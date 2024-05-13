Hiking group on gravel path towards mountain huts in green alpine valley, cows grazing, mountains in background.
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Hosszú távú túrázás
Ha többet szeretnél egy napnál

Nem tudsz betelni a hegyi túrázással? Egyszerűen pakold be a hátizsákodat több napra. Ausztriában egyedülálló élmény a hosszú távú túrázás.

Bekötöd a túrabakancsodat, a válladra veszed a hátizsákodat, és kilépsz egy olyan világba, amely minden lépésnél más arcát mutatja. A hosszú távú túrázás Ausztriában több, mint puszta gyaloglásteljes elmélyülés a tájban, amely felébreszti a szívet és az érzékeket. Érzed magad alatt a talajt, belélegzed a tiszta hegyi levegőt, és erdei neszek kísérik utadat.

Rohanó hétköznapok? Magunk mögött hagyjuk. A hosszú túraútvonalakon feltárul a vidék a maga sokszínűségében: az Alpok csúcsai, csillogó tavak és békés völgyek. A hosszú távú túrázás a lelassulásról, a kalandról és a szabadságról szól. Lehetőség arra, hogy ráleljünk a saját ritmusunkra, hogy teret adjunk a gondolatainknak. Elengedni a mindennapokat és megélni az itt és mostotez az ausztriai hosszú távú túrázás lényege. Próbáld kihív az út!

Burgenland: bebarangolni a Pannon-síkságot

Borostyán útvonal: történelmi ösvényeken

Az útvonal a régi római Borostyánutat követi a Fertő tótól Magyarország egyes részein keresztül Dél-Burgenlandig. A 324 kilométer 13 szakaszra oszlik.

Bernstein Trail

Szent Jakab-út Burgenlandban: a Fertő tótól a Dunáig

Az 55 km hosszúságú, 5 szakaszból álló túraútvonal könnyű, kulturális szempontból érdekes zarándokút, amely jól illeszkedik a Szent Jakab-úthálózatba.

Jakobsweg Burgenland

Alpannonia: határokon átívelő élménytúra

Az UNESCO világörökség részét képező Semmeringtől induló Alpannonia 6-7 egynapos szakaszban köti össze az Alpok keleti lábánál fekvő területeket a Pannon-síksággal.

Alpannonia

Karintia: déli vendégszeretet

Dobratsch körtúra: kirándulás a natúrparkban

A körtúraútvonal 3 szakaszon és 55 km-en keresztül annyi különböző természeti régiót és kultúrtájat köt össze, hogy ennél változatosabb aligha lehetne.

Dobratsch Rundwanderweg

Nockberge útvonal: korlátlan panoráma

Nyolcnapos túrázás az UNESCO karintiai Nockberge bioszféra-rezervátumán keresztül délre, Seeboden am Millstätter See városkába. Összesen 128 kilométert kell teljesíteni.

Nockberge Trail

Alpe-Adria túraútvonal: az Alpoktól a tengerig

A 750 km hosszúságú, 43 szakaszból álló túraútvonal Karintiát, Szlovéniát és Friuli-Venezia Giulia régiót köti össze, családbarát szakaszokat kínálva 12 éves kortól.

Alpe-Adria-Trail

Alsó-Ausztria: várak, borvendéglők és szőlőskertek mellett

Wachaui világörökségi útvonal: lazítás a Duna mentén

Amit a Wachaui világörökségi útvonal 14 szakasza kínál: túrázás szőlőültetvényeken keresztül, várak és kastélyok mellett, és pihenő a Duna-völgyre néző padokon.

Welterbesteig Wachau

Duna-túraútvonal: elképesztő kilátás a Dunára

A 450 km hosszú, 23 szakaszból álló Donausteig útvonal a Duna mindkét partján halad Passautól Linzen át Greinig, és változatos természeti tájakon vezet keresztül.

Donausteig

Thayatal útvonal: Nebelstein hegyétől Retzig

A túra 12 szakaszon és mintegy 180 kilométeren át vezet a Waldviertelből a Weinviertel régióba, várak, kastélyok és apátságok mellett, lenyűgöző kultúrtájban.

Thayatalweg 630

Felső-Ausztria: Salzkammergut térségtől a nevezetességekig

Dachstein körtúra: az óramutató járásával ellentétesen

8 nap alatt 130 kilométer a Dachstein körül: a Gosau-tótól a gleccser felett, alpesi legelőkön át a Salzkammergut tájegységen keresztül.

Dachstein Rundwanderweg

Salzkammerguti hegyes-tavas túraútvonal: tavak, tavak, tavak

A 370 km hosszú túraútvonal 35 tavat köt össze Salzkammergutban. A 23 szakasz olyan gyönyörű településeket érint, mint Bad Ischl, Gmunden vagy Bad Aussee.

Salzkammergut BergeSee-Trail

SalzAlpenSteig: mindig a só mentén

A 230 kilométeres, 18 szakaszból álló táv Bajorországból Salzburgon át Felső-Ausztriába vezet. Történelmi sóbányákat érintő, határokon áthaladó, különleges útvonal.

SalzAlpenSteig

A lelassulás útján: töltődj fel energiával a Mühlviertelben

A Weg der Entschleunigung (lelassulás útja) a Mühlviertel legszebb helyeihez vezet. Töltekezz fel, és hagyd magad mögött a mindennapokat: 71-165 kilométer 4-9 nap alatt.

Weg der Entschleunigung

Kalkalpen útvonal: ismerd meg a hegyek világát

A 150 kilométeres útvonal 11 szakaszban tárja fel a túrázók előtt a lenyűgöző Kalkalpen Nemzeti Park legszebb helyeit és környékét.

Kalkalpenweg

Salzburg tartomány: hegyek, tavak és lankás alpesi legelők

Saalachtal útvonal: a szurdokok útja

6 nap alatt 110 kilométert gyalogolhatunk a Loferből induló körtúrán, amely Salzburg alpesi tájain és 8 szurdokon keresztül vezet. A fürdőruhád ne maradjon otthon!

Saalachtalweg

Pinzga Hatscha: tetszés szerint kombinálható

A Pinzga Hatscha 15 szakaszon és 390 kilométeren át vezet a Pinzgau tájegység területén, alpesi legelőkön, fennsíkokon és a régió legszebb csúcsain keresztül.

Pinzga Hatscha

Hohe Tauern panorámaút: páratlan élmény

A túraútvonal 17 szakaszon és 270 kilométeren át vezet a Krimmli vízesésektől a Zelli-tóig (más néven Irrsee), a Hohe Tauern Nemzeti Park területén keresztül.

Hohe Tauern Panorama Trail

Gastein túraútvonal: ahol nem lehet betelni a kilátással

75 km-en át, 6 szakaszban halad Dorfgasteinból Sportgastein és Bad Gastein érintésével vissza Bad Hofgasteinba, réteken, hegycsúcsokon és alpesi ösvényeken keresztül.

Gastein Trail

Stájerország: vándorlás Ausztria zöld szívében

Gleccsertől a borig: természet, kultúra és élvezet

Az útvonal összeköti a Dachstein-gleccsert a stájerországi borvidékkel. Az északi (524 km, 35 szakasz) és a déli (370 km, 25 szakasz) útvonal is a borhoz vezet.

Vom Gletscher zum Wein

Hüttetúra: hüttézés a Gesäuse Nemzeti Parkban

Az admonti bencés apátságtól induló Gesäuse-hüttekörút 7 hüttét köt össze 7 szakaszban. A Gesäuse Nemzeti Park a víz és a sziklák izgalmas játékával vár.

Hüttenrunde

Koralmi kristályos túraútvonal: látnivalók tömkelege

A túra a Koralm–Stubalm térség magaslataira vezet, ahonnan pazar kilátás és különböző földtörténeti korok emlékei tárulnak elénk. A 75 km-es táv 4 szakaszra oszlik.

Koralm Kristall Trail

Tirol: lehengerlő kilátás a magas hegyekre

Átkelés az Alpokon: csodás látvány minden lépésnél

7 nap alatt az Alpokon át a bajorországi Tegernsee-től az Achensee-t érintve a tiroli Zillertalig és tovább Dél-Tirolba. Ez aztán az élménytúra 110 kilométeren!

Átkelés az Alpokon

Starkenberg panorámaút: lélegzetelállító kilátás

Az útvonal Imstből 7 tavat érintve, erdőkön és szurdokokon át vezet Starkenberg hajdani urainak kastélyaihoz és váraihoz – 59 kilométeren és 7 fő szakaszon keresztül.

Starkenberger Panoramaweg

Adlerweg: szeld keresztül egész Tirolt

A Tirol címerállatáról elnevezett Adlerweg két útvonalon vezet. 33 szakaszával és 413 kilométerével a hegymászók és a könnyed túrázók egyaránt örömüket lelik benne.

Adlerweg

Kaiserkrone túraútvonal: koronázásra fel!

Barangold körbe a Wilder Kaiser-hegységet, és élvezd a kilátást egészen a Großglocknerig. Fenséges érzés 5 napon és 57 kilométeren keresztül.

Kaiserkrone

Túraútvonal a Lech folyó mentén: vad folyami táj

Európa utolsó érintetlen folyóvidéke 125 kilométeren keresztül, 7-10 nap alatt és különböző nehézségi fokozatokban bejárható – az Arlberg-hágótól az Allgäu térségig.

Lechweg

Vorarlberg: átkelés Ausztria nyugati részén

„Min Weag“: „az én utam" vorarlbergi tájszólásban

A hosszú távú túraútvonal Vorarlberg legszebb tájain vezet keresztül: 31 szakasz 400 kilométeren keresztül, csodálatos kikapcsolódás a hétköznapokból.

„Min Weag“

Arlberg túraútvonal: irány az érintetlen magashegység!

Az új háromnapos túra mindent kínál a hegymászóknak: szintemelkedést, magashegyi csúcspontokat, lélegzetelállító panorámát és hangulatos hüttéket a felfrissüléshez.

Arlberg Trail

Montafoni hüttetúra: hegyi hüttéről hegyi hüttére

A 113 km hosszúságú körtúra 13 szakaszra oszlik, és a Montafon régió mindhárom hegyvonulatát – Rätikon, Silvretta, Verwall – átszeli.

Montafoner Hüttenrunde

Tannberg tematikus túraútvonal: a walserek nyomában

A 85 kilométeres túra 57 állomásán a kirándulók elmerülhetnek a walser népcsoport három községének – Warth, Schröcken és Lech – történelmében.

Tannberg Themenweg
Városi hosszú távú túrázás

Bécs

A 120 kilométeres körtúra Bécs városát járja körbe24 könnyen teljesíthető szakaszban. A szakaszok kezdete és vége jól megközelíthető tömegközlekedéssel.

Bécs és környéke keresztül-kasul

Tippek a hosszú távú túrázás kedvelőinek

Hosszú távú túrázás Ausztriában: tippek, útvonalak, kérdések és válaszok

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Hegymászó falvak

FAQ

Egy hosszú távú túra felszerelési listája az adott túra és a személyes igények függvényében testre szabható. Az alábbi felszereléssel biztosra mehetsz:

  • Hátizsák: 30-45 literes a menedékházban való éjszakázáshoz, 70 literes a sátras túrákhoz; vízálló védőhuzat

  • Ruházat: alsónemű és túrazokni, funkcionális aláöltözet, pólók, polár- vagy pehelykabát, hosszú/rövid túranadrág, hardshell-/esőkabát és -nadrág, fejfedő, kesztyű, erős túrabakancs, váltócipő a hüttébe

  • Felszerelés: túrabot, vizes palackok, uzsonnásdoboz, ülőpárna, szemeteszsák, adott esetben hágóvas és kamásli

  • Higiénia: fogkefe, szappan, naptej, mikroszálas törölköző, zsebkendő

  • Tájékozódás és technológia: térkép, túrakalauz, GPS vagy iránytű, fejlámpa, mobiltelefon, hordozható töltő

  • Vészfelszerelés: elsősegélycsomag, bivakzsák, zsebkés, javítókészlet, vízhólyagtapasz

  • Ellátmány: müzliszelet, magvak, aszalt gyümölcsök, tartós nasik

  • A hüttéhez: hálózsák, hálóruházat, meleg zokni, füldugó

  • Sátrazáshoz ezen felül: ultrakönnyű sátor, polifoam, hálózsák, gázfőző, evőeszköz

  • Iratok: személyi igazolvány, egészségbiztosítási kártya, készpénz

A jó felkészülés növeli a sikeres és élvezetes hosszú távú túrázás esélyét. A legfontosabb tippek a hosszú távú túrázásra való felkészüléshez:

  • Kezdj el időben edzeni: 2-6 hónappal előtte építsd fel az állóképességedet, az erőnlétedet és a mozgáskoordinációdat.

  • Edzésterv: legyen benne heti rendszerességű állóképességi tréning, hosszabb túrák hétvégente, és pihenőnapok a regenerálódáshoz.

  • Alapvető állóképesség: futás, kerékpározás vagy úszás; növeld a testmozgást a mindennapi életben.

  • Lépésbiztonság: eddz egyenetlen terepen, iktass be mozgáskoordinációs gyakorlatokat.

  • Átfogó testedzés: erősítsd a lábad, a törzsed és a felsőtested, pl. saját testsúlyos gyakorlatokkal.

  • Edzés felszereléssel: túrázz hátizsákkal.

  • Mentális felkészülés: olyan kihívást vállalj, amivel nem terheled túl magad.

  • Teszteld a felszerelésedet: törd be a túrabakancsodat.

  • Útvonal és logisztika: tervezd meg a szakaszokat, a szállást és az ellátást, állítsd össze a felszerelési listát.

  • Reális elvárások: lassan kezdd, és fokozatosan növeld az intenzitást.

Az ausztriai hosszú távú túraútvonalak egyes szakaszai alkalmasak kisgyerekes családok számára. Három tipp a családbarát hosszú távú túraútvonalakhoz:

  1. Iseltrail Virgentalban, Kelet-Tirol: 
    A Hohe Tauernben található hosszú távú túraútvonal kifejezetten családok számára lett kialakítva. A Venediger hegycsoporton keresztül vezet, és különböző magasságokban kínál túrákat. A 76 kilométeres útvonal 5 szakaszra oszlik.

  2. Virgentaler Sonnseitenweg
    Háromnapos körút hüttéről hüttére, mormoták, zergék és kőszáli kecskék mellett. A kelet-tiroli Virgentalban található 43 kilométeres útvonal 4 szakaszra oszlik.

  3. Tiroler Silberpfad:

    5 napi szakasz, 88 kilométer és rengeteg látnivaló – a Silberregion Karwendel mind a tizenkét települését és azok izgalmas bányásztörténelmét felfedező hosszú távú túraútvonal. A jól karbantartott ösvények többnyire nem támasztanak magas technikai követelményeket, bár a jó erőnlét nem árt.

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