Schladming-Dachstein
Kilenc síhegy. Egyedülálló élmények és végtelen lehetőségek.
Introduction
Síelés a Dachstein-hegység és a Schladmingi-Tauern között
Stájerország szívében, a fenséges Dachstein-hegység és a markáns Schladmingi-Tauern ölelésében bújik meg a sokszínű Schladming–Dachstein régió – egy valódi téli paradicsom. Itt minden a különféle téli élményekről szól: 230 kilométernyi sípálya, világszínvonalú sífutópályák, gleccserkalandok és hamisítatlan osztrák vendégszeretet várja itt a látogatókat.
A Hauser Kaiblingot, Planait, Hochwurzent és Reiteralmot összekötő legendás schladmingi sípályarendszer négy kiemelkedő síhegyet kapcsol össze egymással. Ez a különleges összeköttetés Európa egyik legnagyobb összefüggő sírégiójának, a Ski amadénak is a központi eleme. Egyetlen síbérlettel 123 kilométernyi tökéletesen karbantartott sípálya, modern felvonók és hangulatos hütték állnak rendelkezésre. A széles carvingpályák, a sportos kihívások, a megbízható hóviszonyok és a napsütötte panorámateraszok garanciát jelentenek a felejthetetlen síélményekre.
A téli kínálat a 4-hegyet összekötő Schladmingi sípályarendszertől a családbarát Galsterberg és Riesneralm sípályáin át, a csendes téli túrákig, a síjógáig és az alpesi magaslatokban kínált kulináris élményekig terjed – a Schladming–Dachstein régió ideális választás a sportbarátoknak, a családoknak és az ínyenceknek egyaránt.
Ezért érdemes a Schladming-Dachstein régióba utazniA Ski amadé síszövetséghez tartozó Schladming–Dachstein régióban a mindennapi stressz úgy olvad el, mint a hó a napsütésben. A kikapcsolódásról végtelen sípályák, gyermekbarát gyakorlópályák, modern felvonók és az érintetlen téli tájon át tett túrák gondoskodnak.
Aktív kikapcsolódás és pihenés
Síelj végig a sípályákon vagy találj rá a nyugalomra téli túrázás, sífutás vagy síjóga közben – itt hegyek, erdők és mesés panorámák várnak rád.
Művészet és kultúra
Adventi népszokások, karácsonyi vásárok és a látványos Nightrace: a kultúra és a sport itt kéz a kézben jár.
Négy hegy. Egy téli kaland. Végtelen síélmények.
A Schladming–Dachstein régióban egyik hegyről a másikra síelhetsz anélkül, hogy akár egyszer is le kellene csatolnod a síléceket. A 4-hegyet összekötő sípályarendszer a Hauser Kaiblingot, a Planait, a Hochwurzent és a Reiteralmot egyetlen hatalmas síközponttá kapcsolja össze, amely hóbiztos, sportos és olyan panorámát kínál, amitől eláll a szavad. A legmodernebb hegyi felvonók, minimális várakozási idők és végtelen változatosság vár rád – üdvözlünk a Ski amadé szívében!
Micsoda téli kalandokA Ski amadé síszövetséghez tartozó Schladming–Dachstein régióban a mindennapi stressz úgy olvad el, mint a hó a napsütésben. A kikapcsolódásról végtelen sípályák, gyermekbarát gyakorlópályák, modern felvonók és az érintetlen téli tájon át tett túrák gondoskodnak.
Panoráma, ami elvarázsol
2700 méteres magasságban lenyűgöző panoráma, egy jégpalota és egy függőhíd, valamint egy gleccserétterem vár rád – helyi specialitásokkal és lélegzetelállító kilátással.
Kalandok sötétedés után
Esti síelés és szánkózás, sítúrázás vagy sífutás a csillagos ég alatt – a Schladming–Dachstein régióban a tél varázsa sosem ér véget.
Magaslati sífutópályák
Ramsau am Dachstein napsütötte fennsíkján kiterjedt magaslati sífutópálya-hálózat vár rád – lenyűgöző panorámával, csenddel és sportos kihívásokkal - abszolút hóbiztos.
Sítúrázás a hegyekben
Akár a pályán, akár azon kívül - ebben a hatalmas, hóval borított téli paradicsomban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő sítúrát.
Szánkózás éjjel-nappal
A szánkózás az egyik legkedveltebb téli élmény a régióban – nappal és éjszaka egyaránt! A Hochwurzen 7 kilométer hosszú szánkópályája az Alpok egyik leghosszabbja.
A legszebb szálláshelyek
Ski- und Wellnesshotel Schütterhof ****
Ski-in/ski-out, infinity medence és síbérlet – 3 éjszaka a 4 csillagos Schütterhof szállodában már 770 eurótól/fő, Ski amadé síbérlettel és panorámás wellnessélményekkel.
Falkensteiner Hotel Schladming****Superior
Ahol az alpesi meghittség a modern építészettel találkozik, és az őszinte vendégszeretet teszi felejthetetlenné a nyaralást. Már 299 €/éj/kétágyas szoba.
Élmények a sípályán kívül
Alpesi gasztronómia
A neves séf, Richard Rauch a különböző hegyi éttermekkel együttműködve egyedülálló, a régióra jellemző alpesi specialitások alkot, amelyek aztán felkerülnek az étlapra.
Éjszakai szánkózás és sült oldalas
Élvezd a fűszeres oldalasokat, majd száguldj le a kivilágított szánkópályán a Hochwurzenen vagy a Galsterbergen – mindezt egyetlen kombinált csomagban!
Kezdd a napot síjógával
A 30 perces síjóga-kurzus közvetlenül a sípálya mellett zajlik, a hegyek ölelésében. Így nyugodtan és kiegyensúlyozottan indulhat a sínap.
Új felvonók a kényelmért és a rövidebb várakozási időért
Idén télen három vadonatúj felvonó is üzembe áll: egy 10 személyes kabinos felvonó a Hauser Kaiblingon, egy kényelmes 8 személyes ülőlift a Planai-on, valamint egy új kabinos felvonó a Fageralmon. Így még gyorsabban juthatsz fel a hegyre és közben a lenyűgöző panorámában is gyönyörködhetsz.
Alpesi gasztronómia – „Almkulinarik” és hangulatos hüttékEgy szabadban töltött nap végén nincs is jobb annál, mint megpihenni egy hangulatos alpesi hüttében. Kóstold meg a helyi specialitásokat és Richard Rauch Almkulinarik-projektjének egyedülálló fogásait!
Ismerd meg a „Almkulinarik by Richard Rauch” projekt válogatott hüttéit, ahol a hagyományos alpesi ízek modern csavart kapnak – kivételes kulináris élmény a hegyek ölelésében.
Tippjeink
Hütték
Hütte Schladmingban, szánkózás és snowtubing.
A vendégek a Planai tetején található nagy teraszon bécsi szeletet, császármorzsát és sült burgonyát fogyaszthatnak.
Kicsi, hangulatos hütte (1852 m), közvetlenül a sí- és szánkópályán, csak télen tart nyitva.
Hütte a Hauser Kaiblingon, csodálatos kilátással.
Rusztikus hegyi kunyhó hagyományos fatüzelésű kályhával.
Ideális az egész család számára, gyalog, sífutóléccel és autóval is megközelíthető.
Fotópontok - ha a tökéletes panorámát keresed.
Dachstein – Égi létra és Lépcső a semibe
Lélegzetelállító kilátás több mint 2700 méteres tengerszint feletti magasságban.
Csodálatos kilátás a Dachstein-hegységre.
Stájerország legmagasabban fekvő sífaluja festői kilátással és érintetlen természettel.
A csúcsról lélegzetelállító kilátás nyílik a hófehér téli tájra.
Lélegzetelállító kilátás a Dachstein hegységre, ideális a téli fotózáshoz.
Annyi mindent lehet csinálni a hóban
2025-ös téli szezonnyitó a Backstreet Boys fellépésével
December 5-én, 6-án és 7-én a Backstreet Boys nyitja meg a telet egy fergeteges élő koncerttel a Planai stadionban – te is ott leszel velük?
The Nightrace 2026
Schladming minden évben a világ egyik leglátványosabb síversenyének ad otthont: a felejthetetlen Nightrace a világkupa-sorozat egyik csúcspontja.
Karácsonyi vásárok
Ünnepi fények, csillogó hótakaró, finom falatok és forró italok – a magával ragadó osztrák meghittség élménye a téli hónapokban.
Dachsteinlauf – nyilvános sífutóverseny
2026. január 9. és 11. között Ramsau am Dachstein ad otthont a DACHSTEINLAUF sífutóversenynek. Válassz a különböző távok közül: a 40 km-es távtól egészen a 10 km-es csapatversenyig – minden szintű sífutó számára van ideális választás.
Saját erőből felfelé, kényelmesen lefelé.
A Planai-ra vezető sítúra igazi téli különlegesség: lépésről lépésre jutni fel a hegyre, az erdőn át egészen a csúcsig, miközben a Dachstein-hegység lenyűgöző látványában gyönyörködhetünk. Fent nemcsak lélegzetelállító panoráma vár, hanem egy kellemes lesiklás a világkupa-pályákon, valamint a jól megérdemelt pihenő egy hangulatos hüttében.
Praktikus információkJó tudni
Hol fogsz megszállni?
Egy szálloda Schladmingban, egy apartman Haus im Ennstalban vagy egy hangulatos faház Ramsau am Dachsteinban – itt számos lehetőség közül válogathatsz.
A síterep
A 4-hegyet összekötő síterepnek, a gyerekeknek kialakított speciális sípályáknak és annak köszönhetően, hogy a síközpont része a hatalmas Ski amadé rendszernek, itt minden adott a tökéletes téli élményekhez.
Síbérletek
Informálódj már otthon, hogy melyik síbérletre van szükséged és az mennyibe kerül.
Síiskolák
A Schladming–Dachstein sírégióban összesen 20 sí- és sífutóiskola várja a tanulni vágyókat.
Mit lehet csinálni a régióban?
Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a téli üdülésed alatt? Akkor vess már most egy pillantást az idei tél eseménynaptárára!
Hol fogsz megszállni?
Egy szálloda Schladmingban, egy apartman Haus im Ennstalban vagy egy hangulatos faház Ramsau am Dachsteinban – itt számos lehetőség közül válogathatsz.
A síterep
A 4-hegyet összekötő síterepnek, a gyerekeknek kialakított speciális sípályáknak és annak köszönhetően, hogy a síközpont része a hatalmas Ski amadé rendszernek, itt minden adott a tökéletes téli élményekhez.
Síbérletek
Informálódj már otthon, hogy melyik síbérletre van szükséged és az mennyibe kerül.
Síiskolák
A Schladming–Dachstein sírégióban összesen 20 sí- és sífutóiskola várja a tanulni vágyókat.
Mit lehet csinálni a régióban?
Nem szeretnél lemaradni egyetlen eseményről sem a téli üdülésed alatt? Akkor vess már most egy pillantást az idei tél eseménynaptárára!
Téli üdülés Ausztria zöld szívében
Stájerország a természetet, a kultúrát és a gasztronómiát egyedülálló téli élménnyé ötvözi. Északon változatos sí- és sífutóterületek csábítanak Schladming, Kreischberg és Stuhleck környékén, középen Graz ragyog hangulatos adventi atmoszférájával, délen pedig a csendes szőlőhegyek varázsolnak el. Legyen szó aktív kikapcsolódásról a sípályákon vagy pihentető nyugalomról gasztronómiai élvezetek mellett – Stájerország őszinte vendégszeretettel várja látogatóit.
Tourismusverband Schlamding-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
telefon: +43 3687 23 310