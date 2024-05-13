ウィーンの夏、涼しく過ごせるスポット
Introduction
ここでは、ウィーンで暑さを忘れてリフレッシュできる、とっておきのスポットをご紹介します。
ウィーンの水遊びスポット
ウィーンには、穏やかな旧ドナウや、広々としたドナウ島（ドナウ・インゼル）、のどかなカイザー・ヴァッサーなど、街なかにいながら水辺で爽やかなひとときを過ごせる場所が揃っています。古木が立ち並ぶローバウでは、都会にいることを忘れてしまうような豊かな自然を満喫できます。
ウィーンには、無料で利用できる自然の水浴スポットが延べ63kmあります。そのうち11カ所の水浴スポットでは水質を定期的に検査し、その結果も一般に公開しています。
公園と庭園
ウィーンは、ヨーロッパでも屈指の緑豊かな都市。市域のほぼ半分を公園や庭園、森林が占めています。
シェーンブルン宮殿公園（Schlosspark Schönbrunn）やブルクガルテン（Burggarten）といった美しい庭園や、テュルケンシャンツ公園（Türkenschanzpark）やベルヴェデーレ宮殿（Schloss Belvedere）に隣接する植物園など、のんびり休んだり、散策したりできる場所がたくさん。少し涼しい日には、ピクニックもオススメです。
ドナウ運河で夏遊び
夏の夜を過ごすなら、ドナウ運河（Donaukanal）沿いへ。
心地よい音楽に耳を傾けながら、冷たいドリンクやストリートフード、お肉バージョンやヴィーガンバージョンのジューシーなバーガーなど、さまざまなグルメを楽しめます。カラフルなライトやストリートアート、歴史的な建物に囲まれた水辺の雰囲気も魅力。ウィーンの夏の夜を自由気ままに楽しみましょう。
ルーフトップバー
ウィーンの街並みを見下ろす夏のひととき。25hours HotelのダッハボーデンやAndazのオーロラ、ラメー・ルーフトップなどのルーフトップバーでは、ウィーンの絶景と自慢のカクテルをリラックスした雰囲気の中で満喫できます。夕暮れ時や星空の下でその美しさを増すウィーンの景色をお楽しみください。
360°オーシャンスカイ
ハウス・デス・メーレス水族館（Haus des Meeres）の屋上テラスレストラン。ウィーンの街並みを一望しながら、地中海料理やドリンクを楽しめます。特に夕日の美しさに定評があります。水族館への入場料は不要。
歴史的スポット
ウィーンには、観光客が比較的少なく、静かに楽しめる歴史的スポットがたくさんあります。
ハプスブルク家の厩舎であったミュージアム・クォーター（MQ）や、皇妃エリザベートが暮らしたヘルメスヴィラのあるラインツ自然動物公園、ウィーン世紀末建築の巨匠オットー・ワーグナーが手掛けた教会があるシュタインホーフなどでは、喧騒を離れてウィーンの長い歴史に触れることができます。
また、ウィーンの森にあるアム・ヒンメルには、「生命の樹のサークル」やシシィ礼拝堂があります。
ミュージアムクォーター（MQ）
元はハプスブルク家の厩舎で、現在は複数の美術館やレストランがあるカルチャーエリア。夏は中庭にあるカラフルなベンチ”エンツィ（Enzi）”に自由に寝そべって一休みできます。