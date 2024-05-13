Market stall with vegetables: vendor in green apron handing bunch of carrots to customer, bicycle in foreground.
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Termelői piacok és háztáji boltok
Helyi termékek vásárlása termelői piacokon és boltokban

Sok termelő kínál lehetőséget arra, hogy a piacon vagy közvetlenül a gazdaságban vásároljunk tőle. Az élelmiszernek aligha lehet rövidebb útja a termőföldtől a kosárig.

Ausztria kulináris gazdagsága a mezőgazdasági termelőknek köszönhető, akik a legkülönbözőbb zöldség-, gyümölcs- és gabonaféléket, valamint fűszernövényeket egyre inkább biominőségben eljuttatják a földekről a termelői piacokra és az ország éttermeinek étlapjára, vagy közvetlenül a saját termelői boltjaikban („ab Hof”) árulják.

Így kerülhet az ízletes és fenntartható élelmiszer a konyhánkba. Az alábbiakban bemutatunk néhány termelői piacot, háztáji boltot, illetve ínyencüzletet.

Termelői piac: találkozóhely a tartományi fővárosok szívében

Akár Bécsben, Grazban, Linzben vagy Salzburgban járunk – Ausztria tartományi fővárosainak termelői piacai regionális specialitásokkal, friss zöldségekkel és igazi piaci nyüzsgéssel várják a vásárlókat. Élvezet minden érzéknek, a város kellős közepén.

A klagenfurti Benediktinermarkt (bencés piac)

Ezen a vásártéren a gazdák az osztrák–olasz–szlovén hármashatár régiójából származó élelmiszereket és specialitásokat kínálnak.

Benediktinermarkt, Klagenfurt

Bregenzi heti piacok

Ezekre a piacokra a vorarlbergi árusok hétről hétre elhozzák friss termékeiket.

Heti piacok Bregenzben

A grazi Kaiser Josef Markt (József császár-piac)

Graz lakói a piacot a termelők által kínált stájer termékek miatt kedvelik, amelyek többségükben biogazdálkodásból származnak.

Kaiser Josef Markt, Graz

A salzburgi Grünmarkt (zöldpiac)

Amikor szombaton reggel hatkor kinyitnak a gyümölcstől, zöldségtől és illatozó kenyértől roskadozó standok, a salzburgiaknak irány az óváros!

Grünmarkt, Salzburg

Bécsi piacok

Bécs piacai létfontosságú szerepet töltenek be: élettel töltik meg a környéket, és vonzzák a kreativitást. Lenyűgöző a gyümölcs-, hús-, zöldség- és fűszernövény-kínálat.

Bécsi piacok

A St. Pölten-i Wochenmarkt (heti piac)

Ínyencek találkozóhelye a történelmi belvárosban, a Dóm téren, ahol a környékbeli gazdák különleges termékeit kínálják.

Wochenmarkt, St. Pölten

Az innsbrucki Wiltener Bauernmarkt (termelői piac)

Kicsi, de nem lebecsülendő! A Wiltener Platzl piaca a régió sokszínűségét képviseli Innsbruck szívében. A gazdák saját termékeiket kínálják.

Wiltener Bauernmarkt, Innsbruck

Markthalle Kulinarium Burgenland

A vásárcsarnok mindennap nyitva tart, és kiváló minőségű, friss, helyi élelmiszereket kínál – közvetlenül a donnerskircheni és eisenstadti termelőktől.

Markthalle Kulinarium Burgenland

A linzi Stadtmarkt (városi piac)

A főtéri ínyencpiac lenyűgöző kínálattal rendelkezik: a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesítik széles választékú biotermékeiket.

Stadtmarkt, Linz

Termelői piac: ínyencségek a történelmi kisvárosokban

Zegzugos utcácskák, középkori terek és büszke polgári házak őrzik a múlt emlékeit. Ausztria kisvárosai lehetőséget nyújtanak a történelem könnyed felfedezésére – elbűvölő, hangulatos környezetben, melyet gyakran nyüzsgő termelői piacok tarkítanak.

Bad Ischl

Igazi ínyenceknek való találkozóhely az Auböckplatzon.

Bad Ischl-i heti piac

Steyr

Élvezd a piaci hangulatot mindennap a város főterén, illetve a heti piacokon.

Piacok Steyrben

Bludenz

A belvárosban a városi és termelői piac népszerű találkozóhelyként várja a friss, regionális termékek kedvelőit.

Piacok Bludenzben

Bad Radkersburg

A főtéren a termelők közvetlenül kínálják portékáikat.

Termelői piac Bad Radkersburgban

Baden bei Wien

A fürdőváros központjában található piac felfedezésre csábít.

Ínyencpiac, Baden bei Wien

Wolfsberg

Péntekenként a Weiherplatzon helyi termelők kínálják saját termékeiket.

Wolfsbergi termelői piac

Mittersill

Május és szeptember között péntekenként a város főterén: regionális finomságok és házi készítésű portékák.

Mittersilli heti piac

Hall

Regionális termékek a halli termelői piacon – minden szombaton a felsővárosi téren. Hamisítatlan, friss, egyenesen a tanyáról.

Hall termelői piaca Tirolban

Háztáji bolt: minőségi termékek közvetlenül a tanyáról

Az osztrák háztáji boltok regionalitást és minőséget képviselnek. Közvetlenül a gazdaságban juthatunk hozzá a friss termékekhez – a sajttól kezdve a fűszernövényekig –, melyek arra hívnak, hogy vigyük haza magunkkal a régió ízeit.

Háztáji boltok Stájerország termál- és vulkánvidékén

Háztáji boltok Karintiában

Háztáji boltok Vorarlbergben

Háztáji boltok Felső-Ausztriában

Háztáji boltok Salzburg tartományban

Háztáji boltok Alsó-Ausztriában

Háztáji bolt Bécsben

Háztáji boltok Burgenlandban

Háztáji boltok Tirolban

Ínyencüzlet: szokatlanul tálalt különlegességek

Legyen szó sajtról, borról, szalonnáról vagy finom olajokról – Ausztria-szerte különféle ínyencüzletek kínálnak lehetőséget regionális specialitások felfedezésére és kóstolására. Itt a hagyomány meglepő és kiváló termékekkel párosul.

KASLAB'N Nockberge

Enyhétől pikánsig: a legeltetett tehenek biotejéből hegyi, félkemény és friss sajt készül – minden helyi, házi készítésű és a saját üzletükben kapható.

KASLAB'N Nockberge

Vinofaktur Genussregal

Stájer borok találkozása gondosan válogatott ínyencségekkel: borok, ecetek, olajok, párlatok és még sok más.

Vinofaktur Genussregal

Bregenzerwälder Käsekeller (Bregenzerwaldi sajtpince)

A lingenaui sajtpincében egyszerre akár 32 000 darab hegyi és alpesi sajt érlelődik – látogatófolyosóval, üzlettel és betekintéssel a valódi vorarlbergi sajtkészítésbe.

Bregenzerwälder Käsekeller

Genusswelt Tirol

Harapnivaló, szuvenír vagy ajándék? Az itteri, illetve rattenbergi Genusswelt üzletekben ínyenc finomságokat találhatunk útravalónak vagy akár különleges alkalmakra is.

Genusswelt Tirol

A steyri Bio-Markt

A Steyr külső részén található Hoflieferanten Bio-Markt 500 m²-en vár mindenféle bioáruval, reggelivel, ebédmenüvel és édességekkel – minden ízlésnek, mindennap.

Bio-Markt Ennser Straße

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