オーストリア ー いざ、冒険に出発！
文化の宝物、自然、山々、湖、そして数えきれないほどの感動の瞬間が、特別な人生のひとときを演出します。
Introduction
オーストリアのホットニュース、トピックス、サイトの新着・更新情報などをお届けします。2026年3月17日に更新しました。また、フェイスブック「オーストリアの休日」、ツイッター@ANTO_Tokyoでもお勧め情報やニュースを発信しています。
オーストリアの９つの州都
オーストリアの冬
芸術の国、オーストリア
映画『サウンド・オブ・ミュージック』を辿る旅
『サウンド・オブ・ミュージック』が映画館で公開されて60年。今も人々に感動を伝える世界の名画です。舞台となったザルツブルクと近郊の湖水地方は、この映画ファンの聖地となっています。 トラップファミリーの足跡をたどる旅に出かけましょう。
新しい体験や出会い、時にはほんの一瞬の出来事が身近に感じられます。オーストリアの人々とのつながりの中で、その感覚を実感できます。オーストリアの休日は、あなたの人生に対する姿勢にきっと共鳴してくれることでしょう。
オーストリアを知る
通年のハイライト
オーストリアのイベントハイライト
オーストリアの各州、各地域、各都市・町・村で、文化イベント、音楽、食の祭典、また多岐に渡るスポーツイベントが、通年に渡り開催されています。オーストリアの滞在を彩るイベントにぜひお出かけください。
国際視察交流会2025 in エッゲンベルク宮殿
2000年代の初めにグラーツのエッゲンベルク宮殿で“再発見”された『豊臣期大坂図屏風』は、大坂夏の陣によって失われた豊臣時代の大坂城と城下町の研究に重要な手がかりをもたらしました。それから20年。遠くオーストリアで眠っていた屏風の謎に、日墺の関係者が再び迫ります。
世界遺産エッゲンベルク宮殿の七不思議
2000年代の初め、グラーツのエッゲンベルク宮殿の壁紙となっていた屏風が、大坂夏の陣で失われた豊臣時代の大坂城を描いたものであることが分かり、大きな話題を呼びました。マリア・テレジアも見たという貴重な屏風を300年以上も守り続けてきた小部屋、そして宇宙を表現した構造、惑星の間、敷地を闊歩するクジャクたち……。神秘に満ちたエッゲンベルク宮殿を探検してみましょう。