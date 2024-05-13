Fürdőzés folyóban
Úszás a frissítő áramlattal
Introduction
Természetesen a folyóban való fürdés nem mindenhol lehetséges. De aki kedveli a természetes, kavicspados öblöket, a romantikus folyó- és ártéri tájakkat, az most örülni fog.
A folyami fürdőzésnek nagy hagyománya van Ausztriában. Több mint 100 évvel ezelőtt az emberek folyók és patakok mentén kerestek felfrissülést és kikapcsolódást. Ezek a természetes fürdők egyszerű faépületekkel és tiszta vízzel még ma is jellemzőek a tájra. Rejtett helyeken lehet rájuk bukkanni, mint például a waldvierteli Plank am Kampnál.
Ma már szinte retrónak számít a folyami fürdőzésen nosztalgiázni. Ausztriában ennek nagy hagyománya van, és tiszta vizeivel lehetővé is teszi. Csak tudni kell, hogy hol...
Figyelem!
A szabadban való fürdőzés mindig saját felelősségre történik.
A "Strombäder" nosztalgiája: fürdőzés folyóban, mint régenA folyókon lévő nyilvános fürdőhelyeket kissé régiesen „Strombadnak” (folyami fürdőnek) nevezik. A folyóban való frissítő fürdőzés hagyománya már régóta létezik. A nosztalgikus fürdőházak ízelítőt adnak arról, hogyan ünnepelték a nyarat az 1920-as években.
Strombad Drosendorf: pihenés a Thaya folyón
Nyári elvonulás, mint régen: történelmi fapavilon, mező és fák árnyéka ötvözi a pihenést, a kultúrát és a történelmet a Thaya folyónál.
Ybbstal kerékpárút: csodálatos hely gyerekeknek a fürdőzésre és a parton való játékra
Fürdőzés az Öreg-Dunán: frissesség város és természet közöttA bécsiek imádják az „ő” Öreg-Dunájukat. Hiszen generációk óta minden megvan benne, ami egy ideális folyóban való fürdőzéshez kell: kiváló vízminőség, vízi sportok, vendéglők, kerékpárutak és árnyékot adó ősi fák.
Alte Donau strandfürdő
Családbarát: sekély víz, nagy kiterjedésű napozóteraszok és játszóterek kínálnak nyugalmat és szórakozást. Tökéletes hely a kikapcsolódáshoz és vízi sportokhoz Bécsben.
Gänsehäufel strandfürdő az Öreg-Dunán
Bécs kultikus strandfürdője az Öreg-Dunán: a városi felfrissülés paradicsoma természetes stranddal, mászókával, sportpályákkal és árnyas mezőkkel.
Fürdőzés a folyóban Bregenzerwaldban: felfrissülés a patakban, folyóparti fürdőhelyekkel
Fürdőzés a folyóban Salzburgban és a város közelébenSalzburg régiói mind természeti szépségekkel büszkélkedhetnek. Nem csoda, hogy lakosai szeretik a hegyeket és a tavakat. Ha különösen természetközelben szeretsz lenni, keresd fel a patakok vagy folyók csodálatos fürdőhelyeinek egyikét.
Königsseeache: folyami fürdőzés a javából
Aki szereti a folyóvízi fürdőzést, ne hagyja ki ezt a folyót. Hangulatos öblök, frissítő víz egy érintetlen ártéri tájban.
Fürdőzés folyóban a Tauglban
A Taugl folyó Bad Vigaun és Kuchl között folyik. Kristálytiszta patak, amely szurdokokon, vízeséseken és természetvédelmi területeken halad át.
Szörfhullám az Almkanalban: történelmi vízi út
A csatorna a 12. század óta látja el vízzel Salzburg városát. Ma pihenőhelyként funkcionál, és még szörfhullámmal is rendelkezik.
Néhány különleges hely a hűsítő folyami fürdőzéshez
Tippek a biztonságos folyóvízi fürdőzéshez
1. Tartsd be a fürdési tilalmat!
Ha táblák tiltják az úszást, annak oka van: áramlatok, hajózás, mocsaras parti zónák vagy vízvédelmi területek. Tehát mindig tartsd be az úszási tilalmat! Azonban táblák nélkül is érvényes, hogy a biztonság az első!
2. Figyelj az áramlatokra!
A folyókon más feltételek érvényesek, mint a tavakban és az úszómedencékben. A vízben lévő akadályok, a nagy áramlási sebesség vagy a hajóforgalom áramlatokat hozhatnak létre. Kerüld az ilyen veszélyforrásokat!
3. Tartalékold az energiádat!
A legjobb, ha a part közelében úszol. Így jobban be tudod lőni a fennmaradó energiádat és a visszaúszás hosszát, ami néha hosszabb a vártnál.
4. Legyél óvatos az ugráskor!
Ha nem ismered a vizet, ne ugorj se a partról se sekély vízből.
5. Hűtsd le magad!
Hagyd a naptól túlhevült szervezetedet lassan akklimatizálódni a hideg vízhez. Úszás előtt lassan hűtsd le magad, vagy zuhanyozz le.
6. Vad fürdőhelyek
Ha jelzés vagy utasítás nélküli vad fürdőhelyet választasz, saját felelősségre úszol.
Vissza a természethez! Környezetvédelmi intézkedések
Számos a természet helyreállításával foglalkozó projektben az egykori oázisokat olyanná alakítják, amilyenek régen voltak.
Mert amikor az ember beavatkozik a természetbe, az általában nem az állati és növényi biodiverzitás érdekében történik. A lápok lecsapolása, az erdők kiirtása és a folyók egyengetése következményekkel jár az ökoszisztémára nézve. Ausztriában ezért már régóta folyik a felelősségteljes újragondolás. Íme három példa: