Az emberiséget mindig is lenyűgözték a hegyek. Az Alpok néma sziklaóriásait kezdők és tapasztalt hegymászók egyaránt meghódítják via ferratákon és mászóútvonalakon.

Reggel hatkor ropog a kavics az első lépésnél. Tiszta a levegő, tele a hátizsák – jól indul a mászónap. Míg egyesek még csak a kávéjukat kortyolgatják, a korán kelő mászók már célba vették az első útvonalat. Az osztrák Alpok olyan, mint egy hatalmas játszótér a vertikális kalandra vágyók számára.

Hogy mi a Klettersteig, más néven via ferrata (vasalt út)? Előre kiépített, maximálisan biztosított útvonal a hegyekben. Könnyűtől a kihívást jelentőig minden megtalálható – kedvtől, hangulattól és erőnléti szinttől függően. Aki először jár a térségben, szakértői segítséget kap egy hegyi vezetőtől. Sok igazi karakteres egyéniséggel találkozhatunk köztük, aki kívül-belül ismeri „az ő” hegyeit, és mindig tartogat egy-egy laza beszólást.

Már menetközben feltárul a gigantikus látvány – a mezők közül katedrálisként kiemelkedő sziklatornyok. Felérve ideje egy jól megérdemelt pihenőnek egy barátságos hüttében vagy egyszerűen egy padon, ahonnan a csodálatos panoráma tárul a szemünk elé.