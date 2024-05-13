Vár- és kastélytúrák gyerekeknek

Középkori tornyok megmászása, beöltözés vagy kastélyszellemek keresése – Ausztria váraiban és kastélyaiban a történelem varázslatos időutazássá válik a gyerekek számára.

A kis előkelőségek történelmi jelmezekben barangolhatnak a pompás termekben, trükkös rejtvényeket oldhatnak meg, vagy kipróbálhatják a régi mesterségeket a műhelyekben. Egyes helyeken még az „utolsó lovag”, I. Miksa császár szellemével is találkozhatnak, vagy a menekülő Erzsébet császárné szellemével, aki a sarkon túlról leselkedik...

Interaktív tárlatvezetések: Tapasztald meg a történelmet testközelből

Ausztria várai és kastélyai életre keltik a történelmet, amely így nem száraz és unalmas, hanem olyasmi, amit megérinthetsz, megérthetsz és átélhetsz. A fiatal látogatók lovagok vagy udvarhölgyek szerepébe bújnak, titkos folyosókra bukkannak, és izgalmas történeteket fedeznek fel a vastag falak mögött. Az elvarázsolt kastélykertek és a hatalmas várfalak között régmúlt idők jelenetei bontakoznak ki. Színészek keltik életre a történelmi személyiségeket, és modern hanganyagok nyújtanak szórakoztató betekintést a múltba.

Legyen szó kincskeresésről, ódon falak között kialakított szabadulószobákról vagy éjszakai túrákról lámpásokkal és fáklyákkal – számos kastélyban és várban a fiatal felfedezők maguk is a történelem részévé válnak. Akik nyomkeresésre indulnak, váratlan titkokat fedezhetnek fel, és elmerülhetnek egy kalandokkal teli világban.