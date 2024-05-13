オーストリア旅行の50音表

【あ】アルプス

国土の3分の2を占めるアルプス山脈。夏はハイキング、冬はスキーを楽しみに世界中から観光客が集まります。運が良ければマーモットなどの野生動物やエーデルワイスにも出合えるかも。

【い】イースター

キリストの復活と春の芽吹きを祝う祭り。街の広場や庭園にはカラフルなイースターマーケットが立ちます。色とりどりの卵遊びや伝統的なイースター料理も楽しみです。

【う】ウィーナーシュニッツェル

細かいパン粉をまぶして揚げた仔牛肉のカツレツで、イタリアのミラノ風カツレツをラデツキー将軍が持ち帰ったのが起源といわれています。レモンを絞ったりスグリのジャムを添えたりして楽しみます。

【え】エーデルワイス

オーストリア・アルプスを象徴する高山植物。その愛らしさは、映画『サウンド・オブ・ミュージック』に歌われて全世界的に有名になりました。

【お】音楽

ハプスブルク家や貴族の庇護のもと、モーツァルトやベートーヴェン、シューベルト、シュトラウス一家など多くの作曲家が活躍しました。彼らが暮らしていた家や名曲が初演された劇場は枚挙に暇がありません。