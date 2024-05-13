Multiple people on a mountain ridge at sunset, sea of clouds and mountain panorama in the background.
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Napfelkelte a hegyen
Túrázás a nap kezdete előtt

Hűha! Ezeket a kora reggeli túrákat lélegzetelállító napfelkeltével jutalmazza a hegy.

Elindulsz a sötétben, fejlámpával a fejeden, meleg kabátban. Az éjszakai túrázásnak van valami egészen különleges hangulata - csak a saját lépteid hangja és a természet zörejei törik meg néha a csendet. Aztán megtörténik: az ég ragyogni kezd, először halvány rózsaszínben, majd aranysárgában. A hegycsúcsok lángra kapnak, míg lent a völgyben még minden alszik. A tiszta hegyi levegő csiklandozza az orrodat, és minden egyes lélegzetvétellel egyre jobban tisztul a fejed. A világ lassított felvételben ébred, mint egy film élőben.

Ezek a csendes percek a hegyen - amikor az első fény meleg aranyban fürdeti a tájat - veled maradnak. Még jóval azután is, hogy a mindennapi élet újraindult. A legjobb hegyek ehhez az élményhez természetesen Ausztriában vannak!

A legszebb régiók egy napfelkelte túrához

Semmering/Bécsi Alpok

Wilder Kaiser

Flachau

Wolfgangsee

Pillerseetal

Achensee

Alpbachtal

Nassfeld

Brandnertal

Schladming-Dachstein

Jó felszerelés a napfelkelte túrához

  • Megbízható fejlámpa feltöltött elemekkel/újratölthető akkumulátorral

  • Meleg, rétegzett, időjárásálló ruházat (reggel lényegesen hidegebb van)

  • Stabil, jól bejáratott túrabakancs

  • Kis hátizsák vízzel és energiát adó harapnivalókkal

  • Termosz forró teával vagy kávéval

  • Mobiltelefon feltöltött akkumulátorral (vészhelyzetekre és fotózáshoz)

  • Térkép vagy GPS-készülék

  • Esetleg ülőpárna vagy pokróc a hegyi pihenéshez

Reggeli a hegyi legelőn

Friss levegő, távoli kilátás és kiadós alpesi reggeli: azok, akik felgyalogolnak vagy felutaznak a felvonóval, a csúcson élvezhetik a regionális finomságokat - messzire nyíló kilátással és egy adag hegyi érzéssel tálalva.

Alexanderalm

Kufsteinerland

Dachstein

Vorarlberg

Wilder Kaiser

Gamskogelhütte

Kitzbüheli Alpok

Reggeli egy gondolában vagy egy felvonón

Reggeli kilátással: itt a reggeli élménnyé válik - friss kávéval és regionális finomságokkal magasan a völgy felett, egy felvonón vagy a hegyek között ingázó kabinos liftben felszolgálva.

Reggeli a felvonón Mönichkirchenben

Schönjochbahn élménygondola Fissben

Gondola reggeli az Alpbachtalban

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