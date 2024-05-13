White passenger ship 'Otto Klimt' on Lake Atter, red flowers in foreground, green hills in background.
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オーストリアの船旅
オーストリアの船旅

爽やかな風、目の前に広がる楽園：ボートクルーズは、水上からオーストリアの地域の宝をユニークな視点で見ることができます。

絵画のように美しい文化的景観をはじめ、古城や要塞、活気あふれる街並みが川や湖のほとりに広がります。そんな風景を眺めながら、船長と乗組員とともに船旅へと出発しましょう。ゆったりとした船のリズムに身を委ね、移りゆく景色に目を奪われ、思わず感嘆しながら、その瞬間を心ゆくまで楽しんでください。

湾や氾濫原に広がる原生林、野原や森が次々と現れ、地域ごとに表情を変えていく風景を眺めるのは、まさに壮大な自然体験です。そして何より旅をわくわくさせてくれるのが、次にどんな魅力的な景色が待っているのだろうという期待感。船がゆっくりと進むたびに、新たな発見が待っています。

ドナウ川クルーズ

DDSGドナウ川汽船で行くドナウクルーズ

ツイン・シティ・ライナーでウィーンからブラティスラバへ

ヴルム＋ノエで行くドナウクルーズ（リンツ～パッサウ、リンツ～クレムス）

DDSGドナウ汽船で行くヴァッハウ渓谷クルーズ

ヨーロッパの青い生命線

ドナウ川

ケルト人が訪れ、皇帝たちが去っていった後も、ドナウ川は変わることなく流れ続けています。

悠久の時を刻むようにゆったりと流れながら、国境を越え、異なる文化を結びつけてきたドナウ川。その流れは、今も変わることがありません。10カ国を通り抜けるドナウ川は、世界でもひときわユニークな川です。ヨーロッパでは、ヴォルガ川に次いで2番目の長さを誇る大河でもあります。

ドナウ川の旅は、ドイツの黒い森にある2つの源流、ブリガッハ川とブレグ川から始まります。2つの川はドナウエッシンゲンで合流し、そこから黒海を目指して、2,800kmを超える長い旅を続けます。

湖の周遊と小旅行

ザルツカンマーグートのヴォルフガングゼー湖

SL登山鉄道から船に接続できるアーヘンゼー湖

トラウンゼー湖、ザルツカンマーグート

映画「サウンド・オブ・ミュージック」の撮影地、モントゼー湖

ザルツブルクに近いツェル湖

オ－ストリア東端のノイジードラーゼー湖

オーストリア西端のボーデンゼー湖

クリムトやマーラーが愛したアッターゼー湖

ブラームスが夏に作曲活動をしたヴェルターゼー湖

オーストリア南部にあるミルシュタット湖

5つの楽しいテーマクルーズ

ボーデンゼー湖でのグルメ体験

錨を下ろし、ゆったりと腰を下ろして、典型的なフォアアールベルクの名物料理を味わいましょう。

ボーデンゼー湖遊覧クルーズ

アッターゼー湖の海賊船

なんという冒険でしょう：小さな海賊たちは、キャプテン・ブラックバードとその部下たちから宝を隠すお手伝いをします。

テーマクルーズ アッターゼー湖

テーマクルーズ ヴァッハウ渓谷

ユネスコの世界遺産に登録されたウィーンを、食の楽しみや季節の体験とともにお楽しみください。

テーマクルーズ ヴァッハウ渓谷

船で巡るウィーン

水辺の賑わい、歴史的建造物、昼でも夕暮れでも、ウィーンの魅力は尽きません！

テーマクルーズ ウィーン
船？それともバス？

水陸両用車で探検

ザルツァッハ川から船に乗って世界的に有名なザルツブルクの旧市街を眺め、そのままバスに早変わりして街のトップアトラクションに向かう - 水陸両用スプラッシュツアーズならそれが可能です！ミラベル宮殿からモーツァルトの住居へ、レオポルヅクローン宮殿を過ぎ、歴史的な地区を通り抜けるこのユニークな旅は、陸上と水上での観光を組み合わせたものです。

パノラマ・スピードボート、アマデウス・ザルツブルクは、ザルツァッハ川に沿って、伝説的なトリックの噴水があるヘルブルン宮殿まで乗客を運びます。夕方には、中心部のマカルトシュテークの停泊所がスタイリッシュなカクテルバーに変身します。

水陸両用スプラッシュツアー アマデウス・ザルツブルク

よくある質問

オーストリアでは、国境を越えたドナウクルーズがいくつか運航されています：

  • DDSGブルー・ドナウ汽船は、メルク、ウィーン、ブラチスラヴァ（スロヴァキア）間の航路、定期クルーズ、テーマ別ツアー、日帰りツアーを提供しています。

  • ヴルム＋ノエ（Donauschifffahrt Wurm + Noéはウィーンとパッサウ（ドイツ）を結んでいます。運行可能な日程は運航会社のウェブサイトでご確認ください。

ウィーン - ブダペスト間の定期クルーズはありません。このルートは、MSプリマドンナのような数日間のリバークルーズの一部としてのみご利用いただけます。

オーストリアには、歴史的な客船を訪れ、航海する機会がいくつかあります：

  • MS Oesterreich:1928年に就航したボーデン湖初の大型モーターボート船は、忠実に修復され、現在はエレガントなアール・デコ様式のクルーズを提供しています。

  • DSホーエントヴィール号:ボーデン湖のノスタルジックな蒸気船で、洗練されたクルーズとグルメツアーを提供。

  • ノスタルジーシフ・ギゼラ号:ザルツカンマーグートのトラウンゼー湖に浮かぶこの歴史的な蒸気船は、オーストリア最古の営業船（1871年就航）であり、世界最古の蒸気船のひとつです。

  • DSカイザー・フランツ・ヨーゼフ1世.:1873年から航行している歴史的な蒸気船で、ヴォルフガングゼー海運の真の宝石であり続けている。

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