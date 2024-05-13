ブルゲンランドのブドウ畑、ドナウ川沿い、ニーダーエステライヒのセラー通り、シュタイヤマルクの丘陵地帯、あるいはウィーン周辺など、ブドウの木を追いかけて歩いてみましょう。

太陽の光をたっぷり浴びたブドウ畑を歩くハイキング。空気には熟したブドウの香りが漂い、ゴールで待っているのは、ワイン一杯と、地域の名物をたっぷり盛り合わせた素朴なブレットルヤウゼ。

オーストリアでは、爽やかな自然の中でのハイキングと美食の楽しみを気軽に組み合わせることができます。名高いワイン産地の美しいトレイルを歩きながら、途中でワイン農家に立ち寄り、居心地のよい伝統的なホイリゲで自慢のワインを味わってみてください。