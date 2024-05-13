オーストリアで叶える絶景ウェディング

クーフシュタイン城塞

クーフシュタイン城塞（Festung Kufstein）は、物語のような一日を過ごすのにぴったりのロマンチックなスポットです。荘厳な帝国の塔（カイザートゥルム）が、お二人の祝宴を見守ります。

城塞には、少人数から大規模なウェディングまで対応できるさまざまな会場があり、屋内・屋外どちらの挙式スタイルも選ぶことができます。

カイザートゥルムでは民事婚またはオープンセレモニーも可能です。