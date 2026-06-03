Terepfutás – Zillertal
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Terepfutás Ausztriában
Terepfutás hegycsúcsok, erdők és lélegzetelállító panorámák között

Sziklákon, erdőkön és alpesi legelőkön át, fel a csodás kilátást nyújtó hegycsúcsokra: terepfutás közben változatos ösvényeken fedezhetjük fel Ausztria hegyvidéki tájait.

A terepfutás azt jelenti, hogy az épített környezettől távol, természetes ösvényeken át fedezhetjük fel a hegyvidéki tájat, a környező erdőket és réteket. Az angol trailrunning kifejezésből a „trail” szó ösvényt vagy nyomvonalat jelent és olyan keskeny utakat jelöl, ahol az élmény éppoly fontos szerepet kap, mint maga a futás.

 

A klasszikus utcai futással szemben a terepfutás során a talaj, az emelkedők és a ritmus folyamatosan változik. A túrázással összehasonlítva pedig a mozgás lendületesebb, futó jellegű. A gyökerek, sziklák és szintkülönbségek biztos lépéseket, megfelelő technikát és alkalmazkodóképességet igényelnek. Emelkedőn a tempó visszafogottabb, lejtőn a futás kontrolláltabb, a terep adottságaitól függően pedig a futás és a gyaloglás természetes módon váltakozhat.

 

Ausztria ehhez rendkívül változatos útvonalakat kínál: a könnyen teljesíthető kezdő ösvényektől a lenyűgöző panorámát nyújtó, magashegyi futóútvonalakig. A hegyi felvonók segítségével kényelmesen juthatunk fel a magashegyek világába, ahol új útvonal-lehetőségeket nyílnak meg előttünk. A futás után hegyi tavak, termálfürdők és a régiók gasztronómiai különlegességei gondoskodnak a feltöltődésről, így a mozgás, a természeti élmények és a kikapcsolódás harmonikus egységet alkotnak.

Terepfutás különböző nézőpontokból

Terepfutó régiók Ausztriában: induljatok útnak!

A látványos magashegyi ösvényektől az Elő-Alpok változatos útvonalaiig – minden futóstílushoz és tudásszinthez megtalálható az ideális terep.

Gastein: hegyi futás, majd feltöltődés a termálfürdőkben

Schladming–Dachstein: 60 útvonal a völgyektől a hegyekig

Brandnertal: 13 terepfutó út Vorarlberg hegyvidéki tájain

Zell am See–Kaprun: futás a tó és a hegycsúcsok között

Ybbstali-Alpok: 7-7 futó út az Ötscherben és a Hochkaron

Kufsteinerland: 300 km trail Tirol legnagyobb futórégiójában

Wörthi-tó: tóra nyíló kilátás és változatos terep

Lech Zürs: terepfutás az Arlberg térségében, 1450 m felett

Saalbach Hinterglemm: több mint 100 km terepfutó útvonal

Salzkammergut: panorámaösvények és futóutak a hegygerincen

Pitztal: 19 terepfutó útvonal lenyűgöző gleccserek között

Paznaun–Ischgl: hegyi futás lenyűgöző panorámával

Tippek kezdőknek

Terepfutás kezdőknek

Az első lépés a terepfutás világába nem kell, hogy nagy kaland legyen – gyakran a legközelebbi erdei ösvényen kezdődik ez a szerelem. Néhány alapvető szabály ismeretében magabiztosabban és nagyobb rutinnal vághattok neki az első kilométereknek.

  • A tereptől függően a futás és a gyaloglás tudatosan váltakozhat. A pihenők a terepfutás természetes részei, még a tapasztalt futók számára is.

  • Emelkedőn a rövid, lendületes lépések és a karok aktív használata segít az egyenletes haladásban. Lejtőn a kontroll és a koncentráció a legfontosabb: figyeljetek a következő lépésre és a talajviszonyokra.

  • Indulás előtt tájékozódjatok az útvonalról, annak nehézségéről és szintkülönbségeiről, és reálisan mérjétek fel saját erőnléteteket. Osszátok meg tervezett útvonalatokat egy ismerőssel, és mentsétek el a fontos segélyhívó számokat: hegyi mentők – 140, európai segélyhívó – 112.

  • Induljatok korán, hogy elkerüljétek a nagy meleget, és legyetek felkészülve az időjárás gyors változásaira is.

  • A terepfutás a természetben zajlik: maradjatok a kijelölt útvonalakon, tartsatok megfelelő távolságot a vadon élő állatoktól, és viselkedjetek körültekintően a többi túrázóval, futóval és a természeti környezettel szemben.

Tudtátok?

A terepfutás egyszerre fejleszti az állóképességet, erősíti az izmokat és javítja a koordinációt, miközben a mozgás örömét a természet közvetlen élményével kapcsolja össze.

Terepfutó felszerelés: amire szükségetek lesz

Terepfutó cipő

Az erőteljes bordázatú talp és stabil tartást adó cipő magabiztos mozgást biztosít az egyenetlen terepen.

Technikai sportruházat

Könnyű, légáteresztő és gyorsan száradó ruházat, amely szélben, esőben és napsütésben egyaránt kényelmes viselet.

Napsütés elleni védekezés

Az erős hegyi napsütésben ne feledkezzetek meg a naptejről, a napszemüvegről és a megfelelő fejfedőről sem.

Hátizsák és folyadék

Pakoljatok elegendő vizet, némi energiát adó harapnivalót, elsősegélycsomagot és esőkabátot is a hátizsákba.

Futóbotok (opcionális)

Emelkedőn segítik a haladást, lejtőn pedig tehermentesítik az ízületeket.

Navigáció és biztonság

Okostelefon GPS-alkalmazással és fejlámpa a sötétben való biztonságos tájékozódáshoz. Fontos segélyhívó számok: hegyi mentők – 140, európai segélyhívó – 112.

Terepfutó- és hegyifutó-versenyek Ausztriában

FAQs

A terepfutás természetes ösvényeken történő futás – a lankás erdei utaktól egészen az alpesi hegyi ösvényekig. Középpontjában nemcsak a mozgás, hanem a táj és a természet közvetlen élménye is áll.

Tavasztól őszig – a magasabban fekvő régiókban a szezon általában júniusban kezdődik, és szeptemberig vagy októberig tart.

Igen, mindenképpen. A tempó és a táv rugalmasan alakítható, a gyaloglással tarkított szakaszok pedig a terepfutás természetes részét képezik. Ausztria számos régiója jól jelzett útvonalakat kínál azok számára is, akik most ismerkednek ezzel a sportággal.

A legfontosabb felszerelés a jó tapadást biztosító terepfutó cipő, a légáteresztő technikai ruházat és az elegendő folyadék. Az útvonal jellegétől függően hátizsák, esőkabát és futóbotok használata is hasznos lehet.

Ausztria számos terepfutó útvonala kínál változatos élményeket minden tudásszinthez. A legnépszerűbb régiók közé tartozik:

·         Saalbach Hinterglemm Salzburg tartományban

·         Lech Zürs am Arlberg Vorarlbergben

·         Kufsteinerland Tirolban

·         Schladming-Dachstein Stájerországban

·         a Wörthersee régió Karintiában

Igen, Ausztria-szerte rendszeresen rendeznek terepfutó- és hegyifutó-versenyeket, a kezdőknek szóló eseményektől egészen a komoly kihívást jelentő versenyekig. A legismertebb rendezvények közé tartozik a Großglockner Ultra-Trail, a Stubai Ultratrail és a Hochkönig Ultraks.

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