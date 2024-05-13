Ausztria természete különleges perspektívából tárul elénk a folyókról vagy tavakról: csendesen siklunk a folyóparti tájak és a fenséges hegyek között.

Egy forró nyári nap: egy kenu siklik Ausztria nyugodt folyami tájain. Reggeli köd száll fel az árterekről, szitakötők táncolnak a víz felszíne felett, és a folyóparti fák árnyas lombkoronája alatt kellemes marad a hőség. Télen teljesen más az élmény, de ugyanolyan intenzív: a friss téli levegő simogatja az arcot, miközben az evező finoman siklik a tiszta vízen, és a part menti ágakon megjelenik a dér.

Aki valaha is evezett már osztrák vizeken - legyen szó folyók mellékágairól, elvarázsolt árterekről vagy nyugodt tavakról -, megérti, hogy miért táplált az emberiség mindig is különleges kapcsolatot a vízzel. Az egyenletes siklás, a változó perspektívák és a természet közvetlen közelsége elfeledteti a mindennapokat.