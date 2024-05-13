Friss szellő fújdogál, miközben a földi paradicsom van a szemünk előtt: egy hajókirándulás során Ausztria vidéki kincsei a vízről tárulnak elénk. Lássuk az úti célokat!

„Teljes gőzzel előre!” – harsan a kapitány utasítása, és a hajó legénysége megkezdi útját. Festői tájak, kastélyok, várak és nyüzsgő városok sorakoznak a folyó vagy a tó partján. A hajózás a hétköznapokból kiszakadó utasoknak igazi pihenést jelent: sietség nélkül sodródni, nézelődni, rácsodálkozni és élvezni a pillanatot!

Micsoda természeti élmény, ahogy a kis öblök, vadregényes ártéri erdők, szántóföldek és ligetek egymást váltva suhannak el mellettünk, mindig új arcát mutatva a tájnak! És persze ott van az a különös izgalom is, hiszen minden kikötés egy új, felfedezésre váró látnivalót tartogat.