteket. Mit szóltok hozzá?
Bad Kleinkirchheim
Ha számodra egy jól sikerült síüdüléshez a termálfürdőzés is hozzátartozik, akkor irány a karintiai Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim! A településen mindjárt két termálfürdő is található, amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak egy síeléssel töltött nap végén – vagy akár helyett is. Aki pedig a 103 kilométernyi sípályán, sífutás, szánkózás, korcsolyázás vagy hótalpas túrázás közben megéhezik, az 23 hangulatos alpesi hüttében válogathat a régió ínycsiklandó fogásaiból.
Explorer Hotels
Speckbacher Str. 87
6380 St. Johann in Tirol