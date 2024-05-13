オーストリアのグルメホテル - 五感で味わう至福のひととき
Introduction
美食を誇るホテルに足を踏み入れれば、オーストリアの豊かなライフスタイルが五感を通して広がります。濃厚で、驚きに満ち、そして驚くほど新鮮な味わい。一口ごとに、眠っていた感性が呼び覚まされるような感覚。アルプスの山々、透き通った湖、深い森や広大な牧草地――。一皿一皿がその土地の物語を語り、地元の食材がつむぐメニューは、まるでオーストリアの多様な風景を巡る旅のようです。
こうした宿の魅力は、食事だけにとどまりません。「山岳料理の冒険」や「森とワイン」といった趣深いテーマの料理を堪能した後は、洗練されたカントリーハウスやデザインホテルで、静かな休息に身を委ねることができます。
温かなおもてなし、洗練された空間、そして揺るぎない品質。それらが心地よく調和した場所での体験は、私たちの感性を豊かにし、旅の楽しみ方を再発見させてくれます。次の旅行は、オーストリアで「五感を満たす美食の旅」に出かけてみませんか。
フォアアールベルク州
フォアアールベルク州には、伝統的な木造建築とモダンなデザインが融合した、スタイリッシュな隠れ家が点在しています。ここでは、最高峰の料理とともに特別な宿泊体験が叶います。
ビーツァウにある「ビオホテル・シュヴァーネン」では、エマニュエル・モースブルッガーとシェフのフランツィスカ・ヒラーが、自社庭園の有機食材を主役にした一皿を提供しています。また、シュヴァルツェンベルクの「ホテル・ガストホーフ・ヒルシェン」では、食材のすべてを使い切る「ノーズ・トゥ・テール」の哲学と、ラファエラ・ヴィラーによる繊細なパティスリーに心奪われます。
レッヒの「ローテ・ヴァント・グルメホテル」では、ユリアン・シュティーガーによる圧巻のシェフの料理が待っていまサ。さらに、リーズラーンの「ヴァルザーシュトゥーバ」ではイェレミアス・リーズラーがアルプスのファインダイニングを体現し、ヒッティザウの「ホテル・ガストホーフ・クローネ」では、客室から厨房に至るまで、持続可能な真の贅沢を提案しています。
チロル州
チロル州では、卓越した美食とアルプスならではの宿泊体験がひとつに溶け合います。
サンクト・アントンの「ホテル・タンネンホーフ」では、デニス・イリエスが繊細なニュアンスの世界へと誘います。削ぎ落とされたシンプルさの中に、緻密な計算とシェフの個性が光る、芸術的な一皿に出会えるはずです。
東チロル、インナーヴィルグラーテンの「ガンナーホーフ」が守り続けているのは、地域への深い愛情です。ここでは、ミシュラン級の料理が「庭、牧草地、そして村の物語」を語り始めます。その土地に根ざした誠実な味わいは、心に深く響くことでしょう。
シュトゥーバイタール渓谷、ノイシュティフトの「ヤークトホーフ」にあるのは、数々の賞に輝くレストラン「フーベルトゥスシュトゥーベ」。チロルの伝統をしっかりと守りながら、クラシックかつ洗練された、揺るぎない美食の時間を約束してくれます。
ヒンタートゥックスの「アルペンホテル」内にある「ゲニッサーシュトゥーベ」は、まるで隠れ家のよう。トゥクス氷河の麓で、静寂とともに丁寧に仕立てられた極上のひとときを堪能できます。
そして、イシュグルの古名に由来する「ホテル・イスクラ」。シェフのベンヤミン・パルトが創り出すメニューは、どこまでも純粋で、この谷の枠を越えて世界を見据えるような、自由で大胆な発想に満ちています。
ザルツブルク州
アルプスのオートキュイジーヌから、地域で愛される伝統料理まで。ザルツブルク州には、至福の美食と心から寛げる宿が揃っています。食を愛し、上質な休息を求める方にとって、ここはまさに理想郷といえるでしょう。
ゴリングの「ホテル＆ヴィルツハウス・デレラー」では、アンドレアス・デレラーが厳選された地元の食材を魔法のように操り、アルプス料理の神髄を表現しています。
ザンクト・ファイトに位置する「グルメホテル・ゾンホーフ・バイ・ヴィトゥス・ヴィンクラー」のテーマは、「アルパイン・デトックス」。野生のハーブと洗練されたフレーバーが織りなす一皿一皿が、心身を優しく解き放ってくれます。
ヴェルフェンの「レストラン・ホテル・オーバウアー」は、現代オーストリア料理界における、まさに聖地ともいえる名店。長年築き上げられたその確かな味は、訪れる人々を魅了して止みません。
そしてレオガングの「リーダーアルム」。アンドレアス・ヘルブストが、地域の特産品をクリエイティブなテイスティングメニューへと昇華させ、新たな食の驚きを届けてくれます。
シュタイヤマルク州
最高レベルの食と眠り――シュタイアマルク州にある珠玉の美食宿は、その両方を叶えてくれます。
「シュタイラレック・アム・ポーグッシュ」は、大自然に抱かれたラグジュアリーなシャレーで、最高峰の料理を堪能できる場所。都会の喧騒を離れ、洗練されたひとときを過ごすのにこれ以上の場所はありません。
「ルルグバウアー」で味わえるのは、格別のラム料理。スタイリッシュな客室も備わっており、心ゆくまで美食の余韻に浸ることができます。
また、ラウホ兄弟が営む「ヴィラ・ローザ」では、独創的なグルメメニューとともに、温もりに満ちた心地よいお部屋がゲストを優しく迎えてくれます。
そして、「ホテル・デア・ヴィルデ・エーダー」。レストラン「ツァイトラウム」でのファインダイニングと、アルプスの息吹を感じるモダンなデザインが見事に融合し、五感を満たす特別な滞在を約束してくれます。
ケルンテン州
ケルンテン州の有名な湖のほとりで、至高のダイニングと穏やかな眠りを満喫してください。ヴェルターゼー湖を望むレストランで、フーベルト・ヴァルナーが手がける卓越した料理を堪能し、すぐそばの「ヘルミタージュ・バイタルリゾート」に宿泊すれば、窓の外には美しい湖の景色が広がります。
ヴァイセンゼー湖畔のテッヘンドルフにあるグルメホテル「ディ・フォレレ」では、ハネス・ミュラーによるサステナブルで独創的な一皿を。心ゆくまで美食を楽しんだ後は、そのまま心地よいベッドへと潜り込む贅沢が待っています。
また、ヘルマゴーアの「ベーレンヴィルト」では、地域の恵みを洗練されたスタイルで。宿泊は、チャーミングでスタイリッシュな「クライナー・ベア」へ。日常を忘れさせてくれる、上質な滞在を叶えてくれます。
オーバーエステライヒ州
オーバーエステライヒ州では、最高峰の料理と真心のこもったおもてなしが、見事な調和を見せてくれます。
ノイフェルデンの「ミュールタールホフ」では、フィリップ・ラヒンガーが独創的なファインダイニングを展開。隣接するレストラン「オイス」では、素材を活かしたシンプルかつ洗練された一皿に出会えます。川のせせらぎに耳を傾けながら、心研ぎ澄まされる食の時間を過ごせるはずです。
トラウンゼー湖畔に目を向ければ、レストラン「ボーツハウス」のルーカス・ナーグルが、地域の自然から着想を得た革新的な料理でゲストを魅了しています。湖畔のホテル「ダス・トラウンゼー」での滞在は、その美食体験をよりいっそう輝かせ、忘れがたいひとときを演出してくれるでしょう。
また、アッターゼー湖畔のヌスドルフに佇むブティックホテル・アイヒンガーの「ダス・ブロイ」も見逃せません。モダンでありながらどこか素朴な、温かみのある料理を堪能した後は、スタイリッシュな客室で、静かな夜の余韻に浸ることができます。
ニーダーエステライヒ州/ウィーン/ブルゲンランド州
星付きのレストランの美食と、心ゆくまで寛げる宿泊体験。オーストリア東部の3つの特別な場所では、最高峰のダイニングとスタイリッシュな滞在が、鮮やかに響き合います。
ドナウ川沿いに広がる景勝地、ヴァッハウ渓谷。その地に凛と佇む「ラントハウス・バッハー」は、まさに食の聖地と呼ぶにふさわしい名店です。スターシェフ、トーマス・ドルファーが手がけるのは、地域の伝統に深く根ざしながらも、驚くほど洗練された一皿。選び抜かれたワインとともに、その土地の真髄を味わう時間は、何物にも代えがたい贅沢です。
広大な平原が広がるブルゲンランド州では、「ラントハウス・タウベンコーベル」がゲストを魅了します。アラン・ヴァイスゲルバーが創り出すのは、自然の息吹を感じさせるクリエイティブな料理。独創的なデザインに彩られたチャーミングな客室は、食後の余韻をいっそう豊かなものにしてくれます。
そして、音楽と芸術の都ウィーン。「パレ・コーブルク」では、かつての宮殿を改装した贅沢な空間で、究極のグルメ体験が待っています。シルヴィオ・ニックルが率いるミシュラン二つ星レストランの精緻な料理と、豪華なスイートでの滞在。それはまさに、五感のすべてを慈しむ、特別な祝祭のひとときとなるでしょう。