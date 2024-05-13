Ötztal, Stubaital

Vadonatúj és a leghosszabb síszezont kínálja – októbertől egészen májusig: az Explorer Hotel Stubaital tárt karokkal vár benneteket! A Stubai-gleccser mellett további három síterep, remek sífutópályák, valamint sítúrázási és hótalpas kirándulási lehetőségek teszik teljessé az élményt. Tudtátok, hogy a Stubaitalban a 10 év alatti gyerekek ingyen síelhetnek, ha egy teljes árú bérletet vásárló felnőttel érkeznek?

Ha inkább az Ötztal felfedezése vonz, akkor az Explorer Hotel Ötztal a tökéletes választás Sölden közelében. Több mint 90 felvonó, 356 kilométernyi sípálya és két gleccser 3000 méteres magasság felett – itt garantáltan megtaláljátok a számotokra legmegfelelőbb síterepet. Umhausen és környéke pedig számos további téli programlehetőséget kínál: különféle nehézségű sífutópályák, jégfalmászás, James Bond-élményvilág és Ötzidorf is vár rátok. Egy további érdekesség: a Söldeni síterep nemzetközi hírnevét többek között olyan eseményeknek is köszönheti, mint az AUDI FIS Sívilágkupa!