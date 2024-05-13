Pavilion with red roof and terrace by a pond, surrounded by trees and green plants.
  1. Homepage
  2. オーストリアのアクティビティ
  3. 川で泳ぐ

川で水浴
爽やかな流れに逆らって泳ぐ

オーストリアの田園地帯を流れる多くの小川や川は、ヨーロッパで最もきれいな川のひとつです。そのため、クールダウンのための川での水泳は素晴らしいアイデアです！

川での水泳はどこでもできるわけではありませんが、最も美しい自然の水泳スポット-砂利の海岸、人里離れた湾、ロマンチックな川の風景-を知っている人なら、きっと大喜びすることでしょう。

川泳ぎはオーストリアでは長い伝統があります。100年以上前、人々は川や小川にリフレッシュとリラクゼーションを求めました。簡素な木造建築と透明な水を湛えた自然のプールは、ヴァルトフィアテル地方のカンプバート・プランクのように、今日でも隠れた景観を形成しています。

今日、川での水泳にはノスタルジックな魅力があります。オーストリアの手つかずの水には、この伝統が息づいています。

川で泳ぐときには注意が必要です！

自然区域への立ち入りや遊泳は、常に自己責任で行ってください！

ノスタルジーなシュトロームバート：昔ながらの川泳ぎ

シュトロームベーダー（川泳ぎ）という言葉は少し古風に聞こえるかもしれませんが、このような公共の河川水泳場には長い伝統があります。愛情を込めて保存されている浴場からは、1920年代の夏の楽しみ方を垣間見ることができます。

シュトロームバート・ドローゼンドルフ：ターヤ川でリラックス

昔のような夏の隠れ家歴史的な木造のパビリオン、日光浴用の芝生、木陰があり、ターヤ川沿いのリラクゼーション、文化、歴史が融合しています。

シュトロームバート・ドローゼンドルフ

ヴァルトフィアテルのカンプ・アム・プランクで川泳ぎを楽しむ

控えめで静かな一角が、思いがけない特別な体験で驚かせてくれることはよくあります。そのひとつがヴァルトフィアテル地方のカンプアム・プランクの川泳ぎです。

プランク・アム・カンプ・リド

イップスタールのサイクリングロードに直結：川岸で泳いだり遊んだりできる素晴らしい場所

イッブス川での川遊び

アルテ・ドナウの川浴び：都市と自然の間

ウィーンの人々はドナウ川を愛しています！ドナウ川は何世代にもわたって、水泳やレジャーに最適なスポットを提供してきました。優れた水質、ウォータースポーツ、湖畔のレストラン、サイクリングロード、木陰をつくる古木など、ドナウ川は何世代にもわたって、水泳やレジャーに最適なスポットです。

アルテ・ドナウ・リド

家族連れに理想的なアルテ・ドナウ・リドには、浅瀬、広々とした日光浴用の芝生、遊び場があり、リラックスして楽しむことができます。

アルテ・ドナウ・リド

ゲンゼホイフェル水泳場

ドナウ旧流にあるウィーンのカルト的なリドは、自然のビーチ、クライミングガーデン、スポーツ広場、日陰の日光浴用芝生など、都会のリフレッシュのパラダイスです。

ゲンゼホイフェル水泳場

アンジェリ・バート

自然のビーチ、遠浅の水、日陰の日光浴用芝生、広い運動場があり、家族連れに最適の海水浴場です。

アンジェリ・バート

ブレゲンツの森地方で川遊び：アクセスしやすいブレゲンツァラッハの水浴場

ブレゲンツの森地方の川遊び

ザルツブルク州の川遊び

ザルツブルク州はどこも美しい自然を誇っており、人々が山や湖を愛するのも無理はありません。特に自然を身近に感じる人には、小川や川のほとりに美しい水浴びスポットがあります。

アルム運河で波乗りを楽しむ

アルム運河は12世紀からザルツブルクの街に水を供給してきました。現在はザルツブルクの憩いの場となっています。そしてサーフィンができる波まであります！

アルム運河のサーフ・ウェーブ

ケーニヒス川（Königsseeache）：最高の川遊び

手つかずの氾濫原の風景の中で、人里離れた湾とさわやかな水が待っています。流れに逆らって泳ぐことをお忘れなく！

ケーニヒス川

アルムバッハ・フェルゼンバート：石に刻まれた楽園

ケーニッヒスゼーアッヘ（Königsseeache）は、時が大小の流域を形成し、清らかな水を集めた自然の宝庫です！

アルムバッハの岩のプール

タウグルグリースで川遊び

バート・ヴィガウンとクッフルの間を流れるタウグルグリースは、渓谷、滝、自然保護区を流れる透き通った川です。

タウグルグリース

涼しい川で楽しむ水泳スポットは他にもあります。

チロル州の川遊び

シュタイヤマルク州の川遊び

ケルンテン州での川遊び

ニーダーエステライヒ州の川遊び

川での水泳の安全に関するヒント

1.遊泳禁止の標識を守りましょう！

海水浴が禁止されている場所には、強い流れ、ボートの往来、湿地帯、保護水域などの理由があります。必ずルールを守りましょう！

2.流れに注意しましょう！

川は湖やプールとは異なります。水中の構造物や流れの速い水、ボートの往来が危険な流れを作り出すことがあります。危険な場所は避けましょう！

3.自分のペースを守りましょう！

岸に近づいて、自分の体力と戻る距離を判断しましょう。

4.ジャンプは慎重に！

水深が分からない場合は、特に岸近くや浅い場所でのダイビングは避けましょう。

5.まずはクールダウンしましょう！

オーバーヒートしている場合は、ショックを避けるため、徐々に水に入るか、最初に水を浴びましょう。

6.公共の水泳場のみ

自然や "野生の "水泳場を選ぶ場合は、自己責任で泳ぐことを忘れないでください。

気候保護情報

自然への回帰！オーストリアの河川再生への取り組み

多くの自然再生プロジェクトを通じて、かつての自然のオアシスは、自然に近い生き生きとした生息地として、元の状態に戻りつつあります。

湿地帯の排水や森林の伐採、石積みの堤防による河川の直線化など、人間の介入は生物多様性に悪影響を及ぼすことが多いです。オーストリアは、このような影響を認識し、長い間、より責任ある保全アプローチを採用してきました。以下はその3つの例です：

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報