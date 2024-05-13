Three children with helmets and climbing harnesses on wooden platforms in a high rope course, forest in the background.
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Magaslati kötélpályák és kalandparkok
Törj magasra!

Tedd próbára tested és szellemed a magasban. A kalandparkokban és kötélpályákon garantált a szórakozás és az izgalom.

Egyetlen kattanás” és biztonságban lógsz a magasban két karabineren távol a minennapok nehézségeitől. Itt csak a jelen pillanat számít. A félelem és annak leküzdése váltakozik a lengő fatörzsek vagy a függőhidas pálya láttán. Vegyél még egy mély levegőt, és már indulhatsz is!

A bátorságod fizetsége az új fizikai tudatosság és a mentális erő, határaid feszegetésének köszönhetően. Emellett a szakértők egy másik kellemes mellékhatásról is tudnak: az adrenalinlöketet a boldogságtól való szárnyalás követi!

Burgenlandi kalandparkok és kötélpályák

Stegerspark Stegersbachban

Magaslati kaland 16 000 m²-es területen, amelyet Peter Ortner hegymászó tervezett. Kalandra fel!

Stegerspark

Kötélpálya Lutzmannsburgban

Nyolc méter magas pályába vágsz bele, vagy először inkább kipróbálnád az alacsony kötélpályát? Tedd próbára ügyességedet 45 állomáson.

Sonnenland kötélpálya

Kalandparkok és kötélpályák Karintiában

Erdei kötélpálya Ferlachban

Az erdőben található nagy kötélpálya minden korosztálytól megköveteli, hogy személyes legjobbjukat nyújtsák.

Tscheppaschlucht erdei kötélpálya

Kötélpálya a Nockberge-hegységben

A kis és nagy kalandorok négyéves kortól minden időjárási viszony között kiélhetik magukat a különféle kötélpályás attrakciókban.

Magaslati kötélpálya Nockberge

Kletterwald az Ossiach-tónál

A 60 mászóelem, a hat útvonal, a 90 méter hosszú drótkötélpálya és a tóra nyíló lélegzetelállító kilátás kombinációja teszi egyedülállóvá ezt a mászóparkot.

Ossiacher See hegymászóerdő

Erdei kötélpálya a Faak-tónál

A Taborhöhe reflektorainak köszönhetően az erdei kötélpályás kaland az éjszakai baglyok számára is vonzó - és persze egy jó adag izgalommal jár.

Faaker See erdei kötélpálya

Klettersteig Greifenburgban

Győzd le határaidat, majd jutalmazd meg magad egy mártózással a hűs tóban. Íme egy tökéletes nyári nap.

Greifenburgi mászópark

Kalandparkok és kötélpályák Alsó-Ausztriában

Rosenburg Kalandpark a Waldviertelben

A Kamptal-völgyre néző kalandpark az egész családot leköti.

Rosenburg kalandpark

Kalandpark Purkersdorfban

A dombos terepen található mászópark újonnan tervezett elemeket és nagy sebességű drótkötélpályákat kínál.

Purkersdorfi mászópark

OCHYS erdei szabadidőpark Kreuzstettenben

Hét útvonal várja a szenzációra éheseket a magaslati kötélpályán.

OCHYS erdei szabadidőpark

Kalandpark Hamari Mönichkirchenben

A Bécs környéki legnagyobb kalandpark hároméves kortól várja a látogatókat.

Kletterpark Hamari Mönichkirchenben

Kalandparkok és kötélpályák Felső-Ausztriában

Magaslati kötélpálya Eggenbergben

Szociális készségek találkozása a bátorságpróbákkal. Ezt a pályát képzett oktatók kíséretében, közösen oldjátok meg.

Magaslati kötélpálya High Kix

Magaslati kötélpálya Hinterstoderben

Hét szint - kezdőtől a kalandosig - biztosítja a személyes csúcsteljesítményt Felső-Ausztria legnagyobb magaslati kötélpályáján.

Hinterstoder-i magaslati kötélpálya

Magaslati kötélpálya a Gleinkersee-nél

"Lökd el magad, engedd el, és már mehetsz is!" Ez a mottó a Gleinkersee természeti ékkövében található erdei és sziklás magaslati kötélpályán.

Gleinkersee magaslati kötélpálya

A gyerekek fizikai és motorikus fejlődése nagyon fontos. A természetben megoldott kihívások egész életükben hasznukra válnak.

Peter Ortnerhegymászó

Salzburgi kalandparkok és kötélpályák

Outdoorparc Lungauban

A kötél- és hídszerkezeteken való haladáshoz némi erőnlét szükséges. A mellette levő tó pedig tökéletes a kajakozásra és stand-up paddlingre.

Outdoorparc Lungau

Magaslati kötélpálya Seehamban

Hét pálya, öt szint, változatos kötélcsúszdák, 2 és 35 méter közötti magasságban.

Seeham magaslati kötélpálya

Magaslati kötélpálya Flachauban

A Winkler fürdőtavon 20 méteres magasságig lehet mászni. Kiemelt látványosság a tavat átszelő 150 méter hosszú kötélcsúszda.

Magaslati kötélpálya Flachauban

Magaslati kötélpálya Saalbachban

Az "Európa legnagyobb kötélpályája" cím mellett a park a 2,5 kilométer hosszú drótkötélpályával is jeleskedik.

Magaslati kötélpálya Saalbach

Kalandparkok és kötélpályák Stájerországban

Magaslati kötélpálya a Riegersburg kastélynál

Akár családi kirándulás, akár baráti társaság: a magaslati kötélpálya és a Riegersburg kastély körüli drótkötélpálya erősíti az összetartozást.

Naturbursch magaslati kötélpálya

Erdei park Ramsauban

Négy különböző pálya és 51 állomás kanyarog a mesebeli erdőben. A park már hároméves kortól várja a legapróbbakat.

Rittisberg erdei kötélpálya

Kalandpark St. Radegundban

Az erdei magaslati kötélpálya Graz közelében található. Nagy szenzációja a „fekete útvonal” Tarzan-hintával és akadálypályával.

Kalandpark Schöckl

Kalandpark Gröbmingben

A kalandos kötélpálya 22 különböző pályán, 200 állomáson és 20 000 m²-en várja az egész családot.

Gröbming kalandpark

Kalandpark Präbichlben

A Präbichlben felejthetetlen szabadtéri élmény vár egy panorámapályával, a Grüblsee tó fölött húzódó kötélpályákkal és még sok mással.

Kalandpark Alpfox

Erdei kötélpálya Sebersdorfban

500 állomásával ez Európa legnagyobb erdei kötélpályája. Kezdőtől haladóig, mindenki a saját szintjén mászhat.

Geier Kalandpark

Magaslati kötélpálya Oberwölzben

Méterről méterre haladunk a fák tetejére. A gyerekeket kalandos mászás és egy szabadtéri medence várja a felfrissüléshez.

Oberwölz-i magaslati kötélpálya

Magaslati kötélpálya Palfauban

Rönkön, létrán, kötélen: hét különböző nehézségű útvonal és drótkötélpálya várja a látogatókat.

Palfau-i magaslati kötélpálya

Kalandparkok és kötélpályák Tirolban

Magaslati kötélpálya Verwalltalban

28 izgalmas állomás vár három nehézségi szinten 17 méterig. Közöttük találsz gyakorló pályát, drótkötélpályákat és biztonságos, alacsony kötélpályát a kis kalandoroknak.

Magaslati kötélpálya Verwalltalban

X-Trees Serfaus erdei kötélpálya

1.000 méternyi, fák közé szőtt „légi útvonal”. Minden 110 centiméternél magasabb mászó számára 13 pálya áll rendelkezésre 14 méteres magasságig.

X-Trees Serfaus erdei kötélpark

Magaslati kötélpálya Kaltenbachban Zillertalban

Hét különböző pálya áll rendelkezésre minden korosztálynak 2 métertől egészen 35 méteres magasságig. Majd különböző hosszúságú drótkötélpályákon csúszhatsz fáról fára.

Magaskötélpálya Zillertal

Area 47 Ötztalban

Európa legdivatosabb játszótere a kalandvágyók számára. A mászóterep gyorsasági és szelektív útvonalakkal rendelkezik - akár 30 méteres magasságban.

Area 47 Ötztal

Kalandparkok és magaslati kötélpályák Vorarlbergben

Erdei kötélpálya Golmban

Vorarlberg legnagyobb magaslati kötélpályáján három nehézségi szint várja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.

Golmi erdei kötélpálya

Magaslati kötélpálya Schröckenben

A vadvíz morajlása elkísér az állomások meghódítására, és felejthetetlen élményt nyújt.

Schröcken kalandpark

Kötélpályák Bregenzerwaldban

Kelj át a vadvízen vagy hintázz a sűrű erdőben. A régió változatos mászási élményeket kínál.

Kalandparkok és erdei kötélpályák

Kalandparkok és kötélpályák Bécsben

Erdei kötélpark Kahlenbergen

Kelet-Ausztria legnagyobb erdei kalandparkja felpumpálja az adrenalint: 17 útvonal, drótkötélpályák és mászás akár 20 méteres magasságban.

Kahlenbergi erdei kötélpálya

Gänsehäufelbad a Dunán

A szabadtéri medence közepén 26 drótkötélpálya és 20 útvonal várja a mászókat minden korosztályból.

Gänsehäufelbad

FAQ

Az Outdoor szabadidőpark Area 47-ben Tirolban 27 méter magasan lengő fatörzseken egyensúlyozhatsz. Egy élmény a legbátrabbaknak.

A Flying Fox XXL Leogangban 1500 méter hosszan és 130 km/h sebességgel visz át a salzburgi Alpokon.

  • Magas kötélpálya: a kötelek olyan magasságban vannak, hogy biztosítás szükséges.

  • Alacsony kötélpálya: a kötelek ugrási magasságban vannak rögzítve, általában egy méternél kisebb magasságban.

  • Erdei kötélpálya: az elemek fák közé vannak rögzítve.

  • Felső kötélbiztosítás: az egyik résztvevő a földről biztosítja a másikat.

  • Önbiztosítás karabinerekkel: két karabiner biztosítja, hogy az egyik mindig rögzítve legyen (cowtailsystem).

  • Állandó rögzítési rendszer: az önrögzítő rendszer kiterjesztése csigás karabinerekkel.

  • Folyamatos rögzítési rendszer: a mászók a pálya elején be vannak akasztva, és a végén leválasztják őket a biztosítókötélről.

  • Győződj meg arról, hogy a kötélpálya szolgáltatója rendelkezik TÜV vagy ECRA (European Ropes Course Association) tanúsítvánnyal.

  • Ajánlott a zárt, erős cipő vagy sportcipő zoknival. Ne viselj szandált vagy papucsot!

  • Válassz kényelmes ruházatot, ami koszosodhat.

  • Viselj kerékpáros kesztyűt vagy munkakesztyűt, hogy elkerüld a hólyagok kialakulását a kezeden.

  • Sisak, mászóheveder, biztonsági heveder és csiga rendelkezésre áll a helyszínen.

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