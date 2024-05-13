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Fürdőzés folyóban
Úszás a frissítő áramlattal

Ausztria vidékén számos patak és folyó folyik keresztül - ezek Európa legtisztábbjai közé tartoznak. Válaszd ki a legszebb helyeket a felfrissüléshez!

Természetesen a folyóban való fürdés nem mindenhol lehetséges. De aki kedveli a természetes, kavicspados öblöket, a romantikus folyó- és ártéri tájakkat, az most örülni fog.

A folyami fürdőzésnek nagy hagyománya van Ausztriában. Több mint 100 évvel ezelőtt az emberek folyók és patakok mentén kerestek felfrissülést és kikapcsolódást. Ezek a természetes fürdők egyszerű faépületekkel és tiszta vízzel még ma is jellemzőek a tájra. Rejtett helyeken lehet rájuk bukkanni, mint például a waldvierteli Plank am Kampnál.

Ma már szinte retrónak számít a folyami fürdőzésen nosztalgiázni. Ausztriában ennek nagy hagyománya van, és tiszta vizeivel lehetővé is teszi. Csak tudni kell, hogy hol...

Figyelem!

A szabadban való fürdőzés mindig saját felelősségre történik.

A "Strombäder" nosztalgiája: fürdőzés folyóban, mint régen

A folyókon lévő nyilvános fürdőhelyeket kissé régiesen „Strombadnak” (folyami fürdőnek) nevezik. A folyóban való frissítő fürdőzés hagyománya már régóta létezik. A nosztalgikus fürdőházak ízelítőt adnak arról, hogyan ünnepelték a nyarat az 1920-as években.

Strombad Drosendorf: pihenés a Thaya folyón

Nyári elvonulás, mint régen: történelmi fapavilon, mező és fák árnyéka ötvözi a pihenést, a kultúrát és a történelmet a Thaya folyónál.

Strombad Drosendorf

Kampbad Plank: fürdőzés a Waldviertelben

Gyakran a csendes zugok lepnek meg váratlan különlegességekkel. Az egyik ilyen hely a Waldvierteli Plank am Kamp.

Plank am Kamp strandfürdő

Ybbstal kerékpárút: csodálatos hely gyerekeknek a fürdőzésre és a parton való játékra

Fürdőzés az Ybbsben

Fürdőzés az Öreg-Dunán: frissesség város és természet között

A bécsiek imádják az „ő” Öreg-Dunájukat. Hiszen generációk óta minden megvan benne, ami egy ideális folyóban való fürdőzéshez kell: kiváló vízminőség, vízi sportok, vendéglők, kerékpárutak és árnyékot adó ősi fák.

Alte Donau strandfürdő

Családbarát: sekély víz, nagy kiterjedésű napozóteraszok és játszóterek kínálnak nyugalmat és szórakozást. Tökéletes hely a kikapcsolódáshoz és vízi sportokhoz Bécsben.

Alte Donau strandfürdő

Gänsehäufel strandfürdő az Öreg-Dunán

Bécs kultikus strandfürdője az Öreg-Dunán: a városi felfrissülés paradicsoma természetes stranddal, mászókával, sportpályákkal és árnyas mezőkkel.

Gänsehäufel strandfürdő

Angelibad az Öreg-Dunán

Természetes strand, sekély víz, árnyas mezők és egy nagy játszótér: a családok itt kikapcsolódhatnak és feltöltődhetnek fürdőzés közben.

Angelibad

Fürdőzés a folyóban Bregenzerwaldban: felfrissülés a patakban, folyóparti fürdőhelyekkel

Fürdőzés a folyóban Bregenzerwaldban

Fürdőzés a folyóban Salzburgban és a város közelében

Salzburg régiói mind természeti szépségekkel büszkélkedhetnek. Nem csoda, hogy lakosai szeretik a hegyeket és a tavakat. Ha különösen természetközelben szeretsz lenni, keresd fel a patakok vagy folyók csodálatos fürdőhelyeinek egyikét.

Königsseeache: folyami fürdőzés a javából

Aki szereti a folyóvízi fürdőzést, ne hagyja ki ezt a folyót. Hangulatos öblök, frissítő víz egy érintetlen ártéri tájban.

Königsseeache

Fürdőzés folyóban a Tauglban

A Taugl folyó Bad Vigaun és Kuchl között folyik. Kristálytiszta patak, amely szurdokokon, vízeséseken és természetvédelmi területeken halad át.

Taugl

Szörfhullám az Almkanalban: történelmi vízi út

A csatorna a 12. század óta látja el vízzel Salzburg városát. Ma pihenőhelyként funkcionál, és még szörfhullámmal is rendelkezik.

Almkanal szörfhullám

Almbach sziklamedence: kőbe vésett paradicsom

Az idő vasfoga itt kisebb-nagyobb medencéket alakított ki, ahol a kristálytiszta víz összegyűlik. Frissülj fel a különleges medencékben!

Almbach szikla medence

Néhány különleges hely a hűsítő folyami fürdőzéshez

Fürdőzés a folyóban Karintiában

Fürdőzés a folyóban Alsó-Ausztriában

Fürdőzés a folyóban Stájerországban

Fürdőzés a folyóban Tirolban

Tippek a biztonságos folyóvízi fürdőzéshez

1. Tartsd be a fürdési tilalmat!

Ha táblák tiltják az úszást, annak oka van: áramlatok, hajózás, mocsaras parti zónák vagy vízvédelmi területek. Tehát mindig tartsd be az úszási tilalmat! Azonban táblák nélkül is érvényes, hogy a biztonság az első!

2. Figyelj az áramlatokra!

A folyókon más feltételek érvényesek, mint a tavakban és az úszómedencékben. A vízben lévő akadályok, a nagy áramlási sebesség vagy a hajóforgalom áramlatokat hozhatnak létre. Kerüld az ilyen veszélyforrásokat!

3. Tartalékold az energiádat!

A legjobb, ha a part közelében úszol. Így jobban be tudod lőni a fennmaradó energiádat és a visszaúszás hosszát, ami néha hosszabb a vártnál.

4. Legyél óvatos az ugráskor!

Ha nem ismered a vizet, ne ugorj se a partról se sekély vízből.

5. Hűtsd le magad!

Hagyd a naptól túlhevült szervezetedet lassan akklimatizálódni a hideg vízhez. Úszás előtt lassan hűtsd le magad, vagy zuhanyozz le.

6. Vad fürdőhelyek

Ha jelzés vagy utasítás nélküli vad fürdőhelyet választasz, saját felelősségre úszol.

Klímavédelmi információk

Vissza a természethez! Környezetvédelmi intézkedések

Számos a természet helyreállításával foglalkozó projektben az egykori oázisokat olyanná alakítják, amilyenek régen voltak.

Mert amikor az ember beavatkozik a természetbe, az általában nem az állati és növényi biodiverzitás érdekében történik. A lápok lecsapolása, az erdők kiirtása és a folyók egyengetése következményekkel jár az ökoszisztémára nézve. Ausztriában ezért már régóta folyik a felelősségteljes újragondolás. Íme három példa:

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