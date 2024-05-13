A lenyűgöző alpesi táj, a hóval borított erdőségek és a szívélyes vendégszeretet varázsolja a régióban töltött téli üdülést felejthetetlen élménnyé.

Síelés a Dachstein-hegység és a Schladmingi-Tauern között

Stájerország szívében, a fenséges Dachstein-hegység és a markáns Schladmingi-Tauern ölelésében bújik meg a sokszínű Schladming–Dachstein régió – egy valódi téli paradicsom. Itt minden a különféle téli élményekről szól: 230 kilométernyi sípálya, világszínvonalú sífutópályák, gleccserkalandok és hamisítatlan osztrák vendégszeretet várja itt a látogatókat.

A Hauser Kaiblingot, Planait, Hochwurzent és Reiteralmot összekötő legendás schladmingi sípályarendszer négy kiemelkedő síhegyet kapcsol össze egymással. Ez a különleges összeköttetés Európa egyik legnagyobb összefüggő sírégiójának, a Ski amadénak is a központi eleme. Egyetlen síbérlettel 123 kilométernyi tökéletesen karbantartott sípálya, modern felvonók és hangulatos hütték állnak rendelkezésre. A széles carvingpályák, a sportos kihívások, a megbízható hóviszonyok és a napsütötte panorámateraszok garanciát jelentenek a felejthetetlen síélményekre.

A téli kínálat a 4-hegyet összekötő Schladmingi sípályarendszertől a családbarát Galsterberg és Riesneralm sípályáin át, a csendes téli túrákig, a síjógáig és az alpesi magaslatokban kínált kulináris élményekig terjed – a Schladming–Dachstein régió ideális választás a sportbarátoknak, a családoknak és az ínyenceknek egyaránt.