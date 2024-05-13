オーストリアで早朝スキーができるスキー場

さあ、早起きをして、スキーゲレンデで美しい日の出を見ましょう！

早起きは三文の徳！ 早起きのための最も美しいゲレンデ

他のスキーヤーがまだ眠っている間に、早起きのスキー・スノーボードファンたちはすでに冬の朝日に向かって動き出します。早起きした人たちは、真っ先に雪の上に足跡をつけ、平和と自由を体験できるのです。そのため、オーストリアのいくつかのスキーリゾートは、早朝スキーを可能にするため、通常の営業時間前にリフトをオープンしています。さあ、居心地の良いホテルのベッドを抜け出して、忘れられない体験に向かいましょう！

エネルギッシュな一日の始まり

ガスタインの早朝スキー

早朝のガスタインのゲレンデ：整備されたばかりの雪の上を滑るのは、早起きスキーヤーの特権です。澄んだ山の空気を味わい、早朝にしか味わえない独特の静寂を楽しみましょう。

ガスタイン
日の出のスノーパウダーを楽しむ

セアファウス/フィス/ラディスで一番乗り

チロル州のセアファウス/フィス/ラディスの早朝の美しさは他の追随を許しません：少人数のグループに参加して、高原にひろがる手付かずの斜面に一番乗りしましょう。真っ白な雪に足跡をつけ、静寂に包まれるとき、何ものにも代えがたい瞬間を楽しむことができるでしょう。

セルファウス-フィス-ラディス
日の出を美しいゲレンデから楽しむ

ツィラータール・アリーナでのグッドモーニング・スキー

チロル州、ツィラータール最大のスキーリゾート、ツィラータール・アリーナでは、早朝にグッドモーニング・スキーが楽しめます： 人気の高い3月のチロル地方では、早起きのスキーヤーはとてもユニークな体験ができます。雪の上に最初の足跡をつけるのは、なんと気持ちのいいことでしょう！

ツィラータール・アリーナ
早朝だから楽しめる、最も美しいゲレンデ

ザールバッハの3つの早起きコース

誰もいないゲレンデで春スキーをしたいなら、ザルツブルク州の広いスキー場、ザールバッハがオススメです！壮大な日の出、完璧な雪景色。異なるエリアで、最高のピークを目指す3つのガイド付き早朝ツアーが用意されています。

3つの日の出ルート
スキー場

グローザールタールでの朝スキー

ザルツブルク州のグローサールタールGroßarltalのスキー場： 日の出とともに、整備されたばかりの誰もいないゲレンデで早朝スキーを楽しみましょう。前日の16:00までにお申し込みください。

グローサールタール

