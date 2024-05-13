Hótalpazás Ausztriában
A tél nyomában
Introduction
Az, hogy érdemes-e önállóan hótalpas túrára indulnotok, függ a tereptől, az állóképességetektől, a tapasztalatotoktól és az időjárási, illetve hóviszonyoktól.
Ha nemzeti park parkőrével indultok hótalpas túrára, jó eséllyel megpillanthatjátok az „Alpok nagy ötösét”: a kőszáli kecskét, a szirti sast, a havasi tyúkot, a zergét és a szakállas saskeselyűt. Télen ritkán mutatkoznak, de a ranger pontosan tudja, hol és mikor érdemes keresni őket a Hohe Tauern Nemzeti Parkban.
Ismerik a háromezres csúcsok nevét is, amelyek sziklás, fehér ormaikkal az ég felé törnek. A Grossglockner és a Grossvenediger – a két legmagasabb csúcs – a legtöbb látogató emlékezetében megmarad. A túra kellemes „mellékhatása”: az a felszabadító érzés, amikor lassan lecsendesedik a mindennapok zaja.
Hótalpas túrák tartományok szerint – áttekintésA hangtalan haladás könnyű hótalpakkal érintetlen téli tájakon nemcsak alternatíva a síelés és snowboardozás mellett, hanem egy valóban feltöltő kiegészítés is.
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Mi, osztrákok imádjuk a telet – és pontosan tudjuk, hol vannak a rejtett helyek, a legszebb spotok és a legjobb programok. Ezeket a titkos tippeket most megosztjuk. De nem akárhogyan.
Mert csak addig maradnak igazán különlegesek, amíg nem terjednek azonnal a neten. Szóval írd alá a titoktartási megállapodást, és oldj fel több mint 120 tippet, amelyeket valódi osztrákok ajánlanak a téli utazásodhoz.
És pszt… ne add tovább!
Hótalpazás Ausztria régióibanCsendben haladni a havas erdőkben, saját nyomokat hagyni a friss hóban, és élvezni a káprázatos kilátást – egy téli tevékenység, amely a természetet, a mozgást és a nyugalmat kapcsolja össze.
Bregenzerwald
Vezetett élmények a hóban: 17 túra hegyi és túravezetőkkel – a damülsi teliholdas túrától a riefensbergi hótalpas túráig.
Wilder Kaiser
Hóval borított rétek, csendes hegyek – és a Wilder Kaiser mindig a látómezőben: 5 útvonal, köztük egy 6 km hosszú hótalpas túra az árnyékos oldalon.
Kelet-Tirol
Rangerrel hótalpazva a Lucknerhaus környékén: természetismeret, csendes erdők és a Großglockner – a Hohe Tauern Nemzeti Park közvetlen és hiteles megtapasztalása.
Karwendel ezüst régió
Hótalpas hetek januárban: térdig érő porhó, 20 útvonal, vezetett túrák, jóga, hüttehangulat és biztonsági képzés a hegyimentőkkel.
Saalachtal
Legyen szó kényelmes völgyi túráról vagy valamivel meredekebb emelkedőről – itt biztosan megtaláljátok a megfelelő útvonalat: 5 kiemelt túra, könnyűtől közepesig.
Wagrain-Kleinarl
Felfedező túrák a családnak, amelyek feltöltik az energiát: 3 vonzó útvonal – különösen szép a faluközpontból a Stuhlköpfl felé vezető út.
Hochkönig
Aktívan megélni a telet: hótalpas tanösvényeken vagy vezetett túrákon keresztül a havas erdőkben – hangulatos hütték és csendes helyek mellett elhaladva.
Weissensee
Irány a természet! Körút a tónál vagy az alpesi legelőkön – vezetővel vagy anélkül. Különösen látványos a panorámaútvonal és a Naggler Alm kör.
Almenland
A havas Teichalm – egy a 125 alpesi legelő közül Európa legnagyobb összefüggő legelőterületén: vezetett élménytúrák és tippek a téli kikapcsolódáshoz.
Mühlviertel
Egy téli élmény mindenki számára: 19 vezetett túra havas erdőkön és lankás dombokon át egészen a hegycsúcsokig – kényelmesen vagy sportosan, ahogy szeretnétek.
Tudtátok, hogy…
… már körülbelül 12 000 évvel ezelőtt is léteztek hótalpak? Erről sziklarajzok tanúskodnak.
… a hótalpazás során a hosszan tartó, mérsékelt terhelés serkenti a zsírégetést?
… a hótalpas túrázás az állóképességet fejlesztő testmozgás révén kedvező hatással van a szív- és érrendszerre?
… Mongóliában körülbelül 6000 éves hótalpakat találtak? Ezek állatbőrrel bevont falapok voltak.
Hótalpas túrák AusztriábanNappal panorámás piknikre indulni, este pedig a hold fényében lépkedni a csendes hóban – a hótalpazás Ausztriában a tél élvezete minden érzékszervvel.
Kleinwalsertal
Hótalpas túra élmény piknikkel: útközben betekintést nyertek a gazdaságba, a vadgazdálkodásba és az anyatehenes állattartásba egy biofarmon.
Kötschach-Mauten
Teliholdas hótalpas túra (kb. 2 óra): zárjátok a napot a hold fényében, és élvezzétek az éjszaka csendes, romantikus hangulatát.
Wipptal
Decembertől márciusig minden szerdán: vezetett, közepes nehézségű, 9,5 kilométeres túra szánkózással és párlatkóstolóval.
Wilder Kaiser
Vezetett teliholdas túra (kb. 2 óra): a hold ezüstös fényében, fejlámpa nélkül haladtok havas erdei utakon egy csendes, álomszerű téli tájban.
Pyhrn–Priel régió
Vezetett túra Spital am Pyhrnből (kb. 2,5 óra): érintetlen mély hóban haladtok, miközben a holdfény különleges hangulatba vonja a környező hegyeket.
Jól felkészülve a hótalpas túráraAz, hogy egyedül indultok-e útnak, függ a tereptől, az állóképességetektől, a tapasztalatotoktól és az időjárástól. Ha bizonytalanok vagytok, válasszatok inkább vezetett túrát – egyénileg vagy csoportban.
Milyen felszerelésre van szükségetek?
Hótalp (testsúlytól és hóviszonyoktól függően)
Túrabot hótányérral
Vízálló túracipő (bokát tartó)
Kamásli (hogy ne jusson hó a cipőbe)
Funkcionális ruházat (réteges öltözködés)
Vízálló kabát és nadrág
Meleg sapka és kesztyű
Napszemüveg és naptej (a hó visszaveri a napsugarakat!)
Milyen hótalp a megfelelő?
A hótalpakat stabil, csavarodásnak ellenálló talpú túracipőhöz vagy bakancshoz érdemes rögzíteni.
Minél nagyobb a hótalp felülete, annál kevésbé süllyedtek el a mély hóban.
Meredekebb terepen viszont a kisebb hótalp praktikusabb.
A túl széles hótalpakkal a járás fárasztóbb lehet.
A kötés legyen gyorsan állítható és kesztyűben is könnyen kezelhető.
Az állítható kötések előnye, hogy különböző cipőkhöz is igazíthatók.
Mi legyen nálatok a hátizsákban?
Hőtartó kulacs meleg itallal
Energiadús ételek (diófélék, szeletek, aszalt gyümölcs)
Elsősegélycsomag
Fejlámpa (télen korán sötétedik)
Mobiltelefon segélyhívó számokkal
Bivakzsák (vészhelyzetre)
Öngyújtó és zsebkés
Szemeteszsák
Milyen felszerelésre van szükségetek?
Hótalp (testsúlytól és hóviszonyoktól függően)
Túrabot hótányérral
Vízálló túracipő (bokát tartó)
Kamásli (hogy ne jusson hó a cipőbe)
Funkcionális ruházat (réteges öltözködés)
Vízálló kabát és nadrág
Meleg sapka és kesztyű
Napszemüveg és naptej (a hó visszaveri a napsugarakat!)
Milyen hótalp a megfelelő?
A hótalpakat stabil, csavarodásnak ellenálló talpú túracipőhöz vagy bakancshoz érdemes rögzíteni.
Minél nagyobb a hótalp felülete, annál kevésbé süllyedtek el a mély hóban.
Meredekebb terepen viszont a kisebb hótalp praktikusabb.
A túl széles hótalpakkal a járás fárasztóbb lehet.
A kötés legyen gyorsan állítható és kesztyűben is könnyen kezelhető.
Az állítható kötések előnye, hogy különböző cipőkhöz is igazíthatók.
Mi legyen nálatok a hátizsákban?
Hőtartó kulacs meleg itallal
Energiadús ételek (diófélék, szeletek, aszalt gyümölcs)
Elsősegélycsomag
Fejlámpa (télen korán sötétedik)
Mobiltelefon segélyhívó számokkal
Bivakzsák (vészhelyzetre)
Öngyújtó és zsebkés
Szemeteszsák