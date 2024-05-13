川で水浴
爽やかな流れに逆らって泳ぐ
Introduction
川での水泳はどこでもできるわけではありませんが、最も美しい自然の水泳スポット-砂利の海岸、人里離れた湾、ロマンチックな川の風景-を知っている人なら、きっと大喜びすることでしょう。
川泳ぎはオーストリアでは長い伝統があります。100年以上前、人々は川や小川にリフレッシュとリラクゼーションを求めました。簡素な木造建築と透明な水を湛えた自然のプールは、ヴァルトフィアテル地方のカンプバート・プランクのように、今日でも隠れた景観を形成しています。
今日、川での水泳にはノスタルジックな魅力があります。オーストリアの手つかずの水には、この伝統が息づいています。
川で泳ぐときには注意が必要です！
自然区域への立ち入りや遊泳は、常に自己責任で行ってください！
ノスタルジーなシュトロームバート：昔ながらの川泳ぎシュトロームベーダー（川泳ぎ）という言葉は少し古風に聞こえるかもしれませんが、このような公共の河川水泳場には長い伝統があります。愛情を込めて保存されている浴場からは、1920年代の夏の楽しみ方を垣間見ることができます。
イップスタールのサイクリングロードに直結：川岸で泳いだり遊んだりできる素晴らしい場所
アルテ・ドナウの川浴び：都市と自然の間ウィーンの人々はドナウ川を愛しています！ドナウ川は何世代にもわたって、水泳やレジャーに最適なスポットを提供してきました。優れた水質、ウォータースポーツ、湖畔のレストラン、サイクリングロード、木陰をつくる古木など、ドナウ川は何世代にもわたって、水泳やレジャーに最適なスポットです。
ブレゲンツの森地方で川遊び：アクセスしやすいブレゲンツァラッハの水浴場
ザルツブルク州の川遊びザルツブルク州はどこも美しい自然を誇っており、人々が山や湖を愛するのも無理はありません。特に自然を身近に感じる人には、小川や川のほとりに美しい水浴びスポットがあります。
涼しい川で楽しむ水泳スポットは他にもあります。
川での水泳の安全に関するヒント
1.遊泳禁止の標識を守りましょう！
海水浴が禁止されている場所には、強い流れ、ボートの往来、湿地帯、保護水域などの理由があります。必ずルールを守りましょう！
2.流れに注意しましょう！
川は湖やプールとは異なります。水中の構造物や流れの速い水、ボートの往来が危険な流れを作り出すことがあります。危険な場所は避けましょう！
3.自分のペースを守りましょう！
岸に近づいて、自分の体力と戻る距離を判断しましょう。
4.ジャンプは慎重に！
水深が分からない場合は、特に岸近くや浅い場所でのダイビングは避けましょう。
5.まずはクールダウンしましょう！
オーバーヒートしている場合は、ショックを避けるため、徐々に水に入るか、最初に水を浴びましょう。
6.公共の水泳場のみ
自然や "野生の "水泳場を選ぶ場合は、自己責任で泳ぐことを忘れないでください。
自然への回帰！オーストリアの河川再生への取り組み
多くの自然再生プロジェクトを通じて、かつての自然のオアシスは、自然に近い生き生きとした生息地として、元の状態に戻りつつあります。
湿地帯の排水や森林の伐採、石積みの堤防による河川の直線化など、人間の介入は生物多様性に悪影響を及ぼすことが多いです。オーストリアは、このような影響を認識し、長い間、より責任ある保全アプローチを採用してきました。以下はその3つの例です：