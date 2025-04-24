Az osztrák sör

A mühlvierteli sörfőzők

Nem véletlen, hogy Mühlviertel ilyen nagymértékben specializálódott a sörgyártásra: a gránittalaj megszűri a vizet, így az különösen tiszta és lágy – ezáltal ideális a sörfőzéshez. Ehhez társul még a kiváló minőségű komló: Ausztriában sehol máshol nem termesztenek belőle ekkora mennyiségben.

A Hofstetten sörfőzde specialitása a „Granitbock”: 120 éves gránitkádakban erjesztett bock (avagy bak) típusú sör. Előzetesen gránitköveket izzítanak nyílt tűzön, majd a sörbe mártják, hogy a benne lévő cukor karamellizálódjon, ami már önmagában is igazi látványosság. És mivel a sörfőzés művészete végső soron még mindig kétkezi munka, a sör cukortartalmát folyamatosan manuálisan ellenőrzik. Az eredmény: pörkölt karamellás jegyek, valamint étcsokoládé és erdei bogyós gyümölcsök ízjegyei – mennyei élvezet!