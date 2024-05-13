伝統的なホテルや有名な一流レストランに立ち寄って、有名なチロル州のおもてなしを体験してください。

純粋主義からフレンチ・テイストまで、革新的なものから伝統的なものまで： チロル州の星付き料理は、この地方の最高の食材を使いながらも、国際的な雰囲気を醸し出しています。アイデアとビジョン、そして楽しみを愛する人々が生み出す素晴らしい芸術料理です。

キッツビュール・アルプス、カルヴェンデル山群、ツークシュピッツェ：チロルは山の連邦州です。山と谷、素晴らしい自然に囲まれています。そしてチロルには、新鮮な空気と、アルプスの豊かな土壌から生まれる食べ物を楽しむことができる一流レストランがあります。

チロル風ベーコン団子、ケースペッツレ、シュルッツクラップフェン（具入り団子）：こうしたチロル風居酒屋料理の定番に加え、居心地の良い、時にはモダンな店内のテーブルには、常に新しく、インターナショナルな、あるいはエキゾチックな料理が並びます。どの店にも共通していることは、素晴らしいチロルのホスピタリティだと言えるでしょう。