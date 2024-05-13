Hiker with backpack and trekking poles on a rocky ridge with panoramic alpine landscape in the background.
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Mászási lehetőségek Ausztriában
Hegy, szikla, jég, fal – minden, ami mászás

Az emberiséget mindig is lenyűgözték a hegyek. Az Alpok néma sziklaóriásait kezdők és tapasztalt hegymászók egyaránt meghódítják via ferratákon és mászóútvonalakon.

Reggel hatkor ropog a kavics az első lépésnél. Tiszta a levegő, tele a hátizsák – jól indul a mászónap. Míg egyesek még csak a kávéjukat kortyolgatják, a korán kelő mászók már célba vették az első útvonalat. Az osztrák Alpok olyan, mint egy hatalmas játszótér a vertikális kalandra vágyók számára.

Hogy mi a Klettersteig, más néven via ferrata (vasalt út)Előre kiépített, maximálisan biztosított útvonal a hegyekben. Könnyűtől a kihívást jelentőig minden megtalálható – kedvtől, hangulattól és erőnléti szinttől függően. Aki először jár a térségben, szakértői segítséget kap egy hegyi vezetőtől. Sok igazi karakteres egyéniséggel találkozhatunk köztük, aki kívül-belül ismeri „az ő” hegyeit, és mindig tartogat egy-egy laza beszólást.

Már menetközben feltárul a gigantikus látvány – a mezők közül katedrálisként kiemelkedő sziklatornyok. Felérve ideje egy jól megérdemelt pihenőnek egy barátságos hüttében vagy egyszerűen egy padon, ahonnan a csodálatos panoráma tárul a szemünk elé.

Mászás a szövetségi tartományokban

Vorarlberg

Tirol

Stájerország

Salzburg tartomány

Alsó-Ausztria

Burgenland

Felső-Ausztria

Karintia

Bécs

Via ferrata: kalandra fel!

Vaslépcsőkön, létrákon és drótkötelek mentén haladva juthatunk fokról fokra a célunk felé. A környező hegyekre nyíló, lenyűgöző kilátást csodálva bőven megtérülnek a via ferrata túrázás fáradalmai.

Gauablick via ferrata

A Gauablickhöhle via ferrata különleges élményt ígér, melynek csúcspontja egy elképesztő természetes barlang. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a fejlámpáról!

Klettersteig Gauablick

Donnerkogel via ferrata Gosauban

Miután felértünk a Gosaukamm felvonóval, két szakaszban 1100 méteres magasságkülönbséget kell leküzdeni. Abszolút csúcspont: kilátás a 40 méter hosszú égi létráról.

Donnerkogel-Klettersteig

Kitz (zergegida) via ferrata Taxenbach közelében

Nagyszerű via ferrata kötélhíddal és drótkötélpályával. Fentről pompás kilátás nyílik a Kitzlochklamm szurdokra.

Kitz-Klettersteig

Säuleck via ferrata

Ausztria egyik legmagasabban fekvő via ferratája, impozáns szintemelkedéssel a szépséges, 3000 méteres csúcsra. Rendkívül jól biztosított, ám kihívást jelentő útvonal.

Klettersteig Säuleck

Via ferraták a Schladming melletti Ramsau fennsíkon

Ezt a régiót tartják a „via ferraták bölcsőjének”. Létrák és hidak vezetnek fel 20 impozáns, meredek sziklafalon.

Via ferraták a Ramsau fennsíkon

Leopold via ferrata Riegersburg szikláin

A dél-stájer dombvidék közepén emelkedik egy vulkanikus szikla, melynek fennsíkján Riegersburg tekintélyes vára trónol. Több via ferrata is vezet a várhoz.

Leopold Klettersteig

Adler (sas) via ferrata a telfsi Karkopf hegyen

A „via ferraták gyöngyének” is nevezett út bizonyos fokú ügyességet és állóképességet igényel. A hasonló alpesi kalandok között táj tekintetében különlegességnek számít.

Adler-Klettersteig

„A hegyek néma tanítómesterek, és szótlan tanítványokat nevelnek.”

Johann Wolfgang von Goethe

Jégmászás: lenyűgöző jégfalak a bátraknak

A gyakorlott mászók nem hagyják, hogy a tél feltartóztassa őket: ahol nyáron dübörgő vízesések zúdulnak alá, a hideg évszakban Ausztria alpesi hegyei fagyos jégfalakat alkotnak – nem mindennapi kalandjátszótér.

Stájerország: Mürzer Oberland Natúrpark

A Bécsből egynapos kirándulásra vágyó jégmászók ideális feltételeket találnak a Mürzer Oberland Natúrparkban.

Naturpark Mürzer Oberland

Tirol: jégaréna a Pitztali-gleccseren

A Pitztal 45 jégzuhataga a szenvedélyes jégmászók paradicsoma, 2800 méteres tengerszint feletti magasságban.

Eisarena

Tirol: Kaunertal

Számos közepes nehézségű túra rövid feljutásokkal. A kezdő tanfolyamokon elsajátíthatók a jégmászáshoz szükséges legfontosabb ismeretek.

Kaunertal

Salzburg tartomány: Rauris jégaréna

Az izgalmas útvonalak mellett a jégtorony ideális kezdők számára, hogy megismerkedjenek a jégmászással.

Eisarena Rauris

Salzburg tartomány: Gasteinertal

A menő hely jó jégminőségét elsősorban magashegyi fekvése biztosítja.

Gasteinertal

Falmászó és bouldertermek: hatalmas, beltéri, mászós móka

Ha az időjárás nem kedvező, az osztrák falmászó és bouldertermek sokoldalú kihívásokkal várják a sportolni vágyókat. Kezdők és profik egyaránt megtalálják a tökéletes fogást a függőleges falakon és a trükkös kiugrásokon.

Kletterhalle Wien (Bécsi mászócsarnok)

Falmászás – biztosítással vagy anélkül – gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek közel 5000 m² falfelületen, fedett és szabadtéren egyaránt.

Kletterhalle Wien

Boulderclub Graz (Grazi boulderklub)

Több mint 2100 m²-es összterületével Ausztria legnagyobb bouldercsarnoka megdobogtatja a falmászók szívét: kilterboardok, MoonBoardok és kondipark.

Boulderclub Graz

Blockfabrik

A kezdő és haladó tanfolyamoknak köszönhetően hamar mászóbajnok válhat bárkiből. A sportcsarnok elkápráztat barátságos légkörével és fenntartható térkoncepciójával.

Blockfabrik

Kletterhalle Wörgl (Wörgli mászócsarnok)

Falmászás és boulderezés egész évben, rossz időben zárt térben, napsütésben pedig a szabadban.

Kletterhalle Wörgl

Tudtad, hogy...

...Európa első „vasalt útja” 1843-ban létesült a Dachstein hegyen? Friedrich Simony geográfus építette ki, aki korábban nagy nehézségek árán meghódította a közel 3000 méter magas csúcsot. A mászást vasszegek, kézi kampók és egy hajókötél segítette. Ma ez a via ferrata élvezetes, bár kihívást jelentő feljutást tesz lehetővé a Seethalerhüttéhez.

FAQ

Az első via ferrata előtt érdemes tapasztalt túravezetőhöz fordulni, aki megmutatja, hogyan kell használni a felszerelést és könnyű útvonalat választ. A felszerelésnek mindig kifogástalan állapotúnak és naprakésznek kell lennie. Amire egy via ferratához szükséged van:

Alapfelszerelés:

  • via ferrata-szett: hegymászó hurok, energiaelnyelő rendszerrel felszerelt kantár, karabiner a drótkötélhez való erősítéshez

  • mászóheveder: állítható combhevederrel és rögzítő hurokkal ellátott beülő

  • mászósisak: védelem a leeső kövek ellen

További felszerelés:

  • via ferrata kesztyű: védelem a kidörzsölődés ellen

  • strapabíró lábbeli: hegymászó bakancs vagy jó talpú via ferrata cipő

  • hurok heveder és HMS karabiner: pihenéshez vagy standépítéshez 

A hátizsákban:

  • víz, energiaszelet

  • vízhatlan ruházat

  • elsősegélykészlet, napvédelem

  • mobiltelefon vészhelyzet esetére

  • készpénz

Gondos előkészületekkel, megfelelő felszereléssel és körültekintő viselkedéssel a via ferrata remek szórakozás. A biztonságos hegyi élmény érdekében kövesd az alábbi tippeket:

  • Igazítsd a nehézségi szintet és a túra hosszát a saját erőnlétedhez és gyakorlottságodhoz.

  • Vedd figyelembe az útvonal szintkülönbségeit, az időjárást és az aktuális körülményeket.

  • Tanulmányozd a túravezetői szakirodalmat és az online tájékoztatást.

Túratervezéshez:

  • Ellenőrizd az időjárás-előrejelzést, főleg amikor zivatarra lehet számítani.

  • Nézz utána az aktuális viszonyoknak és az esetleges lezárásoknak.

  • Légy tisztában a vészkijáratokkal.

  • Ráhagyással számold ki az ütemtervet.

  • Ne használd a via ferratát, ha zivatar veszélye áll fenn, mivel az acélkábel villámvezető.

  • Mászás közben mindig maradj legalább egy karabinerrel a biztosítókötélhez rögzítve.

  • Két fix pont között csak egy fő lehet.

  • Vigyázz a leeső kövekre, és mássz óvatosan.

  • Előzéskor vagy szembejövő forgalom esetén fontos a kommunikáció és a körültekintés.

  • Jól mérd fel az erőnlétedet.

Ausztria teljes területének 63 százaléka az Alpokhoz tartozik. Így kézenfekvő, hogy az alpesi és sziklamászó túrák lehetőségei szinte korlátlanok. Bármilyen túrára is vállalkozik az ember, ezen a túraportálon biztosan megtalálja a kedvére valót.

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