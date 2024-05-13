オーストリアの田園地帯を流れる多くの小川や川は、ヨーロッパで最もきれいな川のひとつです。そのため、クールダウンのための川での水泳は素晴らしいアイデアです！

川での水泳はどこでもできるわけではありませんが、最も美しい自然の水泳スポット-砂利の海岸、人里離れた湾、ロマンチックな川の風景-を知っている人なら、きっと大喜びすることでしょう。

川泳ぎはオーストリアでは長い伝統があります。100年以上前、人々は川や小川にリフレッシュとリラクゼーションを求めました。簡素な木造建築と透明な水を湛えた自然のプールは、ヴァルトフィアテル地方のカンプバート・プランクのように、今日でも隠れた景観を形成しています。

今日、川での水泳にはノスタルジックな魅力があります。オーストリアの手つかずの水には、この伝統が息づいています。