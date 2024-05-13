Several rafting boats with people in helmets and wetsuits navigating whitewater rapids with green forest in the background.
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オーストリアのラフティング

オーストリアはその文化、歴史、そして素晴らしい景観で有名です。アルプス山脈では、風光明媚な川やドラマチックな渓谷でのスリリングな冒険が楽しめます。

オーストリアは、その文化、帝国時代の建築、豊かな歴史、素晴らしい料理、そして息をのむような湖や山の風景で有名です。アルプス地方では、国の荒々しい一面が見られ、数多くの渓谷や峡谷を流れ落ちる美しい川で、エキサイティングなアクティビティを楽しむことができます。

ラフティングに関するFAQ

4人から12人が大きなゴムボート（ラフト）を使って川を下ります。さらに大きなボートでは、最大18人のパドラーが乗ることも可能です。

ウェットスーツ、ヘルメット、ライフジャケット、パドル、ゴムボート

はい、ライフジャケットを着ていても、泳ぐことができなければなりません。

いいえ、特にありません。でも、万が一水に落ちたときのために、一人でボートに乗れるようにしておいたほうがいいでしょう。

チロル州でラフティングを楽しむ 夏の間、チロル州はオーストリアでも有数のラフティングとカヤックのホットスポットです。初心者からプロまで、誰もが楽しめる急流セクションがある川がたくさんあります。

イムスト峡谷（Imster Schlucht）

5月から10月にかけて、認定されたラフティングガイドが、イン川を14kmにわたってイムストからロッペンまで案内してくれます。このツアーでは、激しい急流や白波が立つ波、そして穏やかな区間が含まれており、ラフティング愛好家にとって理想的な内容です。

イムスト峡谷とエッツタール川
イムスト峡谷、エッツタール川、ザンナ川

エッツタール川 (Ötztaler Ache)

荒々しい水流と高速のため、これはチロル地方で最も難しいコースのひとつとされています。チームとラフトが空中に投げ出されるような体験も含まれるかもしれません！エッツ村とハイミング村の間のイン川の区間は、ヨーロッパでも最も挑戦的なコースのひとつと考えられています。

イムスト峡谷 &エッツタール川
イン川、エッツタール川、ザンナ川
イムスト峡谷、エッツターラー・アッヘ、ザンナ川

ザンナ川

イン川の支流である全長6kmの ザンナ川は、経験豊富なラフティング愛好者に適しています！岩場や急なカスケード、テクニカルなセクションがあり、プロにとっても挑戦しがいのあるコースです。

イン川、エッツタール川、ザンナ川
イン川とザンナ川
イムスト峡谷、エッツタール川、ザンナ川

グロースアッヘ／チロラー・アッヘ

チロル州キルヒドルフ（Kirchdorf）村とドイツのバイエルン州のシュレヒング（Schleching）村の間にあるチロラー・アッヘ（Tiroler Ache）川でのラフティングは、家族全員で楽しめるアクティビティです。ラフティング初心者の方には、初めての冒険に最適です。

チロル州のグロースアッヘ/チロラー・アッヘ川

テーゼナー渓谷

イン川のこのセクションは、力強い急流、素晴らしい波、そしてホワイトウォーターホールが見られる一方で、景色を楽しみながら休憩できる穏やかなセクションも備えた、理想的なバランスが魅力です。ラフティングツアーは初心者でも参加可能で、所要時間は約3時間ですが、より短いツアーも用意されています。

チロル州オーバーラント地方のラフティング

レッヒ川

レッヒタール：自然公園にあるヨーロッパ最後の自然河川景観で、ラフティングの冒険を楽しみましょう。レッヒ川は、変化に富んだホワイトウォーターと穏やかな流れのセクションがあり、家族旅行に最適な条件を提供しています。さらに、川岸でのボリュームたっぷりのBBQを追加して楽しむこともできます。

レッヒ川

イーゼル川

イーゼル川は、オーストリアで最後の氷河から供給される川で、ダムやその他の人工構造物に一切妨げられていません。5月中旬から9月末まで、初心者からプロまで楽しめる素晴らしいラフティング体験を提供しています。

東チロル冒険公園
ゴー・ラフティング
エディ・ラフティング

ツィラー川

ツィラータール渓谷でのラフティングは、あらゆるスキルレベルの方に適しており、家族でのお出かけや、より挑戦的なツアーを求めるアクション好きの方に最適です。マイヤーホーフェンとヒッパッハの間に広がる6kmのエリアには、難しいセクションもあれば簡単に航行できるセクションも含まれています。最適なシーズンは5月から10月です。

ワイルドウォーターチュービング、ファミリーラフティング
ツィラータール渓谷アクティーフツェントラム
ザルツブルク州のラフティング ザルツブルク州では、夏の休暇をのんびりと過ごす澄んだ水で美しく輝く湖があります。冒険好きには、湧き出る急流があり、真のアウトドア・アドベンチャーを体験できます。

ザーラッハタール渓谷

ザーラッハ川は、ウンケン村、ザンクト・マルティン村、ヴァイスバッハ村を結んでいます。エメラルドグリーンの川は、荒々しい波と穏やかな流れが混在しており、ラフティングやカヤック、スタンドアップパドルの冒険に理想的です。

ザーラッハ川、ザルツァッハ、ランマー川

ザルツァッハ川

全長227kmのザルツァッハ川はヴァルト・イム・ピンツガウから始まり、ザルツブルグ市内でザーラッハ川と合流し、ホーエ・タウエルンなどの山々を通過します。無数のラフティングツアーがあり、アクション満載の冒険を楽しむことができます。

ザーラッハ、ザルツァッハ、ランマー川
ザルツァッハ川とランマー川

ランマー川

ランマー川でのラフティングは、技術的に厳しいホワイトウォーターのため、気の弱い人には向きません。狭くてスポーティなセクション、「フォグラウアー・シュルフト」（フォグラウアー渓谷）を発見してください。ベストシーズンは雪解けの春です！

ザーラッハ川、ザルツァッハ川、ランマー川
ザルツァッハ川とランマー川
シュタイヤマルク州でのラフティング シュタイヤマルク州はオーストリアの緑の中心地として有名ですが、自然や国立公園を流れる素晴らしい川もあります。

エンス川

エンス川は、ゲゾイゼ国立公園の山々を流れる迫力あるホワイトウォーターの川です。初心者から上級者まで楽しめる素晴らしいラフティングの機会を提供しています。

ゲゾイゼ国立公園

ザルツァ川

ザルツァ川はエンス川の東の支流で、ニーダーエステライヒ州から始まり、カヤックやラフティングを楽しむ人々に人気があります。透き通った水、素晴らしい景色、ジャンプスポット、簡単なレベルから難しいレベルまでのホワイトウォーターを楽しむことができます。

ザルツァ川

ムーア川

ムーア川はムーア渓谷の命の源であり、ラフティングを含む数多くの夏のアクティビティを楽しむことができます。タムスヴェクからプレドリッツまでの15kmのパドリングアドベンチャーを満喫しましょう。

SupXperience（ドイツ語のみ）
ケルンテン州でのラフティング オーストリアで最も南に位置するケルンテン州は、熱心なスイマーや他のウォータースポーツのファンにとって完璧な場所であり、美しい湖や川を発見することができます。また、初心者や家族連れに最適なラフティング・アドベンチャーもあります。

メル川

氷河の川メル（Möll）は、ケルンテン州北部のラフティングのホットスポットです。水は荒々しくはないですが、それほど荒れておらず、地元の業者が家族向けのガイド付きツアーを数多くの場所で開催しています。

アドベンチャー・ウォーター（ドイツ語のみ）
クラブ・アクティーフ・メルタール（ドイツ語のみ）
プリスタフェック (ドイツ語のみ)

メルタール・ヴィルトヴァッサーアリーナ

メルタル渓谷のフラッタッハには、ウォータースポーツ愛好家のためのエリアがあります。メル川沿いにあるヴィルトヴァッサーアリーナでは、家族全員で水上アドベンチャーを楽しむことができます。

さらに詳しく

フォアアールベルク州でのラフティング

フォアアールベルク州では、セーリング、サーフィン、ウェイクボード、スタンドアップパドルなど、さまざまなウォータースポーツが楽しめます。ホワイトウォーター・ラフティングなら、ブレゲンツァー・アッハ川がおすすめ：この魅力的な川はいくつかのセクションに分かれており、初心者から上級者まで、あらゆるレベルのカヌーやラフティングツアーが用意されています。

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