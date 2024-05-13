オーストリアで最も美しいワインハイキング
Introduction
ブルゲンランドのブドウ畑、ドナウ川沿い、ニーダーエステライヒのセラー通り、シュタイヤマルクの丘陵地帯、あるいはウィーン周辺など、ブドウの木を追いかけて歩いてみましょう。
太陽の光をたっぷり浴びたブドウ畑を歩くハイキング。空気には熟したブドウの香りが漂い、ゴールで待っているのは、ワイン一杯と、地域の名物をたっぷり盛り合わせた素朴なブレットルヤウゼ。
オーストリアでは、爽やかな自然の中でのハイキングと美食の楽しみを気軽に組み合わせることができます。名高いワイン産地の美しいトレイルを歩きながら、途中でワイン農家に立ち寄り、居心地のよい伝統的なホイリゲで自慢のワインを味わってみてください。
ブルゲンランド州
ブルゲンランドのワインハイキング
ノイジードラーゼー湖からブラウフレンキッシュランド地方、そして南部のセラー通りまで、ここではワインが主役です。
ブルゲンランドのワイン生産地:太陽の国の力強いワイン
ブルゲンランド州のワインハイキング
ニーダーエステライヒ州
ニーダーエステライヒ州のワイン・ハイキング
8つのワイン産地が、歩いて発見し、ブドウの木の洗練された果実を味わうのを待っています - ハイキング・ツアールートに沿って点在するワイン居酒屋で。
ニーダーエステライヒ州のワイン生産地:ドナウ河畔の偉大なワイン生産地
ニーダーエステライヒ州のワイン・トレイル
シュタイヤマルク州
シュタイアーマルク州のワインハイキング
シュタイヤマルク州ならではの風景：ここでは、緩やかで険しいブドウ畑の上をハイキングし、その上り坂では素晴らしい景色と、南シュタイヤマルク州のワインを楽しむことができます。
シュタイヤマルク州:ソーヴィニヨン・ブランに最適なテロワール
シュタイヤマルクのワインハイキング
ウィーン
ウィーンのワインハイキング
街中にワイン畑？息をのむような眺望を楽しめる数多くのワインの居酒屋、ホイリゲが、ワイン好きのハイカーを待っています。
ウィーンのワイン産地：古いワインの伝統と新しいワイン文化