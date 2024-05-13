Ausztria legszebb kastélykertjei
Introduction
Mint gyöngyök a nyakláncon, úgy sorakoznak a kastélyok Ausztria-szerte, temérdek lehetőséget kínálva arra, hogy bepillantást nyerjünk a történelembe. Nem csupán a nagy múltú épületeket érdemes azonban felkeresni, hiszen a kastélyokat körülvevő, művészi igényességgel kialakított kertek és parkok a kertépítészet valóságos ékkövei.
Építészet és természet szimbiózisa
Ausztria kastélykertjei éppoly sokszínűek, mint amilyen varázslatosak – a világosan tagolt virágágyásoktól az alpesi kertekig, a romantikától a historizmusig, a vadregényes kialakítástól a vízarchitektúrákig. A több száz éves kastélykertek nyáron jóleső felüdülést kínálnak. Nem is csoda tehát, hogy a látogatók szívesen tesznek pihentető sétákat e zöld oázisokban.
Ausztriában az emberek mindig is különleges kapcsolatot ápoltak a természet és az építészet között, amely méyen gyökerezik bennük. Már a korai időkben elkezdték megragadni, gondozni és élvezni a természet szépségét a kertekben. Ezért aztán a pompás osztrák kastélykertek máig sétálásra, felfedezésre és elidőzésre hívnak.
Ízelítő Ausztria kastélykertjeiből
A szerelem kertjei
Mirabell-kert
Bóklássz a barokk rózsakertben a szökőkúthoz, fedezd fel a sövényben elrejtett márványtörpéket, és emeld fel a tekinteted az erődre, ahogyan Salome Alt tette egykoron.
Kastélykertek és biológiai sokféleség
A roseggi kastély parkja
A vadaspark látogatói bejárhatják a várhegyet, és több mint 300 állatot láthatnak – szabadtéri kifutókon is. Érdemes sétát tenni a labirintuson keresztül a kastélyhoz.
Schönbrunni kastélypark
Schönbrunn legnagyobb látványossága a világ legrégebbi állatkertje. Tipp: szánj bőven időt a hatalmas parknak és magának a kastélynak a felfedezésére.
Schloss Hof kertjei
Hol versengenek fehér szamarak és lipicai lovak egzotikus növényekkel? A Schloss Hof barokk kertjében, amely ezenfelül hét terasszal és hat szökőkúttal is dicsekedhet.
Savoyai Jenő és a botanikaSavoyai Jenő herceg nemcsak hadvezér volt, hanem szenvedélyes kertész is. Négy kastélyt is átalakított fantasztikus barokk udvarrá.
Szőlőskert vagy kastélykert?
Egyedülálló kertek
Laxenburgi kastélypark
A pihenésről és nyugalomról évszázados fák, tíz kilométeres úthálózat, valamint nagy kiterjedésű mezők és vízfelületek gondoskodnak.
Roseggi kastélypark
A 2400 négyzetméteres labirintusban összesen 3000, több mint egy kilométeres sövényt alkotó gyertyánnal szegélyezett útvesztőben bolyonghatsz.
Kastélykertek rafinált műszaki megoldásokkal
Hellbrunni kastély
A kastélykert vízjátékai sejtelmes grottákkal, fortélyos permetező szökőkutakkal és kétszáz kézzel készített, vízzel működtetett bábuval kápráztatják el a vendégeket.
Kitüntetett kertekAz UNESCO azon úti célokat tünteti ki „világörökség” minősítéssel, amelyek régmúlt, ám máig megőrzött kultúrák vagy páratlan természeti tájak egyedülálló tanúi. Eddig négy kastély és a hozzájuk tartozó kert részesült ebben a rangos elismerésben.
Schönbrunni kastélypark
Micsoda kilátás nyílik a Gloriette-től a parkra, a Koronahercegek kertjére és a labirintusra!
A Belvedere parkja
Tájépítészeti megoldásaival a kertegyüttes az építészet és a természet szimbiózisát alkotja.
Biológiai sokféleség és fajgazdagság a kastélykertekben
A kastélykertek nem csupán csodálatos kirándulóhelyek, ahol mi, emberek nyugalomra lelhetünk és kikapcsolódhatunk. A kiterjedt parkok fontos menedéket jelentenek, és otthont adnak számos állat- és növényfajnak is. Ennek okán sok kastélykertben ma már vadvirágos mezővé alakítják a zöldterületeket, mint például a bécsi Schönbrunni kastélyparkban található Gloriette mezeje, amely a rovarok paradicsomává vált.
Salzburg parkjaiban „vad zugok” virágozhatnak. De még a járdaszigetekből is méhlegelők lesznek, a kaszálást pedig a növény- és állatvilághoz igazítják.
Legyen szó kastélyparkról, körforgalomról vagy zöldsávról – minden zöldfelület hozzájárul a biodiverzitáshoz.
A fenntarthatóság a vasúti közlekedés terén is egyre inkább előtérbe kerül: az ÖBB méhek paradicsomává alakítja az útpadkákat, a zöldsávokat és az állomások füves területeit, méhkaptárakkal és mézzel!