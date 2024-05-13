  2. AUSTRIA MANGA PROJECT

AUSTRIA MANGA PROJECT
オーストリア漫画プロジェクト crescendoed by オーストリア観光公式X

「漫画」でオーストリアの魅力を再発見する新プロジェクト、始動します！

『オーストリア漫画プロジェクト』は、日本が世界に誇る「漫画」のチカラで、オーストリアの魅力を思いきり楽しもう！というプロジェクトです。

美しい街と雄大な自然を舞台に、王侯貴族や芸術家、音楽家、思想家、職人、カフェに集う文化人、そして数多の市井の人々がそれぞれの人生の一幕を演じてきたオーストリア。

実在のオーストリアの人物や風景、逸話を、クリエイターたちが独自の視点と表現で描き出します。

また、これまでに発表されている、オーストリアを舞台とした漫画などもご紹介していきます。

漫画だからこそ出会える新しいオーストリアに、どうぞご期待ください！

※『オーストリア漫画プロジェクト（AUSTRIA MANGA PROJECT）』は春渓プロモーションが主催し、オーストリア観光公式（オーストリア大使館観光部公式Xアカウント）が応援するプロジェクトです。

描き下ろし！音楽家漫画カード
オーストリアを拠点に活躍した数多の音楽家たち。彼らの人生の一コマを、実在の風景とともに、日本のクリエイターがイラストで表現します。
HAPPY 270th BIRTHDAY, WOLFERL!

モーツァルト・カード第1弾

2026年、モーツァルトは270歳の誕生日を迎えました！これを記念して、音楽家漫画カードの第1弾は、モーツァルトが洗礼を受けたザルツブルク大聖堂をつぁーこさんが、そして人生の絶頂期を過ごしたウィーンのアパートをMotojimaさんが、それぞれ手掛けました。

モーツァルト・カードの続編、およびオーストリアで活躍した他の音楽家たちのカードも鋭意企画中です。

漫画で旅するオーストリア
作品の舞台として、ストーリーに唯一無二の華を添えるオーストリア。大自然や宮廷文化を背景に、登場人物たちの運命と愛憎が交錯する作品をご紹介します。

オーストリアが舞台の作品

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報