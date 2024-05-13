Magaslati kötélpályák és kalandparkok
Törj magasra!
Introduction
Egyetlen „kattanás” és biztonságban lógsz a magasban két karabineren távol a minennapok nehézségeitől. Itt csak a jelen pillanat számít. A félelem és annak leküzdése váltakozik a lengő fatörzsek vagy a függőhidas pálya láttán. Vegyél még egy mély levegőt, és már indulhatsz is!
A bátorságod fizetsége az új fizikai tudatosság és a mentális erő, határaid feszegetésének köszönhetően. Emellett a szakértők egy másik kellemes mellékhatásról is tudnak: az adrenalinlöketet a boldogságtól való szárnyalás követi!
Burgenlandi kalandparkok és kötélpályák
Kalandparkok és kötélpályák Karintiában
Erdei kötélpálya Ferlachban
Az erdőben található nagy kötélpálya minden korosztálytól megköveteli, hogy személyes legjobbjukat nyújtsák.
Kötélpálya a Nockberge-hegységben
A kis és nagy kalandorok négyéves kortól minden időjárási viszony között kiélhetik magukat a különféle kötélpályás attrakciókban.
Kletterwald az Ossiach-tónál
A 60 mászóelem, a hat útvonal, a 90 méter hosszú drótkötélpálya és a tóra nyíló lélegzetelállító kilátás kombinációja teszi egyedülállóvá ezt a mászóparkot.
Erdei kötélpálya a Faak-tónál
A Taborhöhe reflektorainak köszönhetően az erdei kötélpályás kaland az éjszakai baglyok számára is vonzó - és persze egy jó adag izgalommal jár.
Kalandparkok és kötélpályák Alsó-Ausztriában
Rosenburg Kalandpark a Waldviertelben
A Kamptal-völgyre néző kalandpark az egész családot leköti.
Kalandpark Purkersdorfban
A dombos terepen található mászópark újonnan tervezett elemeket és nagy sebességű drótkötélpályákat kínál.
OCHYS erdei szabadidőpark Kreuzstettenben
Hét útvonal várja a szenzációra éheseket a magaslati kötélpályán.
Kalandpark Hamari Mönichkirchenben
A Bécs környéki legnagyobb kalandpark hároméves kortól várja a látogatókat.
Kalandparkok és kötélpályák Felső-Ausztriában
Magaslati kötélpálya Eggenbergben
Szociális készségek találkozása a bátorságpróbákkal. Ezt a pályát képzett oktatók kíséretében, közösen oldjátok meg.
Magaslati kötélpálya Hinterstoderben
Hét szint - kezdőtől a kalandosig - biztosítja a személyes csúcsteljesítményt Felső-Ausztria legnagyobb magaslati kötélpályáján.
A gyerekek fizikai és motorikus fejlődése nagyon fontos. A természetben megoldott kihívások egész életükben hasznukra válnak.Peter Ortner, hegymászó
Salzburgi kalandparkok és kötélpályák
Outdoorparc Lungauban
A kötél- és hídszerkezeteken való haladáshoz némi erőnlét szükséges. A mellette levő tó pedig tökéletes a kajakozásra és stand-up paddlingre.
Magaslati kötélpálya Seehamban
Hét pálya, öt szint, változatos kötélcsúszdák, 2 és 35 méter közötti magasságban.
Magaslati kötélpálya Flachauban
A Winkler fürdőtavon 20 méteres magasságig lehet mászni. Kiemelt látványosság a tavat átszelő 150 méter hosszú kötélcsúszda.
Kalandparkok és kötélpályák Stájerországban
Magaslati kötélpálya a Riegersburg kastélynál
Akár családi kirándulás, akár baráti társaság: a magaslati kötélpálya és a Riegersburg kastély körüli drótkötélpálya erősíti az összetartozást.
Erdei park Ramsauban
Négy különböző pálya és 51 állomás kanyarog a mesebeli erdőben. A park már hároméves kortól várja a legapróbbakat.
Kalandpark St. Radegundban
Az erdei magaslati kötélpálya Graz közelében található. Nagy szenzációja a „fekete útvonal” Tarzan-hintával és akadálypályával.
Kalandpark Gröbmingben
A kalandos kötélpálya 22 különböző pályán, 200 állomáson és 20 000 m²-en várja az egész családot.
Kalandpark Präbichlben
A Präbichlben felejthetetlen szabadtéri élmény vár egy panorámapályával, a Grüblsee tó fölött húzódó kötélpályákkal és még sok mással.
Erdei kötélpálya Sebersdorfban
500 állomásával ez Európa legnagyobb erdei kötélpályája. Kezdőtől haladóig, mindenki a saját szintjén mászhat.
Magaslati kötélpálya Oberwölzben
Méterről méterre haladunk a fák tetejére. A gyerekeket kalandos mászás és egy szabadtéri medence várja a felfrissüléshez.
Kalandparkok és kötélpályák Tirolban
Magaslati kötélpálya Verwalltalban
28 izgalmas állomás vár három nehézségi szinten 17 méterig. Közöttük találsz gyakorló pályát, drótkötélpályákat és biztonságos, alacsony kötélpályát a kis kalandoroknak.
X-Trees Serfaus erdei kötélpálya
1.000 méternyi, fák közé szőtt „légi útvonal”. Minden 110 centiméternél magasabb mászó számára 13 pálya áll rendelkezésre 14 méteres magasságig.
Magaslati kötélpálya Kaltenbachban Zillertalban
Hét különböző pálya áll rendelkezésre minden korosztálynak 2 métertől egészen 35 méteres magasságig. Majd különböző hosszúságú drótkötélpályákon csúszhatsz fáról fára.
Kalandparkok és magaslati kötélpályák Vorarlbergben
Erdei kötélpálya Golmban
Vorarlberg legnagyobb magaslati kötélpályáján három nehézségi szint várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Magaslati kötélpálya Schröckenben
A vadvíz morajlása elkísér az állomások meghódítására, és felejthetetlen élményt nyújt.