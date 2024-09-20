オーストリアの至る所で、多様性と開放性を象徴する様々なイベント、会場、アクティビティが開催されています。これらの情報は、LGBTQIA+コミュニティに特に人気があります。

オーストリアとその首都ウィーンは、多様性と開放性で知られています。LGBTQIA+コミュニティの人々を歓迎するクィア・イニシアチブ、イベント、セーフ・スペースの数が増えています。LGBTQIA+とは、レズビアン、ゲイ、トランスジェンダー、クィア、インターセックス、アセクシュアルの頭文字をとったもので、言い換えれば、さまざまな性的指向や性自認を持つ人々のことです。

以下の8つのヒントは、虹のスペクトル全体を祝福し、安全なスペースへの意識を高める場所を集めたものです。ポップ・アイコンのレディー・ガガに倣って、「私は正しい道を歩んでいるのよ、ベイビー、私はこうして生まれてきたの！」。