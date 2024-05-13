オーストリアのラフティング
Introduction
オーストリアは、その文化、帝国時代の建築、豊かな歴史、素晴らしい料理、そして息をのむような湖や山の風景で有名です。アルプス地方では、国の荒々しい一面が見られ、数多くの渓谷や峡谷を流れ落ちる美しい川で、エキサイティングなアクティビティを楽しむことができます。
ラフティングに関するFAQ
イムスト峡谷（Imster Schlucht）
5月から10月にかけて、認定されたラフティングガイドが、イン川を14kmにわたってイムストからロッペンまで案内してくれます。このツアーでは、激しい急流や白波が立つ波、そして穏やかな区間が含まれており、ラフティング愛好家にとって理想的な内容です。
エッツタール川 (Ötztaler Ache)
荒々しい水流と高速のため、これはチロル地方で最も難しいコースのひとつとされています。チームとラフトが空中に投げ出されるような体験も含まれるかもしれません！エッツ村とハイミング村の間のイン川の区間は、ヨーロッパでも最も挑戦的なコースのひとつと考えられています。
ザンナ川
イン川の支流である全長6kmの ザンナ川は、経験豊富なラフティング愛好者に適しています！岩場や急なカスケード、テクニカルなセクションがあり、プロにとっても挑戦しがいのあるコースです。
グロースアッヘ／チロラー・アッヘ
チロル州キルヒドルフ（Kirchdorf）村とドイツのバイエルン州のシュレヒング（Schleching）村の間にあるチロラー・アッヘ（Tiroler Ache）川でのラフティングは、家族全員で楽しめるアクティビティです。ラフティング初心者の方には、初めての冒険に最適です。
テーゼナー渓谷
イン川のこのセクションは、力強い急流、素晴らしい波、そしてホワイトウォーターホールが見られる一方で、景色を楽しみながら休憩できる穏やかなセクションも備えた、理想的なバランスが魅力です。ラフティングツアーは初心者でも参加可能で、所要時間は約3時間ですが、より短いツアーも用意されています。
イーゼル川
イーゼル川は、オーストリアで最後の氷河から供給される川で、ダムやその他の人工構造物に一切妨げられていません。5月中旬から9月末まで、初心者からプロまで楽しめる素晴らしいラフティング体験を提供しています。
ツィラー川
ツィラータール渓谷でのラフティングは、あらゆるスキルレベルの方に適しており、家族でのお出かけや、より挑戦的なツアーを求めるアクション好きの方に最適です。マイヤーホーフェンとヒッパッハの間に広がる6kmのエリアには、難しいセクションもあれば簡単に航行できるセクションも含まれています。最適なシーズンは5月から10月です。
ザーラッハタール渓谷
ザーラッハ川は、ウンケン村、ザンクト・マルティン村、ヴァイスバッハ村を結んでいます。エメラルドグリーンの川は、荒々しい波と穏やかな流れが混在しており、ラフティングやカヤック、スタンドアップパドルの冒険に理想的です。
ザルツァッハ川
全長227kmのザルツァッハ川はヴァルト・イム・ピンツガウから始まり、ザルツブルグ市内でザーラッハ川と合流し、ホーエ・タウエルンなどの山々を通過します。無数のラフティングツアーがあり、アクション満載の冒険を楽しむことができます。
ランマー川
ランマー川でのラフティングは、技術的に厳しいホワイトウォーターのため、気の弱い人には向きません。狭くてスポーティなセクション、「フォグラウアー・シュルフト」（フォグラウアー渓谷）を発見してください。ベストシーズンは雪解けの春です！
ムーア川
ムーア川はムーア渓谷の命の源であり、ラフティングを含む数多くの夏のアクティビティを楽しむことができます。タムスヴェクからプレドリッツまでの15kmのパドリングアドベンチャーを満喫しましょう。
メル川
氷河の川メル（Möll）は、ケルンテン州北部のラフティングのホットスポットです。水は荒々しくはないですが、それほど荒れておらず、地元の業者が家族向けのガイド付きツアーを数多くの場所で開催しています。
メルタール・ヴィルトヴァッサーアリーナ
メルタル渓谷のフラッタッハには、ウォータースポーツ愛好家のためのエリアがあります。メル川沿いにあるヴィルトヴァッサーアリーナでは、家族全員で水上アドベンチャーを楽しむことができます。
フォアアールベルク州でのラフティング
フォアアールベルク州では、セーリング、サーフィン、ウェイクボード、スタンドアップパドルなど、さまざまなウォータースポーツが楽しめます。ホワイトウォーター・ラフティングなら、ブレゲンツァー・アッハ川がおすすめ：この魅力的な川はいくつかのセクションに分かれており、初心者から上級者まで、あらゆるレベルのカヌーやラフティングツアーが用意されています。
ラフティングのスクール/提供者
ハイファイブ- ブレゲンツァー・アッハ川（ウェブサイトはドイツ語のみ）
アクティーフ・ツェントラム・ブレゲンツァーヴァルト- ブレゲンツァー・アッハ川
キャニオニング・チーム・フォアアールベルク- ブレゲンツァー・アッハ川（ウェブサイトはドイツ語のみ）