Hajóútak Ausztriában
Utazás a legszebb folyókon és tavakon
Introduction
„Teljes gőzzel előre!” – harsan a kapitány utasítása, és a hajó legénysége megkezdi útját. Festői tájak, kastélyok, várak és nyüzsgő városok sorakoznak a folyó vagy a tó partján. A hajózás a hétköznapokból kiszakadó utasoknak igazi pihenést jelent: sietség nélkül sodródni, nézelődni, rácsodálkozni és élvezni a pillanatot!
Micsoda természeti élmény, ahogy a kis öblök, vadregényes ártéri erdők, szántóföldek és ligetek egymást váltva suhannak el mellettünk, mindig új arcát mutatva a tájnak! És persze ott van az a különös izgalom is, hiszen minden kikötés egy új, felfedezésre váró látnivalót tartogat.
Dunai hajózás: Az összes szolgáltató egy helyen
A Duna
Kelták érkeztek, császárok távoztak – a Duna pedig rendíthetetlen maradt. Időtlen nyugalommal kapcsol össze országokat és kultúrákat, átszelve a történelem változatos korszakait, miközben hű marad saját medréhez. Mégis, rekordot dönt: tíz országot szel keresztül, ami a világon egyedülálló. Emellett a Volga után Európa második leghosszabb és legnagyobb folyója.
A Duna a Brigach és a Breg folyók „leánya”, melyek a németországi Fekete-erdőben erednek, és Donaueschingennél egyesülnek. Innen még több mint 2800 kilométeren át hömpölyög, míg végül eléri végső úticélját, a Fekete-tengert.
Körutak és sétahajózások tavakon
5 szórakoztató tematikus hajókirándulás
Tematikus hajókirándulások Bécsben és Wachau vidékén
Fedezd fel Bécset és Wachau festői tájait, az UNESCO Világörökség részét – gasztronómiai élményekkel és színes programokkal fűszerezve.
Gasztronómiai élmények a Bodeni-tónál
Húzd fel a horgonyt, dőlj hátra, és élvezd a jellegzetes vorarlbergi ízeket – egy falatnyi nyaralás Vorarlberg szívében.
Vízi élmény a Mini-Dunán
A víz birodalmának titkai játékos formában tárulnak fel. A házigazda szerepében ezúttal a Duna mellékágai tündökölnek.
Kalózhajóval az Attersee-n
Igazi kaland vár: a kis kalózok összefognak, hogy megvédjék a kincset Captain Blackbird és legénysége elől!
Utazás az Amphibious vízibusszal
A Salzach hullámain ringatózva gyönyörködhetünk Salzburg világhírű óvárosában, míg busszal kényelmesen elérhetjük a város ikonikus nevezetességeit. Az Amphibious Splash Tours kétéltű járműve pedig mindezt egyetlen kalandban ötvözi! A Mirabell-kastélytól Mozart egykori otthonán át egészen a Leopoldskroni kastélyig, valamint a történelmi városrészekig és számos más látnivalóig eljuthatunk a különleges vízibusszal.
Az Amadeus Salzburg panorámás hajója felejthetetlen élményt kínál egy Salzach folyami kirándulás során, amely egészen a Hellbrunni kastélyhoz és híres vízi játékaihoz repíti utasait. Ha pedig ez még nem lenne elég, esténként a Makartsteg híd központi kikötője hangulatos koktélbárrá alakul, ahol egy ital mellett élvezhetjük a város varázsát.