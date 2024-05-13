旧市街クリスマスマーケット

インスブルックの歴史的な旧市街では、アドヴェント（待降節）のシーズンになると、有名な「黄金の屋根」の前でクリスマスマーケットが開催されます。この旧市街クリスマスマーケットは、美しく保存された中世のファサードに囲まれた場所で行われ、訪れる人々は特別な時間を体験できます。

マーケットを散策すると、クリスマスオーナメントや手工芸品が並び、冬の季節ならではのご馳走も楽しめます。「キアクルン（Kiachln）」と呼ばれる伝統的な料理や、「グリューワイン（Glühwein）」を楽しみながら、地元の人たちとの交流し、新しい友達を作りましょう。