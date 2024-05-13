Ausztria a legtisztább "vízkirályság": számtalan túraútvonal vezet szurdokok és szakadékok mentén rohanó vízesésekhez.

Az osztrák vízesések permetében különleges varázslat rezonál: apró vízcseppek milliói táncolnak a levegőben, miközben a mennydörgés minden más hangot elnyel. Az itteni levegőnek a moha és a nedves kő zamatos íze van, tele van negatív töltésű ionokkal, és olyan tiszta, hogy minden lélegzetvétel olyan, mint egy kis meditáció.