Explorer Hotel with green facade in winter, snow-covered Alpine landscape in the background.
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Explorer Hotels Ausztriában
Feledhetetlen téli kalandok 7 alpesi szállodában

Nyugodt légkör, modern dizájn – és mindez a legszebb sírégiók szívében.

A 7 Explorer Hotelben minden megtalálható, amire egy aktív pihenéshez szükséged lehet – trendi, sportos és fenntartható módon.

Modern dizájnszobák, bőséges svédasztalos reggeli, interaktív információs fal, saját szerelőállomás a sportfelszerelésedhez, valamint egy SPA részleg a sportolás utáni ellazuláshoz – mindez alapfelszereltség nálunk. Bármelyik osztrák régióra is essen a választásod, a téli vakáció már személyenként 69,80 eurótól elérhető!

Szállodák
Szobák
Üdülés fenntartható módon

Ez teszi különlegessé az Explorer Hoteleket

Passzívház-hotelek

lek kiváló hőszigeteléssel rendelkeznek, alacsony energiaigényűek és fűtési szükségletük nagy részét „passzív” forrásokból fedezik. Üdülés fenntartható módon

Üdülés fenntartható módon

Nagyszerű svédasztalos reggeli

Itt saját ízlésetek szerint állíthatjátok össze a reggeliteket 70-féle friss, minőségi és nagyrészt regionális alapanyagból, valamint vegán alternatívákból.

A tökéletes napindító

Ski Area

Szerelőállomás, túraajánlatok, zárható szekrények, sítároló – az Explorer Hotelekben mindent megtaláltok, amire egy aktív hegyi üdüléshez szükség lehet.

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Dizájnszobák

A 21 m²-es szobák elegendő teret kínálnak a pihenéshez. A kényelmes franciaágy és a sok pakolófelület mellett igazi fénypontnak számít a panorámaablakba épített ülőpad.

A pihentető alvásért

Sport SPA

Finn szauna, gőzfürdő és infraszauna, valamint fitneszterem és pihenőrészleg – itt minden adott ahhoz, hogy a sportolás után ellazuljatok.

Felüdülés a SPA-ban

Lounge & Bar

A hotel életének pezsgő találkozóhelyeként itt mindent megtaláltok, amire az üdüléshez szükségetek lehet: az Explorer Wall praktikus tippekkel, ételek és italok a bárban.

Explorer Lounge & Bar
7 Explorer Hotel Ausztriában

Ideális szálláshelyek egy aktív pihenéshez

Vorarlberg

Montafon

A Vorarlberg szívében található Montafon körül összesen 5 síterep vár benneteket, 292 kilométernyi sípályával. A Silvretta Montafon sírégióban – 140 kilométernyi sípályával – egészen április közepéig élvezhetitek a téli élményeket. A Gaschurnban található Explorer Hotel közvetlenül a síterep bejáratánál fekszik. A Silvretta-Bielerhöhén egy lélegzetelállító téli világ nyílik meg előttetek: sítúrák, hótalpas kirándulások, magaslati fekvésű sífutópályák és téli túraútvonalak várják a felfedezőket.

Explorer Hotel Montafon
Tirol

Ötztal, Stubaital

Vadonatúj és a leghosszabb síszezont kínálja – októbertől egészen májusig: az Explorer Hotel Stubaital tárt karokkal vár benneteket! A Stubai-gleccser mellett további három síterep, remek sífutópályák, valamint sítúrázási és hótalpas kirándulási lehetőségek teszik teljessé az élményt. Tudtátok, hogy a Stubaitalban a 10 év alatti gyerekek ingyen síelhetnek, ha egy teljes árú bérletet vásárló felnőttel érkeznek?

Ha inkább az Ötztal felfedezése vonz, akkor az Explorer Hotel Ötztal a tökéletes választás Sölden közelében. Több mint 90 felvonó, 356 kilométernyi sípálya és két gleccser 3000 méteres magasság felett – itt garantáltan megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbb síterepet. Umhausen és környéke pedig számos további téli programlehetőséget kínál: különféle nehézségű sífutópályák, jégfalmászás, James Bond-élményvilág és Ötzidorf is vár rátok. Egy további érdekesség: a Söldeni síterep nemzetközi hírnevét többek között olyan eseményeknek is köszönheti, mint az AUDI FIS Sívilágkupa!

Explorer Hotel StubaitalExplorer Hotel Ötztal
Tirol

Zillertal, Kitzbühel

Mit szólnátok 530 kilométernyi sípályához, 180 korszerű felvonóhoz, számtalan mélyhóval borított hegyoldalhoz és 6 hóparkhoz? Akkor a Kaltenbachban található Explorer Hotel Zillertal pontosan nektek való! A Hochzillertal síterep bejárata közvetlenül Kaltenbachban található, mindössze 500 méterre az Explorer Hoteltől – ami az après-ski hangulatnak is külön jót tesz. Elég menő, igaz?

Az Explorer Hotel Kitzbühel St. Johannban, a Kitzbüheli Alpok szívében vár benneteket, közvetlenül olyan síterepek ölelésében, mint St. Johann, a SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, a KitzSki és a Fieberbrunn–Saalbach–Hinterglemm. Összesen több mint 300 kilométernyi sípálya gondoskodik a változatosságról. És ha éppen nem a síelés mellett döntenétek, számtalan más téli élmény közül is válogathattok: szánkózás, vezetett hótalpas túrák, korcsolyázás, téli túrák és még sok minden más vár rátok.

Explorer Hotel ZillertalExplorer Hotel Kitzbühel
Felső-Ausztria

Hinterstoder

A felső-ausztriai Explorer Hotel Hinterstoder közvetlenül a felvonó mellett található – igazi titkos tipp a gyermekes családoknak. Itt tényleg elég felkelni és máris a síterepen találjátok magatokat. A szálloda igazán családbarát: a sípályák mellett számtalan szánkózási lehetőség, vezetett hótalpas túra, korcsolyázás és téli kirándulás vár benneteket. Mit szóltok hozzá?

Explorer Hotel Hinterstoder
Karintia

Bad Kleinkirchheim

Ha számodra egy jól sikerült síüdüléshez a termálfürdőzés is hozzátartozik, akkor irány a karintiai Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim! A településen mindjárt két termálfürdő is található, amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak egy síeléssel töltött nap végén – vagy akár helyett is. Aki pedig a 103 kilométernyi sípályán, sífutás, szánkózás, korcsolyázás vagy hótalpas túrázás közben megéhezik, az 23 hangulatos alpesi hüttében válogathat a régió ínycsiklandó fogásaiból.

Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim
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Explorer Hotels

Speckbacher Str. 87

6380 St. Johann in Tirol

info@explorer-hotels.com
www.explorer-hotels.com
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