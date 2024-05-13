Hótalpas túrázás egy rangerrel a Hohe Tauern Nemzeti Parkban
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Hótalpazás Ausztriában
A tél nyomában

Hókristályok csillognak a napfényben. Hótalp nélkül elsüllyednétek a hóban. A lábatokra csatolt felszereléssel viszont gond nélkül haladhattok keresztül a terepen.

Az, hogy érdemes-e önállóan hótalpas túrára indulnotok, függ a tereptől, az állóképességetektől, a tapasztalatotoktól és az időjárási, illetve hóviszonyoktól.

Ha nemzeti park parkőrével indultok hótalpas túrára, jó eséllyel megpillanthatjátok az „Alpok nagy ötösét”: a kőszáli kecskét, a szirti sast, a havasi tyúkot, a zergét és a szakállas saskeselyűt. Télen ritkán mutatkoznak, de a ranger pontosan tudja, hol és mikor érdemes keresni őket a Hohe Tauern Nemzeti Parkban.

Ismerik a háromezres csúcsok nevét is, amelyek sziklás, fehér ormaikkal az ég felé törnek. A Grossglockner és a Grossvenediger – a két legmagasabb csúcs – a legtöbb látogató emlékezetében megmarad. A túra kellemes „mellékhatása”: az a felszabadító érzés, amikor lassan lecsendesedik a mindennapok zaja.

Hótalpas túrák tartományok szerint – áttekintés

A hangtalan haladás könnyű hótalpakkal érintetlen téli tájakon nemcsak alternatíva a síelés és snowboardozás mellett, hanem egy valóban feltöltő kiegészítés is.

Vorarlberg

Tirol

Salzburg tartomány

Karintia

Stájerország

Felső-Ausztria

Alsó-Ausztria

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Mi, osztrákok imádjuk a telet – és pontosan tudjuk, hol vannak a rejtett helyek, a legszebb spotok és a legjobb programok. Ezeket a titkos tippeket most megosztjuk. De nem akárhogyan.

Mert csak addig maradnak igazán különlegesek, amíg nem terjednek azonnal a neten. Szóval írd alá a titoktartási megállapodást, és oldj fel több mint 120 tippet, amelyeket valódi osztrákok ajánlanak a téli utazásodhoz.

És pszt… ne add tovább!

Titkos téli tippek

Hótalpazás Ausztria régióiban

Csendben haladni a havas erdőkben, saját nyomokat hagyni a friss hóban, és élvezni a káprázatos kilátást – egy téli tevékenység, amely a természetet, a mozgást és a nyugalmat kapcsolja össze.

Bregenzerwald

Vezetett élmények a hóban: 17 túra hegyi és túravezetőkkel – a damülsi teliholdas túrától a riefensbergi hótalpas túráig.

Hótalpazás – Bregenzerwald

Wilder Kaiser

Hóval borított rétek, csendes hegyek – és a Wilder Kaiser mindig a látómezőben: 5 útvonal, köztük egy 6 km hosszú hótalpas túra az árnyékos oldalon.

Hótalpazás – Wilder Kaiser

Kelet-Tirol

Rangerrel hótalpazva a Lucknerhaus környékén: természetismeret, csendes erdők és a Großglockner – a Hohe Tauern Nemzeti Park közvetlen és hiteles megtapasztalása.

Hótalpazás – Kelet–Tirol

Karwendel ezüst régió

Hótalpas hetek januárban: térdig érő porhó, 20 útvonal, vezetett túrák, jóga, hüttehangulat és biztonsági képzés a hegyimentőkkel.

Hótalpazás – Karwendel

Saalachtal

Legyen szó kényelmes völgyi túráról vagy valamivel meredekebb emelkedőről – itt biztosan megtaláljátok a megfelelő útvonalat: 5 kiemelt túra, könnyűtől közepesig.

Hótalpazás – Saalachtal

Wagrain-Kleinarl

Felfedező túrák a családnak, amelyek feltöltik az energiát: 3 vonzó útvonal – különösen szép a faluközpontból a Stuhlköpfl felé vezető út.

Hótalpazás – Wagrain-Kleinarl

Hochkönig

Aktívan megélni a telet: hótalpas tanösvényeken vagy vezetett túrákon keresztül a havas erdőkben – hangulatos hütték és csendes helyek mellett elhaladva.

Hótalpazás – Hochkönig

Weissensee

Irány a természet! Körút a tónál vagy az alpesi legelőkön – vezetővel vagy anélkül. Különösen látványos a panorámaútvonal és a Naggler Alm kör.

Hótalpazás – Weissensee

Almenland

A havas Teichalm – egy a 125 alpesi legelő közül Európa legnagyobb összefüggő legelőterületén: vezetett élménytúrák és tippek a téli kikapcsolódáshoz.

Hótalpazás – Almenland

Mühlviertel

Egy téli élmény mindenki számára: 19 vezetett túra havas erdőkön és lankás dombokon át egészen a hegycsúcsokig – kényelmesen vagy sportosan, ahogy szeretnétek.

Hótalpazás – Mühlviertel

Mostviertel

Ideális terep a havas kikapcsolódáshoz ismerkedés a hótalpakkal: holdfényes túrák, ismerkedő napok hótalpakkal, vagy kirándulás a Hochkogelbergre.

Hótalpazás – Mostvietel

Tudtátok, hogy…

… már körülbelül 12 000 évvel ezelőtt is léteztek hótalpak? Erről sziklarajzok tanúskodnak.

… a hótalpazás során a hosszan tartó, mérsékelt terhelés serkenti a zsírégetést?

… a hótalpas túrázás az állóképességet fejlesztő testmozgás révén kedvező hatással van a szív- és érrendszerre?

… Mongóliában körülbelül 6000 éves hótalpakat találtak? Ezek állatbőrrel bevont falapok voltak.

Hótalpas túrák Ausztriában

Nappal panorámás piknikre indulni, este pedig a hold fényében lépkedni a csendes hóban – a hótalpazás Ausztriában a tél élvezete minden érzékszervvel.

Kleinwalsertal

Hótalpas túra élmény piknikkel: útközben betekintést nyertek a gazdaságba, a vadgazdálkodásba és az anyatehenes állattartásba egy biofarmon.

Kényeztető hótalpas túra piknikkel

Kötschach-Mauten

Teliholdas hótalpas túra (kb. 2 óra): zárjátok a napot a hold fényében, és élvezzétek az éjszaka csendes, romantikus hangulatát.

Hótalpas túra holdfényben

Wipptal

Decembertől márciusig minden szerdán: vezetett, közepes nehézségű, 9,5 kilométeres túra szánkózással és párlatkóstolóval.

Téli túra az alpesi legelőkön

Wilder Kaiser

Vezetett teliholdas túra (kb. 2 óra): a hold ezüstös fényében, fejlámpa nélkül haladtok havas erdei utakon egy csendes, álomszerű téli tájban.

Teliholdtúra a Wilder Kaiserern

Pyhrn–Priel régió

Vezetett túra Spital am Pyhrnből (kb. 2,5 óra): érintetlen mély hóban haladtok, miközben a holdfény különleges hangulatba vonja a környező hegyeket.

Hótalpas túra holdfényben

Hohe Tauern Nemzeti Park

Vezetett teliholdas túra (kb. 2 óra gyaloglás), 5 kilométer: a Wasenmooson át a holdfényben, majd vissza az erdőn keresztül – egy varázslatos téli este.

Teliholdtúra Mittersillben

Jól felkészülve a hótalpas túrára

Az, hogy egyedül indultok-e útnak, függ a tereptől, az állóképességetektől, a tapasztalatotoktól és az időjárástól. Ha bizonytalanok vagytok, válasszatok inkább vezetett túrát – egyénileg vagy csoportban.

Milyen felszerelésre van szükségetek?

  • Hótalp (testsúlytól és hóviszonyoktól függően)

  • Túrabot hótányérral

  • Vízálló túracipő (bokát tartó)

  • Kamásli (hogy ne jusson hó a cipőbe)

  • Funkcionális ruházat (réteges öltözködés)

  • Vízálló kabát és nadrág

  • Meleg sapka és kesztyű

  • Napszemüveg és naptej (a hó visszaveri a napsugarakat!)

Milyen hótalp a megfelelő?

  • A hótalpakat stabil, csavarodásnak ellenálló talpú túracipőhöz vagy bakancshoz érdemes rögzíteni.

  • Minél nagyobb a hótalp felülete, annál kevésbé süllyedtek el a mély hóban.

  • Meredekebb terepen viszont a kisebb hótalp praktikusabb.

  • A túl széles hótalpakkal a járás fárasztóbb lehet.

  • A kötés legyen gyorsan állítható és kesztyűben is könnyen kezelhető.

  • Az állítható kötések előnye, hogy különböző cipőkhöz is igazíthatók.

Mi legyen nálatok a hátizsákban?

  • Hőtartó kulacs meleg itallal

  • Energiadús ételek (diófélék, szeletek, aszalt gyümölcs)

  • Elsősegélycsomag

  • Fejlámpa (télen korán sötétedik)

  • Mobiltelefon segélyhívó számokkal

  • Bivakzsák (vészhelyzetre)

  • Öngyújtó és zsebkés

  • Szemeteszsák

4 biztonsági tipp – Alpesi Egyesület

FAQs

Az, hogy érdemes-e önállóan hótalpas túrára indulnotok, függ a tereptől, az állóképességetektől, a tapasztalatotoktól, valamint az időjárási és hóviszonyoktól. Ha bizonytalanok vagytok, és szeretnétek igazán élvezni a hótalpazást, a legjobb, ha egy vezetőt választotok – akár privát túrára, akár csoportos keretek között.

Ellátás: Vigyetek magatokkal energiadús harapnivalót, például müzliszeletet vagy dióféléket, valamint teát egy törésbiztos termoszban.

Alpesi terepen: Vészhelyzet esetére ajánlott a lavinalapát, lavinaszonda, jeladó (Pieps) és bivakzsák.

Kamásli: Megakadályozza, hogy a hó bejusson a cipőbe, és szárazon tartja a nadrágszárat.

Túrhátizsák: Válasszatok strapabíró, vízálló hátizsákot, amely kényelmes viselet.

Mindig legyen nálatok: napszemüveg, magas faktorszámú naptej és mobiltelefon.

Elsősegélycsomag mentőtakaróval: Könnyű, mégis rendkívül hasznos vészhelyzet esetén.

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