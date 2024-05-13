Sok termelő kínál lehetőséget arra, hogy a piacon vagy közvetlenül a gazdaságban vásároljunk tőle. Az élelmiszernek aligha lehet rövidebb útja a termőföldtől a kosárig.

Ausztria kulináris gazdagsága a mezőgazdasági termelőknek köszönhető, akik a legkülönbözőbb zöldség-, gyümölcs- és gabonaféléket, valamint fűszernövényeket – egyre inkább biominőségben – eljuttatják a földekről a termelői piacokra és az ország éttermeinek étlapjára, vagy közvetlenül a saját termelői boltjaikban („ab Hof”) árulják.

Így kerülhet az ízletes és fenntartható élelmiszer a konyhánkba. Az alábbiakban bemutatunk néhány termelői piacot, háztáji boltot, illetve ínyencüzletet.