Vár- és kastélytúrák gyerekeknek
Kalandozások történelem és fantázia között
Introduction
A kis előkelőségek történelmi jelmezekben barangolhatnak a pompás termekben, trükkös rejtvényeket oldhatnak meg, vagy kipróbálhatják a régi mesterségeket a műhelyekben. Egyes helyeken még az „utolsó lovag”, I. Miksa császár szellemével is találkozhatnak, vagy a menekülő Erzsébet császárné szellemével, aki a sarkon túlról leselkedik...
Interaktív tárlatvezetések: Tapasztald meg a történelmet testközelből
Ausztria várai és kastélyai életre keltik a történelmet, amely így nem száraz és unalmas, hanem olyasmi, amit megérinthetsz, megérthetsz és átélhetsz. A fiatal látogatók lovagok vagy udvarhölgyek szerepébe bújnak, titkos folyosókra bukkannak, és izgalmas történeteket fedeznek fel a vastag falak mögött. Az elvarázsolt kastélykertek és a hatalmas várfalak között régmúlt idők jelenetei bontakoznak ki. Színészek keltik életre a történelmi személyiségeket, és modern hanganyagok nyújtanak szórakoztató betekintést a múltba.
Legyen szó kincskeresésről, ódon falak között kialakított szabadulószobákról vagy éjszakai túrákról lámpásokkal és fáklyákkal – számos kastélyban és várban a fiatal felfedezők maguk is a történelem részévé válnak. Akik nyomkeresésre indulnak, váratlan titkokat fedezhetnek fel, és elmerülhetnek egy kalandokkal teli világban.
A várak és kastélyok számos arca
Történelmi időutazások Burgenlandban
Lakompaki kastély
A lakompaki csata elevenedik meg a történetekben, míg egy rejtvényverseny izgalmas időutazásra küldi a gyerekeket.
Léka vára
Legyen szó bányászképzésről, kastély- és denevértúrákról vagy rejtvényversenyről, minden korosztály felfedezői élénk betekintést nyerhetnek a történelembe.
Landsee-i várrom
A vezetett túrákon megelevenedik a régmúlt idők forgataga. A hajdani rabló, Magusch szelleme kíséri a túrát Európa egyik legnagyobb várromjában.
Esterházy-kastély
Milyen volt a fejedelmi gyermekek nevelése? Kikből állt a személyzet? A 6 éves kortól ajánlott program átjáró egy másik korba.
Lovagi játékok Karintiában
Sommeregg vára
Középkori piac, lovagi játékok vagy kínzómúzeum: a nemes urak és hölgyek el lesznek ámulva! Az étteremben egy kiadós ebédet is elfogyaszthatsz, akárcsak a lovagi időkben.
Friesachi várépítés
Középkori stílusú vár épül Friesach közelében. A kotrógépek és a daruk ide nem jöhetnek be. A FrizzY kabalaállat gondoskodik a családi szórakozásról.
Kirándulás a középkorba Alsó-Ausztriában
Falkenstein várának romjai
Libatollal írni, saját kezűleg pecsételni a leveleket – a várlátogatás után kint a lovagi tornaudvaron vidám játékok várnak.
Aggsteini várrom
A mesebeli túrán a gyerekek elmerülnek a hercegnők és a nemes lovagok világában – olykor borzongató pillanatokkal kiegészítve.
Liechtenstein vára
A vár különböző témájú kalandtúrákat kínál gyerekeknek, nyáron pedig szünidei programokat.
A középkori trió Salzburg tartományban
Mauterndorf vára
A tárlatvezetés során a vár felébred Csipkerózsika-álmából.A lovagi páncél felpróbálása mellett életnagyságú figurák nyújtanak betekintést a mindennapi életbe.
Hohensalzburg vára
Tornyok megmászása, sötét folyosók bejárása, mitikus lények felfedezése – a gyermekbarát tárlatvezetések izgalmas történetek és kalandok színterévé varázsolják az erődöt.
Mesebeli kulisszák Stájerországban
Herberstein kastély
"Egyetsefélj" lovaggal és "Világlátott" gróffal a látogatók fantasztikus utazást tehetnek a lovagok korában.
Riegersburg vára
A bátor látogatók bejárhatják a hatalmas falakat, lovagok páncéljait vehetik szemügyre, és Rüdiger várszellem vezetésével titokzatos várlegendákat ismerhetnek meg.
Kalandok kőfalak és bástyák között Tirolban
Schloss Landeck
Izgalmas tárlatvezetések, kincsvadászat és lovagi fesztivál kalauzolja a fiatal kalandorokat egy titkokkal és történelmi rejtvényekkel teli, középkori hangulatú világba.
Kufstein vára
A 13. századi erőd minden korosztály kíváncsi és érdeklődő látogatója számára fel van vértezve.
Ambras kastély
Nemesi páncélok, lenyűgöző állattörténetek és egy óriási fürdőkád – izgalmas tárlatvezetéseken a gyerekek elmerülhetnek és rácsodálkozhatnak a 450 évvel ezelőtti életre.
Várak és kastélyok a fiatal felfedezőknek Vorarlbergben
Márton-torony
A falépcsőn feljutva értékes falfestmények, izgalmas kiállítások és lélegzetelállító kilátás vár – kaland az egész családnak.
A császári pár várja vendégeit Bécsben
FAQ
Fenntartható örökség gyermekeink számára
A művészet és a kultúra több mint esztétikai élmény – formálja a gondolkodásunkat, elősegíti a kreativitást és erősíti a társadalmi kohéziót. Különösen a gyermekek számára jelentenek kulcsot a fenntartható együttéléshez.
A kulturális oktatás révén a gyermekek sokszínű tudatosságra tesznek szert. Első kézből tapasztalják meg a történelmet, a hagyományokat és az újításokat – legyen szó vezetett túrákról, színházi projektekről vagy interaktív műhelymunkákról. Ezek a tapasztalatok elősegítik a társadalmi folyamatok megértését, és arra ösztönzik őket, hogy saját ötleteikkel hozzájáruljanak azok alakításához.
Gyermekeink számára fenntartható örökséget teremteni azt jelenti, hogy olyan környezetet biztosítunk, amelyben a gyermekek megtanulják aktívan alakítani világunkat. A művészet bátorrá, kíváncsivá és nyitottá teszi őket – a párbeszédre, felelősségre és kreativitásra épülő jövő irányába.