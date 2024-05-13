世界遺産エッゲンベルク宮殿の七不思議

2000年代の初め、グラーツのエッゲンベルク宮殿の壁紙となっていた屏風が、大坂夏の陣で失われた豊臣時代の大坂城を描いたものであることが分かり、大きな話題を呼びました。マリア・テレジアも見たという貴重な屏風を300年以上も守り続けてきた小部屋、そして宇宙を表現した構造、惑星の間、敷地を闊歩するクジャクたち……。神秘に満ちたエッゲンベルク宮殿を探検してみましょう。