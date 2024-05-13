オーストリアのラフティング

ケルンテン州でのラフティング オーストリアで最も南に位置するケルンテン州は、熱心なスイマーや他のウォータースポーツのファンにとって完璧な場所であり、美しい湖や川を発見することができます。また、初心者や家族連れに最適なラフティング・アドベンチャーもあります。