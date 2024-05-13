Termelői piacok és háztáji boltok
Helyi termékek vásárlása termelői piacokon és boltokban
Introduction
Ausztria kulináris gazdagsága a mezőgazdasági termelőknek köszönhető, akik a legkülönbözőbb zöldség-, gyümölcs- és gabonaféléket, valamint fűszernövényeket – egyre inkább biominőségben – eljuttatják a földekről a termelői piacokra és az ország éttermeinek étlapjára, vagy közvetlenül a saját termelői boltjaikban („ab Hof”) árulják.
Így kerülhet az ízletes és fenntartható élelmiszer a konyhánkba. Az alábbiakban bemutatunk néhány termelői piacot, háztáji boltot, illetve ínyencüzletet.
Termelői piac: találkozóhely a tartományi fővárosok szívébenAkár Bécsben, Grazban, Linzben vagy Salzburgban járunk – Ausztria tartományi fővárosainak termelői piacai regionális specialitásokkal, friss zöldségekkel és igazi piaci nyüzsgéssel várják a vásárlókat. Élvezet minden érzéknek, a város kellős közepén.
A klagenfurti Benediktinermarkt (bencés piac)
Ezen a vásártéren a gazdák az osztrák–olasz–szlovén hármashatár régiójából származó élelmiszereket és specialitásokat kínálnak.
A grazi Kaiser Josef Markt (József császár-piac)
Graz lakói a piacot a termelők által kínált stájer termékek miatt kedvelik, amelyek többségükben biogazdálkodásból származnak.
A salzburgi Grünmarkt (zöldpiac)
Amikor szombaton reggel hatkor kinyitnak a gyümölcstől, zöldségtől és illatozó kenyértől roskadozó standok, a salzburgiaknak irány az óváros!
Bécsi piacok
Bécs piacai létfontosságú szerepet töltenek be: élettel töltik meg a környéket, és vonzzák a kreativitást. Lenyűgöző a gyümölcs-, hús-, zöldség- és fűszernövény-kínálat.
A St. Pölten-i Wochenmarkt (heti piac)
Ínyencek találkozóhelye a történelmi belvárosban, a Dóm téren, ahol a környékbeli gazdák különleges termékeit kínálják.
Az innsbrucki Wiltener Bauernmarkt (termelői piac)
Kicsi, de nem lebecsülendő! A Wiltener Platzl piaca a régió sokszínűségét képviseli Innsbruck szívében. A gazdák saját termékeiket kínálják.
Markthalle Kulinarium Burgenland
A vásárcsarnok mindennap nyitva tart, és kiváló minőségű, friss, helyi élelmiszereket kínál – közvetlenül a donnerskircheni és eisenstadti termelőktől.
Termelői piac: ínyencségek a történelmi kisvárosokbanZegzugos utcácskák, középkori terek és büszke polgári házak őrzik a múlt emlékeit. Ausztria kisvárosai lehetőséget nyújtanak a történelem könnyed felfedezésére – elbűvölő, hangulatos környezetben, melyet gyakran nyüzsgő termelői piacok tarkítanak.
Bludenz
A belvárosban a városi és termelői piac népszerű találkozóhelyként várja a friss, regionális termékek kedvelőit.
Mittersill
Május és szeptember között péntekenként a város főterén: regionális finomságok és házi készítésű portékák.
Háztáji bolt: minőségi termékek közvetlenül a tanyárólAz osztrák háztáji boltok regionalitást és minőséget képviselnek. Közvetlenül a gazdaságban juthatunk hozzá a friss termékekhez – a sajttól kezdve a fűszernövényekig –, melyek arra hívnak, hogy vigyük haza magunkkal a régió ízeit.
Ínyencüzlet: szokatlanul tálalt különlegességekLegyen szó sajtról, borról, szalonnáról vagy finom olajokról – Ausztria-szerte különféle ínyencüzletek kínálnak lehetőséget regionális specialitások felfedezésére és kóstolására. Itt a hagyomány meglepő és kiváló termékekkel párosul.
KASLAB'N Nockberge
Enyhétől pikánsig: a legeltetett tehenek biotejéből hegyi, félkemény és friss sajt készül – minden helyi, házi készítésű és a saját üzletükben kapható.
Vinofaktur Genussregal
Stájer borok találkozása gondosan válogatott ínyencségekkel: borok, ecetek, olajok, párlatok és még sok más.
Bregenzerwälder Käsekeller (Bregenzerwaldi sajtpince)
A lingenaui sajtpincében egyszerre akár 32 000 darab hegyi és alpesi sajt érlelődik – látogatófolyosóval, üzlettel és betekintéssel a valódi vorarlbergi sajtkészítésbe.
Genusswelt Tirol
Harapnivaló, szuvenír vagy ajándék? Az itteri, illetve rattenbergi Genusswelt üzletekben ínyenc finomságokat találhatunk útravalónak vagy akár különleges alkalmakra is.