「漫画」でオーストリアの魅力を再発見する新プロジェクト、始動します！

『オーストリア漫画プロジェクト』は、日本が世界に誇る「漫画」のチカラで、オーストリアの魅力を思いきり楽しもう！というプロジェクトです。

美しい街と雄大な自然を舞台に、王侯貴族や芸術家、音楽家、思想家、職人、カフェに集う文化人、そして数多の市井の人々がそれぞれの人生の一幕を演じてきたオーストリア。

実在のオーストリアの人物や風景、逸話を、クリエイターたちが独自の視点と表現で描き出します。

また、これまでに発表されている、オーストリアを舞台とした漫画などもご紹介していきます。

漫画だからこそ出会える新しいオーストリアに、どうぞご期待ください！

※『オーストリア漫画プロジェクト（AUSTRIA MANGA PROJECT）』は春渓プロモーションが主催し、オーストリア観光公式（オーストリア大使館観光部公式Xアカウント）が応援するプロジェクトです。