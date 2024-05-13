Attersee Schifffahrt - sétahajózás az Attersee-n
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Hajóútak Ausztriában
Utazás a legszebb folyókon és tavakon

Friss szellő fújdogál, miközben a földi paradicsom van a szemünk előtt: egy hajókirándulás során Ausztria vidéki kincsei a vízről tárulnak elénk. Lássuk az úti célokat!

„Teljes gőzzel előre!” – harsan a kapitány utasítása, és a hajó legénysége megkezdi útját. Festői tájak, kastélyok, várak és nyüzsgő városok sorakoznak a folyó vagy a tó partján. A hajózás a hétköznapokból kiszakadó utasoknak igazi pihenést jelent: sietség nélkül sodródni, nézelődni, rácsodálkozni és élvezni a pillanatot!

Micsoda természeti élmény, ahogy a kis öblök, vadregényes ártéri erdők, szántóföldek és ligetek egymást váltva suhannak el mellettünk, mindig új arcát mutatva a tájnak! És persze ott van az a különös izgalom is, hiszen minden kikötés egy új, felfedezésre váró látnivalót tartogat.

Dunai hajózás: Az összes szolgáltató egy helyen

Hajókirándulások a Dunán a DDSG Blue Danube társasággal

Twin City Liner: Bécsből Pozsonyba hajóval

Utazás a Donauschifffahrt Wurm + Noé társasággal

Wachaui körütak a DDSG Blue Danube fedélzetén

Európa kék ütőere

A Duna

Kelták érkeztek, császárok távoztak – a Duna pedig rendíthetetlen maradt. Időtlen nyugalommal kapcsol össze országokat és kultúrákat, átszelve a történelem változatos korszakait, miközben hű marad saját medréhez. Mégis, rekordot dönt: tíz országot szel keresztül, ami a világon egyedülálló. Emellett a Volga után Európa második leghosszabb és legnagyobb folyója.

A Duna a Brigach és a Breg folyók „leánya”, melyek a németországi Fekete-erdőben erednek, és Donaueschingennél egyesülnek. Innen még több mint 2800 kilométeren át hömpölyög, míg végül eléri végső úticélját, a Fekete-tengert.

Körutak és sétahajózások tavakon

Achensee

Zeller See (Zelli-tó)

Wörthi-tó

Traunsee

Fertő tó

Wolfgangsee

Bodeni-tó

Mondsee

Attersee

Millstatti-tó

5 szórakoztató tematikus hajókirándulás

Tematikus hajókirándulások Bécsben és Wachau vidékén

Fedezd fel Bécset és Wachau festői tájait, az UNESCO Világörökség részét – gasztronómiai élményekkel és színes programokkal fűszerezve.

Tematikus hajókirándulások

Gasztronómiai élmények a Bodeni-tónál

Húzd fel a horgonyt, dőlj hátra, és élvezd a jellegzetes vorarlbergi ízeket – egy falatnyi nyaralás Vorarlberg szívében.

Ínyenc hajóút a Bodeni-tavon

Vízi élmény a Mini-Dunán

A víz birodalmának titkai játékos formában tárulnak fel. A házigazda szerepében ezúttal a Duna mellékágai tündökölnek.

Tematikus hajókirándulás a Dunán

Kalózhajóval az Attersee-n

Igazi kaland vár: a kis kalózok összefognak, hogy megvédjék a kincset Captain Blackbird és legénysége elől!

Tematikus hajókirándulás az Atterse

Bécs felfedezése hajóval

A vízpart pezsgő élete és a történelmi épületek nappali fényben vagy naplementében – mindez a bécsi varázs szerves része!

Tematikus hajókirándulás Bécsben
Hajóval vagy inkább busszal?

Utazás az Amphibious vízibusszal

A Salzach hullámain ringatózva gyönyörködhetünk Salzburg világhírű óvárosában, míg busszal kényelmesen elérhetjük a város ikonikus nevezetességeit. Az Amphibious Splash Tours kétéltű járműve pedig mindezt egyetlen kalandban ötvözi! A Mirabell-kastélytól Mozart egykori otthonán át egészen a Leopoldskroni kastélyig, valamint a történelmi városrészekig és számos más látnivalóig eljuthatunk a különleges vízibusszal.

Az Amadeus Salzburg panorámás hajója felejthetetlen élményt kínál egy Salzach folyami kirándulás során, amely egészen a Hellbrunni kastélyhoz és híres vízi játékaihoz repíti utasait. Ha pedig ez még nem lenne elég, esténként a Makartsteg híd központi kikötője hangulatos koktélbárrá alakul, ahol egy ital mellett élvezhetjük a város varázsát.

Amphibious Splash Tours Amadeus Salzburg

FAQs

Ausztriában több határokon átnyúló dunai hajókirándulás is elérhető:

DDSG Blue Danube hajótársaság hajóutakat, menetrendszerinti és tematikus kirándulásokat, valamint egynapos túrákat kínál Melk, Bécs és Pozsony (Szlovákia) között.

Donauschifffahrt Wurm + Noé Bécset köti össze Passauval (Németország), azonban fontos megjegyezni, hogy ezen az útvonalon nem folyamatos a hajózás. Az összes időpontot a szolgáltató weboldalán teszik közzé.

Nincs közvetlen menetrendszerinti hajójárat Bécs és Budapest között. Ezen az útvonalon csak a körutazások részeként kínálnak kirándulásokat, például a MS Primadonna DDSG Blue Danube hajótársaságtól.

Ausztria számos lehetőséget kínál történelmi hajók megtekintésére és felfedezésére:

MS Oesterreich: Az első nagy motoros hajó a Bodeni-tavon, amelyet 1928-ban állítottak szolgálatba, és eredeti állapotára restauráltak. Art-deco stílusú hajóutakat kínál.

DS Hohentwiel: Egy nosztalgikus gőzhajó a Bodeni-tavon, amely elegáns sétahajózásokat és kulináris élményeket kínál.

Nostalgieschiff Gisela: Ez a történelmi gőzhajó a Traunsee-n a Salzkammerguti régióban, amely 1871 óta működik, s ezzel Ausztria legrégebbi még üzemelő hajója, valamint a világ egyik legrégebbi gőzhajója.

DS Kaiser Franz Joseph I.: Egy történelmi gőzhajó, amely 1873 óta üzemel, és a Wolfgangsee hajózásának valódi ékszerdoboza.

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