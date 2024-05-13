Ausztria legszebb kastélykertjei

Ausztria lenyűgöző kastélyoknak ad otthont. Csakúgy, mint maguk a kastélyok, a megannyi növényritkaságot felvonultató, nagy kiterjedésű kertek is rendkívüliek.

Mint gyöngyök a nyakláncon, úgy sorakoznak a kastélyok Ausztria-szerte, temérdek lehetőséget kínálva arra, hogy bepillantást nyerjünk a történelembe. Nem csupán a nagy múltú épületeket érdemes azonban felkeresni, hiszen a kastélyokat körülvevő, művészi igényességgel kialakított kertek és parkok a kertépítészet valóságos ékkövei.

Építészet és természet szimbiózisa

Ausztria kastélykertjei éppoly sokszínűek, mint amilyen varázslatosak – a világosan tagolt virágágyásoktól az alpesi kertekig, a romantikától a historizmusig, a vadregényes kialakítástól a vízarchitektúrákig. A több száz éves kastélykertek nyáron jóleső felüdülést kínálnak. Nem is csoda tehát, hogy a látogatók szívesen tesznek pihentető sétákat e zöld oázisokban.

Ausztriában az emberek mindig is különleges kapcsolatot ápoltak a természet és az építészet között, amely méyen gyökerezik bennük. Már a korai időkben elkezdték megragadni, gondozni és élvezni a természet szépségét a kertekben. Ezért aztán a pompás osztrák kastélykertek máig sétálásra, felfedezésre és elidőzésre hívnak.