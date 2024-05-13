Mászási lehetőségek Ausztriában
Hegy, szikla, jég, fal – minden, ami mászás
Introduction
Reggel hatkor ropog a kavics az első lépésnél. Tiszta a levegő, tele a hátizsák – jól indul a mászónap. Míg egyesek még csak a kávéjukat kortyolgatják, a korán kelő mászók már célba vették az első útvonalat. Az osztrák Alpok olyan, mint egy hatalmas játszótér a vertikális kalandra vágyók számára.
Hogy mi a Klettersteig, más néven via ferrata (vasalt út)? Előre kiépített, maximálisan biztosított útvonal a hegyekben. Könnyűtől a kihívást jelentőig minden megtalálható – kedvtől, hangulattól és erőnléti szinttől függően. Aki először jár a térségben, szakértői segítséget kap egy hegyi vezetőtől. Sok igazi karakteres egyéniséggel találkozhatunk köztük, aki kívül-belül ismeri „az ő” hegyeit, és mindig tartogat egy-egy laza beszólást.
Már menetközben feltárul a gigantikus látvány – a mezők közül katedrálisként kiemelkedő sziklatornyok. Felérve ideje egy jól megérdemelt pihenőnek egy barátságos hüttében vagy egyszerűen egy padon, ahonnan a csodálatos panoráma tárul a szemünk elé.
Mászás a szövetségi tartományokban
Via ferrata: kalandra fel!Vaslépcsőkön, létrákon és drótkötelek mentén haladva juthatunk fokról fokra a célunk felé. A környező hegyekre nyíló, lenyűgöző kilátást csodálva bőven megtérülnek a via ferrata túrázás fáradalmai.
Gauablick via ferrata
A Gauablickhöhle via ferrata különleges élményt ígér, melynek csúcspontja egy elképesztő természetes barlang. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a fejlámpáról!
Donnerkogel via ferrata Gosauban
Miután felértünk a Gosaukamm felvonóval, két szakaszban 1100 méteres magasságkülönbséget kell leküzdeni. Abszolút csúcspont: kilátás a 40 méter hosszú égi létráról.
Kitz (zergegida) via ferrata Taxenbach közelében
Nagyszerű via ferrata kötélhíddal és drótkötélpályával. Fentről pompás kilátás nyílik a Kitzlochklamm szurdokra.
Säuleck via ferrata
Ausztria egyik legmagasabban fekvő via ferratája, impozáns szintemelkedéssel a szépséges, 3000 méteres csúcsra. Rendkívül jól biztosított, ám kihívást jelentő útvonal.
Via ferraták a Schladming melletti Ramsau fennsíkon
Ezt a régiót tartják a „via ferraták bölcsőjének”. Létrák és hidak vezetnek fel 20 impozáns, meredek sziklafalon.
Leopold via ferrata Riegersburg szikláin
A dél-stájer dombvidék közepén emelkedik egy vulkanikus szikla, melynek fennsíkján Riegersburg tekintélyes vára trónol. Több via ferrata is vezet a várhoz.
„A hegyek néma tanítómesterek, és szótlan tanítványokat nevelnek.”Johann Wolfgang von Goethe
Jégmászás: lenyűgöző jégfalak a bátraknakA gyakorlott mászók nem hagyják, hogy a tél feltartóztassa őket: ahol nyáron dübörgő vízesések zúdulnak alá, a hideg évszakban Ausztria alpesi hegyei fagyos jégfalakat alkotnak – nem mindennapi kalandjátszótér.
Stájerország: Mürzer Oberland Natúrpark
A Bécsből egynapos kirándulásra vágyó jégmászók ideális feltételeket találnak a Mürzer Oberland Natúrparkban.
Tirol: jégaréna a Pitztali-gleccseren
A Pitztal 45 jégzuhataga a szenvedélyes jégmászók paradicsoma, 2800 méteres tengerszint feletti magasságban.
Tirol: Kaunertal
Számos közepes nehézségű túra rövid feljutásokkal. A kezdő tanfolyamokon elsajátíthatók a jégmászáshoz szükséges legfontosabb ismeretek.
Salzburg tartomány: Rauris jégaréna
Az izgalmas útvonalak mellett a jégtorony ideális kezdők számára, hogy megismerkedjenek a jégmászással.
Salzburg tartomány: Gasteinertal
A menő hely jó jégminőségét elsősorban magashegyi fekvése biztosítja.
Falmászó és bouldertermek: hatalmas, beltéri, mászós mókaHa az időjárás nem kedvező, az osztrák falmászó és bouldertermek sokoldalú kihívásokkal várják a sportolni vágyókat. Kezdők és profik egyaránt megtalálják a tökéletes fogást a függőleges falakon és a trükkös kiugrásokon.
Kletterhalle Wien (Bécsi mászócsarnok)
Falmászás – biztosítással vagy anélkül – gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek közel 5000 m² falfelületen, fedett és szabadtéren egyaránt.
Boulderclub Graz (Grazi boulderklub)
Több mint 2100 m²-es összterületével Ausztria legnagyobb bouldercsarnoka megdobogtatja a falmászók szívét: kilterboardok, MoonBoardok és kondipark.
Blockfabrik
A kezdő és haladó tanfolyamoknak köszönhetően hamar mászóbajnok válhat bárkiből. A sportcsarnok elkápráztat barátságos légkörével és fenntartható térkoncepciójával.
Tudtad, hogy...
...Európa első „vasalt útja” 1843-ban létesült a Dachstein hegyen? Friedrich Simony geográfus építette ki, aki korábban nagy nehézségek árán meghódította a közel 3000 méter magas csúcsot. A mászást vasszegek, kézi kampók és egy hajókötél segítette. Ma ez a via ferrata élvezetes, bár kihívást jelentő feljutást tesz lehetővé a Seethalerhüttéhez.