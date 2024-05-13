インスブルックとチロル州のクリスマスマーケット
中世の路地や魅力的な村々に妖精の光が幻想的な輝きを放つ頃、クリスマスの季節がやってきます。塔のブラスバンドやアドヴェント・コンサートも、クリスマスムードを盛り上げてくれます。クランプスの行列、聖ニコラスの訪問、キリスト降誕の場面展示など、昔からの伝統や風習に触れて楽しみましょう。クリストシュトレンやクレッツェンブロートの試食もお忘れなく。
旧市街クリスマスマーケット
インスブルックの歴史的な旧市街では、アドヴェント（待降節）のシーズンになると、有名な「黄金の屋根」の前でクリスマスマーケットが開催されます。この旧市街クリスマスマーケットは、美しく保存された中世のファサードに囲まれた場所で行われ、訪れる人々は特別な時間を体験できます。
マーケットを散策すると、クリスマスオーナメントや手工芸品が並び、冬の季節ならではのご馳走も楽しめます。「キアクルン（Kiachln）」と呼ばれる伝統的な料理や、「グリューワイン（Glühwein）」を楽しみながら、地元の人たちとの交流し、新しい友達を作りましょう。
開催場所:インスブルック旧市街、ゴールデン・ルーフ前
開催日:2025年11月15日～12月23日
開催時間:毎日11時～21時
クリスマス・マーケット マリア・テレジア通り
インスブルックのメイン・ショッピング・ストリートであるマリア・テレジア通りでは、マリア・テレジア通りクリスマスマーケットが開催されます。ここには、伝統的なクリスマス・マーケットに加え、モダンなクリスマス・デザインや魅力的なお土産が数多く並び、訪れる人々の心を弾ませます。
開催場所：マリア・テレジア通り
開催日時：20245年11月25日～2026年1月6日
営業時間：毎日11時～21時、12月24日11時～15時、12月31日11時～19時
マルクトプラッツのファミリー・クリスマスマーケット
マルクト広場で開催されるクリスマス・マーケットは、家族全員が楽しめる場所です。メリーゴーランドやふれあい動物園など、さまざまなアトラクションが用意されており、子供たちを夢中にさせるスポットがたくさんあります。子供たちが楽しんでいる間に、親たちはマーケットを散策して素敵な贈り物を探したり、地元の美味しい特産品を味わうことができます。多彩なクリスマスの飾りや手工芸品が並ぶ屋台を巡りながら、クリスマスシーズンならではの特別なショッピング体験を楽しむことができます。
開催場所:マルクト広場
開催日:2025年11月15日～12月23日
営業時間:11時～21時
ハンガーブルクのパノラマクリスマスマーケット
ハンガーブルク・クリスマスマーケットは、インスブルック観光のハイライトの一つで、訪れる際にはケーブルカーでの旅が欠かせません。ケーブルカーに乗って頂上へと登れば、インスブルック市内とその周辺の絶景が広がり、息を呑むようなパノラマビューを楽しむことができます。
マーケットでは、伝統的なクリスマスオーナメントや手作りの工芸品など、冬のシーズンならではのお土産が豊富に並んでいます。景色を楽しみながら現地のグルメやドリンクを堪能しましょう。
開催場所: フンゲルブルク
開催日: 2025年11月21日～2026年1月6日
営業時間: 月～金 13時～19時、土日祝 12時～19時、12月24日 12時～15時、12月31日 12時～17時
チロルのクリスマスマーケットをもっと見る
ハル・イン・チロル: ハルのアドベントマーケット ｜開催期間: 2025年11月25日～12月28日
インスブルック：ザンクト・ニコラウスのクリスマスマーケット ハンス・ブレンナー広場｜開催期間: 2025年11月21日～12月23日
インスブルック：ヴィルテンのクリスマス・マジック｜開催期間: 2025年11月21日～12月21日
キッツビュールのクリスマスマーケット ｜開催期間: 2025年11月19日～12月26日
クフシュタイン： 市立公園のクリスマス・マーケットと要塞のクリスマス・マジック｜開催期間: 2025年11月22日～12月21日の土・日
リエンツ：リエンツァーのアドヴェント｜開催期間: 2025年11月21日～12月24日
ゼーフェルト：雰囲気のあるクリスマスマーケット ｜開催期間: 2025年11月21日～2026年1月6日
ロイッチャッハ：チャペル・アドヴェント ｜開催期間: 2025年11月28日～12月20日の金・土
ラッテンベルクのアドヴェント - クリスマス・マジック｜開催期間: 2025年11月21日～12月21日の金・土・日
サンクト・ヨハンの クリスマス・マーケット｜開催期間: 2025年11月22日～12月26日