ウィーンの夏、涼しく過ごせるスポット

都会で、ゆったり深呼吸 公園と庭園

ウィーンは、ヨーロッパでも屈指の緑豊かな都市。市域のほぼ半分を公園や庭園、森林が占めています。

シェーンブルン宮殿公園（Schlosspark Schönbrunn）やブルクガルテン（Burggarten）といった美しい庭園や、テュルケンシャンツ公園（Türkenschanzpark）やベルヴェデーレ宮殿（Schloss Belvedere）に隣接する植物園など、のんびり休んだり、散策したりできる場所がたくさん。少し涼しい日には、ピクニックもオススメです。