Figyelj meg ritka madarakat és tölts egy napot mormotákkal vagy alpakákkal. Az állatokkal eltöltött idő rendkívüli élményeket ígér.

Hajnalodik egy osztrák hegyi réten. A levegő tiszta, és hirtelen meglátod őket: egy farkascsalád kóborol hangtalanul a ködben. Ezek a különleges pillanatok a hegyekben azok, amiktől eláll a lélegzetünk. Az osztrák Alpok tele vannak ilyen meglepetésekkel. Találkozhatsz mormotákkal, akik a reggeli napsütésben melegítik kicsinyeiket, és jellegzetes füttyükkel törik meg a csendet. Túrázhatsz bolyhos alpakákkal a hegyekben, megismerheted szelíd természetüket, és felfedezheted, milyen pihentető lehet egy közös séta. Az osztrák hegyekben a családok együtt élhetik át a természet kis és nagy csodáit.