オーストリア・アルプスでヨガ
山と湖のほとりで活力を取り戻す

オーストリアの山々は天然のヨガマット。山頂と湖の間にユニークなパワースポットが生まれ、アルプスのパノラマを見ながらのアーサナは新たな次元をもたらします。

オーストリアではアルプスの大自然を舞台にした革新的なヨガが広がっています。山の牧草地、そびえ立つ峰々、透き通った湖を、息を呑むほど美しいオープンエアのスタジオへと変貌させています。ホテルやシャレーの静かなヨガルームの向こうには、自然そのものが舞台を創り出しています。好奇心旺盛なヤギたちと一緒にポーズをとったり、SUPボードで太陽礼拝を滑走したり、雪に覆われたアルプスの風景の中で静寂を見つけたり。新たな境地を想像してみてください。

チロル州からケルンテン州まで、オーストリア全土で一年中、山々の息を呑むような美しさに包まれながら、体を動かし、呼吸し、ただそこにいるだけのヨガクラスが開催されています。澄み切ったアルプスの空気は呼吸を深め、パノラマの景色は心を落ち着かせてくれます。それぞれのセッションは単なるヨガ以上のもの。自然の中で全身で感じる体験は、心身に深く刻まれ、忘れられない感動をもたらすに違いありません。

オーストリア各州でナマステ

それぞれの州は、山々、湖、エネルギーの特別な場所の間で、ヨガ体験に独自の雰囲気をもたらします。

チロル州

シュタイヤマルク州

オーバーエステライヒ州

ザルツブルク州

フォアアールベルク州

山岳地帯のアーサナ

アルプスの牧草地でのモーニング・ヨガから国際的な講師陣によるフェスティバルまで、オーストリアの山岳地方では五感を刺激するヨガを体験することができます。

一年中ナマステ

アルルフロー・スタジオでのハタヨガ、ヴィンヤサヨガ、陰ヨガ。夏のハイライトは、アルプスを背景にしたマウンテン・ヨガ・フェスティバル。

サンクト・アントン・アム・アールベルク

自分のバランスを見つける

地元インストラクターによる山上ヨガ。息をのむようなアルプスの景色とあいまって、心身ともにユニークな体験が一年中ここでは行われます。

レッヒ・ツュルス

自然の中での週1回ヨガ

アルプスの牧草地や山の花々に囲まれながら、週に一度、アーサナとリラクゼーション・エクササイズを行います。参加はケーブルカーのチケットで無料です。

シュミッテン／ツェル・アム・ゼー・カプルーン

印象的な山々に囲まれて

リトリート、ワークショップ、マウンテン・ヨガ・フェスティバル「シンプリー・ビーイング」では、自然の中で動きとマインドフルネスを組み合わせ、総合的な健康を目指します。

シュラードミング/ダッハシュタイン

季節ごとのヨガ

がスタイン・リゾートでは、屋内外での特別なヨガ・デー、ワークショップ、定期的なヨガ・イベントを開催しています。多くの宿泊施設では、個別のヨガプログラムを提供しています。

ガスタイン地方

自然の牧歌的な環境と流れの出会い

湖畔でのヨガ、山でのヨガ、SUPでのヨガなど、「yoga.tage」フェスティバルや通年コースは、特別な強さのある場所でバランスをとるための空間を作り出します。

クーフシュタイナーランド

高原のいい雰囲気

標高2,064メートルのヨッホで開催される国際的な講師陣とサンライズ・ヨガでは、動きと音楽、自然、軽やかさが融合します。て明るさが出会う。

ゼーフェルト地方

一日の始まりに最適

夏にはダッハシュタイン山の景色を眺めながら、ツヴィーゼルアルムで毎週ヨガを開催。60分のエクササイズでは、オプションで山小屋でオーガニックの朝食を楽しめます。

ダッハシュタイン・ウェスト

自分の時間

標高1,700メートルにあるこの地では、毎週開催されるヨガセッションや、さらなるバランスとリラクゼーションを目的とした特別なマウンテン・ヨガ・イベントが行われます。

オーバータウエルン

湖畔でリラックス

湖畔で、山で、ハーブ園でヨガ：ヴァイセンゼー湖では、一年中、あらゆる経験レベルに対応した様々なセッション、リトリート、コースを提供しています。

ヴァイセンゼー湖

どこでもヨガ

フッシュル湖地域では、1年中、湖畔や歩道橋、森の中でのヨガ、特別なパワースポットでのリトリートやワークショップが開催されます。

フュシュルゼー湖

ナマステ・アム・ゼー

5月から10月まで、ヴェルターゼー湖畔のパワースポットで毎日開催されるヨガ・セッションのほか、リトリート、SUPヨガ、"ナマステ・アム・ゼー "フェスティバルがあります。

ヴェルターゼー湖

山間のヨガホテル

標高1,500メートルで戦士のポーズ、山頂を眺めながらの太陽礼拝など、アルプスでヨガを実践すると、動きと高度がいかに完璧に調和しているかがすぐにわかります。

クラインヴァルザータール渓谷でヨガ体験

標高1,200メートルのアルプスの大自然の中、3つのセッションで毎日ヨガを行うことで、心の平穏、バランス、意識的な呼吸がさらに深まります。

ナトゥーアホテル・チェーサ・ヴァリサ

タイヒアルムでのヨガ

アルメンランド自然公園の中心で、経験豊かなトレーナーの指導のもと、毎日のヨガと瞑想で心身を鍛えます。これが休暇中のリラックス方法として最適です。

ホテル・ピーラー

ペラウベルクでの自然体験

野外ヨガ、自然公園のマインドフルウォーキング、1日最大9回のセッションの様々なリトリート。ここでは誰もが自分の流れを見つけることができます。

ホテル・レッター

トゥラッハー・ヘーエでのヨガ

ケルンテン州の山々を眺めながらのヨガ。様々なスタイルの禅瞑想が組み合わされたリトリートで、ゆっくりとした時間が流れます。

ホテル・ホッホショーバー

ゲルリッツェン・アルプの遥か上空で

渓谷の上空で、サウンド瞑想、野外ヨガ、スタイルを変えたリトリートは、ホリスティックな効果をもたらします。

マウンテンリゾート・フォイヤーベルク

アーヘンゼー湖でナマステ

標高1,000メートルの高地で、遮るもののないターコイズブルーのアーヘンゼーを一望しながら、呼吸法、氷浴、ヨガ、サウンドヒーリングが、現代のマインドフルネスと融合します。

ダス・クロンターラー

タンハイマー渓谷でヨガ

毎日のセッションとパーソナル・ヨガで、個々の練習スペースを作り出します。意識的な呼吸、動き、精神的な明晰さに焦点を当てています。

ヨガ・ホテル リーベス・ロート・フリュー

カルス・アム・グロスグロックナーで瞑想

グロースグロックナー山の麓、標高1,300メートルの場所にリトリートが広がります。屋外ヨガ、瞑想、リトリートは、心身ともにリラックスできる空間を提供します。

グラドンナ・マウンテンリゾート

グロースアールでのタイムアウト

屋内または屋外でのヨガは、健康と楽しみを兼ねそなえており、ザルツブルク州の山々で調和のとれたバランスと新たな強さをもたらします。

ネスラーホーフ

レオガングでの流れとバランス

毎日の屋内外ヨガ・セッション、リトリート、深いリラクゼーション。標高1,050メートルの人里離れた場所でバランスを体験してください。

フォルストホーフアルム

異なる視点からのヨガ

オーストリアでのヨガ体験

スポーティな体験

動物体験：

イベントとフェスティバル

湖畔、草原、スキーリゾートの中心地など、オーストリア全土が年間を通してヨガ・フェスティバル、リトリート、マインドフルネス体験の舞台となります。

マウンテン・ヨガフェスティバル

2026/9/3 – 2026/9/6
サンクト・アントン・アム・アールベルク

マウンテン・ヨガフェスティバルは、トップレベルのホリスティックヨガに焦点を当てています。経験豊富なインストラクターが、多様なスタイルのヨガを指導します。

チロルのヨガイベント

山で得るインスピレーション。様々なスタイルでのセッション、ワークショップ、マインドフルネスコースなど、すべてのイベントとリトリートが一目でわかります。

よくある質問

オーストリアの多くの地域では、山や湖などの素晴らしい自然を背景にヨガセッションを楽しむことができます。自然に囲まれた屋外でも、パノラマを一望できる屋内でも、バランス、リラクゼーション、フロー状態が自然に得られます。

