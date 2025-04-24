Az osztrák sör
Sörvidékek gazdag hagyományokkal és innovatív sörfőzdékkel
Introduction
Ausztriában ideálisak a körülmények a sörfőzéshez. A főzdék többsége vezetett túrák, kóstolók és sörfőző napok keretében betekintést enged a kulisszák mögé. Közösségi élményként látogass el egy tartományi főváros sörkertjébe!
A mühlvierteli sörfőzők
Nem véletlen, hogy Mühlviertel ilyen nagymértékben specializálódott a sörgyártásra: a gránittalaj megszűri a vizet, így az különösen tiszta és lágy – ezáltal ideális a sörfőzéshez. Ehhez társul még a kiváló minőségű komló: Ausztriában sehol máshol nem termesztenek belőle ekkora mennyiségben.
A Hofstetten sörfőzde specialitása a „Granitbock”: 120 éves gránitkádakban erjesztett bock (avagy bak) típusú sör. Előzetesen gránitköveket izzítanak nyílt tűzön, majd a sörbe mártják, hogy a benne lévő cukor karamellizálódjon, ami már önmagában is igazi látványosság. És mivel a sörfőzés művészete végső soron még mindig kétkezi munka, a sör cukortartalmát folyamatosan manuálisan ellenőrzik. Az eredmény: pörkölt karamellás jegyek, valamint étcsokoládé és erdei bogyós gyümölcsök ízjegyei – mennyei élvezet!
Eredeti sörfőző művészet AusztriábólKöszöntünk az osztrák magánsörfőzdék világában, ahol nemzedékek óta ápolják a sörfőzés hagyományát. Fedezd fel söreink változatosságát, karakterét és összetéveszthetetlen ízét!
Stiegl Brauerei
A Stiegl-Brauwelt izgalmas idegenvezetésekkel várja vendégeit, és beavatja őket a sörfőzés titkaiba.
Ottakringer Brauerei
Az „Ottakringer” alighanem a legismertebb bécsi sör. A „Brauwerk” elnevezésű, házon belüli kreatív főzdében szezonális finomságok is készülnek.
Brauerei Gols
A sörfőzde specialitásait a legkitűnőbb hozzávalókkal, például gesztenyével, tönkölybúzával, gyógynövényekkel, gyümölcsökkel és fűszernövényekkel gazdagítják.
Brauerei Murau
Friss levegő, kristálytiszta víz, komló és maláta – ezek a kitűnő sör alapanyagai, több mint 500 éve.
Brauerei Schloss Eggenberg
Az Eggenberg-kastélyban működő családi vállalkozás 200 éve állít elő ízletes sört helyi alapanyagokból, nagy gondossággal és szakértelemmel.
Brauerei Hirt
Kétféle biosörük alapját a főzde saját termőterületein, valamint a környékbeli gazdákkal együttműködve termesztett bioárpa adja.
Zillertal Brauerei
Tirol legrégebbi magánsörfőzdéje 1500 óta készít karakteres söröket a hegyekből érkező vízből és helyi alapanyagokból – modern, fenntartható és hagyománytisztelő módon.
Éld át a sörkultúra egyedülálló élményeit!Legyen szó sörfőzésről, kóstolásról vagy közös sörözésről – a sörélmények izgalmas betekintést nyújtanak a sörfőzdék világába. Bízd magad a sörfőzőmesterekre, akik bevezetnek a sörfőzés művészetébe, vagy ízleld meg a különleges kézműves söröket a kóstolókon.
Freistadti sörélmény
Sörkedvelők, figyelem! A Braucommune Freistadtban elmélyítheted sörismereteidet, és elkészítheted a saját sörödet – profik iránymutatásával. Koccintsunk az élményre!
Weitra sörfőző műhelye
A Weitra kastélyában található sörmúzeumban elmerülhetünk a sör világában – a nyersanyagoktól az üvegkultúráig. A végére tudni fogod, melyik „sörtípus” vagy!
Puntigamer-élménytúra
Legyen szó élménytúráról, kóstolóról vagy városnézésről – itt minden a sör körül forog. Nézd meg most az időpontokat, és csatlakozz!
Stiegl-Brauwelt
A Stiegl-múzeumban 5000 m²-en, történelmileg hiteles kiállítási tárgyak és modern technológia segítségével ismerkedhetsz meg a sörfőzde történetével.
Murauer Bier Apotheke (Muraui Sörpatika)
A Muraui Sörpatika egyszerre közösségi tér és bolt. A sörkülönlegességek mellett sampon, kenőcs, szappan, sörsajt, mustár, kocsonya és még sok más is van a kínálatban.
Zillertal Bier BrauKunstHaus
Ismerd meg a Zillertal sör világát a BrauKunstHausban! Fedezd fel a sörfőzési folyamatot és kultúrát 5000 m²-en – multimédiás tárlatvezetéssel és sörkóstolással.
Zwettler sörfőzési élmény
Az élmény a sörfőzdében – a sörfőző üsttől a palackozásig – való körbevezetéstől a sörkóstolóval egybekötött, délutáni/esti közös sörözésig terjed.
Sörkertek a tartományi fővárosokbanMegihatunk egy hideg sört a szabad ég alatt – akár egy árnyas, bécsi sörkertben, akár Innsbruckban a hegyekre néző kilátással, akár a Duna-parton Linzben. Helyi specialitásokban és barátságos hangulatban sincs errefelé hiány. Proszit!
A bécsi Stöckl a parkban
Az egykor hercegi nyári rezidenciaként működő Belvedere palota tágas vendégkertjében megkóstolhatod a Stöckl vendéglő saját sörfőzdéjének sörkülönlegességeit.
Grünspan Bécsben
Bécs 16. – sörről híres – Ottakring kerületében, ahol az Ottakringer sörfőzde található, a hangulatos sörkert elsőrangú konyhaművészettel várja a vendégeket.
Sörkertek Salzburgban
Salzburg sörkertjei sokfélék – nagyok vagy kicsik, eldugottak vagy központiak. De egy dolog közös bennük: az elbűvölő óvárosi atmoszféra.
Sörkertek Linzben
Dunára néző kilátással, az óváros központjában vagy vén fák alatt. Lehet hagyományos vagy modern – mindenhol kapni frissen csapolt sört és regionális finomságokat.
Sörkertek Grazban
Fogyassz egy hideg sört stájer ételkülönlegességekkel a Graz háztetői fölött magasodó Schlossbergen vagy a történelmi óvárosban található, meghitt kerthelyiségben.
SörszállodákSzálláshelyek, ahol a komló és a maláta is otthon érzi magát. Sörfőző szemináriumok, sörwellness és a sör köré épülő regionális konyha vár.
Bier Boutique Hotel Loncium
A saját kézműves sörfőzdével rendelkező sörhotel stabilan jelen van a sörfőző szcénában, és számos elismeréssel, illetve bio-minősítéssel büszkélkedhet.
Az igazán sokoldalú komló
A komlónak többféle szerepe van a sörfőzési folyamatban: meghatározza az egyedi ízprofilt, biztosítja a hab jellegzetes állagát, és tartósító hatással is rendelkezik, ami korábban különösen fontos volt. Az olyan söröket, mint a híres „India Pale Ale”, általában nagyobb komlótartalommal készítették, hogy tartósabbá tegyék a hosszabb szállítási útvonalakon.
Világszerte több száz különböző komlófajta létezik: míg a klasszikus fajták (keserűkomló) adják a sör jellegzetes, némileg kesernyés ízét, az utóbbi években a sörfőzdék körében jelentősen megnőtt az érdeklődés a változatosabb ízek iránt.
Ha tehát egy sörnek például maracujaíze van, annak általában semmi köze a gyümölcshöz, hanem a megfelelő komlófajták ügyes kiválasztásához és kombinálásához.