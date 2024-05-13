Lovastúra Ausztriában
Érezd a szabadságot!
Introduction
A lovaglás egy bensőséges élmény, amit a lóval és a természettel együtt élünk át. Testünk és lelkünk a ló mozgására, lélegzetére és fülének rezdülésére figyel, miközben az érzékeny állat minden mozdulatunkat megérzi.
Ez a különleges szimbiózis, amely sokak számára már-már meditatív élményt nyújt, Ausztria változatos tájain különösen élvezhető. A Fertő tótól egészen a Bodeni-tóig számtalan ideális hely várja a lovas kirándulások szerelmeseit.
A legszebb lovas régiók Ausztriában
Lovakkal kapcsolatos kirándulóhelyek
Spanyol Lovasiskola Bécsben
A bécsi Spanyol Lovasiskola a világ legrégibb lovasiskolája. Híres elegáns díjlovagló bemutatóiról, amelyeket a fehér lipicai kancákkal tartanak.
Ebbs-i Haflingerhof Tirolban
Az Ebbs-i Haflingerhof a világ legrégibb Haflinger ménese. Lehetőséget ad arra, hogy a látogatók a híres aranylovakat azok származási régiójukban ismerjék meg.
Northwest Natives Stájerországban
Itt lehetőségetek nyílik autentikus indián lovakat, azok kulturális jelentőségét és a hagyományos lovaglási technikákat megismerni.
REITARENA AUSTRIA és nyaralás lovas tanyán
Ausztriában számos út vezet a nyeregbe. Aki lovas nyaralást keres, a REITARENA AUSTRIA-nál széles választékot talál: tanúsított lovas szállodákat és lovas tanyákat – a westernlovaglástól a gyermekeknek szóló lovas nyaralásig minden megtalálható, ami lóháton szórakozást nyújthat.
A lovas tanyán töltött nyaralás során a lovasoktatás, a tereplovaglás, valamint az állatokkal töltött idő – a lovak letisztítása és etetés során – is része az élményeknek.
Szállások lovasoknak
Ferienwelt Kesselgrub Altenmarkt-Zauchensee-ben
Ez a családi és termálhotel saját gazdasággal rendelkezik, ahol pónik élnek, és az egész család számára kínálnak lovaglóórákat.
Wastlhof Wildschönau-ban
A Wastlhof tágas szabadtéri lovaspályája ugróakadályokkal igazi élménnyé teszi a lovaglást. A lenyűgöző hegyvidéki táj pedig csodás hátteret biztosít hozzá.
Ellmauhof Saalbach-Hinterglemm-ben
A tökéletes hely profiknak és azoknak, akik profik szeretnének lenni. A nagy lovardából az üvegfalnak köszönhetően gyönyörű kilátás nyílik a zöld hegyekre.