Two people as silhouettes on a hill at sunset, mountain lake with reflection, Alps in the background.
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Zarándokutak Ausztriában
Természet, történelem, kultúra és spiritualitás

Túrázás Ausztria lenyűgöző zarándokútjain: ahol a természet, a testmozgás és a pihenés spirituális módon egyesül.

Sokak számára a zarándokút egy új életszakasz kezdetét jelenti. A gyaloglással eltávolodunk a mindennapoktól, és tárgyilagosabban tudunk a gondokra és akadályokra tekinteni. A zarándoklat lehet akár egyfajta tudatos hálaadás is – vallási háttérrel vagy anélkül.

Ausztria változatos, erdőkkel, dombokkal, hegyekkel és tavakkal tarkított tájai ideálisak az elcsendesedéshez és az elmélkedéshez. Történelmi útvonalak, jól karbantartott ösvények és helyi ízek teszik élménnyé az egyes útszakaszokat. Ráadásul minden évszak a maga különleges szépségében mutatja meg Ausztriát.

Ahol repes a szív

Mi teszi különlegessé az ausztriai zarándoklatokat?

  • Természet. Minden régiónak megvan a maga vonzereje. Ausztria tájai a dimbes-dombos, erdős vidékektől a havasi réteken át az alpesi panorámáig terjednek.

  • Kultúra. Vannak zarándokutak, amelyek templomokkal és kulturális emlékművekkel szegélyezett, történelmi jelentőségű útvonalakon és több száz éves ösvényeken vezetnek.

  • Békesség. Ausztria természeti környezete számos régióban elszigetelt, távol a mindennapok zajától. A zarándokok itt testi és lelki felüdülésre lelhetnek.

  • Zarándokútvonal-hálózat. A jól kiépített útvonalak eligazodást és biztonságot nyújtanak.

  • Kulináris élmények. Az útvonalak mentén kínált helyi specialitások az ízek élvezetét a vendégszeretettel ötvözik, így még emlékezetesebbé teszik az utat.

  • Évszakok. Virágzó mezők tavasszal, nyári gabonatáblák, színpompás őszi erdők, hófödte téli tájak: az évszakok lenyűgöző képet festenek Ausztria természetéről.

Zarándoklat lankás dombvidékeken át

Zarándokutak Mariazellbe: minden út a bazilikához vezet

Az Alsó-Ausztrián, Stájerországon és Felső-Ausztrián keresztül vezető mariazelli zarándokút-hálózat a természetet és a lelkiséget köti össze.

Zarándokutak Mariazellbe

Hemma-zarándokút: spirituális utazás Stájerországon át

A Hemma-zarándokút történelmi helyszíneken és kultúrtájakon keresztül vezet. Ezen az útvonalon a zarándokok Gurki Szent Hemma nyomdokain járnak.

Hemma-zarándokút

Szt. Jakab-út Ausztriában: a zarándoklatok klasszikusa

A Szt. Jakab-út Ausztria több régióján is áthalad, egyesítve a tájat, a kultúrát és a lelkiséget.

Szt. Jakab-út Ausztria

Szt. János-út: zarándoklat a Mühlviertel régió szívében

A Szt. János-út 84 kilométeren át vezet erdőkön és dombokon keresztül, várromok és folyóvizek mentén. 3-4 nap belső béke és elmélyülés.

Szt. János-út

Zarándoklat Kelet-Tirolban és Karintiában: „Magasságos egek” – 9 állomáson át Heiligenblutba

Zarándokút a „Magasságos egekhez”

Zarándokutak a nyugalom jegyében

Szt. Jakab-út a Weinviertelben: pincesorok és zöld veltelini

Az alsó-ausztriai Weinviertel régió szőlőinek festői környezetében a zarándokok számos templomra és bájos kis településre bukkanhatnak.

Szt. Jakab-út a Weinviertelben

Szt. Jakab-út Nyugat-Stájerországban: a lipicai lovak hazája

Dombok és elragadó falvak mellett elhaladva, a zarándokok megismerkedhetnek Ausztria természetének nyugalmával, történelmi látnivalóival és spirituális pihenőhelyeivel.

Szt. Jakab-út, Nyugat-Stájerország

Szt. Jakab-út Tirolban: spirituális erejű helyek mentén

A Salzburg tartománytól Arlbergig vezető, 270 kilométeres zarándokút mély elmélkedést kínál a forgalmas útszakaszoktól távol.

Szt. Jakab-út Tirolban

Zarándoklat a tudás és a kultúra helyszíneire

Szt. Benedek-zarándokút: Felső-Ausztriától Karintiáig

A karintiai Szt. Benedek-út bencés kolostorokat köt össze Nursiai Szent Benedek, az 5. századi hitújító nyomdokain.

Szt. Benedek-zarándokút

Via Sacra zarándokút: a híres mariazelli kegyhelyre

Ezen a történelmi útvonalon 800 éve zarándokolnak az emberek templomok, kolostorok és kápolnák mellett a mariazelli bazilikához, a Mária-kegykép tiszteletére.

Via Sacra zarándokút

Szt. Lénárd-út Salzburg tartományban: gótikus menedék

A zarándokút a salzburgi dómtól a lungaui Tamswegben található kegytemplomig vezet, amely egyike Ausztria kevés tisztán gótikus szakrális épületeinek.

Szt. Lénárd útja

Jeruzsálem-út: a nemzetközi kulturális projekt több mint 15 országban köti össze az embereket

Zarándoklat a békéért

Zarándoklat kerékpárral

Traisentali kerékpáros zarándokút

A 111 kilométeres útvonal a Duna-völgyet köti össze Mariazell zarándokhellyel. A szakasz több apátságot, köztük Melket, Herzogenburgot és Lilienfeldet is érinti.

Traisentali kerékpáros zarándokút

Szt. Wolfgang-zarándokút

A Szt. Wolfgang nyomdokain haladó zarándokút 324 kilométeren át vezet Regensburgból a Salzkammergutban fekvő St. Wolfgangba.

Szt. Wolfgang-zarándokút

Kerékpárút a Waldviertelben: kolostorok szegélyezik az utat

Az altenburgi, perneggi és gerasi apátságokat összekötő, mintegy 55 kilométeres útvonal ideális elegye a természetnek és a kultúrának. Családosan is ajánljuk.

Kolostorok kerékpárútja

Alpe-Adria kerékpáros zarándokút: Salzburgtól a tengerig

Egy hét alatt Salzburgtól Gradóig 8 szakaszban: régi vasútvonalak és alagutak révén – kulturális, sportos és kulináris szempontból – élvezetes átkelés az Alpokon.

Alpe-Adria kerékpáros zarándokút
Klímavédelmi tippek

Hogyan vigyázzunk a természetre, ha zarándoklatra megyünk?

  • Maradj a kijelölt utakon: ezzel megóvhatóak az érzékeny ökoszisztémák, és elkerülhető a természet károsítása.

  • Tartsd tiszteletben a vadon élő állatokat, és kerüld a zajt: tarts távolságot, ne zavard az állatokat, és hagyd őket háborítatlanul a természetes élőhelyükön.

  • Védd a növényeket: a biológiai sokféleség megőrzése érdekében ne szedj virágot, és ne károsítsd a növényeket.

  • Ne gyújts tüzet: az erdőtüzek megelőzése és a természet megóvása érdekében ne rakj tábortüzet.

  • Gondoskodj a hulladék megfelelő eltüntetéséről: vidd magaddal a szemetet.

  • Ügyelj a vízvédelmi területekre: ne fürödj védettség alatt álló vizekben, és ne szennyezd a forrásokat.

FAQ

Bárki! A zarándoklat nem a teljesítményről vagy a megtett kilométerek számáról szól, hanem a tudatos gyaloglásról és a ráfordított időről. A (zarándok)út a cél.

Alapelv, hogy minden lépés számít. Már egyetlen nap gyaloglás is tartalmas kikapcsolódást jelenthet. Viszont minél hosszabb ideig zarándokol az ember, annál könnyebben kerül flow-élménybe, és képes szélnek ereszteni a gondjait.

Nincsenek. Csak az a fontos, hogy figyeljünk az útjelzésekre, és maradjunk a közutakon, hogy ne tévedjünk magánterületre, és védjük a természetet.

Attól függ, mennyit tervez az ember aznapra. Legjobb, ha reggel 7 és 9 óra között indulsz, hogy elkerüld a déli hőséget.

Napi 30 és 50 euró közötti összeggel kell számolni attól függően, hogy az ember milyen szállást választ, és milyen ellátást igényel a nap folyamán.

Egy zarándoklat során az ember gyakran az aznapi állapotához igazítja az útvonalát így a szálláskeresés gyakran spontán módon zajlik. Ez rendben is van, ha egyedül vagy párban utazunk. Ha azonban nagyobb csoporttal kelsz útra, mindenképpen érdemes előre szállást foglalni.

Fontos a jól bejáratott túracipő a vízhólyagok elkerülése érdekében, a nap- és esővédelem, az elsősegélykészlet és a túrabot. Szükséged lesz túraöltözetre és „pihenőruhára” ha este elmész valahová enni, vagy útközben várost szeretnél nézni. A hátizsák súlya minél kisebb legyen. Egyes zarándokutakon a szálláshelyek biztosítanak csomagszállító szolgáltatást, amely elviszi a poggyászt a következő állomásra.

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