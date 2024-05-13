オーストリアで早朝スキーができるスキー場
早起きは三文の徳！ 早起きのための最も美しいゲレンデ
他のスキーヤーがまだ眠っている間に、早起きのスキー・スノーボードファンたちはすでに冬の朝日に向かって動き出します。早起きした人たちは、真っ先に雪の上に足跡をつけ、平和と自由を体験できるのです。そのため、オーストリアのいくつかのスキーリゾートは、早朝スキーを可能にするため、通常の営業時間前にリフトをオープンしています。さあ、居心地の良いホテルのベッドを抜け出して、忘れられない体験に向かいましょう！
ガスタインの早朝スキー
早朝のガスタインのゲレンデ：整備されたばかりの雪の上を滑るのは、早起きスキーヤーの特権です。澄んだ山の空気を味わい、早朝にしか味わえない独特の静寂を楽しみましょう。
セアファウス/フィス/ラディスで一番乗り
チロル州のセアファウス/フィス/ラディスの早朝の美しさは他の追随を許しません：少人数のグループに参加して、高原にひろがる手付かずの斜面に一番乗りしましょう。真っ白な雪に足跡をつけ、静寂に包まれるとき、何ものにも代えがたい瞬間を楽しむことができるでしょう。
ツィラータール・アリーナでのグッドモーニング・スキー
チロル州、ツィラータール最大のスキーリゾート、ツィラータール・アリーナでは、早朝にグッドモーニング・スキーが楽しめます： 人気の高い3月のチロル地方では、早起きのスキーヤーはとてもユニークな体験ができます。雪の上に最初の足跡をつけるのは、なんと気持ちのいいことでしょう！
ザールバッハの3つの早起きコース
誰もいないゲレンデで春スキーをしたいなら、ザルツブルク州の広いスキー場、ザールバッハがオススメです！壮大な日の出、完璧な雪景色。異なるエリアで、最高のピークを目指す3つのガイド付き早朝ツアーが用意されています。
グローザールタールでの朝スキー
ザルツブルク州のグローサールタールGroßarltalのスキー場： 日の出とともに、整備されたばかりの誰もいないゲレンデで早朝スキーを楽しみましょう。前日の16:00までにお申し込みください。