Children at Mauterndorf Castle
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Vár- és kastélytúrák gyerekeknek
Kalandozások történelem és fantázia között

Középkori tornyok megmászása, beöltözés vagy kastélyszellemek keresése – Ausztria váraiban és kastélyaiban a történelem varázslatos időutazássá válik a gyerekek számára.

A kis előkelőségek történelmi jelmezekben barangolhatnak a pompás termekben, trükkös rejtvényeket oldhatnak meg, vagy kipróbálhatják a régi mesterségeket a műhelyekben. Egyes helyeken még az „utolsó lovag”, I. Miksa császár szellemével is találkozhatnak, vagy a menekülő Erzsébet császárné szellemével, aki a sarkon túlról leselkedik...

Interaktív tárlatvezetések: Tapasztald meg a történelmet testközelből

Ausztria várai és kastélyai életre keltik a történelmet, amely így nem száraz és unalmas, hanem olyasmi, amit megérinthetsz, megérthetsz és átélhetsz. A fiatal látogatók lovagok vagy udvarhölgyek szerepébe bújnak, titkos folyosókra bukkannak, és izgalmas történeteket fedeznek fel a vastag falak mögött. Az elvarázsolt kastélykertek és a hatalmas várfalak között régmúlt idők jelenetei bontakoznak ki. Színészek keltik életre a történelmi személyiségeket, és modern hanganyagok nyújtanak szórakoztató betekintést a múltba.

Legyen szó kincskeresésről, ódon falak között kialakított szabadulószobákról vagy éjszakai túrákról lámpásokkal és fáklyákkal számos kastélyban és várban a fiatal felfedezők maguk is a történelem részévé válnak. Akik nyomkeresésre indulnak, váratlan titkokat fedezhetnek fel, és elmerülhetnek egy kalandokkal teli világban.

A várak és kastélyok számos arca

Történelmi időutazások Burgenlandban

Lakompaki kastély

A lakompaki csata elevenedik meg a történetekben, míg egy rejtvényverseny izgalmas időutazásra küldi a gyerekeket.

Lakompaki kastély

Léka vára

Legyen szó bányászképzésről, kastély- és denevértúrákról vagy rejtvényversenyről, minden korosztály felfedezői élénk betekintést nyerhetnek a történelembe.

Léka vára

Landsee-i várrom

A vezetett túrákon megelevenedik a régmúlt idők forgataga. A hajdani rabló, Magusch szelleme kíséri a túrát Európa egyik legnagyobb várromjában.

Landsee-i várrom

Esterházy-kastély

Milyen volt a fejedelmi gyermekek nevelése? Kikből állt a személyzet? A 6 éves kortól ajánlott program átjáró egy másik korba.

Esterházy-kastély

Fraknó vára

A késő középkori vár megnyitja kapuit az ifjú vámpírvadászok és kincskeresők előtt Forfel váregér vezetésével.

Fraknó vára

Lovagi játékok Karintiában

Sommeregg vára

Középkori piac, lovagi játékok vagy kínzómúzeum: a nemes urak és hölgyek el lesznek ámulva! Az étteremben egy kiadós ebédet is elfogyaszthatsz, akárcsak a lovagi időkben.

Sommeregg vára

Friesachi várépítés

Középkori stílusú vár épül Friesach közelében. A kotrógépek és a daruk ide nem jöhetnek be. A FrizzY kabalaállat gondoskodik a családi szórakozásról.

Friesachi várépítés

Landskron vára

A reneszánsz kastély mesés, díjnyertes étteremmel és ragadozómadár-bemutatóval büszkélkedhet, amely minden korosztályt lenyűgöz.

Landskron vára

Kirándulás a középkorba Alsó-Ausztriában

Falkenstein várának romjai

Libatollal írni, saját kezűleg pecsételni a leveleket – a várlátogatás után kint a lovagi tornaudvaron vidám játékok várnak.

Falkenstein várának romjai

Aggsteini várrom

A mesebeli túrán a gyerekek elmerülnek a hercegnők és a nemes lovagok világában – olykor borzongató pillanatokkal kiegészítve.

Aggsteini várrom

Liechtenstein vára

A vár különböző témájú kalandtúrákat kínál gyerekeknek, nyáron pedig szünidei programokat.

Liechtenstein vára

Schloss Hof

Fedezd fel a csodálatos termeket, oldj meg rejtvényeket és találd meg az állatokat – az interaktív túrák és a kreatív műhelyek kalandossá teszik a történelmet.

Schloss Hof

A középkori trió Salzburg tartományban

Mauterndorf vára

A tárlatvezetés során a vár felébred Csipkerózsika-álmából.A lovagi páncél felpróbálása mellett életnagyságú figurák nyújtanak betekintést a mindennapi életbe.

Mauterndorf vára

Hohensalzburg vára

Tornyok megmászása, sötét folyosók bejárása, mitikus lények felfedezése – a gyermekbarát tárlatvezetések izgalmas történetek és kalandok színterévé varázsolják az erődöt.

Hohensalzburg vára

Hohenwerfen vára

A 900 éves erődített várat tematikus túrák, rejtvényes játékok, lovagi tornák gyerekeknek és rendhagyó kiállítások keltik életre.

Hohenwerfen vára

Mesebeli kulisszák Stájerországban

Herberstein kastély

"Egyetsefélj" lovaggal és "Világlátott" gróffal a látogatók fantasztikus utazást tehetnek a lovagok korában.

Herberstein kastély

Riegersburg vára

A bátor látogatók bejárhatják a hatalmas falakat, lovagok páncéljait vehetik szemügyre, és Rüdiger várszellem vezetésével titokzatos várlegendákat ismerhetnek meg.

Riegersburg vára

Oberkapfenberg vára

A gyerekek egy királykisasszonnyal együtt járják végig a szobákat, miközben érdekes és szórakoztató tényeket hallhatnak a kastély egykori lakóinak mindennapi életéről.

Oberkapfenberg vára

Kalandok kőfalak és bástyák között Tirolban

Schloss Landeck

Izgalmas tárlatvezetések, kincsvadászat és lovagi fesztivál kalauzolja a fiatal kalandorokat egy titkokkal és történelmi rejtvényekkel teli, középkori hangulatú világba.

Schloss Landeck

Kufstein vára

A 13. századi erőd minden korosztály kíváncsi és érdeklődő látogatója számára fel van vértezve.

Kufstein vára

Ambras kastély

Nemesi páncélok, lenyűgöző állattörténetek és egy óriási fürdőkád – izgalmas tárlatvezetéseken a gyerekek elmerülhetnek és rácsodálkozhatnak a 450 évvel ezelőtti életre.

Ambras kastély

Tratzberg kastély

Egy igazi lovag, egy várkísértet-vadászat és mesebeli túrák elevenítik meg a történelmet – a végén izgalmas kvízzel.

Tratzberg kastély

Várak és kastélyok a fiatal felfedezőknek Vorarlbergben

Márton-torony

A falépcsőn feljutva értékes falfestmények, izgalmas kiállítások és lélegzetelállító kilátás vár – kaland az egész családnak.

Márton-torony

Schattenburg vára

Fedezz fel kincseket, ismerd meg a mesterségeket, vagy tégy időutazást a grófnővel – a különböző tárlatvezetések élővé és izgalmassá teszik a kastélyt a gyerekeknek.

Schattenburg vára

A császári pár várja vendégeit Bécsben

Schönbrunni kastély

Történelem másképp! A gyerekek történelmi jelmezekkel, játékokkal és ételekkel merülnek el a múltban.

Schönbrunni kastély
Fedezd fel Ausztria kastélyait

FAQ

Burgenlandi tévedés: egy vár még nem tesz ki egy teljes országot, de sok vár kiteszi Burgenlandot? Nem-nem. A név valójában három Monarchia korabeli, egykori magyar közigazgatási egységen alapul: Wieselburg, Ödenburg és Eisenburg. A „Dreiburgenland” elnevezésből 1921-ben Karl Renner kancellársága alatt lett „Burgenland”, mint egyenjogú tartomány.

Bár pontos számuk nem ismert, sokan 100-120 különböző várat és kastélyt tartanak számon a térségben. Ezek a történelmi helyszínek a jól megőrzött erődítményektől a romantikus romokig sokféle építészeti stílust és történelmi korszakot felsorakoztatnak. A legismertebb példák közé tartozik Forchtenstein, Bernstein, Friedensburg, Schlaining, Güssing és Lockenhaus vára, amelyek mind fontos szerepet játszanak Burgenland regionális történelmében.

Giletus, a melegszívű herceg, háborúba indult. Felesége, Rosalia kegyetlenül uralkodott távollétében. Foglyokat vettetett tetszés szerint a fekete toronyba, és éheztette őket halálra. Amikor a herceg hazatért, értesült felesége sötét uralmáról. Egy nagy lakomán Giletus elmondta, hogy találkozott egy gonosz asszonnyal, és felsorolta mindazokat a szörnyűségeket, amelyeket felesége elkövetett. Ezután megkérdezte a jelenlévőket, milyen büntetést érdemel ez a személy. Mindenki a halál mellett szavazott. Még Rosalia is. Ekkor Giletus felkiáltott: „Ti hoztátok meg a saját ítéleteteket!”. Rosaliát a fekete toronyba zárták, amíg „8 nap után el nem hallgatott”. Szelleme állítólag a Rosalia-kápolna megépítéséig kísértette a várost.

A válasz továbbra is rejtély, de az újonnan felfedezett nyomok megerősítenek egy elméletet: a Zwettl apátság történelmi kataszteri térképén a várostól északra egy „Walthers” nevű falu látható egy nagy madárröptetővel együtt.

Walther eredetéről évszázadok óta folynak találgatások. Míg a régebbi elméletek Dél-Tirolt vagy az Osztrák Hercegséget valószínűsítették, az újabb kutatások a Waldviertelhez való kötődést támasztják alá. A dalnok a Babenberg-dinasztia bécsi udvarában tevékenykedett, ahol körülbelül 1195 és 1198 között élt. Azt is feltételezik, hogy apja alapíthatta „Walthers” települést, és lehetővé tette fia számára, hogy a Zwettl apátságban kapjon oktatást.

Egyértelmű bizonyítékok egyelőre hiányoznak, de a „Waldviertel-tézis” egyre valósznínűbb és talán a „középkor fülemüléje” valóban alsó-ausztriai volt.

Krónika

  • Név: Walther von der Vogelweide

  • Születési és halálozási idő: 1170 és 1230 között

  • Hivatás: Költő és énekmondó

  • Művek: 90 dal, 150 vers (Sangspruch)

  • Híres dalok: Herzeliebez vrouwelin, Ich hân mîn lêhen, Under de linden

Egy legenda, két nézőpont:

Salzburgi bikamosók

A parasztfelkelések idején, 1525 körül Salzburgot lázadók ostromolták. A városfalak azonban bevehetetlen akadályt jelentettek, és a parasztok úgy döntöttek, hogy lezárják a várost. A polgárok körében szigorú böjtöt rendeltek el. Amikor már csak egy bika maradt, a salzburgiak cselhez folyamodtak: a bikát a várfalhoz vezették, hogy azt elegendő tartalékként mutassák be az ellenségnek. A következő napokban fehérre, feketére és foltosra festették a bikát. A lázadók meghátráltak és távoztak látván, hogy a város tartalékai nem akartak elapadni.

Halleini bikamosók

Hallein népe meg akarta leckéztetni a salzburgiakat arroganciájuk miatt: a sóváros okos polgárai egy fekete bikát kötöttek a csónakra, és leúsztatták a Salzachon. A salzburgi polgárok megdöbbentek és partra vitték az állatot. Mivel a salzburgiak csak tarka marhákat ismertek, azt hitték, hogy a fekete bikát biztos feketére festették és ezért alaposan lesikálták. Az intenzív tisztítás után azonban rá kellett jönniük, hogy valójában ez az állat természetes színe. Az egész világ nevetett Salzburg hercegérseki város polgárainak ostobaságán.

Művészet és kultúra

Fenntartható örökség gyermekeink számára

A művészet és a kultúra több mint esztétikai élmény formálja a gondolkodásunkat, elősegíti a kreativitást és erősíti a társadalmi kohéziót. Különösen a gyermekek számára jelentenek kulcsot a fenntartható együttéléshez.

A kulturális oktatás révén a gyermekek sokszínű tudatosságra tesznek szert. Első kézből tapasztalják meg a történelmet, a hagyományokat és az újításokat legyen szó vezetett túrákról, színházi projektekről vagy interaktív műhelymunkákról. Ezek a tapasztalatok elősegítik a társadalmi folyamatok megértését, és arra ösztönzik őket, hogy saját ötleteikkel hozzájáruljanak azok alakításához.

Gyermekeink számára fenntartható örökséget teremteni azt jelenti, hogy olyan környezetet biztosítunk, amelyben a gyermekek megtanulják aktívan alakítani világunkat. A művészet bátorrá, kíváncsivá és nyitottá teszi őket a párbeszédre, felelősségre és kreativitásra épülő jövő irányába.

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