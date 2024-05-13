Kayaker on a mountain lake at sunset with mountain panorama and village in background, paddle in foreground.
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Kajakozás és kenuzás
Evezős élmény Ausztriában

Ausztria természete különleges perspektívából tárul elénk a folyókról vagy tavakról: csendesen siklunk a folyóparti tájak és a fenséges hegyek között.

Egy forró nyári nap: egy kenu siklik Ausztria nyugodt folyami tájain. Reggeli köd száll fel az árterekről, szitakötők táncolnak a víz felszíne felett, és a folyóparti fák árnyas lombkoronája alatt kellemes marad a hőség. Télen teljesen más az élmény, de ugyanolyan intenzív: a friss téli levegő simogatja az arcot, miközben az evező finoman siklik a tiszta vízen, és a part menti ágakon megjelenik a dér.

Aki valaha is evezett már osztrák vizeken - legyen szó folyók mellékágairól, elvarázsolt árterekről vagy nyugodt tavakról -, megérti, hogy miért táplált az emberiség mindig is különleges kapcsolatot a vízzel. Az egyenletes siklás, a változó perspektívák és a természet közvetlen közelsége elfeledteti a mindennapokat.

A legszebb régiók kajak-és kenutúrákhoz

Ausztria érintetlen vizein, meredek partok mellett, idilli ártereken keresztül vagy kristálytiszta alpesi tavakon végigsiklani, ahol a hegyi háttér tükröződik a vízben.

Kajakozás a Fertő tónál

Madárfajok sokasága, sűrű nádasok és a sztyeppi tó messzesége - a Fertő-tavi kajakozás igazi természeti élményt nyújt.

Kajaktúra a Fertő tónál

Új távlatok a Rábán

Szállj vízre és indulj kalandra: egynapos kenutúra a Rába folyón, amely Stájerország természeti tájain keresztül vezet.

Kenutúrák a Rába folyón

Vezetett csónaktúrák a Donau-Auen Nemzeti Parkban

Idegenvezető kíséretében a nemzeti park ezernyi zöld árnyalatát és ritka állatokat figyelhetünk meg. Számos különböző vezetés áll rendelkezésre.

Donau-Auen Nemzeti Park

Gondtalan utazás a Dráván

A Dráva a Déli-Alpok egyik legtermészetesebb folyója. Az egyébként nyugodt folyón néhány zuhatag vezet végig, miközben érintetlen árterek tárulnak elénk.

Kenuzás a Dráván

A March-Thaya árterének titkai

A March-Thaya árterének folyami tájait csónakból lenyűgözően lehet felfedezni: folyómenti erdők, árterek, homokpadok és a vadon élő állatok sokszínű titkai.

Folyami túrázás a Thayán

Kivételes kajak- és kenutúrák

Ausztria természete többet kínál, mint "csak" idilli folyótájakat és csillogó tavakat. Különleges, lélegzetelállító evezős kalandok.

Hódfigyelés

Kövesd a hódok nyomát Közép-Európa egyik utolsó nagy, érintetlen árterében, és esténként figyeld meg a rágcsálókat élőhelyükön.

Duna árterének Nemzeti Parkja

Földalatti varázslat

Kenutúra egy régi, elárasztott bányaalagútban. A túravezetők lenyűgöző kőszobrok mellett és földalatti barlangokon vezetnek keresztül.

Kajaktúra a bányában

A kristálytiszta tavon

A Weissensee olyan tiszta, hogy egészen a fenekéig lehet látni. A fehér mészkő adja a nevét a Gailtal-völgyben található festői hegyi tónak.

Kenutúra Weissensee

Éjszakai evezésélmény

A túra naplementekor kezdődik a Fertő tónál, amikor beáll a csend. A telihold megcsillan a tükörsima vízfelületen, és utat mutat a csónakoknak.

Teliholdas túra a Fertő tónál

A csend a rendkívüli a tó közepén. Olyan érzés, mintha teljesen egyedül lennél a természettel és az elemekkel.

Corinna Kuhnlekétszeres világbajnok kenu szlalomban
Honnan ered az elnevezés?

Kajakok és kenuk

A "kajak" szó a grönlandi nyelvből származik, eredetileg "Qajaq"-nak nevezik, és egy sarkvidéki eredetű evezős csónakra utal: ezt a csónaktípust dupla evezővel hajtják, az utasok pedig egy hosszú ülésen ülnek, amely a haladási irányba néz.

A grönlandi őslakosok, az inuitok körében a kajakokat eredetileg fókabőrrel borították, a vázat pedig bálnacsontból készítették. A kis, könnyű csónakok ideálisak voltak vadászatra - ellentétben az umiakokkal: ezeket a nagyobb utazócsónakokat meg lehetett rakodni, és fejjel lefelé fordítva akár sátorként is lehetett őket használni.

Kajakozás és kenuzás télen

Téli evezés? Természetesen! Aki nyáron már szerzett tapasztalatokat, azt a hideg évszakban biztosan elvarázsolja ugyanez a sportág.

Jégbarlangban

A Hintertux-gleccser hasadékában szikrázó cseppköveket és befagyott vízeséseket fedezhetsz fel.

Természetes jégpalota

Hó és nád között

Télen a Fertő tó idilli kenutúrát kínál a nádasban.

Vezetett kajaktúra a Fertő tónál

Akció és adrenalin

Fel a téli áradatba! A Kitzalp kenusiskola a hideg évszakban is kínál tanfolyamokat a Saalach folyón.

Kenutúra a Saalachon

Jó felszerelés a téli evezésre

Védekezés a hideg ellen

Hidegben a test a fejen keresztül sok hőt veszít. Tartsd magad melegen egy puha sapkával.

Hideg kézzel nincs szórakozás

A legjobb, ha nejlonból vagy neoprénből készült vízálló kesztyűt választasz. Ha pedig gyorsan szoktál átfagyni, válassz olyan típust, amely gyapjúval bélelt.

Minden a megfelelő lábbelin múlik

Legjobb esetben egy rossz cipő nem praktikus, legrosszabb esetben fagyási sérüléseket okozhat. Ezért válassz neoprén cipőt vagy vízi sportcipőt.

A hagyma-elv

Öltözz rétegesen: az első réteg, amely közel fekszik a testhez, könnyű, légáteresztő anyagból áll. Ezt követi egy melegítő réteg, például egy termo alsónemű vagy egy fleece pulóver. A legkülső rétegnek vízállónak kell lennie. A szárazruha is jó választás.

Első a biztonság

A téli kajakozás továbbra is kalandos. A biztonság kedvéért mindig viselj mentőmellényt és sisakot.

Teaidő

A termoszban lévő forró ital belülről melegít fel. Egy kis harapnivaló, mint energiaforrás az étkezések között, csodákra képes az út során.

FAQ

A kenu, a kajak és a kanadai kenu csónaktípusok gyűjtőneve. A kettő között különbséget teszünk:

  • Kajak: ülő helyzetben, előre nyújtott lábakkal utazunk. Két lapátos evezőt használunk (dupla evező).

  • Kanadai kenu: egy vagy több padon, felegyenesedve, egy evezővel (csak egy lapát) utazunk. A kanadai kenu nyitott és szélesebb, mint a (zárt) kajak.

  • Fejsze

  • Elsősegélycsomag

  • Gyapjúkabát, hosszú nadrág, esőfelszerelés

  • Polifoam

  • Térkép

  • Kés, többfunkciós szerszám

  • Szemeteszsákok

  • Javítókészlet

  • Pótruházat

  • Mentőmellény

  • Napkrém, napszemüveg, sapka

  • Vízhatlan kenuhordó

  • Sátor

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