オーストリア・アルプスでヨガ
山と湖のほとりで活力を取り戻す
オーストリアの山々は天然のヨガマット。山頂と湖の間にユニークなパワースポットが生まれ、アルプスのパノラマを見ながらのアーサナは新たな次元をもたらします。
オーストリアではアルプスの大自然を舞台にした革新的なヨガが広がっています。山の牧草地、そびえ立つ峰々、透き通った湖を、息を呑むほど美しいオープンエアのスタジオへと変貌させています。ホテルやシャレーの静かなヨガルームの向こうには、自然そのものが舞台を創り出しています。好奇心旺盛なヤギたちと一緒にポーズをとったり、SUPボードで太陽礼拝を滑走したり、雪に覆われたアルプスの風景の中で静寂を見つけたり。新たな境地を想像してみてください。
チロル州からケルンテン州まで、オーストリア全土で一年中、山々の息を呑むような美しさに包まれながら、体を動かし、呼吸し、ただそこにいるだけのヨガクラスが開催されています。澄み切ったアルプスの空気は呼吸を深め、パノラマの景色は心を落ち着かせてくれます。それぞれのセッションは単なるヨガ以上のもの。自然の中で全身で感じる体験は、心身に深く刻まれ、忘れられない感動をもたらすに違いありません。
それぞれの州は、山々、湖、エネルギーの特別な場所の間で、ヨガ体験に独自の雰囲気をもたらします。
オーストリア各州でナマステ
アルプスの牧草地でのモーニング・ヨガから国際的な講師陣によるフェスティバルまで、オーストリアの山岳地方では五感を刺激するヨガを体験することができます。
山岳地帯のアーサナ
標高1,500メートルで戦士のポーズ、山頂を眺めながらの太陽礼拝など、アルプスでヨガを実践すると、動きと高度がいかに完璧に調和しているかがすぐにわかります。
山間のヨガホテル
異なる視点からのヨガ
湖畔、草原、スキーリゾートの中心地など、オーストリア全土が年間を通してヨガ・フェスティバル、リトリート、マインドフルネス体験の舞台となります。