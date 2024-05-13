Lovastúra Ausztriában

A nyeregben élvezni a természetet, eggyé válni a lóval ügetésben és vágtában, ápolni a pónikat. Fedezd fel a földi boldogságot a lovak hátán!

A lovaglás egy bensőséges élmény, amit a lóval és a természettel együtt élünk át. Testünk és lelkünk a ló mozgására, lélegzetére és fülének rezdülésére figyel, miközben az érzékeny állat minden mozdulatunkat megérzi.

Ez a különleges szimbiózis, amely sokak számára már-már meditatív élményt nyújt, Ausztria változatos tájain különösen élvezhető. A Fertő tótól egészen a Bodeni-tóig számtalan ideális hely várja a lovas kirándulások szerelmeseit.