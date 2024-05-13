最高のおもてなし：チロル州最高のレストラン
純粋主義からフレンチ・テイストまで、革新的なものから伝統的なものまで： チロル州の星付き料理は、この地方の最高の食材を使いながらも、国際的な雰囲気を醸し出しています。アイデアとビジョン、そして楽しみを愛する人々が生み出す素晴らしい芸術料理です。
キッツビュール・アルプス、カルヴェンデル山群、ツークシュピッツェ：チロルは山の連邦州です。山と谷、素晴らしい自然に囲まれています。そしてチロルには、新鮮な空気と、アルプスの豊かな土壌から生まれる食べ物を楽しむことができる一流レストランがあります。
チロル風ベーコン団子、ケースペッツレ、シュルッツクラップフェン（具入り団子）：こうしたチロル風居酒屋料理の定番に加え、居心地の良い、時にはモダンな店内のテーブルには、常に新しく、インターナショナルな、あるいはエキゾチックな料理が並びます。どの店にも共通していることは、素晴らしいチロルのホスピタリティだと言えるでしょう。
チロルのトップレストラン
シグヴァルト・チロラー・ヴァインシュトゥーベンは、6代目であるトラウディ・シグヴァルトが森や自分の庭で採れた多くの食材を使い、腕に磨きをかけています。 イシュグルの5つ星スーペリアホテル、トロファナ・ロイヤルのパズナウナーシュトゥーベでは、1996年以来マーティン・シーベラーが腕を振るっています。最高級の国際食材と地元食材を使い、作り上げられた彼の料理は完璧です。ベンジャミン・パルトの料理は、ピュアでコスモポリタン。 ホテル・イスクラのシュトゥーヴァ受賞歴のある若きシェフは、フランス風の高級メニューを提供しています。オーストリアのテレビ番組でおなじみのアレクサンダー・ファンクハウザーは、このホテルで、フランス料理からインスピレーションを得た特別メニューを提供しています。 ホテル・ラマークのアレクサンダーのアレクサンダーは、チロル料理に焦点を当て、それを現代的な方法で解釈した料理を提供しています。ツィラータールにあるもうひとつのトップレストランである、ペーター・ファンクハウザーのベジタリアン・ビーガンレストラン レストラン・グアッツエッセン - ここのモットーは「農場から食卓まで」です。
チロルの グリューンドラーズ・グルメシュテュベールでは、カルヴェンデル地方の最高の料理が味わえ、エレガントさが特徴です。マルコ・ガッテラーの料理では、地元の魚やジビエを中心とした料理を提供しています。 各国の最高品質の素材もキッツビュールの歴史的建造物の中で完璧なまでに洗練されています。同様の料理プログラムは 、フローリアン・オブヴェゲザーが居心地の良いツィルベンシュトゥーベでアルプス料理を提供しています。また グランダーでは、トーマス・グランダーが最高級の地元産の旬の食材にこだわり、多彩なメニューを提供しています。 一方、キルヒベルクのホテル・シュポルタルムにあるシュトゥブン1972は、フランス料理に重点を置いており、ベルンハルト・ホッホコーグラーは、美味しいデザートを含め、この地方の食材を使った料理を得意としています。
特別な雰囲気のレストラン
ホテル・ポスト のサンテラスに座っていると、ツークシュピッツェ山塊がまるで絵画のように見えます。ホーエ・タウエルン国立公園の真ん中にある ラウター・シュトゥーベでは、この地方の季節料理とチロルの伝統料理が味わえ、スカンジナビア風の料理と雰囲気の レストラン・オニリークでは、ベジタリアン料理や発酵料理も提供しています。素晴らしい眺めのヴィルグラテンタール渓谷にある ガナーホーフ では、自然に囲まれたゆったりとした時間が流れるなか、ハイレベルな郷土料理が味わえます。ザンクト・アントン・アム・アールベルクの タンネンホーフでは、料理長グスタフ・ヤンシャーが自ら飼育しているハトやキジ、ウサギを使った料理が楽しめます。もちろんサイドディッシュには、素晴らしい山々の眺めをどうぞ！
特別な眺めのレストラン
新しくデザインされた ヴェルヴァルシュトゥーベは、ヨーロッパで最も標高の高い場所にあるレストランのひとつです。標高2,000メートル以上、最高級の食材を使った独創的で意欲的な料理は、あなたを驚かせることでしょう。さらに標高3,000メートル以上にあるアイスQでは、エッツタール山脈の壮大な眺望と、国際色豊かな郷土料理をお楽しみいただけます。ザンクト・ヤコブにあるホテル・ウンターレヒナーでは、山々を眺めながら、ゆっくりとした雰囲気の中で99％オーガニック、99％地元産のスローフードを楽しむことができます。山々を背景にしたゴルフコースに位置する ヴィンチェーナでは、国際的な食材がこの地方の旬の食材を創造的に組み合わせて提供されます。エルマウにあるカイザーホーフのノーメンエストオーメンでは、カイザー山脈を眺めながら、巧みに調理された地元の食材を楽しめます。
チロルの宿
レストラン・インターアルペン・ホテル・チロル では、高級なオーストリアの居酒屋の伝統料理が、チロルのレストランの中心ですが、インターナショナル料理も欠かすことはできません。 アルピン・リゾート・ザッハー ゼーフェルトの "デア・マックス"の料理は伝統と革新の絶妙なバランスを保っています。タンハイマー渓谷の自然からインスピレーションを得た グランシュトゥーベでの料理は、ペーター・ライトマイヤーが活気と情熱をもって調理しています。12席ある ヴィルダー・グルメシュトゥーベシュテファニー・リーザーは、既成概念にとらわれない想像力豊かな料理で私達を驚かせてくれます。
エルル（Erl）にあるThe Blaue Quelle。この伝統的な宿には、3つの居心地の良いダイニングルームがあり、メニューには郷土料理だけでなく、エキゾチックな料理もあります。 ヘレニツェル・アム・ツィラーのヘレニでは、美しい古い石造りの松の応接間で、現代風に解釈された郷土料理が提供されます。キッツビュール近郊のリースにある ス・プファンドルは、素朴で居心地の良いレストランで、40年近く本格的なオーストリア料理を楽しめます。 R35では、パトリック・ランデラーが革新的で美的感覚にあふれた郷土料理を提供しています。エルマウのヴィルダー・カイザーの麓にあるオーガニック・ホテル シュタングヴィルトでは、チーズ、バター、牛乳など、ホテル所有のオーガニック農場で採れた食材を使った、信頼できる地産地消の宿料理が味わえます。