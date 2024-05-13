オーストリアの船旅
オーストリアの船旅
Introduction
絵画のように美しい文化的景観をはじめ、古城や要塞、活気あふれる街並みが川や湖のほとりに広がります。そんな風景を眺めながら、船長と乗組員とともに船旅へと出発しましょう。ゆったりとした船のリズムに身を委ね、移りゆく景色に目を奪われ、思わず感嘆しながら、その瞬間を心ゆくまで楽しんでください。
湾や氾濫原に広がる原生林、野原や森が次々と現れ、地域ごとに表情を変えていく風景を眺めるのは、まさに壮大な自然体験です。そして何より旅をわくわくさせてくれるのが、次にどんな魅力的な景色が待っているのだろうという期待感。船がゆっくりと進むたびに、新たな発見が待っています。
ドナウ川クルーズ
ドナウ川
ケルト人が訪れ、皇帝たちが去っていった後も、ドナウ川は変わることなく流れ続けています。
悠久の時を刻むようにゆったりと流れながら、国境を越え、異なる文化を結びつけてきたドナウ川。その流れは、今も変わることがありません。10カ国を通り抜けるドナウ川は、世界でもひときわユニークな川です。ヨーロッパでは、ヴォルガ川に次いで2番目の長さを誇る大河でもあります。
ドナウ川の旅は、ドイツの黒い森にある2つの源流、ブリガッハ川とブレグ川から始まります。2つの川はドナウエッシンゲンで合流し、そこから黒海を目指して、2,800kmを超える長い旅を続けます。
湖の周遊と小旅行
5つの楽しいテーマクルーズ
水陸両用車で探検
ザルツァッハ川から船に乗って世界的に有名なザルツブルクの旧市街を眺め、そのままバスに早変わりして街のトップアトラクションに向かう - 水陸両用スプラッシュツアーズならそれが可能です！ミラベル宮殿からモーツァルトの住居へ、レオポルヅクローン宮殿を過ぎ、歴史的な地区を通り抜けるこのユニークな旅は、陸上と水上での観光を組み合わせたものです。
パノラマ・スピードボート、アマデウス・ザルツブルクは、ザルツァッハ川に沿って、伝説的なトリックの噴水があるヘルブルン宮殿まで乗客を運びます。夕方には、中心部のマカルトシュテークの停泊所がスタイリッシュなカクテルバーに変身します。