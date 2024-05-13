Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
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Schladming-Dachstein
Kilenc síhegy. Egyedülálló élmények és végtelen lehetőségek.

A lenyűgöző alpesi táj, a hóval borított erdőségek és a szívélyes vendégszeretet varázsolja a régióban töltött téli üdülést felejthetetlen élménnyé.

Síelés a Dachstein-hegység és a Schladmingi-Tauern között

Stájerország szívében, a fenséges Dachstein-hegység és a markáns Schladmingi-Tauern ölelésében bújik meg a sokszínű Schladming–Dachstein régió – egy valódi téli paradicsom. Itt minden a különféle téli élményekről szól: 230 kilométernyi sípálya, világszínvonalú sífutópályák, gleccserkalandok és hamisítatlan osztrák vendégszeretet várja itt a látogatókat.

A Hauser Kaiblingot, Planait, Hochwurzent és Reiteralmot összekötő legendás schladmingi sípályarendszer négy kiemelkedő síhegyet kapcsol össze egymással. Ez a különleges összeköttetés Európa egyik legnagyobb összefüggő sírégiójának, a Ski amadénak is a központi eleme. Egyetlen síbérlettel 123 kilométernyi tökéletesen karbantartott sípálya, modern felvonók és hangulatos hütték állnak rendelkezésre. A széles carvingpályák, a sportos kihívások, a megbízható hóviszonyok és a napsütötte panorámateraszok garanciát jelentenek a felejthetetlen síélményekre.

A téli kínálat a 4-hegyet összekötő Schladmingi sípályarendszertől a családbarát Galsterberg és Riesneralm sípályáin át, a csendes téli túrákig, a síjógáig és az alpesi magaslatokban kínált kulináris élményekig terjed – a Schladming–Dachstein régió ideális választás a sportbarátoknak, a családoknak és az ínyenceknek egyaránt.

Adatok és számok
Síterepek száma9
A sípályák hossza222 km (a Ski amadé sírégióban található 760 km sípályából)
A sífutópályák hossza430 km
A karbantartott téli túraútvonalak hossza300 km
A hegyi felvonók száma99
Sí- és sífutóiskolák száma21
A síhütték száma92
A régió legmagasabb hegyeDachstein (2995 m)
A leghosszabb völgypályaHochwurzen (7,7 km)
Megközelítés
Szállások
Események
Síbérletek
Sítérkép

Ezért érdemes a Schladming-Dachstein régióba utazni

A Ski amadé síszövetséghez tartozó Schladming–Dachstein régióban a mindennapi stressz úgy olvad el, mint a hó a napsütésben. A kikapcsolódásról végtelen sípályák, gyermekbarát gyakorlópályák, modern felvonók és az érintetlen téli tájon át tett túrák gondoskodnak.

Aktív kikapcsolódás és pihenés

Síelj végig a sípályákon vagy találj rá a nyugalomra téli túrázás, sífutás vagy síjóga közben – itt hegyek, erdők és mesés panorámák várnak rád.

Téli túrázás és jóga

Művészet és kultúra

Adventi népszokások, karácsonyi vásárok és a látványos Nightrace: a kultúra és a sport itt kéz a kézben jár.

Események

Kulináris élmények

A rusztikus és hangulatos alpesi kunyhók, a regionális specialitások és az alpesi konyha minden sínapot különleges élménnyé varázsol.

A régió kulináris kínálata

Négy hegy. Egy téli kaland. Végtelen síélmények.

A Schladming–Dachstein régióban egyik hegyről a másikra síelhetsz anélkül, hogy akár egyszer is le kellene csatolnod a síléceket. A 4-hegyet összekötő sípályarendszer a Hauser Kaiblingot, a Planait, a Hochwurzent és a Reiteralmot egyetlen hatalmas síközponttá kapcsolja össze, amely hóbiztos, sportos és olyan panorámát kínál, amitől eláll a szavad. A legmodernebb hegyi felvonók, minimális várakozási idők és végtelen változatosság vár rád – üdvözlünk a Ski amadé szívében!

További információk a síterepről

Micsoda téli kalandok

A Ski amadé síszövetséghez tartozó Schladming–Dachstein régióban a mindennapi stressz úgy olvad el, mint a hó a napsütésben. A kikapcsolódásról végtelen sípályák, gyermekbarát gyakorlópályák, modern felvonók és az érintetlen téli tájon át tett túrák gondoskodnak.

Panoráma, ami elvarázsol

2700 méteres magasságban lenyűgöző panoráma, egy jégpalota és egy függőhíd, valamint egy gleccserétterem vár rád – helyi specialitásokkal és lélegzetelállító kilátással.

Fedezd fel a Dachsteint

Kalandok sötétedés után

Esti síelés és szánkózás, sítúrázás vagy sífutás a csillagos ég alatt – a Schladming–Dachstein régióban a tél varázsa sosem ér véget.

Esti élmények a hóban

Magaslati sífutópályák

Ramsau am Dachstein napsütötte fennsíkján kiterjedt magaslati sífutópálya-hálózat vár rád – lenyűgöző panorámával, csenddel és sportos kihívásokkal - abszolút hóbiztos.

Sífutás

Sítúrázás a hegyekben

Akár a pályán, akár azon kívül - ebben a hatalmas, hóval borított téli paradicsomban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő sítúrát.

Sítúrák

Szánkózás éjjel-nappal

A szánkózás az egyik legkedveltebb téli élmény a régióban – nappal és éjszaka egyaránt! A Hochwurzen 7 kilométer hosszú szánkópályája az Alpok egyik leghosszabbja.

Szórakozás kicsiknek és nagyoknak

Családi élmények a hóban

A Rittisberg, a Galsterberg és a Planneralm mesebeli erdőkkel, biztonságos sípályákkal, szánkópályákkal és téli attrakciókkal gondoskodik a tökéletes családi üdülésről.

Családi kalandok

A legszebb szálláshelyek

Ski- und Wellnesshotel Schütterhof ****

Ski-in/ski-out, infinity medence és síbérlet – 3 éjszaka a 4 csillagos Schütterhof szállodában már 770 eurótól/fő, Ski amadé síbérlettel és panorámás wellnessélményekkel.

Foglald le most

Falkensteiner Hotel Schladming****Superior

Ahol az alpesi meghittség a modern építészettel találkozik, és az őszinte vendégszeretet teszi felejthetetlenné a nyaralást. Már 299 €/éj/kétágyas szoba.

Foglald le most

Natur- und Wellnesshotel Höflehner **** Superior

Páratlan fekvés közvetlenül a sípálya mellett – 4 éjszaka a Höflehner Hotelben már 1 450 eurótól/fő, gourmet ellátás, síbérlet, wellness és még sok minden más.

Foglald le most

Élmények a sípályán kívül

Alpesi gasztronómia

A neves séf, Richard Rauch a különböző hegyi éttermekkel együttműködve egyedülálló, a régióra jellemző alpesi specialitások alkot, amelyek aztán felkerülnek az étlapra.

Kulináris különlegességek

Éjszakai szánkózás és sült oldalas

Élvezd a fűszeres oldalasokat, majd száguldj le a kivilágított szánkópályán a Hochwurzenen vagy a Galsterbergen – mindezt egyetlen kombinált csomagban!

Szánkózás és gasztronómia

Kezdd a napot síjógával

A 30 perces síjóga-kurzus közvetlenül a sípálya mellett zajlik, a hegyek ölelésében. Így nyugodtan és kiegyensúlyozottan indulhat a sínap.

Tökéletes ellazulás

Romantikus lovas szános kirándulás

Egy meleg takaró alatt, meghitt hangulatban suhanhatunk át a téli tájon – egy romantikus lovas szános kirándulás kettesben vagy az egész családdal.

Lovas szánon a téli tájon át
Gyorsan és stílusosan a hegyre

Új felvonók a kényelmért és a rövidebb várakozási időért

Idén télen három vadonatúj felvonó is üzembe áll: egy 10 személyes kabinos felvonó a Hauser Kaiblingon, egy kényelmes 8 személyes ülőlift a Planai-on, valamint egy új kabinos felvonó a Fageralmon. Így még gyorsabban juthatsz fel a hegyre és közben a lenyűgöző panorámában is gyönyörködhetsz.

Alpesi gasztronómia – „Almkulinarik” és hangulatos hütték

Egy szabadban töltött nap végén nincs is jobb annál, mint megpihenni egy hangulatos alpesi hüttében. Kóstold meg a helyi specialitásokat és Richard Rauch Almkulinarik-projektjének egyedülálló fogásait!

Ismerd meg a „Almkulinarik by Richard Rauch” projekt válogatott hüttéit, ahol a hagyományos alpesi ízek modern csavart kapnak – kivételes kulináris élmény a hegyek ölelésében.

Tippjeink

Hütték

  • Rösteralm

    Hütte Schladmingban, szánkózás és snowtubing.

  • Onkel Willy's Hütte

    A vendégek a Planai tetején található nagy teraszon bécsi szeletet, császármorzsát és sült burgonyát fogyaszthatnak.

  • Hochwurzen Alm

    Kicsi, hangulatos hütte (1852 m), közvetlenül a sí- és szánkópályán, csak télen tart nyitva.

  • Krummholzhütte

    Hütte a Hauser Kaiblingon, csodálatos kilátással.

  • Sondlalm

    Rusztikus hegyi kunyhó hagyományos fatüzelésű kályhával.

  • Waldhäuslalm

    Ideális az egész család számára, gyalog, sífutóléccel és autóval is megközelíthető.

Fotópontok - ha a tökéletes panorámát keresed.

Annyi mindent lehet csinálni a hóban

2025-ös téli szezonnyitó a Backstreet Boys fellépésével

2025. 12. 05. – 2025. 12. 07.
Planai stadion, Schladming

December 5-én, 6-án és 7-én a Backstreet Boys nyitja meg a telet egy fergeteges élő koncerttel a Planai stadionban – te is ott leszel velük?

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The Nightrace 2026

2026. 01. 27. – 2026. 01. 28.
Planai stadiob, Schladming

Schladming minden évben a világ egyik leglátványosabb síversenyének ad otthont: a felejthetetlen Nightrace a világkupa-sorozat egyik csúcspontja.

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Karácsonyi vásárok

2025. 11. 28. – 2025. 12. 21.
Schladming-Dachstein

Ünnepi fények, csillogó hótakaró, finom falatok és forró italok – a magával ragadó osztrák meghittség élménye a téli hónapokban.

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Dachsteinlauf – nyilvános sífutóverseny

2026. 01. 09. – 2026. 01. 11.
VB-stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

2026. január 9. és 11. között Ramsau am Dachstein ad otthont a DACHSTEINLAUF sífutóversenynek. Válassz a különböző távok közül: a 40 km-es távtól egészen a 10 km-es csapatversenyig – minden szintű sífutó számára van ideális választás.

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Titkos tipp: sítúra a sípályán

Saját erőből felfelé, kényelmesen lefelé.

A Planai-ra vezető sítúra igazi téli különlegesség: lépésről lépésre jutni fel a hegyre, az erdőn át egészen a csúcsig, miközben a Dachstein-hegység lenyűgöző látványában gyönyörködhetünk. Fent nemcsak lélegzetelállító panoráma vár, hanem egy kellemes lesiklás a világkupa-pályákon, valamint a jól megérdemelt pihenő egy hangulatos hüttében.

Sítúra a Planai-ra

Praktikus információk

Jó tudni

Megközelítés

Utazz fenntartható módon vonattal Schladmingba vagy érkezz autóval az Ennstalba.

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Hol fogsz megszállni?

Egy szálloda Schladmingban, egy apartman Haus im Ennstalban vagy egy hangulatos faház Ramsau am Dachsteinban – itt számos lehetőség közül válogathatsz.

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A síterep

A 4-hegyet összekötő síterepnek, a gyerekeknek kialakított speciális sípályáknak és annak köszönhetően, hogy a síközpont része a hatalmas Ski amadé rendszernek, itt minden adott a tökéletes téli élményekhez.

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Síbérletek

Informálódj már otthon, hogy melyik síbérletre van szükséged és az mennyibe kerül.

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Síiskolák

A Schladming–Dachstein sírégióban összesen 20 sí- és sífutóiskola várja a tanulni vágyókat.

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Mit lehet csinálni a régióban?

Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a téli üdülésed alatt? Akkor vess már most egy pillantást az idei tél eseménynaptárára!

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Stájerország

Téli üdülés Ausztria zöld szívében

Stájerország a természetet, a kultúrát és a gasztronómiát egyedülálló téli élménnyé ötvözi. Északon változatos sí- és sífutóterületek csábítanak Schladming, Kreischberg és Stuhleck környékén, középen Graz ragyog hangulatos adventi atmoszférájával, délen pedig a csendes szőlőhegyek varázsolnak el. Legyen szó aktív kikapcsolódásról a sípályákon vagy pihentető nyugalomról gasztronómiai élvezetek mellett – Stájerország őszinte vendégszeretettel várja látogatóit.

Téli kikapcsolódás Stájerországban
Kapcsolat

Tourismusverband Schlamding-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

telefon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
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