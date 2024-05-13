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ウィーンの夏、涼しく過ごせるスポット

Two women with cocktails on a rooftop terrace, Vienna skyline in the background, a third person photographing them.
ウィーンの夏、涼しく過ごせるスポット自然の中で水遊びを楽しんだり、緑あふれる公園や庭園を散策したり、ルーフトップバーで冷たいドリンクを味わったり。思い思いのスタイルで、ウィーンの夏を満喫してみませんか。

ここでは、ウィーンで暑さを忘れてリフレッシュできる、とっておきのスポットをご紹介します。

水辺の憩い

ウィーンの水遊びスポット

ウィーンには、穏やかな旧ドナウや、広々としたドナウ島（ドナウ・インゼル）、のどかなカイザー・ヴァッサーなど、街なかにいながら水辺で爽やかなひとときを過ごせる場所が揃っています。古木が立ち並ぶローバウでは、都会にいることを忘れてしまうような豊かな自然を満喫できます。

ウィーンの水遊びスポット

ウィーンには、無料で利用できる自然の水浴スポットが延べ63kmあります。そのうち11カ所の水浴スポットでは水質を定期的に検査し、その結果も一般に公開しています。

ドナウ島（ドナウ・インゼル）

水遊びやボート、サイクリング、ピクニックなど、さまざまな楽しみ方ができるドナウ島は、ウィーンの街なかで気軽にリフレッシュできる人気スポット。

Donau Insel

旧ドナウ（アルテ・ドナウ）

静かな入り江やリドー、ボートのレンタル、趣のある桟橋など、都心からほど近い場所で楽しめる、ウィーンっ子のお気に入りスポット。

Alte Donau

ローバウ

ドナウ・アウエン国立公園の一部は、ウィーン東部に位置しています。ローバウでは、指定されたエリアで安全に遊泳できます。

Lobau
都会で、ゆったり深呼吸

公園と庭園

ウィーンは、ヨーロッパでも屈指の緑豊かな都市。市域のほぼ半分を公園や庭園、森林が占めています。

シェーンブルン宮殿公園（Schlosspark Schönbrunn）やブルクガルテン（Burggarten）といった美しい庭園や、テュルケンシャンツ公園（Türkenschanzpark）やベルヴェデーレ宮殿（Schloss Belvedere）に隣接する植物園など、のんびり休んだり、散策したりできる場所がたくさん。少し涼しい日には、ピクニックもオススメです。

公園と緑豊かなスポット

プラーター公園 Prater

広々とした芝生や木陰のある並木道が広がる緑豊かなプラーターは、散策やサイクリングをして過ごすのにぴったり。ウィーン中心部にありながら、静かで穏やかな時間を過ごせます。

プラーター公園

シェーンブルン宮殿庭園

バロック様式の庭園、広々とした並木道、噴水、高台のグロリエッテ（Gloriette）から望む絶景。ウィーンを代表するスポットです。

Schlosspark Schönbrunn

王宮庭園　Burggarten

ホーフブルク王宮に隣接し、温室レストランやモーツァルト像、芝生の広場がある人気スポット。

王宮庭園

市立公園　Stadtpark

木製のベンチや遊歩道があり、ゆっくり過ごすのにぴったり。黄金色に輝くヨハン・シュトラウス像が最も人気ですが、ほかにも芸術や文化の発展に貢献した著名人の像が数多くあります。

市立公園

フォルクス庭園　Volksgarten

ホーフブルク王宮を望み、バラ園やテセウス神殿、皇妃エリザベート像がある広い庭園。リング通り沿いの憩いのスポット。

フォルクス庭園
ストリートアートに屋台グルメ、冷たいドリンク

ドナウ運河で夏遊び

夏の夜を過ごすなら、ドナウ運河（Donaukanal）沿いへ。

心地よい音楽に耳を傾けながら、冷たいドリンクやストリートフード、お肉バージョンやヴィーガンバージョンのジューシーなバーガーなど、さまざまなグルメを楽しめます。カラフルなライトやストリートアート、歴史的な建物に囲まれた水辺の雰囲気も魅力。ウィーンの夏の夜を自由気ままに楽しみましょう。

ドナウ運河の夏

ヘルマン・ビーチバー

ビーチチェアに座ってDJの音楽を聴きながら、冷たいドリンクやストリートフードを楽しめます。ウィーンの中心で、夏の夜をのんびり過ごすのにぴったりです。

Beach bar Hermann

モットー・アム・フルス

ドナウ運河の船着き場にある、モダンなデザインとウィーン料理、こだわりのコーヒーが楽しめるレストラン。水辺を望む広々としたテラスも魅力です。

Motto am Fluss
眺めを楽しみながらドリンクを

ルーフトップバー

ウィーンの街並みを見下ろす夏のひととき。25hours HotelのダッハボーデンやAndazのオーロラ、ラメー・ルーフトップなどのルーフトップバーでは、ウィーンの絶景と自慢のカクテルをリラックスした雰囲気の中で満喫できます。夕暮れ時や星空の下でその美しさを増すウィーンの景色をお楽しみください。

ルーフトップバー

オーロラ

ホテル・アンダーズ・ウィーン・アム・ベルヴェデーレの16階に位置。街並みの向こうにカーレンベルク（Kahlenberg）まで見渡せます。冬にも人気のスポット。

AURORA

ムーーンズ

ウィーン中央駅のすぐ隣に位置するルーフトップバー。ウィーン南部の街並みやベルヴェデーレ宮殿公園を一望しながら、爽やかなドリンクを楽しめます。

MOOONS

360°オーシャンスカイ

ハウス・デス・メーレス水族館（Haus des Meeres）の屋上テラスレストラン。ウィーンの街並みを一望しながら、地中海料理やドリンクを楽しめます。特に夕日の美しさに定評があります。水族館への入場料は不要。

360° OCEAN SKY

MQリベッレ

ウィーン世紀末美術の殿堂、レオポルド美術館の屋上にあるバー。ホーフブルク王宮からシュテファン大聖堂まで、ウィーン中心部を一望できます。入場無料、美術館の休館日は休業します。

MQ Libelle
宮殿の中庭、ウィーンの森

歴史的スポット

ウィーンには、観光客が比較的少なく、静かに楽しめる歴史的スポットがたくさんあります。

ハプスブルク家の厩舎であったミュージアム・クォーター（MQ）や、皇妃エリザベートが暮らしたヘルメスヴィラのあるラインツ自然動物公園、ウィーン世紀末建築の巨匠オットー・ワーグナーが手掛けた教会があるシュタインホーフなどでは、喧騒を離れてウィーンの長い歴史に触れることができます。

また、ウィーンの森にあるアム・ヒンメルには、「生命の樹のサークル」やシシィ礼拝堂があります。

アム・ヒンメル

ブドウ畑が広がる丘陵地に建つシシィ礼拝堂や、天空に浮かぶような展望スポット「ツリー・オブ・ライフ・サークル」からは、ウィーンの美しいパノラマを楽しめます。

Am Himmel

ミュージアムクォーター（MQ）

元はハプスブルク家の厩舎で、現在は複数の美術館やレストランがあるカルチャーエリア。夏は中庭にあるカラフルなベンチ”エンツィ（Enzi）”に自由に寝そべって一休みできます。

MuseumsQuartier(MQ)

シュタインホーフ緑地　

広々とした草原や樹齢を重ねた並木道が広がり、荘厳なオットー・ワーグナー教会を望むシュタインホーフ緑地は、ウィーンでの散策にぴったりの特別な場所です。

Steinhofgründe

ラインツ野生動物公園 Lainzer Tiergarten

ラインツ野生動物公園は、自然・文化・憩いが調和する特別な場所。かつて皇妃エリザベート（シシィ）の静養のための別荘だったヘルメスヴィラでは展覧会が開催され、ヘルメス・レストランではウィーン料理を楽しめます。

Lainzer Tiergarten

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