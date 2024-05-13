A csodálatos Krimmli-vízesések
  1. Homepage
  2. Aktív programok
  3. Túrázás a vízparton

Túrázás patakok és vízesések mentén
Szurdokok, szakadékok és vízesések

Ausztria a legtisztább "vízkirályság": számtalan túraútvonal vezet szurdokok és szakadékok mentén rohanó vízesésekhez.

Az osztrák vízesések permetében különleges varázslat rezonál: apró vízcseppek milliói táncolnak a levegőben, miközben a mennydörgés minden más hangot elnyel. Az itteni levegőnek a moha és a nedves kő zamatos íze van, tele van negatív töltésű ionokkal, és olyan tiszta, hogy minden lélegzetvétel olyan, mint egy kis meditáció.

Különösen az Alpok mély szurdokaiban, ahol a víz évezredek alatt vájta utat magának a sziklák között, a vízesések gyógyító hatással bírnak. Ha a zúgó hegyi patakok mentén vezető keskeny túraútvonalakat követjük, minden egyes lépésnél érezni fogjuk, ahogy a mindennapi élet a távolba tűnik, és mély ellazulás veszi kezdetét - ez egy olyan természeti jelenség, amelyet a tudósok a "vízeséshatásnak" tulajdonítanak.

A legszebb túrák a szurdokokban és szakadékokban

A folyóvizek évezredeken keresztül mély hasadékot vájnak a sziklákba és kövekbe, így keletkeznek a szurdokok és a völgyszorosok, amelyekben már ősidők óta zúg és robajlik a víz, emberi beavatkozás nélkül, keresve az utat a hegyről lefelé.

Tscheppaschlucht szurdok Ferlachban

Mély szurdokok mentén sétálsz. Az egyedülálló állatvilág meglep, a zuhanó patak lenyűgöző természeti látványa inspirál.

Tscheppaschlucht

Túrázás a Wolfsklamm-szurdokban Stans közelében

A kalandos túra lépcsőkön, ösvényeken és sziklás szurdokokban vezet lenyűgöző vízesések mentén, és megdobogtatja a túrázók szívét.

Wolfsklamm

Wolfs-szurdok, Bad Kreuzen

A Wolfs-szurdokon át 1997 óta vezet egy kb. 5 km-es tanösvény, amelyet külön túravédjeggyel is kitüntettek.

Wolfs-szurdok

Sigmund Thun-szurdok Kaprunban

14 000 évvel ezelőtt a Kapruni-völgyet gleccserek borították, amelyek mély szurdokokat hagytak maguk után.

Sigmund Thun-szurdok Kaprunban

Liechtenstein-szurdok Pongauban

Ez az Alpok egyik leghosszabb, legmélyebb és legimpozánsabb szurdoka. Kiemelt látnivaló: a "Helix" csigalépcső, amely 30 méter mélyre zuhan a mélybe.

Liechtenstein-szurdok

Bärenschütz-szurdok Pernegg an der Murban

A szurdok 1978 óta természeti emlék. Az első ösvényt 1901-ben építették, és azóta többször felújították.

Bärenschütz-szurdok

Gimbach-kaszkádok az Attersee-nél

Az Atterssee közelében található tiszta vizű Gimbach-patak egyedülálló élményt kínál: aki szeretne, itt búvárkodhat és túrázhat egyszerre.

Gimbach-kaszkádok

Ötscher-szurdokrendszer Mostviertelben

Zord sziklák, dübörgő vízesések, egyedülálló természet: az Ötscherbach-patak erői által formált, egyedülálló szurdokrendszer fekszik az Ötscher lábánál.

Ötscher-szurdokrendszer

Dr. Vogelgesang-szurdok

1,5 kilométeres hosszával ez Ausztria leghosszabb szurdoka.

Dr. Vogelgesang-szurdok

Seisenberg-szurdok a Weißbach Natúrparkban

A szurdok tulajdonképpen a natúrpark kapuja. A völgyszorosban tett egyórás túra különösen a családok körében nagyon népszerű.

Seisenberg-szurdok

Wild Waters tematikus tanösvény Schladmingban

Több mint 16 kilométernyi "vadvíz" a maga minden ízében - a nyugodtan csillogó, kristálytiszta víztől a Schladminger Tauern szikláin szabad esésben dübörgő habzásig.

Wild Waters tematikus tanösvény

A legszebb túrák a vízesésekhez

Ausztria vízesései különleges vonzerőt gyakorolnak egy túra célpontjaként: Minél közelebb kerülünk a mennydörgő morajláshoz, annál jobban fokozódik az izgalom, míg végül a dübörgő víztömegek előtt állunk.

Stuiben-vízesés, Ötztal: terheléses asztma esetén

A Stuiben név a „Stäuben” szóból ered, jelentése: szétporlad. Itt a 159 méter magasról a mélybe zuhanó víz parányi vízcseppekre porlad szét.

Stuiben-vízesés

Krimmli-vízesés: erő a tüdőnek Salzburg tartományban

385 méter – a világ ötödik legmagasabb vízesése! Ennek köszönhetően a vízcseppek itt különösen finom szemcsékre porladnak.

Krimmli-vízesés

Vízesés Bad Gasteinben

341 méteres esési magasságával Európa egyik legnagyobb vízesése. Bad Gastein nevezetességének számít.

Vízesés Bad Gasteinben

Gartl-vízesés: stresszmentesen Karintiában

A 100 méter magas vízesés vízpermete és mikroklímája segít a burnout és a stressz esetén.

Gartl-vízesés

Grawa-vízesés: fellélegezni a Tiroli-Alpokban

A negatív ionok és aeroszolok belégzéskor bejutnak a légzőszervekbe, ahol gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki és megtisztítják a légutakat a lerakódott szállóportól.

Grawa-vízesés

Gollingi-vízesés a Tennengau régióban

Lélegezz fel te is Gollingban! A víz két lépcsőben, összesen 75 méter magasról zuhan a mélybe: a látvány lenyűgöző, az egészségre gyakorolt hatás kifejezetten pozitív

Gollingi-vízesés
tippek

3 tipp a vízesések fotózásához

1. Megfelelő fény
Erős fénynél jobb reggel vagy este fotózni, amikor a nap alacsonyan áll, vagy sötétítőszűrőt használni. Túl sok fény esetén nem alkalmazható kellően hosszú záridő. Ha kevesebb a fény (pl. erdőben, szurdokban), akkor ajánlott délben fotózni. Figyelem: a túl magas ISO-érték szemcséssé teszi a képet!

2. Kamerabeállítások
A fátyol-effektet hosszú záridővel érhetjük el (kb. négy másodperc) – minél hosszabb az expozíciós idő, annál lágyabb, elmosódottabb lesz a víz. Viszont ha túl hosszú a záridő, az azt eredményezheti, hogy semmiféle struktúra nem lesz látható a képen. Soha ne állítsunk be a korrekt fényértéknél két rekeszértékkel magasabb értéket.

3. Állvány
Ahhoz, hogy a kép éles legyen és a víz selymesnek hasson, nem szabad kézből fotózni. A hosszú záridővel történő fotózáshoz feltétlenül szükség van egy állványra. A gumitalpak megakadályozzák, hogy a nedves talajon elcsússzon az állvány.

FAQ

A 380 méteres magasságával a Krimml-vízesés Ausztria legmagasabb vízesése, amely három hatalmas vízesésben zúdul alá. A másodpercenként átlagosan 5,6 köbméteres vízmennyiségükkel, amely a gleccserek olvadása miatt nyár közepén akár meg is háromszorozódhat, Európa legvízgazdagabb vízesései közé tartoznak.

Már 200 évvel ezelőtt is tudták az emberek: a Krimmli-vízesésnek gyógyító hatása van. Ma a Hohe Tauern Nemzeti Parkban található különleges természeti látványosság tudományosan is elismert természetes gyógyhely: a Krimmli-vízesés erősíti az immunrendszert és csökkenti az allergiás panaszokat. A levegő gazdag a vízesésből felszabaduló negatív ionokban, ez pedig pozitívan hat a testre, a lélekre és a szellemre egyaránt.

Már egy nedvesebb levegőjű szurdokban vagy völgyszorosban tett séta is tisztítja a légutakat és csökkenti a stressz okozta problémákat. Sőt egy kis hegyi patak csobogása és csörgedezése is nyugtató hatású és segít az ellazulásban, feltöltődésben.

Ez is érdekelhet titeket

Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények