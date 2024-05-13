Túrázás patakok és vízesések mentén
Szurdokok, szakadékok és vízesések
Introduction
Az osztrák vízesések permetében különleges varázslat rezonál: apró vízcseppek milliói táncolnak a levegőben, miközben a mennydörgés minden más hangot elnyel. Az itteni levegőnek a moha és a nedves kő zamatos íze van, tele van negatív töltésű ionokkal, és olyan tiszta, hogy minden lélegzetvétel olyan, mint egy kis meditáció.
Különösen az Alpok mély szurdokaiban, ahol a víz évezredek alatt vájta utat magának a sziklák között, a vízesések gyógyító hatással bírnak. Ha a zúgó hegyi patakok mentén vezető keskeny túraútvonalakat követjük, minden egyes lépésnél érezni fogjuk, ahogy a mindennapi élet a távolba tűnik, és mély ellazulás veszi kezdetét - ez egy olyan természeti jelenség, amelyet a tudósok a "vízeséshatásnak" tulajdonítanak.
A legszebb túrák a szurdokokban és szakadékokbanA folyóvizek évezredeken keresztül mély hasadékot vájnak a sziklákba és kövekbe, így keletkeznek a szurdokok és a völgyszorosok, amelyekben már ősidők óta zúg és robajlik a víz, emberi beavatkozás nélkül, keresve az utat a hegyről lefelé.
Tscheppaschlucht szurdok Ferlachban
Mély szurdokok mentén sétálsz. Az egyedülálló állatvilág meglep, a zuhanó patak lenyűgöző természeti látványa inspirál.
Túrázás a Wolfsklamm-szurdokban Stans közelében
A kalandos túra lépcsőkön, ösvényeken és sziklás szurdokokban vezet lenyűgöző vízesések mentén, és megdobogtatja a túrázók szívét.
Wolfs-szurdok, Bad Kreuzen
A Wolfs-szurdokon át 1997 óta vezet egy kb. 5 km-es tanösvény, amelyet külön túravédjeggyel is kitüntettek.
Sigmund Thun-szurdok Kaprunban
14 000 évvel ezelőtt a Kapruni-völgyet gleccserek borították, amelyek mély szurdokokat hagytak maguk után.
Liechtenstein-szurdok Pongauban
Ez az Alpok egyik leghosszabb, legmélyebb és legimpozánsabb szurdoka. Kiemelt látnivaló: a "Helix" csigalépcső, amely 30 méter mélyre zuhan a mélybe.
Bärenschütz-szurdok Pernegg an der Murban
A szurdok 1978 óta természeti emlék. Az első ösvényt 1901-ben építették, és azóta többször felújították.
Gimbach-kaszkádok az Attersee-nél
Az Atterssee közelében található tiszta vizű Gimbach-patak egyedülálló élményt kínál: aki szeretne, itt búvárkodhat és túrázhat egyszerre.
Ötscher-szurdokrendszer Mostviertelben
Zord sziklák, dübörgő vízesések, egyedülálló természet: az Ötscherbach-patak erői által formált, egyedülálló szurdokrendszer fekszik az Ötscher lábánál.
Seisenberg-szurdok a Weißbach Natúrparkban
A szurdok tulajdonképpen a natúrpark kapuja. A völgyszorosban tett egyórás túra különösen a családok körében nagyon népszerű.
A legszebb túrák a vízesésekhezAusztria vízesései különleges vonzerőt gyakorolnak egy túra célpontjaként: Minél közelebb kerülünk a mennydörgő morajláshoz, annál jobban fokozódik az izgalom, míg végül a dübörgő víztömegek előtt állunk.
Stuiben-vízesés, Ötztal: terheléses asztma esetén
A Stuiben név a „Stäuben” szóból ered, jelentése: szétporlad. Itt a 159 méter magasról a mélybe zuhanó víz parányi vízcseppekre porlad szét.
Krimmli-vízesés: erő a tüdőnek Salzburg tartományban
385 méter – a világ ötödik legmagasabb vízesése! Ennek köszönhetően a vízcseppek itt különösen finom szemcsékre porladnak.
Vízesés Bad Gasteinben
341 méteres esési magasságával Európa egyik legnagyobb vízesése. Bad Gastein nevezetességének számít.
Gartl-vízesés: stresszmentesen Karintiában
A 100 méter magas vízesés vízpermete és mikroklímája segít a burnout és a stressz esetén.
Grawa-vízesés: fellélegezni a Tiroli-Alpokban
A negatív ionok és aeroszolok belégzéskor bejutnak a légzőszervekbe, ahol gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki és megtisztítják a légutakat a lerakódott szállóportól.
3 tipp a vízesések fotózásához
1. Megfelelő fény
Erős fénynél jobb reggel vagy este fotózni, amikor a nap alacsonyan áll, vagy sötétítőszűrőt használni. Túl sok fény esetén nem alkalmazható kellően hosszú záridő. Ha kevesebb a fény (pl. erdőben, szurdokban), akkor ajánlott délben fotózni. Figyelem: a túl magas ISO-érték szemcséssé teszi a képet!
2. Kamerabeállítások
A fátyol-effektet hosszú záridővel érhetjük el (kb. négy másodperc) – minél hosszabb az expozíciós idő, annál lágyabb, elmosódottabb lesz a víz. Viszont ha túl hosszú a záridő, az azt eredményezheti, hogy semmiféle struktúra nem lesz látható a képen. Soha ne állítsunk be a korrekt fényértéknél két rekeszértékkel magasabb értéket.
3. Állvány
Ahhoz, hogy a kép éles legyen és a víz selymesnek hasson, nem szabad kézből fotózni. A hosszú záridővel történő fotózáshoz feltétlenül szükség van egy állványra. A gumitalpak megakadályozzák, hogy a nedves talajon elcsússzon az állvány.