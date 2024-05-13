Hókristályok csillognak a napfényben. Hótalp nélkül elsüllyednétek a hóban. A lábatokra csatolt felszereléssel viszont gond nélkül haladhattok keresztül a terepen.

Az, hogy érdemes-e önállóan hótalpas túrára indulnotok, függ a tereptől, az állóképességetektől, a tapasztalatotoktól és az időjárási, illetve hóviszonyoktól.

Ha nemzeti park parkőrével indultok hótalpas túrára, jó eséllyel megpillanthatjátok az „Alpok nagy ötösét”: a kőszáli kecskét, a szirti sast, a havasi tyúkot, a zergét és a szakállas saskeselyűt. Télen ritkán mutatkoznak, de a ranger pontosan tudja, hol és mikor érdemes keresni őket a Hohe Tauern Nemzeti Parkban.

Ismerik a háromezres csúcsok nevét is, amelyek sziklás, fehér ormaikkal az ég felé törnek. A Grossglockner és a Grossvenediger – a két legmagasabb csúcs – a legtöbb látogató emlékezetében megmarad. A túra kellemes „mellékhatása”: az a felszabadító érzés, amikor lassan lecsendesedik a mindennapok zaja.