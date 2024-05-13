Kajakozás és kenuzás
Evezős élmény Ausztriában
Introduction
Egy forró nyári nap: egy kenu siklik Ausztria nyugodt folyami tájain. Reggeli köd száll fel az árterekről, szitakötők táncolnak a víz felszíne felett, és a folyóparti fák árnyas lombkoronája alatt kellemes marad a hőség. Télen teljesen más az élmény, de ugyanolyan intenzív: a friss téli levegő simogatja az arcot, miközben az evező finoman siklik a tiszta vízen, és a part menti ágakon megjelenik a dér.
Aki valaha is evezett már osztrák vizeken - legyen szó folyók mellékágairól, elvarázsolt árterekről vagy nyugodt tavakról -, megérti, hogy miért táplált az emberiség mindig is különleges kapcsolatot a vízzel. Az egyenletes siklás, a változó perspektívák és a természet közvetlen közelsége elfeledteti a mindennapokat.
A legszebb régiók kajak-és kenutúrákhozAusztria érintetlen vizein, meredek partok mellett, idilli ártereken keresztül vagy kristálytiszta alpesi tavakon végigsiklani, ahol a hegyi háttér tükröződik a vízben.
Kajakozás a Fertő tónál
Madárfajok sokasága, sűrű nádasok és a sztyeppi tó messzesége - a Fertő-tavi kajakozás igazi természeti élményt nyújt.
Új távlatok a Rábán
Szállj vízre és indulj kalandra: egynapos kenutúra a Rába folyón, amely Stájerország természeti tájain keresztül vezet.
Vezetett csónaktúrák a Donau-Auen Nemzeti Parkban
Idegenvezető kíséretében a nemzeti park ezernyi zöld árnyalatát és ritka állatokat figyelhetünk meg. Számos különböző vezetés áll rendelkezésre.
Gondtalan utazás a Dráván
A Dráva a Déli-Alpok egyik legtermészetesebb folyója. Az egyébként nyugodt folyón néhány zuhatag vezet végig, miközben érintetlen árterek tárulnak elénk.
Kivételes kajak- és kenutúrákAusztria természete többet kínál, mint "csak" idilli folyótájakat és csillogó tavakat. Különleges, lélegzetelállító evezős kalandok.
Hódfigyelés
Kövesd a hódok nyomát Közép-Európa egyik utolsó nagy, érintetlen árterében, és esténként figyeld meg a rágcsálókat élőhelyükön.
Földalatti varázslat
Kenutúra egy régi, elárasztott bányaalagútban. A túravezetők lenyűgöző kőszobrok mellett és földalatti barlangokon vezetnek keresztül.
A kristálytiszta tavon
A Weissensee olyan tiszta, hogy egészen a fenekéig lehet látni. A fehér mészkő adja a nevét a Gailtal-völgyben található festői hegyi tónak.
A csend a rendkívüli a tó közepén. Olyan érzés, mintha teljesen egyedül lennél a természettel és az elemekkel.Corinna Kuhnle, kétszeres világbajnok kenu szlalomban
Kajakok és kenuk
A "kajak" szó a grönlandi nyelvből származik, eredetileg "Qajaq"-nak nevezik, és egy sarkvidéki eredetű evezős csónakra utal: ezt a csónaktípust dupla evezővel hajtják, az utasok pedig egy hosszú ülésen ülnek, amely a haladási irányba néz.
A grönlandi őslakosok, az inuitok körében a kajakokat eredetileg fókabőrrel borították, a vázat pedig bálnacsontból készítették. A kis, könnyű csónakok ideálisak voltak vadászatra - ellentétben az umiakokkal: ezeket a nagyobb utazócsónakokat meg lehetett rakodni, és fejjel lefelé fordítva akár sátorként is lehetett őket használni.
Kajakozás és kenuzás télenTéli evezés? Természetesen! Aki nyáron már szerzett tapasztalatokat, azt a hideg évszakban biztosan elvarázsolja ugyanez a sportág.
Jó felszerelés a téli evezésre
Védekezés a hideg ellen
Hidegben a test a fejen keresztül sok hőt veszít. Tartsd magad melegen egy puha sapkával.
Hideg kézzel nincs szórakozás
A legjobb, ha nejlonból vagy neoprénből készült vízálló kesztyűt választasz. Ha pedig gyorsan szoktál átfagyni, válassz olyan típust, amely gyapjúval bélelt.
Minden a megfelelő lábbelin múlik
Legjobb esetben egy rossz cipő nem praktikus, legrosszabb esetben fagyási sérüléseket okozhat. Ezért válassz neoprén cipőt vagy vízi sportcipőt.
A hagyma-elv
Öltözz rétegesen: az első réteg, amely közel fekszik a testhez, könnyű, légáteresztő anyagból áll. Ezt követi egy melegítő réteg, például egy termo alsónemű vagy egy fleece pulóver. A legkülső rétegnek vízállónak kell lennie. A szárazruha is jó választás.
Első a biztonság
A téli kajakozás továbbra is kalandos. A biztonság kedvéért mindig viselj mentőmellényt és sisakot.
Teaidő
A termoszban lévő forró ital belülről melegít fel. Egy kis harapnivaló, mint energiaforrás az étkezések között, csodákra képes az út során.