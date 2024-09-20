LGBTQIA+：オーストリアのベスト・レコメンデーション
オーストリアとその首都ウィーンは、多様性と開放性で知られています。LGBTQIA+コミュニティの人々を歓迎するクィア・イニシアチブ、イベント、セーフ・スペースの数が増えています。LGBTQIA+とは、レズビアン、ゲイ、トランスジェンダー、クィア、インターセックス、アセクシュアルの頭文字をとったもので、言い換えれば、さまざまな性的指向や性自認を持つ人々のことです。
以下の8つのヒントは、虹のスペクトル全体を祝福し、安全なスペースへの意識を高める場所を集めたものです。ポップ・アイコンのレディー・ガガに倣って、「私は正しい道を歩んでいるのよ、ベイビー、私はこうして生まれてきたの！」。
1. プライド
6月はプライド月間で、LGBTQIA+コミュニティの人々に可視性と発言力を与え、誇り、寛容、自信を象徴しています。この月のハイライトは、有名なプライド・ストリート・パレードで、汚名と排除に反対する重要なメッセージを世界に発信します。オーストリアでは、1996年にウィーンのリング大通りで最初のカラフルなデモが行われました。 グラーツ, リンツ そして インスブルックが華やかに祝福され、デモンストレーションされる。色とりどりの行列の周辺では、参加者をサポートするプログラムが用意されています。
ウィーン・プライド：数日間にわたって開催されるプライド・ヴィレッジは、ラタウス広場で開催されます。スポーツ愛好家はプライド・マラソンで多様性の模範を示し、華やかなドラァグアーティストはミス*ター・ウィーン・プライド・コンテストでキャットウォークを歩きアピールします。このほかにも、毎年多くの新しいハイライトが用意されています。
2. ダイバーシティ・ボール
ウィーン市庁舎の華やかな雰囲気の中、毎年恒例のダイバーシティ・ボールが、壮大なパフォーマンス、軽快なビート、豪華な衣装でお客様をお迎えします。伝統的な舞踏会と現代的なパーティー文化が融合しています。いくつものダンスフロアが熱狂的なパーティーを盛り上げ、LGBTQIA+シーンのセレブリティが観客と交流し、華やかなミッドナイト・パフォーマンスが毎年センセーションを巻き起こし、抽選会やその他の参加型プログラムが皆様をご招待します。
この舞踏会は、あらゆる次元の多様性の祭典であり、国境はない：来場者の性別、年齢、性的指向、障害、出身地、宗教は関係ありません。例えば、スピーチが手話に翻訳されるなど、アクセシビリティが充実しているのも重要なポイントです。派手な衣装、豪華なパフォーマンス、躍動的なダンスが好きな人は、ここできらびやかな舞踏会の夜を体験できるでしょう。
ヒント：手話やノンバーバル・コミュニケーションの実践についてもっと知りたい方は、ウィーンで通年開催されている「ハンズアップ体験展」でいろいろな情報が得られます。
3. バーとカフェ
ヴィラ・ヴィーダは主にカフェですが、クィア・イベントの会場にもなっています。例えば、定期的に開催されるクィーンズ・ブランチでは、朝食とともにドラッグ・ショーが行われます。また カフェ・サヴォイでは、バロック調の古いウィーンの雰囲気の中にレインボーフラッグが掲げられ、一日中おいしい食事と飲み物が楽しめます。ドリンクは マンゴー・バーで各種揃っています。夏には屋外に小さな庭園ができます。
バーとしてだけでなく、LGBTQIA+コミュニティのためのクラブハウスもあります。 HOSIでは定期的にイベントが開催されています。また、ザルツブルクには Mexxｘゲイバーがあり、クラブとしても機能しています。そこからほど近いところに2階建ての ダーク・イーグルがあります。
4. ショッピング
ウィーンの書店レーヴェンヘルツは、ショッピングに最適の場所です。 レーヴェンヘルツ書店は、ゲイ、レズビアン、トランスジェンダー向けの本を幅広く取り揃えています。本だけでなく、雑誌やDVDもあり、朗読会も定期的に開催されています。
1区にある書店、チックリットではフェミニストやレズビアンの文学をドイツ語と英語で扱っています。ゲイのライフスタイル・ストアとして有名なゲイトは5区にあり、衣類、アクセサリー、フェティッシュ・ウェア、玩具などを扱い、地下にはゲイ・アーティストのアート・ギャラリーもあります。
5. ホテル
ウィーンのホテル、モットーはウィーンの魅力とパリのセンスが融合。ここには多様な社会のためのスペースがあるだけでなく、どのカップルにとっても非常にスタイリッシュな客室が用意されています。最上階のレストラン「シェ・ベルナール」（ルーフテラスを含む）では、絶景を眺めながら美味しいお食事とお飲み物を楽しめます。それに劣らず魅力的なのが ブティックホテル・シュタットハッレで、包括的なサステナビリティ・コンセプトを追求しています。
ザルツブルク州のホッホケーニッヒ保養地の中心となるマリア・アルムにある モルゲンツァイト・ウェルネス・ホテルは、すべてのお客様をオープンに迎えています。リラックスルームやサウナのほか、ヨガ、ウェルネス、スパからエキサイティングなハイキングまで、多彩なプログラムが揃っています。 ホテル・ピルヒナーホーフもLGBTQIA+のホリデーにお薦めです。
6. ピンクのヴェルターゼー湖
パーティー、リラックス、新しい出会い、二人だけのロマンチックな休日：ピンク・レイクLGBTQI+フェスティバルは、ケルンテン州で忘れられない休日でなるでしょう。ヴェルターゼー湖周辺でのプログラムは、コミュニティそのものと同じくらい多様性に富んでいます。料理、文化、ウェルネス、エンターテインメントなど、オーストリアで最も人気のある湖のひとつで、3日間にわたって充実したプログラムが用意されています。
フェスティバルのイベントに加え、ケルンテン州のゲイバーやクラブも、居心地の良いドリンクやデート、パーティーのためにオープンします。
7. パーティーとクラブ
80年代から ホワイ・ノットは80年代からウィーンで人気のクラブで、ウィーンで最も古いゲイのための安全な場所のひとつです。90年代ナイト、ゲイ版オクトーバーフェストからホットなポルノ・パーティーまで、あらゆる催しが行われています。盛り上がるポップスやトラッシュ・ミュージック、表現力豊かなショーの幕間、セクシーな雰囲気、露出度の高い衣装も、KENクラブのイベントの特徴です。ウィーンの様々なディスコでも昼も夜もイベントが目白押しです。
「オーストリア最大のゲイ・パーティーとして サーカスレインボー・フラッグが掲げられます：アレーナ・ウィーンやプラータードームのような大きな会場で開催されるイベントには、LGBTQIコミュニティから数千人のゲストが集まります。ポップスやエレクトロサウンドを取り入れたもうひとつのクィアなイベントシリーズは PiNKEDウィーンによって提供されています。
8.ヒゲのテレーゼ
ことわざにもある通り、山の牧草地に罪はない。しかし、標高1,000メートルの場所には、オーストリア初のユニークな場所「ディ・ベルティゲ・テレーゼ Die bärtige Therese」、つまり「ひげのテレーゼ」が、トラヒュッテンの山村にあります。ひげのテレーゼ は、さまざまなことに取り組んでいますが、普通の山小屋ではありません。ここでは宿泊の他、美味しい料理を楽しむことができ、さらにイベントや音楽など、幅広いアート＆カルチャープログラムが開催されています。部屋は象徴的なレトロ調で、窓からは爽やかな山の空気が流れ込んできます。
LGBTQIA+コミュニティとその仲間たちを歓迎しています。唯一の条件は、18歳以上であることです。**