Schloss Hof kastély, Alsó-Ausztria
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Ausztria legszebb kastélykertjei

Ausztria lenyűgöző kastélyoknak ad otthont. Csakúgy, mint maguk a kastélyok, a megannyi növényritkaságot felvonultató, nagy kiterjedésű kertek is rendkívüliek.

Mint gyöngyök a nyakláncon, úgy sorakoznak a kastélyok Ausztria-szerte, temérdek lehetőséget kínálva arra, hogy bepillantást nyerjünk a történelembe. Nem csupán a nagy múltú épületeket érdemes azonban felkeresni, hiszen a kastélyokat körülvevő, művészi igényességgel kialakított kertek és parkok a kertépítészet valóságos ékkövei.

Építészet és természet szimbiózisa

Ausztria kastélykertjei éppoly sokszínűek, mint amilyen varázslatosak – a világosan tagolt virágágyásoktól az alpesi kertekig, a romantikától a historizmusig, a vadregényes kialakítástól a vízarchitektúrákig. A több száz éves kastélykertek nyáron jóleső felüdülést kínálnak. Nem is csoda tehát, hogy a látogatók szívesen tesznek pihentető sétákat e zöld oázisokban.

Ausztriában az emberek mindig is különleges kapcsolatot ápoltak a természet és az építészet között, amely méyen gyökerezik bennük. Már a korai időkben elkezdték megragadni, gondozni és élvezni a természet szépségét a kertekben. Ezért aztán a pompás osztrák kastélykertek máig sétálásra, felfedezésre és elidőzésre hívnak.

Ízelítő Ausztria kastélykertjeiből

A szerelem kertjei

Mirabell-kert

Bóklássz a barokk rózsakertben a szökőkúthoz, fedezd fel a sövényben elrejtett márványtörpéket, és emeld fel a tekinteted az erődre, ahogyan Salome Alt tette egykoron.

Mirabell-kastély

Az Ambras kastély parkja

A palotát II. Ferdinánd főherceg építtette titkos felesége, Philippine Welser számára. A kastély úrnőjét számos legenda övezi.

Ambras kastély

Kastélykertek és biológiai sokféleség

A roseggi kastély parkja

A vadaspark látogatói bejárhatják a várhegyet, és több mint 300 állatot láthatnak – szabadtéri kifutókon is. Érdemes sétát tenni a labirintuson keresztül a kastélyhoz.

Roseggi kastély

Schönbrunni kastélypark

Schönbrunn legnagyobb látványossága a világ legrégebbi állatkertje. Tipp: szánj bőven időt a hatalmas parknak és magának a kastélynak a felfedezésére.

Schönbrunni kastély

Schloss Hof kertjei

Hol versengenek fehér szamarak és lipicai lovak egzotikus növényekkel? A Schloss Hof barokk kertjében, amely ezenfelül hét terasszal és hat szökőkúttal is dicsekedhet.

Schloss Hof

Herberstein kastélykertjei

Sok felfedezni való akad itt: állatkert a világ minden tájáról származó állatfajokkal, a Nap járása szerint kialakított kert, színpompás tematikus virágágyásokkal.

Herberstein várkastélya

Savoyai Jenő és a botanika

Savoyai Jenő herceg nemcsak hadvezér volt, hanem szenvedélyes kertész is. Négy kastélyt is átalakított fantasztikus barokk udvarrá.

Schloss Hof

Belvedere kastély

Niederweideni kastély

Obersiebenbrunni kastély

Szőlőskert vagy kastélykert?

Kapfensteini kastély

Piknikezz a 40 hektáros szőlőültetvény közepén, és hagyd, hogy a tekinteted egészen Magyarországig és Szlovéniáig elkalandozzon.

Kapfensteini bio szőlőbirtok

Egyedülálló kertek

Laxenburgi kastélypark

A pihenésről és nyugalomról évszázados fák, tíz kilométeres úthálózat, valamint nagy kiterjedésű mezők és vízfelületek gondoskodnak.

Laxenburgi kastély

Roseggi kastélypark

A 2400 négyzetméteres labirintusban összesen 3000, több mint egy kilométeres sövényt alkotó gyertyánnal szegélyezett útvesztőben bolyonghatsz.

Roseggi kastély

Belvedere kastélypark

Nemcsak Európa legrégebbi alpesi kertje található itt, hanem a kastély-, kamara- és szoborkert, valamint botanikus kert is.

Belvedere kastély

Kastélykertek rafinált műszaki megoldásokkal

Hellbrunni kastély

A kastélykert vízjátékai sejtelmes grottákkal, fortélyos permetező szökőkutakkal és kétszáz kézzel készített, vízzel működtetett bábuval kápráztatják el a vendégeket.

Hellbrunni kastély

Esterházy-kastélypark

Ahol ma kávézó működik, ott állt egykor a monarchia első Watt-féle gőzgépe. Ez működtette a négy tó vízforgatását és a fűthető narancsházat.

Esterházy-kastélypark

Kitüntetett kertek

Az UNESCO azon úti célokat tünteti ki „világörökség” minősítéssel, amelyek régmúlt, ám máig megőrzött kultúrák vagy páratlan természeti tájak egyedülálló tanúi. Eddig négy kastély és a hozzájuk tartozó kert részesült ebben a rangos elismerésben.

Schönbrunni kastélypark

Micsoda kilátás nyílik a Gloriette-től a parkra, a Koronahercegek kertjére és a labirintusra!

Schönbrunni kastély

Eggenberg-kastélypark

A világegyetem építészeti allegóriájának tervezett rezidenciát öt kert övezi.

Eggenberg-kastélypark

A Belvedere parkja

Tájépítészeti megoldásaival a kertegyüttes az építészet és a természet szimbiózisát alkotja.

Belvedere kastély

Mirabell-kert

A dóm és az erőd felé tájolt barokk lustgarten meghatározza Salzburg városképét.

Mirabell-kastély
Klímavédelmi információk

Biológiai sokféleség és fajgazdagság a kastélykertekben

A kastélykertek nem csupán csodálatos kirándulóhelyek, ahol mi, emberek nyugalomra lelhetünk és kikapcsolódhatunk. A kiterjedt parkok fontos menedéket jelentenek, és otthont adnak számos állat- és növényfajnak is. Ennek okán sok kastélykertben ma már vadvirágos mezővé alakítják a zöldterületeket, mint például a bécsi Schönbrunni kastélyparkban található Gloriette mezeje, amely a rovarok paradicsomává vált.

Salzburg parkjaiban „vad zugok” virágozhatnak. De még a járdaszigetekből is méhlegelők lesznek, a kaszálást pedig a növény- és állatvilághoz igazítják.

Legyen szó kastélyparkról, körforgalomról vagy zöldsávról – minden zöldfelület hozzájárul a biodiverzitáshoz.

A fenntarthatóság a vasúti közlekedés terén is egyre inkább előtérbe kerül: az ÖBB méhek paradicsomává alakítja az útpadkákat, a zöldsávokat és az állomások füves területeit, méhkaptárakkal és mézzel!

FAQ

Burgenland

Alsó-Ausztria

Steiermark

Karintia:

  • A roseggi vadasparkba szabad kutyát bevinni, viszont a labirintusba nem.

Alsó-Ausztria:

  • Laxenburgi kastélypark

Salzburg tartomány:

  • Hellbrunni kastélypark

Steiermark:

  • Herbersteini kastélypark

Tirol:

  • Ambras kastélypark

A póráz használata minden kertben és parkban kötelező.

Karintia:

  • Roseggi kastély

Steiermark:

  • Herberstein várkastélya

Bécs:

  • Schönbrunni kastély

  • A zöld rózsa a herbersteini kastélykertben honos.

  • Az Eggenberg-kastély parkjában csak 1837 előtt ismert és termesztett rózsák nőnek, valamint egy olajfa-matuzsálem és egy fenséges selyemakác.

  • A fockea – a világ legősibb pozsgás cserepes növényének utóda – a schönbrunni üvegházakban várja a látogatókat.

  • A Schloss Hof majorságában újra nőnek a régi, hagyományos virág-, gyógynövény-, gyümölcs- és zöldségfajták.

  • Minden tavasszal megrendezésre kerül a Belvedere palotakomplexum botanikus kertjében a ritkaságok börzéje, ahol a látogatók különlegességeket találhatnak saját kertjük vagy erkélyük díszére.

  • Az Esterházy-kastély parkjában olyan botanikai kincseket csodálhatunk meg, mint a tulipánfa, a vasfa, a libanoni cédrus, a komlógyertyán, a japánakác és a fenyőliget.

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