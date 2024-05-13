さあ、早起きをして、スキーゲレンデで美しい日の出を見ましょう！

早起きは三文の徳！ 早起きのための最も美しいゲレンデ

他のスキーヤーがまだ眠っている間に、早起きのスキー・スノーボードファンたちはすでに冬の朝日に向かって動き出します。早起きした人たちは、真っ先に雪の上に足跡をつけ、平和と自由を体験できるのです。そのため、オーストリアのいくつかのスキーリゾートは、早朝スキーを可能にするため、通常の営業時間前にリフトをオープンしています。さあ、居心地の良いホテルのベッドを抜け出して、忘れられない体験に向かいましょう！