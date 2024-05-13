Hűha! Ezeket a kora reggeli túrákat lélegzetelállító napfelkeltével jutalmazza a hegy.

Elindulsz a sötétben, fejlámpával a fejeden, meleg kabátban. Az éjszakai túrázásnak van valami egészen különleges hangulata - csak a saját lépteid hangja és a természet zörejei törik meg néha a csendet. Aztán megtörténik: az ég ragyogni kezd, először halvány rózsaszínben, majd aranysárgában. A hegycsúcsok lángra kapnak, míg lent a völgyben még minden alszik. A tiszta hegyi levegő csiklandozza az orrodat, és minden egyes lélegzetvétellel egyre jobban tisztul a fejed. A világ lassított felvételben ébred, mint egy film élőben.

Ezek a csendes percek a hegyen - amikor az első fény meleg aranyban fürdeti a tájat - veled maradnak. Még jóval azután is, hogy a mindennapi élet újraindult. A legjobb hegyek ehhez az élményhez természetesen Ausztriában vannak!