Four people with beer glasses outdoors at sunset, hills in the background.
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Az osztrák sör
Sörvidékek gazdag hagyományokkal és innovatív sörfőzdékkel

Ausztriában kiváló minőségű a forrásvíz, jól terem a gabona és a komló, a leleményes sörfőzőmesterek pedig új ötletekkel ötvözik a hagyományos kézművességet.

Ausztriában ideálisak a körülmények a sörfőzéshez. A főzdék többsége vezetett túrák, kóstolók és sörfőző napok keretében betekintést enged a kulisszák mögé. Közösségi élményként látogass el egy tartományi főváros sörkertjébe!

Szakszerű sörfőzés

A mühlvierteli sörfőzők

Nem véletlen, hogy Mühlviertel ilyen nagymértékben specializálódott a sörgyártásra: a gránittalaj megszűri a vizet, így az különösen tiszta és lágy – ezáltal ideális a sörfőzéshez. Ehhez társul még a kiváló minőségű komló: Ausztriában sehol máshol nem termesztenek belőle ekkora mennyiségben.

A Hofstetten sörfőzde specialitása a „Granitbock”: 120 éves gránitkádakban erjesztett bock (avagy bak) típusú sör. Előzetesen gránitköveket izzítanak nyílt tűzön, majd a sörbe mártják, hogy a benne lévő cukor karamellizálódjon, ami már önmagában is igazi látványosság. És mivel a sörfőzés művészete végső soron még mindig kétkezi munka, a sör cukortartalmát folyamatosan manuálisan ellenőrzik. Az eredmény: pörkölt karamellás jegyek, valamint étcsokoládé és erdei bogyós gyümölcsök ízjegyei – mennyei élvezet!

Landbrauhaus HofstettenMagánsörfőzdék Ausztriában

Eredeti sörfőző művészet Ausztriából

Köszöntünk az osztrák magánsörfőzdék világában, ahol nemzedékek óta ápolják a sörfőzés hagyományát. Fedezd fel söreink változatosságát, karakterét és összetéveszthetetlen ízét!

Stiegl Brauerei

A Stiegl-Brauwelt izgalmas idegenvezetésekkel várja vendégeit, és beavatja őket a sörfőzés titkaiba.

Stiegl sör

Ottakringer Brauerei

Az „Ottakringer” alighanem a legismertebb bécsi sör. A „Brauwerk” elnevezésű, házon belüli kreatív főzdében szezonális finomságok is készülnek.

Ottakringer sör

Brauerei Gols

A sörfőzde specialitásait a legkitűnőbb hozzávalókkal, például gesztenyével, tönkölybúzával, gyógynövényekkel, gyümölcsökkel és fűszernövényekkel gazdagítják.

Golser sör

Brauerei Murau

Friss levegő, kristálytiszta víz, komló és maláta – ezek a kitűnő sör alapanyagai, több mint 500 éve.

Murauer sör

Brauerei Schloss Eggenberg

Az Eggenberg-kastélyban működő családi vállalkozás 200 éve állít elő ízletes sört helyi alapanyagokból, nagy gondossággal és szakértelemmel.

Schloss Eggenberg sör

Brauerei Hirt

Kétféle biosörük alapját a főzde saját termőterületein, valamint a környékbeli gazdákkal együttműködve termesztett bioárpa adja.

Hirter sör

Zillertal Brauerei

Tirol legrégebbi magánsörfőzdéje 1500 óta készít karakteres söröket a hegyekből érkező vízből és helyi alapanyagokból – modern, fenntartható és hagyománytisztelő módon.

Zillertal sör

Brauerei Schrems

Waldviertel sziklás vidékének lágy, mészben gazdag vize hozzájárul a sör magas minőségéhez.

Schremser sör

Éld át a sörkultúra egyedülálló élményeit!

Legyen szó sörfőzésről, kóstolásról vagy közös sörözésről – a sörélmények izgalmas betekintést nyújtanak a sörfőzdék világába. Bízd magad a sörfőzőmesterekre, akik bevezetnek a sörfőzés művészetébe, vagy ízleld meg a különleges kézműves söröket a kóstolókon.

Freistadti sörélmény

Sörkedvelők, figyelem! A Braucommune Freistadtban elmélyítheted sörismereteidet, és elkészítheted a saját sörödet – profik iránymutatásával. Koccintsunk az élményre!

Erlebniswelt Braucommune

Weitra sörfőző műhelye

A Weitra kastélyában található sörmúzeumban elmerülhetünk a sör világában – a nyersanyagoktól az üvegkultúráig. A végére tudni fogod, melyik „sörtípus” vagy!

Weitra Bräu Bierwerkstatt

Puntigamer-élménytúra

Legyen szó élménytúráról, kóstolóról vagy városnézésről – itt minden a sör körül forog. Nézd meg most az időpontokat, és csatlakozz!

A Puntigamer élménykínálata

Stiegl-Brauwelt

A Stiegl-múzeumban 5000 m²-en, történelmileg hiteles kiállítási tárgyak és modern technológia segítségével ismerkedhetsz meg a sörfőzde történetével.

Stiegl-múzeum

Murauer Bier Apotheke (Muraui Sörpatika)

A Muraui Sörpatika egyszerre közösségi tér és bolt. A sörkülönlegességek mellett sampon, kenőcs, szappan, sörsajt, mustár, kocsonya és még sok más is van a kínálatban.

Sörpatika

Zillertal Bier BrauKunstHaus

Ismerd meg a Zillertal sör világát a BrauKunstHausban! Fedezd fel a sörfőzési folyamatot és kultúrát 5000 m²-en – multimédiás tárlatvezetéssel és sörkóstolással.

A BrauKunstHaus látnivalói

Zwettler sörfőzési élmény

Az élmény a sörfőzdében – a sörfőző üsttől a palackozásig – való körbevezetéstől a sörkóstolóval egybekötött, délutáni/esti közös sörözésig terjed.

Zwettler sörfőzési élmények

Innviertler Bierpicknick (Innvierteli sörpiknik)

Csomagolj össze egy piknikre! A kosárba kerüljön Pfesch sör és bio-rágcsálnivalók. Előbb járd be a komlókertet, utána jöhet a pihenés a pfendhubi tónál.

Innviertler Bierpicknick

Sörkertek a tartományi fővárosokban

Megihatunk egy hideg sört a szabad ég alatt – akár egy árnyas, bécsi sörkertben, akár Innsbruckban a hegyekre néző kilátással, akár a Duna-parton Linzben. Helyi specialitásokban és barátságos hangulatban sincs errefelé hiány. Proszit!

A bécsi Stöckl a parkban

Az egykor hercegi nyári rezidenciaként működő Belvedere palota tágas vendégkertjében megkóstolhatod a Stöckl vendéglő saját sörfőzdéjének sörkülönlegességeit.

Stöckl im Park

Grünspan Bécsben

Bécs 16. – sörről híres – Ottakring kerületében, ahol az Ottakringer sörfőzde található, a hangulatos sörkert elsőrangú konyhaművészettel várja a vendégeket.

Grünspan

Sörkertek Salzburgban

Salzburg sörkertjei sokfélék – nagyok vagy kicsik, eldugottak vagy központiak. De egy dolog közös bennük: az elbűvölő óvárosi atmoszféra.

Sörkertek Salzburgban

Sörkertek Linzben

Dunára néző kilátással, az óváros központjában vagy vén fák alatt. Lehet hagyományos vagy modern – mindenhol kapni frissen csapolt sört és regionális finomságokat.

Sörkertek Linzben

Sörkertek Grazban

Fogyassz egy hideg sört stájer ételkülönlegességekkel a Graz háztetői fölött magasodó Schlossbergen vagy a történelmi óvárosban található, meghitt kerthelyiségben.

Sörkertek Grazban

Az innsbrucki Stiftskeller sörkertjei

A nagy kerthelyiség a Franziskanerplatzon és a kisebbik a Stiftgassén népszerű találkozóhely mind az idelátogató vendégek, mind a helyiek számára.

A Stiftskeller sörkertjei

Sörszállodák

Szálláshelyek, ahol a komló és a maláta is otthon érzi magát. Sörfőző szemináriumok, sörwellness és a sör köré épülő regionális konyha vár.

Bier Boutique Hotel Loncium

A saját kézműves sörfőzdével rendelkező sörhotel stabilan jelen van a sörfőző szcénában, és számos elismeréssel, illetve bio-minősítéssel büszkélkedhet.

Bier Boutique Hotel Loncium

Bergergut

A sörnek nagy hagyománya van a Bergergutnál. A szálloda melletti sörfőzdében kóstolhatsz, vásárolhatsz vagy megtapasztalhatod a sörfőzés élményét a sörfőzőmesterrel.

Bergergut

A sörfőző év lezárására – Brausilvestermindig szeptember 30-án, az osztrák sör napján kerül sor.

Ausztria, a sörök országa

Az igazán sokoldalú komló

A komlónak többféle szerepe van a sörfőzési folyamatban: meghatározza az egyedi ízprofilt, biztosítja a hab jellegzetes állagát, és tartósító hatással is rendelkezik, ami korábban különösen fontos volt. Az olyan söröket, mint a híres „India Pale Ale”, általában nagyobb komlótartalommal készítették, hogy tartósabbá tegyék a hosszabb szállítási útvonalakon.

Világszerte több száz különböző komlófajta létezik: míg a klasszikus fajták (keserűkomló) adják a sör jellegzetes, némileg kesernyés ízét, az utóbbi években a sörfőzdék körében jelentősen megnőtt az érdeklődés a változatosabb ízek iránt.

Ha tehát egy sörnek például maracujaíze van, annak általában semmi köze a gyümölcshöz, hanem a megfelelő komlófajták ügyes kiválasztásához és kombinálásához.

Ausztria sörrégióiSörtérkép

FAQ

Ausztria sokszínű sörkulturával és számos specialitással rendelkezik.

Klasszikusok: a legnépszerűbb sörnek számító Märzen és a borostyánszínű Wiener Lager (bécsi láger).

Különleges specialitások: a Zwickl, egy természetesen zavaros, szűretlen sör és az erős pörkölt malátaízzel rendelkező Stout. A búzasör gyümölcsös frissességével nyűgöz le, míg a bock típusú (bak) sörök magasabb alkoholtartalmukkal és malátás édességükkel tűnnek ki.

A kreatív kézműves sörök innovatív, komlós és fűszeres ízjegyekkel bővítik a kínálatot.

Ausztria élénk sörvilággal és jól ismert sörfőzdékkel rendelkezik:

  • A piacvezető a salzburgi Stiegl, amely a Stiegl-Goldbräu söréről híres.

  • A bécsi Ottakringer az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sörfőzde.

  • A Brau Unionhoz tartozó Gösser a Märzen söre miatt népszerű.

  • Az alsó-ausztriai Egger és a felső-ausztriai Zipfer szintén a nagy gyártók közé tartozik.

  • A Murauer és a Schloss Eggenberg regionális jelentőségűek.

  • A Trumer, a Brauhaus Gusswerk és a Schremser innovatív söreivel egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.

  • Felső-Ausztria a sör fellegvárának számít, olyan sörfőzdékkel, mint a Zipfer, az Eggenberg és számos kisebb sörfőző üzem.

  • Salzburg olyan sörfőzdéknek ad otthont, mint a Stiegl és a Trumer, amelyek híresek a sörfőző művészetükről.

  • Stájerország, azon belül is Leoben környéke a Gösser hazája.

  • Alsó-Ausztria nagy választékkal rendelkezik az Egger, a Zwettler és a Schremser révén.

  • Bécs az Ottakringerrel és az innovatív kézműves sörfőzdékkel a városiasságra helyezi a hangsúlyt.

  • A tiroli sörfőzdék, mint például a Zillertal Bier, a Starkenberger vagy a Bierol a kreatív kézműves sörökre és a helyi alapanyagokra összpontosítanak.

  • A karintiai sörfőzdék, mint a Hirter olyan klasszikusokat kínálnak, mint amilyen a Hirter Privat Pils. A kisüzemi sörfőzdék, úgymint a Shilling Bier vagy a Loncium, különleges komlós és malátás ízjegyekkel rendelkező kézműves söröket készítenek.

  • Vorarlbergben a Mohrenbrauerei és a Fohrenburger tartozik a régió legnagyobb sörfőzdéi közé. Az olyan kisebb sörfőzdék, mint a Brauhaus Rössle vagy a Biermanufaktur Frastanz elsősorban innovatív, komlós ízvilágú kézműves sörökre specializálódnak.

Ausztriában számos sörkert várja a betérő vendégeket.

Adunk néhány tippet:

  • Sörkertek Salzburg óvárosában: Augustiner Bräu, Pauli Stubn, Stadtalm és Stieglkeller

  • Sörkertek Bécsben: Grünspan, Brandauer's és Stöckl a Belvederében

  • Sörkertek Vorarlbergben: Rankweiler Hof, Gasthaus zur Eibe, Alpengasthof Bad Rothenbrunnen

  • Tiroli sörkertek: Stiftskeller, Bierstindl, Fischerhäusl

  • Sörkertek Grazban: S'Biergartl, Gösserbräu, Brauhaus Puntigam

  • Sörkertek Karintiában: Hirter Braukeller, Villacher Brauhof, Lindenhof, Hofbräu zum Lindwurm

  • Sörkertek Linzben: Stiegl-Klosterhof, Biergartl an der Donau, Zum Schiefen Apfelbaum

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