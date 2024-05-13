Állati élmények
Túrák, szafarik és megfigyelések
Introduction
Hajnalodik egy osztrák hegyi réten. A levegő tiszta, és hirtelen meglátod őket: egy farkascsalád kóborol hangtalanul a ködben. Ezek a különleges pillanatok a hegyekben azok, amiktől eláll a lélegzetünk. Az osztrák Alpok tele vannak ilyen meglepetésekkel. Találkozhatsz mormotákkal, akik a reggeli napsütésben melegítik kicsinyeiket, és jellegzetes füttyükkel törik meg a csendet. Túrázhatsz bolyhos alpakákkal a hegyekben, megismerheted szelíd természetüket, és felfedezheted, milyen pihentető lehet egy közös séta. Az osztrák hegyekben a családok együtt élhetik át a természet kis és nagy csodáit.
Vadon élő állatok megfigyelése
Szakállas keselyűk megfigyelése a Rauris-völgyben
A Rauriser Krumltalt "keselyűk völgyének" is nevezik. Szirti sasok, fakó keselyűk és szakállas saskeselyűk láthatók itt vadon.
Hiúzmegfigyelés a Kalkalpen Nemzeti Parkban
A félénk hiúzok lassan visszatérnek az Alpokba. A Kalkalpen Nemzeti Parkban vezetett túrákon fedezheted fel ezt a lenyűgöző vadászt.
Hódszafari a Duna árterében
Ismerje meg a hódok világát a Duna parti erdőkben. Különösen izgalmasak a napfelkeltekor vagy a napnyugtakor tartott vezetett túrák.
Vadmacska etetés a Thayatal Nemzeti Parkban
Kis szerencsével a parkban ritka európai vadmacskát figyelhetsz meg. Viselkedésükbe bepillantást nyerhetsz egy külön erre a célra kialakított vadmacska-kifutón is.
Gímszarvasok násza a Kalkalpen Nemzeti Parkban
Ősszel a gímszarvasok násza látványos show-t jelent. A Kalkalpen Nemzeti Park különleges túrákat kínál az állatok megfigyelésére.
Szafari a Seewinkelben
A vadőrök végigvezetnek a Seewinkel természetén. Fedezd fel a nádasok és sztyeppék között a madárfajokat, amelyek csak itt fordulnak elő.
Vadmegfigyelés és bemutató etetés a Habachtalban
A vezetett túra során többet megtudhatsz a különböző etetési típusokról és a vadgazdálkodás számos váratlan aspektusáról.
Hüllőmegfigyelés a Duna árterében
Ismerd meg a helyi hüllőket és élőhelyüket. A smaragdgyíkok, a kockás kígyók és az erdei sikló otthonosan érzik magukat a Rötelsteinfelsen napsütötte lejtőin.
Medve-menedékház Arbesbachban
A medve-erdőben mentett medvék kapnak állatbarát otthont. Megfigyelhetők, amint táplálkoznak, szunyókálnak vagy a tóban csobbannak.
Rendkívüli élmények állatokkal
Husky tábor Kleinwalsertalban
A tábortűznél érdekességeket tudhatsz meg a lenyűgöző kutyákról. Ezután kezdődik a kalandos husky szánkózás.
Ragadozómadár-bemutató a Hohenwerfen kastélyban
A Hohenwerfeni kastély egyik fénypontja a lenyűgöző ragadozómadár-bemutató. Sólymok, keselyűk, sasok és más őshonos ragadozómadarak mutatják be itt repülési képességüket.
Affenberg Villachban
A majombirodalomban tett túrán mindent megtudhatsz a japán makákókról. 180 állat él itt és figyelhető meg a mindennapjaiban.
Pisztrángcirkusz St. Aegidiben
Valószínűleg még soha nem láttál ilyen különös látványosságot: szelíd pisztrángok mutatják be akrobatikus mutatványaikat a Mühlbach-patakban.
Láma- és alpaka túrák
Túrázás a láma hölggyel Maria Anzbachban
Egy zoológus betekintést nyújt a lámák és alpakák világába. Felejthetetlen kirándulás az egész család számára.
A Dörflgraf alpakái
Az alpakafarm mindössze néhány percnyi autóútra található Weiz városától, ahol borjakat, mini sertéseket, kecskéket és csirkéket is tartanak.
Alpaka túra Seefeldben
A kezdeti bemutatkozás és rövid eligazítás után te vezetheted "saját" alpakádat vagy lámádat a hegyeken és völgyeken át.
Láma-trekking Hall-Wattensben
Egy hangulatos uzsonna mellett a túra során sokat megtudhatsz a lámákról és a régióról, valamint annak számos szokásáról és hagyományáról.
Szamár- és kecsketúrák
Kecsketúra a Wurzeralmon
Egy a farmon tartott idegenvezetéssel kezdődik a kalandos nap. Ezt követi egy séta a bújós kecskékkel a farm körül található festői helyeken.
Kecsketúra Hagenbrunn közelében
Kapcsolódj be az állatok közé, válj a csorda részévé, és kerülj egészen közel hozzájuk.
Szamaras túrák a Waldviertelben
A waldvierteli szamárfarmon egy nyugodt séta, egy külön erre a célra szervezett egész napos túra vagy egy kalandos nap egyaránt lehetséges.
Kecskejóga
Kivételes állatkertek és vadasparkok
Alpenzoo Innsbruckban
Az Alpok az élet elképesztő sokszínűségének ad otthont. Az innsbrucki alpesi állatkertben 2.000 faj él.
Ritkaságok állatkertje Ebbsben
Az állatkert lenyűgöző gyűjteményt kínál egzotikus állatokból, például óriásteknősökből és ara papagájokból.
A tenger háza Bécsben
Fedezd fel a lenyűgöző vízi világot a város közepén, egy történelmi, második világháborús légvédelmi toronyban.