Hosszú távú túrázás
Ha többet szeretnél egy napnál
Introduction
Bekötöd a túrabakancsodat, a válladra veszed a hátizsákodat, és kilépsz egy olyan világba, amely minden lépésnél más arcát mutatja. A hosszú távú túrázás Ausztriában több, mint puszta gyaloglás – teljes elmélyülés a tájban, amely felébreszti a szívet és az érzékeket. Érzed magad alatt a talajt, belélegzed a tiszta hegyi levegőt, és erdei neszek kísérik utadat.
Rohanó hétköznapok? Magunk mögött hagyjuk. A hosszú túraútvonalakon feltárul a vidék a maga sokszínűségében: az Alpok csúcsai, csillogó tavak és békés völgyek. A hosszú távú túrázás a lelassulásról, a kalandról és a szabadságról szól. Lehetőség arra, hogy ráleljünk a saját ritmusunkra, hogy teret adjunk a gondolatainknak. Elengedni a mindennapokat és megélni az itt és mostot – ez az ausztriai hosszú távú túrázás lényege. Próbáld ki – hív az út!
Burgenland: bebarangolni a Pannon-síkságot
Borostyán útvonal: történelmi ösvényeken
Az útvonal a régi római Borostyánutat követi a Fertő tótól Magyarország egyes részein keresztül Dél-Burgenlandig. A 324 kilométer 13 szakaszra oszlik.
Szent Jakab-út Burgenlandban: a Fertő tótól a Dunáig
Az 55 km hosszúságú, 5 szakaszból álló túraútvonal könnyű, kulturális szempontból érdekes zarándokút, amely jól illeszkedik a Szent Jakab-úthálózatba.
Karintia: déli vendégszeretet
Dobratsch körtúra: kirándulás a natúrparkban
A körtúraútvonal 3 szakaszon és 55 km-en keresztül annyi különböző természeti régiót és kultúrtájat köt össze, hogy ennél változatosabb aligha lehetne.
Nockberge útvonal: korlátlan panoráma
Nyolcnapos túrázás az UNESCO karintiai Nockberge bioszféra-rezervátumán keresztül délre, Seeboden am Millstätter See városkába. Összesen 128 kilométert kell teljesíteni.
Alsó-Ausztria: várak, borvendéglők és szőlőskertek mellett
Wachaui világörökségi útvonal: lazítás a Duna mentén
Amit a Wachaui világörökségi útvonal 14 szakasza kínál: túrázás szőlőültetvényeken keresztül, várak és kastélyok mellett, és pihenő a Duna-völgyre néző padokon.
Duna-túraútvonal: elképesztő kilátás a Dunára
A 450 km hosszú, 23 szakaszból álló Donausteig útvonal a Duna mindkét partján halad Passautól Linzen át Greinig, és változatos természeti tájakon vezet keresztül.
Felső-Ausztria: Salzkammergut térségtől a nevezetességekig
Dachstein körtúra: az óramutató járásával ellentétesen
8 nap alatt 130 kilométer a Dachstein körül: a Gosau-tótól a gleccser felett, alpesi legelőkön át a Salzkammergut tájegységen keresztül.
Salzkammerguti hegyes-tavas túraútvonal: tavak, tavak, tavak
A 370 km hosszú túraútvonal 35 tavat köt össze Salzkammergutban. A 23 szakasz olyan gyönyörű településeket érint, mint Bad Ischl, Gmunden vagy Bad Aussee.
SalzAlpenSteig: mindig a só mentén
A 230 kilométeres, 18 szakaszból álló táv Bajorországból Salzburgon át Felső-Ausztriába vezet. Történelmi sóbányákat érintő, határokon áthaladó, különleges útvonal.
A lelassulás útján: töltődj fel energiával a Mühlviertelben
A Weg der Entschleunigung (lelassulás útja) a Mühlviertel legszebb helyeihez vezet. Töltekezz fel, és hagyd magad mögött a mindennapokat: 71-165 kilométer 4-9 nap alatt.
Salzburg tartomány: hegyek, tavak és lankás alpesi legelők
Saalachtal útvonal: a szurdokok útja
6 nap alatt 110 kilométert gyalogolhatunk a Loferből induló körtúrán, amely Salzburg alpesi tájain és 8 szurdokon keresztül vezet. A fürdőruhád ne maradjon otthon!
Pinzga Hatscha: tetszés szerint kombinálható
A Pinzga Hatscha 15 szakaszon és 390 kilométeren át vezet a Pinzgau tájegység területén, alpesi legelőkön, fennsíkokon és a régió legszebb csúcsain keresztül.
Hohe Tauern panorámaút: páratlan élmény
A túraútvonal 17 szakaszon és 270 kilométeren át vezet a Krimmli vízesésektől a Zelli-tóig (más néven Irrsee), a Hohe Tauern Nemzeti Park területén keresztül.
Stájerország: vándorlás Ausztria zöld szívében
Gleccsertől a borig: természet, kultúra és élvezet
Az útvonal összeköti a Dachstein-gleccsert a stájerországi borvidékkel. Az északi (524 km, 35 szakasz) és a déli (370 km, 25 szakasz) útvonal is a borhoz vezet.
Hüttetúra: hüttézés a Gesäuse Nemzeti Parkban
Az admonti bencés apátságtól induló Gesäuse-hüttekörút 7 hüttét köt össze 7 szakaszban. A Gesäuse Nemzeti Park a víz és a sziklák izgalmas játékával vár.
Tirol: lehengerlő kilátás a magas hegyekre
Átkelés az Alpokon: csodás látvány minden lépésnél
7 nap alatt az Alpokon át a bajorországi Tegernsee-től az Achensee-t érintve a tiroli Zillertalig és tovább Dél-Tirolba. Ez aztán az élménytúra 110 kilométeren!
Starkenberg panorámaút: lélegzetelállító kilátás
Az útvonal Imstből 7 tavat érintve, erdőkön és szurdokokon át vezet Starkenberg hajdani urainak kastélyaihoz és váraihoz – 59 kilométeren és 7 fő szakaszon keresztül.
Adlerweg: szeld keresztül egész Tirolt
A Tirol címerállatáról elnevezett Adlerweg két útvonalon vezet. 33 szakaszával és 413 kilométerével a hegymászók és a könnyed túrázók egyaránt örömüket lelik benne.
Kaiserkrone túraútvonal: koronázásra fel!
Barangold körbe a Wilder Kaiser-hegységet, és élvezd a kilátást egészen a Großglocknerig. Fenséges érzés 5 napon és 57 kilométeren keresztül.
Vorarlberg: átkelés Ausztria nyugati részén
„Min Weag“: „az én utam" vorarlbergi tájszólásban
A hosszú távú túraútvonal Vorarlberg legszebb tájain vezet keresztül: 31 szakasz 400 kilométeren keresztül, csodálatos kikapcsolódás a hétköznapokból.
Arlberg túraútvonal: irány az érintetlen magashegység!
Az új háromnapos túra mindent kínál a hegymászóknak: szintemelkedést, magashegyi csúcspontokat, lélegzetelállító panorámát és hangulatos hüttéket a felfrissüléshez.
Montafoni hüttetúra: hegyi hüttéről hegyi hüttére
A 113 km hosszúságú körtúra 13 szakaszra oszlik, és a Montafon régió mindhárom hegyvonulatát – Rätikon, Silvretta, Verwall – átszeli.
Bécs
A 120 kilométeres körtúra Bécs városát járja körbe – 24 könnyen teljesíthető szakaszban. A szakaszok kezdete és vége jól megközelíthető tömegközlekedéssel.
Tippek a hosszú távú túrázás kedvelőinek
Hosszú távú túrázás Ausztriában: tippek, útvonalak, kérdések és válaszok
Österreichischer Alpenverein (osztrák alpesi egyesület): Ausztria 10 legnagyobb hosszú távú túraútvonala
Felkészülés: megtalálni a megfelelő hosszú távú túraútvonalat
Hosszú távú túraútvonalak kezdőknek: tanácsok az első próbálkozáshoz