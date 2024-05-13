Three female riders on light-coloured horses on a forest path, sunlight between tall conifers.
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Lovastúra Ausztriában
Érezd a szabadságot!

A nyeregben élvezni a természetet, eggyé válni a lóval ügetésben és vágtában, ápolni a pónikat. Fedezd fel a földi boldogságot a lovak hátán!

A lovaglás egy bensőséges élmény, amit a lóval és a természettel együtt élünk át. Testünk és lelkünk a ló mozgására, lélegzetére és fülének rezdülésére figyel, miközben az érzékeny állat minden mozdulatunkat megérzi.

Ez a különleges szimbiózis, amely sokak számára már-már meditatív élményt nyújt, Ausztria változatos tájain különösen élvezhető. A Fertő tótól egészen a Bodeni-tóig számtalan ideális hely várja a lovas kirándulások szerelmeseit.

A legszebb lovas régiók Ausztriában

Waldviertel

St. Johann Tirolban

Dél-Burgenland

Mühlviertel

Dél-Karinita

Murtal

Seefeld

Hall-Wattens

Kalkalpen Nemzeti Park

Lungau

Salzburgi Sportwelt

Gasteinertal

Vorarlberg alpesi régió

Lovakkal kapcsolatos kirándulóhelyek

Spanyol Lovasiskola Bécsben

A bécsi Spanyol Lovasiskola a világ legrégibb lovasiskolája. Híres elegáns díjlovagló bemutatóiról, amelyeket a fehér lipicai kancákkal tartanak.

Spanyol Lovasiskola

Ebbs-i Haflingerhof Tirolban

Az Ebbs-i Haflingerhof a világ legrégibb Haflinger ménese. Lehetőséget ad arra, hogy a látogatók a híres aranylovakat azok származási régiójukban ismerjék meg.

Ebbs-i Haflingerhof

Northwest Natives Stájerországban

Itt lehetőségetek nyílik autentikus indián lovakat, azok kulturális jelentőségét és a hagyományos lovaglási technikákat megismerni.

Indián-lovas élményvilág

Lipicai ménes Piber Nyugat-Stájerországban

Merülj el a fehér lipicai lovak hazájában. Itt megismerheted a fiatal lovakat, és többet megtudhatsz felnevelésükről, valamint a lótenyésztés hagyományáról.

Lipicai ménes Piber
Lovas nyaralás Ausztriában

REITARENA AUSTRIA és nyaralás lovas tanyán

Ausztriában számos út vezet a nyeregbe. Aki lovas nyaralást keres, a REITARENA AUSTRIA-nál széles választékot talál: tanúsított lovas szállodákat és lovas tanyákat – a westernlovaglástól a gyermekeknek szóló lovas nyaralásig minden megtalálható, ami lóháton szórakozást nyújthat.

A lovas tanyán töltött nyaralás során a lovasoktatás, a tereplovaglás, valamint az állatokkal töltött idő – a lovak letisztítása és etetés során – is része az élményeknek.

REITARENA AUSTRIAÜdülés lovas tanyán

Szállások lovasoknak

Ferienwelt Kesselgrub Altenmarkt-Zauchensee-ben

Ez a családi és termálhotel saját gazdasággal rendelkezik, ahol pónik élnek, és az egész család számára kínálnak lovaglóórákat.

Ferienwelt Kesselgrub

Wastlhof Wildschönau-ban

A Wastlhof tágas szabadtéri lovaspályája ugróakadályokkal igazi élménnyé teszi a lovaglást. A lenyűgöző hegyvidéki táj pedig csodás hátteret biztosít hozzá.

Wastlhof

Ellmauhof Saalbach-Hinterglemm-ben

A tökéletes hely profiknak és azoknak, akik profik szeretnének lenni. A nagy lovardából az üvegfalnak köszönhetően gyönyörű kilátás nyílik a zöld hegyekre.

Ellmauhof

Trattlerhof Bad Kleinkirchheim-ben

A korszerűen felszerelt istálló, amely közvetlenül a gyakorlópálya és a legelő mellett található, ideális körülményeket biztosít kezdőtől, haladóig mindenki számára.

Trattlerhof

FAQ

Az erdő természetesen mindenkié, aki pihenésre és nyugalomra vágyik. Ausztriában azonban az erdőben való lovaglás alapvetően tilos. Kivételek a hivatalosan kijelölt lovas útvonalak, illetve ha az erdészeti utak kezelőinek vagy tulajdonosainak kifejezett engedélyével rendelkezünk. Ezek a szabályozások az érzékeny ökoszisztéma védelmét szolgálják, és egyúttal lehetővé teszik a természetközeli lovas élményeket a kijelölt útvonalakon. Akit bővebben érdekel a téma, az ebben a rendeletben olvashat utána.

A lovastúrák az osztrák nemzeti parkokban alapvetően lehetségesek, azonban bizonyos szabályozásoknak kell megfelelniük, hogy védjék az egyedülálló természeti tájakat. A lovasok a lenyűgöző hegyvidéket kijelölt útvonalakon fedezhetik fel. A Kalkalpen Nemzeti Parkban a 300 kilométeres, kiterjedt lovas útválóhálózat körülbelül egyharmada a Pferdeland Nationalpark Kalkalpen" területén, közvetlenül a nemzeti park határain belül vezet.

A lipicai ló a legismertebb osztrák lófajta, és valódi „sztárként” vált híressé a lovak világában. Bár eredetileg Szlovéniából származik, ezt a nemes fajtát a bécsi Spanyol Lovasiskola tette világhírűvé. A lipicai lovak egyrészt rendkívüli díjlovagló képességeikkel nyűgözik le a világot, másrészt pedig a lovasiskola kihívásokkal teli feladatai iránti kiemelkedő tudásukkal. A stájerországi piberi lipicai ménesben a gyönyörű fehér lovak tenyésztésének évszázados hagyománya máig nagy odafigyeléssel folyik.

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