爽やかな風、目の前に広がる楽園：ボートクルーズは、水上からオーストリアの地域の宝をユニークな視点で見ることができます。

絵画のように美しい文化的景観をはじめ、古城や要塞、活気あふれる街並みが川や湖のほとりに広がります。そんな風景を眺めながら、船長と乗組員とともに船旅へと出発しましょう。ゆったりとした船のリズムに身を委ね、移りゆく景色に目を奪われ、思わず感嘆しながら、その瞬間を心ゆくまで楽しんでください。

湾や氾濫原に広がる原生林、野原や森が次々と現れ、地域ごとに表情を変えていく風景を眺めるのは、まさに壮大な自然体験です。そして何より旅をわくわくさせてくれるのが、次にどんな魅力的な景色が待っているのだろうという期待感。船がゆっくりと進むたびに、新たな発見が待っています。