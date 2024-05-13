ザルツブルクとザルツブルク州のクリスマスマーケット
この季節、ザルツブルクでは街の丘の上を散歩しながら、ロマンチックで息をのむような絶景を楽しむことができます。丘を下りてくると、目の前にはクリスマスシーズンならではの活気あふれるクリスマスマーケットが広がり、その陽気な賑わいが訪れる人々の心を引きつけます。
マーケットには、ポンチやトーストしたアーモンド、熱々の焼き栗、そして焼きたてのリンゴの甘い香りが漂い、まるで冬の魔法の世界にいるかのような気分にさせてくれます。売り子たちは、ジンジャーブレッドやキリスト降誕の人形、クリスマスツリーのオーナメント、おもちゃ、そして温かく肌触りの良いニットウェアなど、魅力的なアイテムをたくさん並べており、見ているだけで心が温まることでしょう。
ザルツブルクのクリスマスマーケット
ザルツブルクのクリスマス・マーケットは、15世紀にその起源を持つ歴史あるイベントで、ホーエンザルツブルク要塞の麓、由緒あるザルツブルク大聖堂の周辺で開催されています。
マーケットでは、ザルツブルク大聖堂前での美しい合唱や、レジデンツ広場での「トゥルムブラッセン」と呼ばれる管楽器の演奏など、荘厳な音楽が広場全体を包み込みます。さらに、レジデンツの中庭ではキリスト降誕の展示が行われ、クリスマスの物語を特別な雰囲気を楽しむことができます。歴史と伝統が息づくこの場所で、さまざまなイベントがあなたを待っています。
開催場所:ザルツブルクの歴史的市街地にある大聖堂とレジデンツ広場。
開催日:2025年11月20日～2026年1月1日
開館時間:月～木 10時～20時30分、金 10時～21時、土 9時～21時、日・祝 9時～20時30分
特別営業時間:12月24日 9時～15時、25日・26日 11時～18時、27日～30日 10時～20時30分、31日 10時～翌1時、1月1日 10時～18時
ヘルブルンのアドヴェント・マジック
ヘルブルンナー・アドヴェントツァウバーは、人々に魔法のような体験を提供する素晴らしいクリスマスマーケットですの一つです。中庭、松明が並ぶ小道、特大のアドヴェント・カレンダーがクリスマスの雰囲気を一層高めてくれます。
ロマンチックなブース、ずらりと並ぶ魅力的なお菓子やクリスマス前のプレゼントは、訪れる人々を魅了します。子供たちは、本物のトナカイが引くソリに乗ることができ、特別な体験を楽しむことができます。また、オランジェリーや公園では、エキサイティングなエンターテイメントが行われ、家族全員で楽しめるプログラムが充実しています。
開催場所:ヘルブルン宮殿の中庭
開催日:2025年11月20日～12月24日
アクセス:ザルツブルク市内から25番のバスで20分。25番バスで20分
ミラベル広場のクリスマスマーケット
ミラベル広場のクリスマス・マーケットは、ここ数年、老若男女を魅了する中心地となっています。中心部に位置するためバス停や駐車場の向かい側から簡単にアクセスでき、鉄道駅からも徒歩数分で訪れることができます。
マーケットには、愛情を込めて飾られた屋台が並び、美味しい料理やモルド・ワインが楽しめます。訪れる人々は、温かい飲み物を片手にマーケットを散策し、クリスマスシーズンならではの特別な雰囲気を存分に味わえます。手作りのクリスマスオーナメントやギフトアイデアも豊富で、友人や家族への贈り物探しにもぴったりです。美しいライトアップやデコレーションに包まれながら、心温まるひとときを過ごしましょう。
開催場所:ミラベル広場、ゲーテシュトラーセ（Goethestraße）
開催日:2025年11月20日～12月31日
開催時間:日曜～木曜 10時～20時、金曜～土曜 10時～21時、12月24日 10時～15時
サンクト・レオンハルトのアドベントマーケット
サンクト・レオンハルトのアドベントマーケットは巡礼教会の近くに立ちます。このクリスマスマーケットでは伝統的なジンジャー・クッキー、焼き栗、パンチ、子供用のパン屋などの屋台が並びます。また、ブラスバンドやアドベントのイベントなどのエンターテイメント・プログラムもあり、訪れる人々は美味しい食べ物や飲み物を楽しみながら、地域の伝統や文化を体験できます。
開催場所:サンクト・レオンハルト巡礼教会横
開催日:2025年11月29日～12月24日の毎週末
開館時間:土曜日14時～19時、日曜日と12月8日10時～19時
ザルツブルク州のその他のクリスマス・マーケット
シュテルン・アドヴェント・ウィンター・マーケット : 2025年11月20日～2026年1月6日
ヴォルフガングゼー湖のアドヴェント : サンクト・ヴォルフガング、サンクト・ギルゲン、シュトローブル 2025年11月21日～12月21日
ラートシュタットのアドヴェント・マーケット :2025年11月29日～12月27日の土日＆12月8日と26日の祝日
村のアドヴェント： フュシュルゼー地方の6つの村: 2025年の日程は未定
ホーエンヴェルフェン城のアドベントマーケット : 2025年の日程は未定
アルテンマルクト・ツァウヘンゼー： アドヴェント・モーメント 2025年11月22日～12月21日
アドベント＆スパ：バート・ホーフガシュタイン:2025年11月28日～12月20日
ゴルデック ：ゴルデックのアドヴェント: 2025年12月21日
ザルツブルク山のアドヴェント：グローサール渓谷：2025年11月21日～12月21日
ザルツブルクの待降節コンサート
ザルツブルクのアドヴェントは音楽なしでは語れません。75年以上にわたり、平和のメッセージを伝える民族音楽、小さな声楽アンサンブル、アルプスのメロディーが聴衆を魅了し、聴く人すべてのクリスマス・スピリットに火を灯し続けてきました。
祝祭大劇場で行われるアドヴェントコンサートは有名です。日程は2025年11月28日から12月8日までの金・土・日。
エクスカーションのヒント
世界的に有名な「きよしこの夜」礼拝堂の前で開かれるクリスマス市では、独特の雰囲気だけでなく、工芸品も訪れる人を魅了します。モルドワインや焼き栗を片手にクリスマス音楽を聴きながら、木彫りや手作りの装飾を鑑賞しましょう。
どこで：オーベルンドルフ、きよしこの夜礼拝堂 (Silent NIght Chapel)
いつ：毎日午前8時30分～18時
アクセス：ザルツブルクからロカールバーン鉄道S1またはS11でオーベルンドルフまで25分。駅からチャペルまでは徒歩約20分。