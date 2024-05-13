オーストリアの山々は天然のヨガマット。山頂と湖の間にユニークなパワースポットが生まれ、アルプスのパノラマを見ながらのアーサナは新たな次元をもたらします。

オーストリアではアルプスの大自然を舞台にした革新的なヨガが広がっています。山の牧草地、そびえ立つ峰々、透き通った湖を、息を呑むほど美しいオープンエアのスタジオへと変貌させています。ホテルやシャレーの静かなヨガルームの向こうには、自然そのものが舞台を創り出しています。好奇心旺盛なヤギたちと一緒にポーズをとったり、SUPボードで太陽礼拝を滑走したり、雪に覆われたアルプスの風景の中で静寂を見つけたり。新たな境地を想像してみてください。

チロル州からケルンテン州まで、オーストリア全土で一年中、山々の息を呑むような美しさに包まれながら、体を動かし、呼吸し、ただそこにいるだけのヨガクラスが開催されています。澄み切ったアルプスの空気は呼吸を深め、パノラマの景色は心を落ち着かせてくれます。それぞれのセッションは単なるヨガ以上のもの。自然の中で全身で感じる体験は、心身に深く刻まれ、忘れられない感動をもたらすに違いありません。