Ausztria vidékén számos patak és folyó folyik keresztül - ezek Európa legtisztábbjai közé tartoznak. Válaszd ki a legszebb helyeket a felfrissüléshez!

Természetesen a folyóban való fürdés nem mindenhol lehetséges. De aki kedveli a természetes, kavicspados öblöket, a romantikus folyó- és ártéri tájakkat, az most örülni fog.

A folyami fürdőzésnek nagy hagyománya van Ausztriában. Több mint 100 évvel ezelőtt az emberek folyók és patakok mentén kerestek felfrissülést és kikapcsolódást. Ezek a természetes fürdők egyszerű faépületekkel és tiszta vízzel még ma is jellemzőek a tájra. Rejtett helyeken lehet rájuk bukkanni, mint például a waldvierteli Plank am Kampnál.

Ma már szinte retrónak számít a folyami fürdőzésen nosztalgiázni. Ausztriában ennek nagy hagyománya van, és tiszta vizeivel lehetővé is teszi. Csak tudni kell, hogy hol...