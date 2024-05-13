Lebensgefühl「レーベンスゲフュール」  
オーストリア流人生の愉しみ方
オーストリアの冬に都市を探索する

オーストリア ー いざ、冒険に出発！

文化の宝物、自然、山々、湖、そして数えきれないほどの感動の瞬間が、特別な人生のひとときを演出します。

新着情報・トピックス

オーストリアのホットニュース、トピックス、サイトの新着・更新情報などをお届けします。2026年3月17日に更新しました。また、フェイスブック「オーストリアの休日」、ツイッター@ANTO_Tokyoでもお勧め情報やニュースを発信しています。

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オーストリアの９つの州都

各都市の観光スポット

オーストリアの冬

寒い冬の楽しみはいっぱい！11月の中旬にもなれば、アドヴェント（待降節）より一足先にウィーンではクリスマス・マーケットが始まります。クリスマスの伝統は、地方色豊かなマーケットのみならず、聖ニコラウスやクランプスの行列、地域の伝統行事で体験できます。クリスマスがすぎれば、年末年始の華やかな花火やお祭り、音楽イベントなどが続き、雪の降るアルプス地方では、どなたにも合ったウィンター・スポーツが各種楽しめます。

芸術の国、オーストリア

クラシックコンサートからオペラ、音楽祭、フェスティバル、ジャズなどあらゆるジャンルの音楽が国中に溢れ、音楽ファンを魅了しています。美術愛好家は、貴重な絵画、彫刻、宝物や、数々の特別展をどの季節でも鑑賞することができ、オーストリアには貴重な芸術体験が待っています。

映画『サウンド・オブ・ミュージック』を辿る旅

『サウンド・オブ・ミュージック』が映画館で公開されて60年。今も人々に感動を伝える世界の名画です。舞台となったザルツブルクと近郊の湖水地方は、この映画ファンの聖地となっています。 トラップファミリーの足跡をたどる旅に出かけましょう。

ドレミの歌を口ずさんで

新しい体験や出会い、時にはほんの一瞬の出来事が身近に感じられます。オーストリアの人々とのつながりの中で、その感覚を実感できます。オーストリアの休日は、あなたの人生に対する姿勢にきっと共鳴してくれることでしょう。

オーストリアを知る

オーストリアには、季節や時期を問わず、たくさんの魅力があります。

通年のハイライト

夏でも秋でも冬でも春でも、オーストリアで見逃せないもの。

オーストリアのイベントハイライト

オーストリアの各州、各地域、各都市・町・村で、文化イベント、音楽、食の祭典、また多岐に渡るスポーツイベントが、通年に渡り開催されています。オーストリアの滞在を彩るイベントにぜひお出かけください。

オーストリアのイベントが一目でわかります
『豊臣期大坂図屏風』

国際視察交流会2025 in エッゲンベルク宮殿

2000年代の初めにグラーツのエッゲンベルク宮殿で“再発見”された『豊臣期大坂図屏風』は、大坂夏の陣によって失われた豊臣時代の大坂城と城下町の研究に重要な手がかりをもたらしました。それから20年。遠くオーストリアで眠っていた屏風の謎に、日墺の関係者が再び迫ります。

感動の秘話を知る
江戸時代の日本とグラーツを繋ぐ屏風

世界遺産エッゲンベルク宮殿の七不思議

2000年代の初め、グラーツのエッゲンベルク宮殿の壁紙となっていた屏風が、大坂夏の陣で失われた豊臣時代の大坂城を描いたものであることが分かり、大きな話題を呼びました。マリア・テレジアも見たという貴重な屏風を300年以上も守り続けてきた小部屋、そして宇宙を表現した構造、惑星の間、敷地を闊歩するクジャクたち……。神秘に満ちたエッゲンベルク宮殿を探検してみましょう。

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よくある質問

寒い冬、暖かい夏、穏やかな春と秋、オーストリアは一年中旅行ができます：

  • 春から秋：穏やかな気温を楽しみながら、オーストリアの都市や自然を発見してください。ウィーンへの市内観光や、ノイジードル湖でのサーフィンなどのウォータースポーツをお楽しみください。

  • 冬：オーストリアの雪の世界に浸り、ウィンタースポーツのスリルを味わってください。特にチロル・アルプスやザルツブルガー・ランドでは11月末から雪が降り、スキー休暇に最適です。

オーストリアの旅行先

オーストリアへの旅行にはいくつかの便利な選択肢があります：

  • 鉄道：鉄道網が発達しているため、ストレスのない旅行が可能です。ÖBB とウェストバーン (Westbahn) では、高速で快適な乗り継ぎが可能です。

  • 自動車：オーストリアには優れた道路網があります。ただし、高速道路や自動車専用道路では通行料が義務付けられていますのでご注意ください。

  • 飛行機：オーストリアにはウィーン、ザルツブルク、インスブルック、グラーツなど多数の国際空港があります。ウィーン空港は最大のハブ空港です。

オーストリアへの旅

オーストリアには、各地域の特色を生かした印象的な見どころが数多くあります。文化的な見どころから息をのむような自然体験まで、たくさんの発見があります。オーストリアを訪れる際に最適な観光スポットを見つけるには、当ページの概要をご覧になることをお勧めします。

オーストリアの見どころ

オーストリアは、印象的な自然と豊かな文化に恵まれた理想的な休暇旅行先です。美しいアルプスの風景、歴史的な都市、一流のスキーリゾートを探索することができます。オーストリアは、ウィンナー・シュニッツェルやザッハートルテなどの美味しい料理で知られています。公共交通網も発達しており、持続可能な旅行が可能です。城や湖、ユネスコ世界遺産などの見どころもあり、バラエティに富んだ旅が楽しめます。

オーストリアには、自然愛好家や文化愛好家を喜ばせる美しい場所が数多くあります。息をのむような山の風景から歴史的な都市まで、それぞれの目的地にはそれぞれの魅力があります。アウトドア・アクティビティを楽しみたい方、文化的な見どころを楽しみたい方、リラックスしたい方、オーストリアにはどなたにもお楽しみいただけるものがあります。

オーストリアの連邦州
オーストリアの都市
歴史ある小さな町
山と湖

オーストリアでは、年間を通じてさまざまな文化イベントやフェスティバルが開催されています。

フェスティバルとお祭り
ウィーンの舞踏会
オーストリアのイベントハイライト
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