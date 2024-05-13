Close-up of black goat with horns and leash on green alpine meadow, mountain in the background.
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Állati élmények
Túrák, szafarik és megfigyelések

Figyelj meg ritka madarakat és tölts egy napot mormotákkal vagy alpakákkal. Az állatokkal eltöltött idő rendkívüli élményeket ígér.

Hajnalodik egy osztrák hegyi réten. A levegő tiszta, és hirtelen meglátod őket: egy farkascsalád kóborol hangtalanul a ködben. Ezek a különleges pillanatok a hegyekben azok, amiktől eláll a lélegzetünk. Az osztrák Alpok tele vannak ilyen meglepetésekkel. Találkozhatsz mormotákkal, akik a reggeli napsütésben melegítik kicsinyeiket, és jellegzetes füttyükkel törik meg a csendet. Túrázhatsz bolyhos alpakákkal a hegyekben, megismerheted szelíd természetüket, és felfedezheted, milyen pihentető lehet egy közös séta. Az osztrák hegyekben a családok együtt élhetik át a természet kis és nagy csodáit.

Vadon élő állatok megfigyelése

Szakállas keselyűk megfigyelése a Rauris-völgyben

A Rauriser Krumltalt "keselyűk völgyének" is nevezik. Szirti sasok, fakó keselyűk és szakállas saskeselyűk láthatók itt vadon.

Keselyűk megfigyelése

Hiúzmegfigyelés a Kalkalpen Nemzeti Parkban

A félénk hiúzok lassan visszatérnek az Alpokba. A Kalkalpen Nemzeti Parkban vezetett túrákon fedezheted fel ezt a lenyűgöző vadászt.

Hiúzmegfigyelés

Hódszafari a Duna árterében

Ismerje meg a hódok világát a Duna parti erdőkben. Különösen izgalmasak a napfelkeltekor vagy a napnyugtakor tartott vezetett túrák.

Hódszafari

Vadmacska etetés a Thayatal Nemzeti Parkban

Kis szerencsével a parkban ritka európai vadmacskát figyelhetsz meg. Viselkedésükbe bepillantást nyerhetsz egy külön erre a célra kialakított vadmacska-kifutón is.

Vadmacska etetés

Gímszarvasok násza a Kalkalpen Nemzeti Parkban

Ősszel a gímszarvasok násza látványos show-t jelent. A Kalkalpen Nemzeti Park különleges túrákat kínál az állatok megfigyelésére.

Gímszarvasok megfigyelése

Szafari a Seewinkelben

A vadőrök végigvezetnek a Seewinkel természetén. Fedezd fel a nádasok és sztyeppék között a madárfajokat, amelyek csak itt fordulnak elő.

Seewinkel szafari

Vadmegfigyelés és bemutató etetés a Habachtalban

A vezetett túra során többet megtudhatsz a különböző etetési típusokról és a vadgazdálkodás számos váratlan aspektusáról.

Vadon élő állatok megfigyelése

Hüllőmegfigyelés a Duna árterében

Ismerd meg a helyi hüllőket és élőhelyüket. A smaragdgyíkok, a kockás kígyók és az erdei sikló otthonosan érzik magukat a Rötelsteinfelsen napsütötte lejtőin.

Hüllőmegfigyelés

Medve-menedékház Arbesbachban

A medve-erdőben mentett medvék kapnak állatbarát otthont. Megfigyelhetők, amint táplálkoznak, szunyókálnak vagy a tóban csobbannak.

Medvefigyelés

Találkozás mormotákkal Filzmoosban

A filzmoosi Bachlalmon természetes élőhelyükön találkozhatsz a kis rágcsálókkal.

Találkozás mormotákkal

Rendkívüli élmények állatokkal

Husky tábor Kleinwalsertalban

A tábortűznél érdekességeket tudhatsz meg a lenyűgöző kutyákról. Ezután kezdődik a kalandos husky szánkózás.

Husky tábor

Ragadozómadár-bemutató a Hohenwerfen kastélyban

A Hohenwerfeni kastély egyik fénypontja a lenyűgöző ragadozómadár-bemutató. Sólymok, keselyűk, sasok és más őshonos ragadozómadarak mutatják be itt repülési képességüket.

Ragadozómadarak-bemutató

Affenberg Villachban

A majombirodalomban tett túrán mindent megtudhatsz a japán makákókról. 180 állat él itt és figyelhető meg a mindennapjaiban.

Majomhegy

Pisztrángcirkusz St. Aegidiben

Valószínűleg még soha nem láttál ilyen különös látványosságot: szelíd pisztrángok mutatják be akrobatikus mutatványaikat a Mühlbach-patakban.

Pisztrángcirkusz

Farkasok Ernstbrunnban

Vezetett túrák, látogatások és kiképzés: a farkaskutató központban minden a kutya nagy testvéréről szól.

Farkaskutató központ

Láma- és alpaka túrák

Túrázás a láma hölggyel Maria Anzbachban

Egy zoológus betekintést nyújt a lámák és alpakák világába. Felejthetetlen kirándulás az egész család számára.

Láma hölgy

A Dörflgraf alpakái

Az alpakafarm mindössze néhány percnyi autóútra található Weiz városától, ahol borjakat, mini sertéseket, kecskéket és csirkéket is tartanak.

A Dörflgraf alpakái

Alpaka túra Seefeldben

A kezdeti bemutatkozás és rövid eligazítás után te vezetheted "saját" alpakádat vagy lámádat a hegyeken és völgyeken át.

Alpaka túra Seefeldben

Láma-trekking Hall-Wattensben

Egy hangulatos uzsonna mellett a túra során sokat megtudhatsz a lámákról és a régióról, valamint annak számos szokásáról és hagyományáról.

Láma-trekking Hall-Wattensben

Láma túra a Pillerseetalban

Élvezd a természet minden oldalát, és éld meg teljesen a pillanatot. Ismerd meg ezeket az imádnivaló állatokat egy vezetett túra során.

Láma túra Pillerseetalban

Szamár- és kecsketúrák

Kecsketúra a Wurzeralmon

Egy a farmon tartott idegenvezetéssel kezdődik a kalandos nap. Ezt követi egy séta a bújós kecskékkel a farm körül található festői helyeken.

Kecsketúra Wurzeralm

Kecsketúra Hagenbrunn közelében

Kapcsolódj be az állatok közé, válj a csorda részévé, és kerülj egészen közel hozzájuk.

Kecsketúra Hagenbrunn

Szamaras túrák a Waldviertelben

A waldvierteli szamárfarmon egy nyugodt séta, egy külön erre a célra szervezett egész napos túra vagy egy kalandos nap egyaránt lehetséges.

Szamárfarm Waldviertel

Túrázás kasmírkecskékkel a Mostviertelben

Fedezd fel Wachtberg legszebb helyeit - változatos állatokkal, növényekkel és értékes vadon termő gyógynövényekkel.

Kecsketúra W.I.I.TT

Kecskejóga

Kecskejóga Poysbrunnban

Jóga egy kecskecsorda közepén? Nemcsak önmagaddal, hanem a más élőlényekkel való kapcsolatról is szól. Az állatok segítenek a kikapcsolódásban.

Kecskejóga Poysbrunn

Kecskejóga Villachban

Az állatok elkísérnek egy önismereti útra. A béke, a múzsa és talán még új felismerések is megihletnek közben.

Kecskejóga Villach

Kivételes állatkertek és vadasparkok

Alpenzoo Innsbruckban

Az Alpok az élet elképesztő sokszínűségének ad otthont. Az innsbrucki alpesi állatkertben 2.000 faj él.

Alpenzoo

Ritkaságok állatkertje Ebbsben

Az állatkert lenyűgöző gyűjteményt kínál egzotikus állatokból, például óriásteknősökből és ara papagájokból.

Ritkaságok állatkertje

A tenger háza Bécsben

Fedezd fel a lenyűgöző vízi világot a város közepén, egy történelmi, második világháborús légvédelmi toronyban.

A tenger háza

Hüllőállatkert Klagenfurtban

Egy nap gyíkokkal, kígyókkal és pókokkal. Ausztria legfajgazdagabb hüllőállatkertje izgalmas kirándulási célpont az egész család számára.

Hüllőállatkert

Állati tematikus séták

Hangyaösvények: mászkálás

Méhösvények: zümmögés

FAQ

Általában hatéves kortól, de ez a szolgáltatótól függően változik. Fontos, hogy a gyerekek tudják követni az utasításokat.

Májustól szeptemberig. Az állatok különösen reggel és késő délután aktívak.

Az olyan tevékenységeket, mint az alpaka túrák vagy a vadmegfigyelés, célszerű a vadőrökkel előre lefoglalni.

Célszerű zárt cipőt és időjárásálló ruházatot viselni; ellátmányt, távcsövet és esetleg túrabotot hozni.

Igen, például a kőszári kecskék és a zergék. A mormoták téli álmot alszanak, így csak a meleg évszakban bújnak elő.

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