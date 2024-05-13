AUSTRIA MANGA PROJECT
オーストリア漫画プロジェクト crescendoed by オーストリア観光公式X
『オーストリア漫画プロジェクト』は、日本が世界に誇る「漫画」のチカラで、オーストリアの魅力を思いきり楽しもう！というプロジェクトです。
美しい街と雄大な自然を舞台に、王侯貴族や芸術家、音楽家、思想家、職人、カフェに集う文化人、そして数多の市井の人々がそれぞれの人生の一幕を演じてきたオーストリア。
実在のオーストリアの人物や風景、逸話を、クリエイターたちが独自の視点と表現で描き出します。
また、これまでに発表されている、オーストリアを舞台とした漫画などもご紹介していきます。
漫画だからこそ出会える新しいオーストリアに、どうぞご期待ください！
※『オーストリア漫画プロジェクト（AUSTRIA MANGA PROJECT）』は春渓プロモーションが主催し、オーストリア観光公式（オーストリア大使館観光部公式Xアカウント）が応援するプロジェクトです。
モーツァルト・カード第1弾
2026年、モーツァルトは270歳の誕生日を迎えました！これを記念して、音楽家漫画カードの第1弾は、モーツァルトが洗礼を受けたザルツブルク大聖堂をつぁーこさんが、そして人生の絶頂期を過ごしたウィーンのアパートをMotojimaさんが、それぞれ手掛けました。
モーツァルト・カードの続編、およびオーストリアで活躍した他の音楽家たちのカードも鋭意企画中です。
オーストリアが舞台の作品
『オルフェウスの窓』池田理代子：第一次世界大戦前夜のヨーロッパを舞台に繰り広げられる愛憎ドラマ。第2部の舞台はウィーンの音楽院。
『ベルサイユのばら』池田理代子：ハプスブルクの“女帝”マリア・テレジアの娘であるマリー・アントワネットの運命を描く。
作品の舞台を実際に歩いてみたくなったら、こちら記事をチェック！：「オルフェウスの窓」「皇妃エリザベート」…名作漫画でたどるオーストリア“聖地巡礼”。華麗なる歴史と悲恋とロマンに浸る旅を（集英社オンライン）