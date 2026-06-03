Sziklákon, erdőkön és alpesi legelőkön át, fel a csodás kilátást nyújtó hegycsúcsokra: terepfutás közben változatos ösvényeken fedezhetjük fel Ausztria hegyvidéki tájait.

A terepfutás azt jelenti, hogy az épített környezettől távol, természetes ösvényeken át fedezhetjük fel a hegyvidéki tájat, a környező erdőket és réteket. Az angol trailrunning kifejezésből a „trail” szó ösvényt vagy nyomvonalat jelent és olyan keskeny utakat jelöl, ahol az élmény éppoly fontos szerepet kap, mint maga a futás.

A klasszikus utcai futással szemben a terepfutás során a talaj, az emelkedők és a ritmus folyamatosan változik. A túrázással összehasonlítva pedig a mozgás lendületesebb, futó jellegű. A gyökerek, sziklák és szintkülönbségek biztos lépéseket, megfelelő technikát és alkalmazkodóképességet igényelnek. Emelkedőn a tempó visszafogottabb, lejtőn a futás kontrolláltabb, a terep adottságaitól függően pedig a futás és a gyaloglás természetes módon váltakozhat.

Ausztria ehhez rendkívül változatos útvonalakat kínál: a könnyen teljesíthető kezdő ösvényektől a lenyűgöző panorámát nyújtó, magashegyi futóútvonalakig. A hegyi felvonók segítségével kényelmesen juthatunk fel a magashegyek világába, ahol új útvonal-lehetőségeket nyílnak meg előttünk. A futás után hegyi tavak, termálfürdők és a régiók gasztronómiai különlegességei gondoskodnak a feltöltődésről, így a mozgás, a természeti élmények és a kikapcsolódás harmonikus egységet alkotnak.